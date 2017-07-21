Освоение гиперзвуковых скоростей в РФ

Безусловно, это касается авиационных ракет, а не беспилотных летательных аппаратов, хотя, безусловно, сами ракеты являются беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники в сегодняшнем понимании этого термина в ближайшие годы не смогут летать на гиперзвуковых скоростях и не смогут быть вооружены гиперзвуковоыми ракетами. Это все равно что к кастрюле подвесить утюг.

Согласно информации РИА Новости , руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов на проходящем в настоящее время авиасалоне МАКС-2017 пояснил, что планируемое достижение отечественными разработчиками гиперзвуковых скоростей свыше 6 махов связано не с дронами, а с ракетами, которые фактически представляют собой беспилотные летательные аппараты.Таким образом он раскрыл суть прозвучавших в ряде СМИ сообщений о планах разработки в России беспилотных летательных аппаратов с гиперзвуковой скоростью.С его слов, на текущий момент идет развернутая работа по созданию двигателя для гиперзвуковой ракеты, соответствующих материалов и систем охлаждения.