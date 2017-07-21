10:45 21 июля

Представитель Украины: на реинтеграцию Донбасса понадобятся десятки лет

Процесс реинтеграции Донбасса займет десятки лет, поэтому сторонам нужно запастись терпением, передает РИА Новости заявление представителя Киева на переговорах по Украине, главы правления общественной организации «Опора» Ольги Айвазовской.

Представитель Украины: на реинтеграцию Донбасса понадобятся десятки лет


Утомленность – это то, что нас будет ждать еще много лет, ни один конфликт, который был бы даже урегулирован и отошел бы от этапа боевых действий и противостояния, он не заканчивается ни за год, ни за пять, ни за два года. Когда говорят о реинтеграции, у нас это воспринимается как этап деоккупации. Реинтеграция – это последний этап, после которого идет примирение, это смена поколений, это 40 лет по пустыни, это библейские истории, и мы все понимаем, что у нас будет где-то тоже самое. Надо запасаться терпением, потому что это борьба на истощение,
сказала Айвазовская в эфире «Пятого канала».


По ее мнению, «когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса, ряд граждан захотят оставить эти территории, опасаясь, в частности, попасть в тюрьму, и это будет своего рода "переселение народов"».

Никакой заморозки конфликта на данном этапе нет, считает политик. По ее словам, время от времени конфликт будет обостряться.

Айвазовская также отметила, что проведение выборов в Донбассе пока невозможно, в том числе из-за ненадлежащих условий безопасности.

Использованы фотографии: http://miasole.com
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Комментарии 19

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  1. Vik66 Сегодня, 09:16
    Ой, где Украина и где "десятки лет" ? sad
    Vik66
    1. сибиралт Сегодня, 09:46
      А кто собирается интегрироваться с квазигосударством? belay Если Сурков разрешит выборы в ЛДНР, то они преобразуются в Малороссию и объявят себя провопреемницей бывшей части Российской Империи, как безхозную (брошенную) Россией и Украиной территорию. bully
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 09:16
    Сколько времени понадобится выгнать вас-эту чуму с Украины..Туда,откуда прибыли.В США,Англию,Ватикан..Я думаю что если напрягутся в Кремле-времени много не займет..
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 09:18
      это 40 лет по пустыни, это библейские истории, и мы все понимаем, что у нас будет где-то тоже самое. Надо запасаться терпением, потому что это борьба на истощение,
      вот так и хотят своими блокадами заморить всю ЛДНР am
      pjastolov
  3. винипух Сегодня, 09:18
    Даже не знаю какой выход из этой ситуации(
    винипух
    1. 210окв Сегодня, 09:26
      Кац предлагал сдаться.. yes
      Цитата: винипух
      Даже не знаю какой выход из этой ситуации(
      210окв
    2. soroKING Сегодня, 09:29
      а у Вас, ЁЖИК совета не спрашивают wassat
      soroKING
    3. sabakina Сегодня, 09:46
      Цитата: винипух
      Даже не знаю какой выход из этой ситуации(

      Выход там же, где и вход! (c) Трое в лодке, не считая собаки.
      sabakina
  4. Altona Сегодня, 09:20
    Цитата: винипух
    Даже не знаю какой выход из этой ситуации(

    -----------------------
    Обыкновенный, какой был у Чехии со Словакией. Разойтись полюбовно по разные стороны и всё.
    Altona
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:25
    Да забудьте вы уже об этом. Донбасс никогда не будет вашим благодаря вашей политики.
    rotmistr60
  6. inkass_98 Сегодня, 09:30
    "Когда Киев вернет..." - уже смешно, причем в любой трактовке этого выражения.
    inkass_98
  7. pvv113 Сегодня, 09:31
    когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса

    Ну вот и до ненаучной фантастики добрались
    pvv113
  8. Егоза Сегодня, 09:37
    Ой, фантазерка дама! Хоть бы почитала, что "братья" поляки пишут. Они то вкладывают деньги в развитие демографии, а Украина даже прививки для детей не закупает. И правильно поляки говорят, что через 10 лет Украина станет безлюдной. Ну и пока "скромно" умалчивают, что к тому времени они рассчитывают эту землю заполнить. Ну тоже пусть помечтают. Как говорится "Если!" Если только Россия не вспомнит, что это РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
    Егоза
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
      Елена , доброго дня ! hi love Была тревожная инфа что столбняк активизировался . Это правда ?
      bouncyhunter
      1. Егоза Сегодня, 10:26
        Цитата: bouncyhunter
        Была тревожная инфа что столбняк активизировался

        Да не только столбняк!!! Считайте все болезни с которыми при "проклятых советах" было покончено, нынче тут как тут.
        Егоза
  9. Толстоевский Сегодня, 09:39
    представители окраины - тупоголовыекретины. к чему постить этот мусор?
    Толстоевский
    1. Егоза Сегодня, 10:30
      Цитата: Толстоевский
      представители окраины - тупоголовыекретины. к чему постить этот мусор?

      Чтоб точно знать с кем дело иметь будете! И сортировку провести правильно! Вон, киевляне собрали подписи против переименования проспекта Ватутина в Шухевича. И таки добились!!! Суд постановил, что это переименование незаконно, несмотря на "декоммунизацию". tongue tongue Я представляю, как его сыночка перекосит при этой новости! wassat
      Егоза
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:46
    ... а на карте останется это образование под названием украина, через столько лет, госпожа айвазовская ?
    a.s.zzz888
  11. Лганхи Сегодня, 09:47
    когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса, ряд граждан захотят оставить эти территории, опасаясь, в частности, попасть в тюрьму, и это будет своего рода "переселение народов

    Мрази am ! Гитлер тоже хотел безлюдные территории на Востоке, чтобы заселить их арийской расой. Нацистов надо безжалостно уничтожать!
    Лганхи
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