В Европарламенте предложили наложить на Прибалтику санкции

Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины.

Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме.

Йиржи Машталка на вручении ордена Дружбы «за большую работу по сохранению традиций»