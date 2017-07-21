Оппозиция Венесуэлы строит демократию "коктейлями Молотова"

В Венесуэле продолжились массовые беспорядки, в которые всякий раз перерастают акции протеста, инициированные оппозицией. Демонстранты, выступающие за экономические преобразования в стране, за обеспечение населения достаточным уровнем продовольствия и медикаментов, сами блокируют работу сотен торговых точек по всей Венесуэле, а также препятствуют движению общественного транспорта. На улицах Каракаса и других крупных городов страны увеличивается число баррикад. Не снижается количество стычек демонстрантов с полицией.В ходе массовых беспорядков накануне погибли ещё 3 человека. Свыше 10 получили ранения. Среди раненых – и представители национальной боливарианской гвардии Венесуэлы. Демонстранты всё активнее прибегают к использованию бутылок с зажигательной смесью. В ответ полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ.Телеканал Venezolana de Televisión сообщает, что оппозиция выступила с требованием к властям по поводу необходимости «восстановления политических свобод». При этом идёт отсылка к «поддержке со стороны США». Ранее Вашингтон объявил, что если президент Мадуро решится на проведение референдума о созыве Конституционной ассамблеи, то Венесуэлу ожидают санкции. Конституционная ассамблея может, как считают в оппозиции, «задушить» оппозиционные силы в стране. Фактически венесуэльская оппозиция и США сами душат демократию, учитывая тот факт, что именно референдум является её высшим проявлением, а против референдума оппозиционеры и выступают.Лидеры венесуэльской оппозиции заявили о том, что если Мадуро не отменит своего решения о референдуме по поводу возможного созыва Конституционной ассамблеи, то «всю страну поразят забастовки». Референдум намечен на 30 июля.