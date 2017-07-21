10:45 21 июля

В Европарламенте предложили наложить на Прибалтику санкции

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание « Известия » сообщает о вынесении на рассмотрение Европарламента резолюции, призывающей ввести санкции против прибалтийских стран в связи с ростом в них фашистских настроений. Инициативу в этом вопросе проявила фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL).

Как указывается, фракция требует "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию". Со слов члена фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка, указанную резолюцию предполагается представить осенью текущего года.




Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины.


Как пояснил Йиржи Машталка, принятие резолюции потребует поддержки депутатов из других фракций. Однако даже если она не будет одобрена, сам факт обсуждения станет "заметным политическим жестом".

Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме.


В Европарламенте предложили наложить на Прибалтику санкции

Йиржи Машталка на вручении ордена Дружбы «за большую работу по сохранению традиций»


Со стороны ВО отметим, что формально дотации «Новой Европе» были рассчитаны до 2018 года. За истекший после принятия в «новую семью» период уже проведена полная реструктуризация экономик прибалтийских стран. Необходимости в дальнейшем субсидировании больше нет. В этой связи возникает необходимость свертывания программы вспомоществования. Прикрытием для этого могут стать санкции, наложенные в связи ростом фашистских настроений.


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Комментарии 42

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  1. Logall Сегодня, 08:26
    Прозрели? Да ну? Я думал, тем кто против Россиюшки всё спускается с рук. А тут...
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 08:31
      "В Европарламенте предложили наложить на Прибалтику..."? belay
      Давно пора, однако. laughing
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 08:33
        Цитата: сибиралт
        "В Европарламенте предложили наложить на Прибалтику..."? belay
        Давно пора, однако. laughing

        Всем давно ''класть'' на Прибалтику...
        Logall
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:36
          Цитата: Logall
          Всем давно ''класть'' на Прибалтику...

          только вот жалко наших там много
          ЛукичЪ
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
            Привет , Сергей ! hi Да , наших там немало . И не стоит думать что все там русофобы .
            bouncyhunter
            1. Чёрный Сегодня, 08:57
              Loqall, да никто там не прозрел, просто у них свои тёрки...шавки начали огрызаться на хозяев, вот их и решили припугнуть...мол если что, то мы вас быстро в стойло поставим...
              Чёрный
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
                Слава hi Так это понятно : хозяин сказал - хрюкать только по команде ! wink
                bouncyhunter
            2. ЛукичЪ Сегодня, 10:13
              Цитата: bouncyhunter
              И не стоит думать что все там русофобы .

              Я так не думаю. Людей жалко. Привет Павел hi
              ЛукичЪ
        2. сибиралт Сегодня, 08:41
          Жаль, что глагол "класть" с предлогом не употребляется. Но в Европарламенте как-то выкрутились laughing
          сибиралт
      2. Trevis Сегодня, 08:34
        Пусть и про Украину не забудут. А то не честно получится. smile
        Trevis
      3. To be or not to be Сегодня, 09:32
        Европе дано пора самосанкционироваться laughing за многолетнюю поддержку фашиствующих элементов в странах Прибалтики . да и не только за это...за Югославию. за Ливию..
        To be or not to be
    2. avt Сегодня, 08:34
      Цитата: Logall
      Прозрели?

      Скорее что то съели . bully А деньги на лекарства кончились . Вы просмотрели ключевое
      Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов.
      Во первых - прибалты итак дорого обходятся , да ещё и кредитная линия выделенная при вступлении в ЕС заканчивается и на горизонте ,как кстати и в Польше, замаячила перспектива платить по векселям. Во вторых они , вместе опять же с Польшей, слишком рьяно взялись обозначать о том , что их хозяин за окияном-морем. Ну вот им и пока мягко объясняют политику Фатерлянда, то есть ЕС. bully Ну а повод , да вот хоть такой.
      avt
  2. Шурале Сегодня, 08:32
    Денежки должны перестать течь согласно договору , а они скажут что типа санкции, и рыбу съесть и на диету сесть , и Прибалтике пох.
    Шурале
  3. pvv113 Сегодня, 08:32
    ввести санкции против прибалтийских стран в связи с ростом в них фашистских настроений

    Даже удивился! Неужели в Европе наконец-то сообразили, что фашизм поднимает голову, а в Прибалтике и на Украине вообще чуть ли не возведен в ранг государственной политики
    pvv113
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:38
      Цитата: pvv113
      чуть ли не возведен в ранг государственной политики

      почему чуть ли? возведён.
      ЛукичЪ
      1. pvv113 Сегодня, 08:45
        Как это сказали бы крючкотворцы: де-факто - возведен, а де-юре - пока нет hi
        pvv113
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:17
          Цитата: pvv113
          де-факто - возведен, а де-юре - пока нет

