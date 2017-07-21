Эстония оказалась самой прозападной среди стран Европы
Изучив позиции эстонских парламентских партий, авторитетный аналитический центр – Европейский совет по международным отношениям (ECFR) – пришел к выводу, что Эстонию можно смело назвать самым прозападным государством Европы, передает канал RT .
Последующие за Эстонией места в этом рейтинге заняли Словения, Великобритания и Португалия.
«Прозападные настроения также сильны в политических кругах Голландии, Бельгии, Германии, Испании, Румынии и Дании. Меньше прозападные настроения проявляются в политических кругах таких стран как Мальта, Польша, Швеция и Италия. А ещё слабее они во Франции, Финляндии и Чехии», – говорится в публикации.
Наиболее сильные антизападные настроения отмечены в политических кругах Болгарии и Словакии, а доминирующими они является в Греции, Австрии и Венгрии.
Сообщается, что ECFR оценил позиции 181 партии в странах ЕС по таким вопросам, «как европейская интеграция, либерализм, отделение религии от государства, положение в сфере безопасности, трансатлантические связи, свободная торговля, глобализация, отношения с Россией и санкции против неё, поддержка для Украины, кризис с беженцами, война в Сирии и связи с другими партиями».
Специалисты аналитического центра отметили, что антизападные настроения в странах создают для России хорошие предпосылки для развития своего влияния.
«Волна антизападных популистских движений зародилась не в России, однако политические круги Запада должны действовать так, чтобы Москва не смогла бы получить от этого выгоду», – заключают исследователи.
Последующие за Эстонией места в этом рейтинге заняли Словения, Великобритания и Португалия.
«Прозападные настроения также сильны в политических кругах Голландии, Бельгии, Германии, Испании, Румынии и Дании. Меньше прозападные настроения проявляются в политических кругах таких стран как Мальта, Польша, Швеция и Италия. А ещё слабее они во Франции, Финляндии и Чехии», – говорится в публикации.
Наиболее сильные антизападные настроения отмечены в политических кругах Болгарии и Словакии, а доминирующими они является в Греции, Австрии и Венгрии.
Сообщается, что ECFR оценил позиции 181 партии в странах ЕС по таким вопросам, «как европейская интеграция, либерализм, отделение религии от государства, положение в сфере безопасности, трансатлантические связи, свободная торговля, глобализация, отношения с Россией и санкции против неё, поддержка для Украины, кризис с беженцами, война в Сирии и связи с другими партиями».
Специалисты аналитического центра отметили, что антизападные настроения в странах создают для России хорошие предпосылки для развития своего влияния.
«Волна антизападных популистских движений зародилась не в России, однако политические круги Запада должны действовать так, чтобы Москва не смогла бы получить от этого выгоду», – заключают исследователи.
Использованы фотографии: Gregor Fischer / DPA / Globallookpress.com
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