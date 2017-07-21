10:44 21 июля

Освоение гиперзвуковых скоростей в РФ

Согласно информации РИА Новости , руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов на проходящем в настоящее время авиасалоне МАКС-2017 пояснил, что планируемое достижение отечественными разработчиками гиперзвуковых скоростей свыше 6 махов связано не с дронами, а с ракетами, которые фактически представляют собой беспилотные летательные аппараты.



Таким образом он раскрыл суть прозвучавших в ряде СМИ сообщений о планах разработки в России беспилотных летательных аппаратов с гиперзвуковой скоростью.


Безусловно, это касается авиационных ракет, а не беспилотных летательных аппаратов, хотя, безусловно, сами ракеты являются беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники в сегодняшнем понимании этого термина в ближайшие годы не смогут летать на гиперзвуковых скоростях и не смогут быть вооружены гиперзвуковоыми ракетами. Это все равно что к кастрюле подвесить утюг.




С его слов, на текущий момент идет развернутая работа по созданию двигателя для гиперзвуковой ракеты, соответствующих материалов и систем охлаждения.


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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 08:56
    Да это понятно что речь идет о ракетах....По дронам нам бы на скоростях до Маха дотянуться..
    210окв
    1. DenZ Сегодня, 09:05
      Речь идет скорее о трактовке понятий и о возникшей в связи с этим путанице в трактовке договора РСМД (американцы говорят что "мы не размещаем ракеты средней и меньшей дальности в Европе., это, мол, у нас беспилотники такие") А до маха мы уже давно почти дотянулись
      https://topwar.ru/7043-bespilotnyy-apparat-tu-143
      -reys.html
      DenZ
  2. Старый26 Сегодня, 09:38
    Цитата: DenZ
    Речь идет скорее о трактовке понятий и о возникшей в связи с этим путанице в трактовке договора РСМД (американцы говорят что "мы не размещаем ракеты средней и меньшей дальности в Европе

    Да никакой путаницы в тарктовках нет. Это скорее СМИ раздувают. Еще в период после заключения договора по РСМД в журнале ЕМНИП "Вестник МИД" публиковались множество материалов по договорам, в частности и по РСМД. Не только официальный текст договора, но и приложения, согласовнные понятия и прочее. И уже тогда встал вопрос, как различать БПЛА и крылатую ракету.
    Смысл в том, что КР отличается от БПЛА по нескольким понятиям.
    1. Ракета, в отличии от БПЛА изделие одноразовое
    2. Она не имеет приспособлений для посадки (шасси, лыжа(и) или в конце-концов парашют)
    3. Средство поражение интегрировано в конструкцию изделия. То есть боеголовка крылатой ракеты - это часть конструкции. В БПЛА средство поражения находится на внешней или внутренней подвеске и представляют из себя отдельный боеприпас.
    Примерно так. Разумеется можно сказать и следующее: "Каждая крылатая ракета представляет из себя беспилотный летательный аппарат, но не каждый беспилотный летательный аппарат представляет из себя крылатую ракету"

    В начале же самой заметки "убила" фраза. Не знаю, чья она, Обносова или журналистов, но тем не менее
    ..планируемое достижение отечественными разработчиками гиперзвуковых скоростей свыше 6 махов связано не с дронами, а с ракетами, которые фактически представляют собой беспилотные летательные аппараты

    Какое-то "масло-масленное" получается. Дрон - это и есть жаргонное название беспилотного ЛА. Что же получается, в переводе на нормальный человеческий язык?
    Планируемое достижение связано не с беспилотными летательными аппаратами, а с ракетами, которые представляют из себя беспилотные летательные аппараты
    Старый26
    1. Deadушка Сегодня, 10:01
      Цитата: Старый26
      1. Ракета, в отличии от БПЛА изделие одноразовое

      Это уже давно не аксиома, одноразовые БПЛА тоже имеются(камикадзе), как и ракеты с некоторыми функциями БПЛА .
      Deadушка
    2. Юджин-Евгений Сегодня, 10:12
      Да вроде всё понятно: дрон=БЛА, 6 махов не связаны с дронами/БЛА, а с ракетами
      Юджин-Евгений
    3. DenZ Сегодня, 10:16
      Вот вот, и я про то же что не все ( и я в том числе) понимают эту разницу отсюда и путаница, но Вы кое- что прояснили.
      DenZ
  3. Deadушка Сегодня, 09:59
    связано не с дронами, а с ракетами, которые фактически представляют собой беспилотные летательные аппараты

    "Юлит"... многоразовые ракеты или одноразовые БПЛА разрабатывают? what
    Deadушка
    1. san4es Сегодня, 10:29
      hi
      Те-же КР и дроны-камикадзе
      san4es
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