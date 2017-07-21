10:45 21 июля

Эстония оказалась самой прозападной среди стран Европы

Изучив позиции эстонских парламентских партий, авторитетный аналитический центр – Европейский совет по международным отношениям (ECFR) – пришел к выводу, что Эстонию можно смело назвать самым прозападным государством Европы, передает канал RT .

Эстония оказалась самой прозападной среди стран Европы


Последующие за Эстонией места в этом рейтинге заняли Словения, Великобритания и Португалия.


«Прозападные настроения также сильны в политических кругах Голландии, Бельгии, Германии, Испании, Румынии и Дании. Меньше прозападные настроения проявляются в политических кругах таких стран как Мальта, Польша, Швеция и Италия. А ещё слабее они во Франции, Финляндии и Чехии», – говорится в публикации.

Наиболее сильные антизападные настроения отмечены в политических кругах Болгарии и Словакии, а доминирующими они является в Греции, Австрии и Венгрии.

Сообщается, что ECFR оценил позиции 181 партии в странах ЕС по таким вопросам, «как европейская интеграция, либерализм, отделение религии от государства, положение в сфере безопасности, трансатлантические связи, свободная торговля, глобализация, отношения с Россией и санкции против неё, поддержка для Украины, кризис с беженцами, война в Сирии и связи с другими партиями».

Специалисты аналитического центра отметили, что антизападные настроения в странах создают для России хорошие предпосылки для развития своего влияния.

«Волна антизападных популистских движений зародилась не в России, однако политические круги Запада должны действовать так, чтобы Москва не смогла бы получить от этого выгоду», – заключают исследователи.

Использованы фотографии: Gregor Fischer / DPA / Globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:02
    И что теперь? Печенек им подкинут?
    Толстоевский
    1. Pirogov Сегодня, 10:31
      Цитата: Толстоевский
      И что теперь? Печенек им подкинут?

      Да лизнули так лизнули так глядишь и конфеток подкинут.
      Pirogov
  2. Владимирец Сегодня, 10:03
    "Эстонию можно смело назвать самым прозападным государством Европы"

    Что!? belay Где Порошенко! Петя, Петя, ты слышал? Снимите с Порошенко рубашку... эх, а ведь Петя так старался, и Европу от монголов защищал, и от финнов защищал, и ... опять защищал. А самое прозападное государство Эстония, что за ...? angry
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 10:18
      Иными ловами Эстония заняла первое место в рейтинге подстилок laughing
      Чёрный
    2. pjastolov Сегодня, 10:21
      Последующие за Эстонией места в этом рейтинге заняли Словения, Великобритания и Португалия.

      А ещё слабее они во Франции, Финляндии и Чехии», – говорится в публикации.
      таки я не понял - из Евросоюза бежит Великобритания или Франция? recourse
      pjastolov
    3. Чёрный Сегодня, 10:29
      Цитата: Владимирец
      "Эстонию можно смело назвать самым прозападным государством Европы"
      Что!? belay Где Порошенко! Петя, Петя, ты слышал? Снимите с Порошенко рубашку... эх, а ведь Петя так старался, и Европу от монголов защищал, и от финнов защищал, и ... опять защищал. А самое прозападное государство Эстония, что за ...? angry

      Пеца победил в номинации - лох года... laughing ....и миллиардер-попрошайка laughing
      Чёрный
    4. Лужский Сегодня, 10:41
      Цитата: Владимирец
      Снимите с Порошенко рубашку...

      Боюсь, зрелище будет так себе... Не такое ужасное, конечно, как если снять труселя, но все равно... Фу!
      Мне кажется, лучше так: наденьте на Порошенко рубашку. Вышиванку. Красивую. С рукавами. Длинными. Завяжите их на красивый бантик и отправьте обладателя посылкой на Донбасс.
      Лужский
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:03
    .... хоть в чём-то эУстонцы впереди... laughing
    a.s.zzz888
    1. Толстоевский Сегодня, 10:06
      И то верно! Я сразу и не вкурил laughing господа снова отстают от мирового тренда по откалыванию от европы
      Толстоевский
  4. винипух Сегодня, 10:13
    Нацизм и ислам в Европе.
    Всё пропало.
    винипух
  5. soroKING Сегодня, 10:21

    Эстония великая западная страна
    soroKING
  6. Егоза Сегодня, 10:23
    Да они и при союзе такими были! Единственный представитель Георг Отс еще как то примирял с ними.
    Егоза
  7. Altona Сегодня, 10:41
    Видимо имелось в виду "проамериканские". Так и удивляться не приходиться, американские командировочные в Эстонии лет 40 активно пасутся.
    Altona
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