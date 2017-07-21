Зачем американцам Patriot в Прибалтике? Или девочка с фарфоровой головой...

Из советских времен в голове "живет" странная поговорка: "Трудно жить с деревянной головой"... Сказать, что это народное творчество не могу. Просто не было у нашего народа существа с деревянной головой. По крайней мере я такого не знаю. А вот Буратино был. Веселый и беззаботный шалун, действительно с деревянной головой, просто в силу того, что "выстругал" его папа Карло из полена.Сказать, что ему было трудно жить как-то язык не поворачивается. Да, его пытались обмануть. Даже в "рабство" в кукольный театр забрать. Но в он весело и как-то слишком наивно всех перехитрил и всем помог. В конечном итоге сделал всех счастливыми. Потому и запомнился на всю жизнь.А помните кто был рядом с Буратино? Кто в благих целях ставил ему палки в колеса? И кто был всегда в фаворе только из-за того, что имел фарфоровую голову с голубыми волосами? Мальвина! И ведь в конечном итоге, эта самая Мальвина в общей массе тоже вошла в светлое будущее...К чему я это вспомнил? Да просто потому, что сегодня для меня чуть изменилась та самая поговорка. Наверное, правильно теперь говорить: "Трудно жить с фарфоровой головой"...Почему? А вы посмотрите на новостную ленту. На то, что сказала президент Литвы Даля Грибаускайте буквально 6 часов назад.Совершенно серьезно Грибаускайте заявила о необходимости разместить в республике средства американской системы ПВО на основе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причем разместить этот комплекс стационарно."Было бы действительно важно иметь подобное вооружение в Балтийском регионе. Оно бы обеспечило более высокий уровень безопасности всем нашим странам. Мы с радостью примем его у себя. Мы всегда готовы". "Patriot — ракеты дальнего радиуса действия. Важна скорость реакции на любую воздушную угрозу".Конечно, для женщины, пусть даже "с голубыми волосами" постоять у такого вооружения и не восхититься сложно. В стране, где на полном серьёзе готовят охотников для войны с "зелеными человечками", такие комплексы даже в далеком будущем не появятся. Дорогое удовольствие. А вот намекнуть хозяевам, что неплохо было бы "подарить", да ещё и с экипажами, можно.Правда, испугавшись своей наглости наверное, Даля чуть-чуть "сдала назад". Мы тут дружным "колхозом" живем. Польша, Литва, Латвия, Эстония... Можно в любой стране разместить...Хотя прекрасно знает, будучи каким-никаким , а все-таки президентом, что все перечисленные страны давно включены в программу расширения военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы. Более того, Patriot будет поставлен в Польше в ближайшие 5-7 лет. Но даже Буратино многое прощал Мальвине. Что поделаешь, если голова фарфоровая.За две недели учений, на которых Даля Грибаускайте отличилась "военной" речью, американцы так и не сделали ни одного пуска. Не было такой задачи. Нужно было четко определиться по возможности размещения комплексов и их защите при первом ударе. По некоторым данным, американцам не особо понравилась Прибалтика. И вопрос о размещении там ПВО пока открыт.Но возникает другой вопрос. Если у "Мальвины" фарфоровая голова, то как она вообще смогла "родить" такую мысль? Не связывается. А потом, как кинолог знаю, хорошо обученная собака никогда не подаст голос без команды хозяина. Прибалтийские политики обучены хорошо...Ответ на этот вопрос следует искать в недавнем прошлом. В первой половине мая этого года. Именно тогда состоялась встреча Грибаускайте и главы Пентагона Джеймса Мэттиса. И именно тогда Мэттис озвучил планы США (!) на размещение Patriot в странах Балтии."Мы здесь находимся исключительно на оборонительных позициях. Всем известно, что это (комплекс Patriot) не оружие нападения. Для любого, кто думает иначе, я хотел бы лишь подчеркнуть, что у меня слишком много уважения перед российской армией, чтобы подумать, что они действительно верят в то, что у Patriot есть атакующий потенциал".