          а это сути дела не меняет
          ЛукичЪ
          1. pvv113 Сегодня, 10:37
            Действительно не меняет, сущность прибалтов остается нацистской
            pvv113
    2. Alekseits Сегодня, 08:40
      В Европе соображают только когда это их касается. Это отдельный "глас вопиющего".
      Alekseits
      1. pvv113 Сегодня, 08:47
        Когда Европа тянула Гитлера к власти - это их тоже касалось. Но соображать стали только тогда, когда немцы их всех под себя подмяли hi
        pvv113
  4. винипух Сегодня, 08:33
    Стоят с цветочками нацисты. Зла не хватает.
    винипух
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:40
      Цитата: винипух
      Стоят с цветочками нацисты

      недобитки. случайно дожили до этого гейропейского позора
      ЛукичЪ
    2. pussamussa Сегодня, 10:01
      Цитата: винипух
      Стоят с цветочками нацисты.


      Нацисты с цветочками в руках – это нонсенс. Правильнее было бы в наручниках и с петлей на шее.
      pussamussa
  5. Копчёный Сегодня, 08:34
    Ну вот он уже и спалился. Скажут кремлёвский агент и из за этого не поддержат.
    Копчёный
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:39
      Цитата: Копчёный
      Скажут кремлёвский агент.

      Уже давно
      Юджин-Евгений
      1. Копчёный Сегодня, 08:45
        Спасибо. В принципе я когда увидел заголовок уже нечто такое подозревал.
        Копчёный
  6. Аморфис Сегодня, 08:35
    Если еврокормушка закроется для стран Балтии бывшего СССР - будет завал!!! Со старыми соседями посрались основательно, а новые кормить не хотят crying
    Аморфис
    1. BecmepH Сегодня, 10:30
      Цитата: Аморфис
      Если еврокормушка закроется для стран Балтии бывшего СССР - будет завал!!! Со старыми соседями посрались основательно, а новые кормить не хотят crying

      Не закроется... А кто будет тогда раздражителем? И, вообще, из-за чего шум то? Эти страны-НИЧТО!!!
      BecmepH
  7. Александр War Сегодня, 08:42
    Маршрут очередного разведывательного полета RQ-4A Global Hawk над Украиной и Черным морем 20 июля
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 08:43
      И где хваленые системы РЭБ?
      Александр War
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:20
        Цитата: Александр War
        И где хваленые системы РЭБ?

        и, что они должны были делать?
        ЛукичЪ
      2. pvv113 Сегодня, 10:39
        Стесняюсь спросить: а РЭБ здесь к чему?
        pvv113
  8. Nimitz Сегодня, 08:43
    Конечно сомнений в искренности Йиржи Машталка , не возникает. Но вот беда ,другие его более ранние инициативы например о наложении санкций на Украину, о справедливом расследовании Одесской трагедии, так и остались только инициативами. Поэтому зачем выдавать желаемое за действительное, скорее всего проявления фашизма в Прибалтике так и останутся безнаказанными.
    Nimitz
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:44
    Неужели проснулись? даже не буду дальше писать, чтобы не сглазить.
    rotmistr60
  10. tsvetkov1274 Сегодня, 08:44
    думаю просто у ЕС денег жаба давит отдавать-а тут и повод нашелся request
    tsvetkov1274
  11. Stoler Сегодня, 08:47
    Сняли фильму про Лесных негодяях (другое слово) а теперь наложат они ...НУ. НУ no no
    Stoler
  12. vladimirvn Сегодня, 08:52
    Национализм, убежище для слабых и закомплексованных народов.
    vladimirvn
  13. Гюйс Сегодня, 09:06
    Цитата: Logall
    Прозрели? Да ну? Я думал, тем кто против Россиюшки всё спускается с рук. А тут...

    Да не прозрели, в том то и беда. Просто деньги пустили на другие нужды, а причина найдена "для отвода глаз". Будущее покажет, что начали изначально взращивать нацизм в Гейроппе не просто так а с заделом на перспективу. Так что игра слов, игра политиков, а "воз и ныне там."
    Гюйс
  14. pussamussa Сегодня, 09:24
    Правильной дорогой идут наши заклятые товарищи за бугром. Они взяли на вооружение лозунг «Денег нет ,но вы держитесь». Прибалтийские нацисты приуныли.
    pussamussa
  15. Толстоевский Сегодня, 09:42
    общечеловеки засуетились, как жареным запахло, но уже поздно
    Толстоевский
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    Со стороны ВО отметим, что формально дотации «Новой Европе» были рассчитаны до 2018 года.

    Очччень хорошее напоминание от ВО, спасибо!... не долго осталось куражиться трибалтам, пойдут по-миру с сумой... angry
    a.s.zzz888
    1. ЛукичЪ Сегодня, 10:22
      Цитата: a.s.zzz888
      пойдут по-миру с сумой...

      и ни уже не идут, бегут
      ЛукичЪ
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