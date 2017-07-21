10:45 21 июля

Оппозиция Венесуэлы строит демократию "коктейлями Молотова"

В Венесуэле продолжились массовые беспорядки, в которые всякий раз перерастают акции протеста, инициированные оппозицией. Демонстранты, выступающие за экономические преобразования в стране, за обеспечение населения достаточным уровнем продовольствия и медикаментов, сами блокируют работу сотен торговых точек по всей Венесуэле, а также препятствуют движению общественного транспорта. На улицах Каракаса и других крупных городов страны увеличивается число баррикад. Не снижается количество стычек демонстрантов с полицией.

В ходе массовых беспорядков накануне погибли ещё 3 человека. Свыше 10 получили ранения. Среди раненых – и представители национальной боливарианской гвардии Венесуэлы. Демонстранты всё активнее прибегают к использованию бутылок с зажигательной смесью. В ответ полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ.

Оппозиция Венесуэлы строит демократию "коктейлями Молотова"



Телеканал Venezolana de Televisión сообщает, что оппозиция выступила с требованием к властям по поводу необходимости «восстановления политических свобод». При этом идёт отсылка к «поддержке со стороны США». Ранее Вашингтон объявил, что если президент Мадуро решится на проведение референдума о созыве Конституционной ассамблеи, то Венесуэлу ожидают санкции. Конституционная ассамблея может, как считают в оппозиции, «задушить» оппозиционные силы в стране. Фактически венесуэльская оппозиция и США сами душат демократию, учитывая тот факт, что именно референдум является её высшим проявлением, а против референдума оппозиционеры и выступают.

Лидеры венесуэльской оппозиции заявили о том, что если Мадуро не отменит своего решения о референдуме по поводу возможного созыва Конституционной ассамблеи, то «всю страну поразят забастовки». Референдум намечен на 30 июля.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 8

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  1. RASKAT Сегодня, 08:59
    Ну перед нами уже есть не такой уж далекий пример Коктельной демократии в Украине. И что мы видим. За эти три года страна стремительно пикирует в пропасть практически по всем показателям. И падение устойчиво продолжается laughing. Боюсь и Венесуэлу ждет то же самое если придут ребята с улицы и президент олигарх.
    RASKAT
    1. синдикалист Сегодня, 09:34
      В какую пропасть? Венесуэла уже давно на ее дне. И это страна, занимающая первое место в мире по доказанным запасам нефти! Мадуро показал свою полную беспомощность в экономике. Любые его предложения вызывают лишь раздражение. Самое лучшее для него - уйти в отставку. Переход силовиков на сторону восставших это вопрос уже не месяцев, а дней
      синдикалист
      1. RASKAT Сегодня, 10:15
        Переход силовиков на сторону восставших

        Восставшие поддерживают проамериканского олигарха. Как американцы поступят с Роснефтью которая там добывает нефть и газ. Тем более на волне адской русофобии в штатах. Национализируют? Не может Мадуро справиться, должны мы ему помочь.
        RASKAT
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:09
    Да уже давно видно, что все делается по украинскому сценарию. И сценарист известен, тем более, что постоянно пользуется старыми лекалами, которые хоть единожды принесли пользу.
    rotmistr60
  3. Altona Сегодня, 09:11
    Киев-2013? Нет? А хто той загорилый хлопчик?
    Altona
  4. pvv113 Сегодня, 09:15
    Демонстранты всё активнее прибегают к использованию бутылок с зажигательной смесью

    Как все это знакомо!
    pvv113
  5. NUR Сегодня, 09:25
    В этом отношении по развязыванию конфликтов, кураторам нет равных, кострюлеголовых используют по полной, бьются они за чужие интересы не щадя живота своего, правда результат получается всегда один и тот же, у разбитого корыта. На самом деле вся эта оппозиция реального улучшения для страны не предлагает.
    NUR
  6. Толстоевский Сегодня, 09:40
    для конструктивного диалога с либеральной оппозицией нужны огнемёты
    Толстоевский
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