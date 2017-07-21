Катар решил исправить своё антитеррористическое законодательство
В Катаре, который рядом арабских стран обвиняется в финансовой поддержке терроризма, решили принять поправки в антитеррористическое законодательство. Информационное агентство QNA сообщает о том, что эмир катара ат-Тани подписал указ, на основании которого уточнено определение понятий «терроризм», «террористический акт», а также уточнены правила «замораживания» финансовых активов, если те связаны со спонсорской помощью террористическим организациям.
Предполагается, что на основании обновлённого законодательства будут составлены списки тех, кто причастен к финансовым операциями с представителями террористических группировок.
Власти Катара на этом фоне заявили о готовности начать «конструктивный диалог» со всеми странами, которые ранее решили разорвать с эмиратом дипломатические отношения. Напомним, что в числе прочих это Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Маврикий и др.
В ходе встречи с главой МИЛ Китая Ван И министр иностранных дел Катара Абдуррахман аль Тани заявил, что Доха готова начать диалог с упомянутыми государствами, но в том случае, если те будут уважать суверенитет Катара и прекратят попытки вмешиваться во внутренние дела государства.
На этом фоне из Эр-Рияда и других столиц стран, разорвавших дипотношения с Катаром доносятся всё более жёсткие требования по поводу необходимости разрыва отношений с Ираном и выдворения из страны турецкого военного контингента.
Предполагается, что на основании обновлённого законодательства будут составлены списки тех, кто причастен к финансовым операциями с представителями террористических группировок.
Власти Катара на этом фоне заявили о готовности начать «конструктивный диалог» со всеми странами, которые ранее решили разорвать с эмиратом дипломатические отношения. Напомним, что в числе прочих это Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Маврикий и др.
В ходе встречи с главой МИЛ Китая Ван И министр иностранных дел Катара Абдуррахман аль Тани заявил, что Доха готова начать диалог с упомянутыми государствами, но в том случае, если те будут уважать суверенитет Катара и прекратят попытки вмешиваться во внутренние дела государства.
На этом фоне из Эр-Рияда и других столиц стран, разорвавших дипотношения с Катаром доносятся всё более жёсткие требования по поводу необходимости разрыва отношений с Ираном и выдворения из страны турецкого военного контингента.
Использованы фотографии: Islam.ru
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