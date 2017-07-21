В Европарламенте предложили наложить на Прибалтику санкции
Согласно информации РИА Новости , интернет-издание « Известия » сообщает о вынесении на рассмотрение Европарламента резолюции, призывающей ввести санкции против прибалтийских стран в связи с ростом в них фашистских настроений. Инициативу в этом вопросе проявила фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL).
Как указывается, фракция требует "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию". Со слов члена фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка, указанную резолюцию предполагается представить осенью текущего года.
Как пояснил Йиржи Машталка, принятие резолюции потребует поддержки депутатов из других фракций. Однако даже если она не будет одобрена, сам факт обсуждения станет "заметным политическим жестом".
Со стороны ВО отметим, что формально дотации «Новой Европе» были рассчитаны до 2018 года. За истекший после принятия в «новую семью» период уже проведена полная реструктуризация экономик прибалтийских стран. Необходимости в дальнейшем субсидировании больше нет. В этой связи возникает необходимость свертывания программы вспомоществования. Прикрытием для этого могут стать санкции, наложенные в связи ростом фашистских настроений.
Как указывается, фракция требует "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию". Со слов члена фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка, указанную резолюцию предполагается представить осенью текущего года.
Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины.
Как пояснил Йиржи Машталка, принятие резолюции потребует поддержки депутатов из других фракций. Однако даже если она не будет одобрена, сам факт обсуждения станет "заметным политическим жестом".
Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме.
Йиржи Машталка на вручении ордена Дружбы «за большую работу по сохранению традиций»
Со стороны ВО отметим, что формально дотации «Новой Европе» были рассчитаны до 2018 года. За истекший после принятия в «новую семью» период уже проведена полная реструктуризация экономик прибалтийских стран. Необходимости в дальнейшем субсидировании больше нет. В этой связи возникает необходимость свертывания программы вспомоществования. Прикрытием для этого могут стать санкции, наложенные в связи ростом фашистских настроений.
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