Я не буду говорить о комплексе. Ну да. У нас тоже есть оружие, у которого нет атакующего потенциала. Ракеты летят строго до границы, а там останавливаются. Я уже не говорю про всяческие пули-снаряды. И на ПУ устанавливаются строго ракеты ПВО или ПРО. По моему нас считают Буратинами...Кстати, "Буратино" и правда интересная мысль...Вместе с "Солнцепеками"...Это так, мысли мелиоратора по осушению болот...Американцы планировали, что комплексы, которые сейчас в Прибалтике останутся там и дальше. Именно с этим связана компания по раздуванию проблемы российско-белорусских учений. Потому-то и кричат на всех площадках западные и американские политики и генералы о грядущей опасности. НАТО в информационном пространстве просто разрывается от "попыток начать диалог с Россией".Откуда такая уверенность в планах США по размещению комплексов Patriot? Да все из того же выступления Джеймса Мэттиса. Именно там было сказано о том, что США до конца 2017 года планирует разместить в Прибалтике эти самые системы. Тогда же и вариант вывода комплекса озвучен Министерством обороны США. Так что, опять же как любитель собак скажу, собачка-то обучена хорошо. Команду "Голос" выполнила правильно. Но больше меня поразили знания региона главой Пентагона. Представляете что было бы, если бы команда была дана эстонскому президенту...На территории Прибалтики уже прошли и будут проведены в дальнейшем достаточно много учений. Перечислять их не буду. Информации море. Но прошли они как-то "незаметно". Ну что такое , на пример, "Весенний шторм"? Взаимодействие подразделений стран НАТО в совместной "обороне" Прибалтики. Ну 9 тысяч военнослужащих...Венский документ не нарушают. Всё согласно договоренностей. Или учения Summer Shield? Полетали на малых высотах и всё...Венский документ опять соблюден. Или "Сомкнутые штыки"(киберучения)...Почему я пишу о Венском документе? Напомню, это принятый ОБСЕ в 2011 году документ о мерах укрепления доверия и безопасности. Тем, кто не знаком с этим документом, очень советую почитать первоисточник. Не комментарии, коих сегодня множество, а сам документ. Так вот, в пункте V (Предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности) очень четко расписаны случаи, когда необходимо письменно уведомлять другие государства в случае учений и подобных действий. И такие уведомления четко привязаны к определенному количеству техники, вооружения, военнослужащих или срокам проведения мероприятия.Если проводить учения по схеме российско-белорусских "Запад 2017", то в случае наличия доказательств по превышению какого-либо лимита, всегда можно обвинить страну, проводящую учения в невыполнении обязательств. А стоит учения провести поэтапно, под разными названиями и всё...В каждом из учений участвовала меньше техники и вооружения, чем предусмотрено. В эту игру и заигрались наши "партнеры".Если сложить чисто арифметически всех участников учений в странах Балтии и Польше, то в сумме получим что-то в районе 40 000 человек. а в "Западе-2017" планируется участие всего лишь 13 000 человек. Таков вот масштаб подготовки сторон к взаимной "обороне".В целом же, как мне кажется, в Прибалтике у Пентагона не получилось. Пока не получилось. Акцент по размещению комплексов все-таки будет сделан на Польшу. Да и не очень-то хотелось, чтобы получилось. Patriot уже "законтрактован" на несколько лет вперед. Румыны (не самая богатая страна) покупают ЗРК на сумму 3,9 миллиарда долларов. Производственные мощности работой обеспечены. Обещания Трампа по развитию экономики выполняются.А страны Балтии будут иметь опять же озвученный Грибаускайте в первой половине мая вариант. Американцы оставили на будущее потенциального покупателя..."Сейчас американские военные дислоцированы в Германии и в Западной Европе, а ведь самая большая угроза концентрируется в Восточной Европе - в Польше и странах Балтии. Вот почему мы просим и рекомендуем США решиться на постоянную дислокацию сил в регионе".Это как же мы с вами выглядим в глазах президента Литвы, если одно упоминание о русских делает её голову фарфоровой. "Если США остановятся в пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия". И не только у Дали...