07:52 21 июля

Катар решил исправить своё антитеррористическое законодательство

В Катаре, который рядом арабских стран обвиняется в финансовой поддержке терроризма, решили принять поправки в антитеррористическое законодательство. Информационное агентство QNA сообщает о том, что эмир катара ат-Тани подписал указ, на основании которого уточнено определение понятий «терроризм», «террористический акт», а также уточнены правила «замораживания» финансовых активов, если те связаны со спонсорской помощью террористическим организациям.

Предполагается, что на основании обновлённого законодательства будут составлены списки тех, кто причастен к финансовым операциями с представителями террористических группировок.

Катар решил исправить своё антитеррористическое законодательство



Власти Катара на этом фоне заявили о готовности начать «конструктивный диалог» со всеми странами, которые ранее решили разорвать с эмиратом дипломатические отношения. Напомним, что в числе прочих это Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Маврикий и др.

В ходе встречи с главой МИЛ Китая Ван И министр иностранных дел Катара Абдуррахман аль Тани заявил, что Доха готова начать диалог с упомянутыми государствами, но в том случае, если те будут уважать суверенитет Катара и прекратят попытки вмешиваться во внутренние дела государства.

На этом фоне из Эр-Рияда и других столиц стран, разорвавших дипотношения с Катаром доносятся всё более жёсткие требования по поводу необходимости разрыва отношений с Ираном и выдворения из страны турецкого военного контингента.

Использованы фотографии: Islam.ru
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Комментарии 9

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  1. Logall Сегодня, 06:18
    Вроде арабы– гордый народ!
    Но пляшут под дудку, берут её в рот...
    Америка дудку суёт не спроста.
    Арабам всё мало. ДАВАЙ ПОД ХВОСТА!!!
    Logall
  2. винипух Сегодня, 06:21
    Катар хорошо устроился - сидя на нефти и газе мешать другим жить, заниматься терроризмом.
    Нужно забрать и нефть и газ и все деньги. Раз не могут жить нормально.
    винипух
    1. Б.Т.В. Сегодня, 06:22
      Цитата: винипух
      Нужно забрать и нефть и газ и все деньги. Раз не могут жить нормально.


      И отдать всё Израилю?!
      Б.Т.В.
      1. винипух Сегодня, 06:24
        Причём тут Израиль?
        Отдать на благотворительность или на зоозоны - в природу.
        винипух
        1. Б.Т.В. Сегодня, 06:25
          Вы- наивный, или подстрекатель?!
          Б.Т.В.
          1. Чёрный Сегодня, 06:29
            Цитата: Б.Т.В.
            Вы- наивный, или подстрекатель?!

            Наивный подстрекатель smile
            Чёрный
    2. Logall Сегодня, 06:25
      Цитата: винипух
      Катар хорошо устроился - сидя на нефти и газе мешать другим жить, заниматься терроризмом.
      Нужно забрать и нефть и газ и все деньги. Раз не могут жить нормально.

      Вини, я Вас умоляю...
      Как это по вашему: ЗАБРАТЬ........ ДЕНЬГИ!
      Раз не могут жить нормально? Давайте заберём земли? Земли, которые вам подарили...
      Logall
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:31
    Даже удивительно, как Иран пугает арабов... Или это шииты вообще пугают? Катару особо некуда деваться. "Дожмут" остальные арабы Катар, нет в том сомнений. А ещё, вангую, и обчистят. Грабить побеждённых - это же так "в тренде"! laughing
    Горный стрелок
  4. strannik1985 Сегодня, 06:32
    Цитата: винипух
    Причём тут Израиль?
    Отдать на благотворительность или на зоозоны - в природу.

    Просто на фоне поддержки США и Саудовской Аравии т.н.умеренной оппозиции, от которой оружие, иногда с владельцами, преподает к черным, выглядит смешно.
    strannik1985
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