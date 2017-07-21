Представитель Украины: на реинтеграцию Донбасса понадобятся десятки лет

Утомленность – это то, что нас будет ждать еще много лет, ни один конфликт, который был бы даже урегулирован и отошел бы от этапа боевых действий и противостояния, он не заканчивается ни за год, ни за пять, ни за два года. Когда говорят о реинтеграции, у нас это воспринимается как этап деоккупации. Реинтеграция – это последний этап, после которого идет примирение, это смена поколений, это 40 лет по пустыни, это библейские истории, и мы все понимаем, что у нас будет где-то тоже самое. Надо запасаться терпением, потому что это борьба на истощение,

Процесс реинтеграции Донбасса займет десятки лет, поэтому сторонам нужно запастись терпением, передает РИА Новости заявление представителя Киева на переговорах по Украине, главы правления общественной организации «Опора» Ольги Айвазовской.сказала Айвазовская в эфире «Пятого канала».По ее мнению, «когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса, ряд граждан захотят оставить эти территории, опасаясь, в частности, попасть в тюрьму, и это будет своего рода "переселение народов"».Никакой заморозки конфликта на данном этапе нет, считает политик. По ее словам, время от времени конфликт будет обостряться.Айвазовская также отметила, что проведение выборов в Донбассе пока невозможно, в том числе из-за ненадлежащих условий безопасности.