13:20 21 июля

50 ударных вертолетов устроили огненный ад «вражескому десанту»

Летчики армейской авиации провели учения с боевыми стрельбами в Ставропольском крае, во время которых военнослужащие уничтожили воздушный десант условного противника.




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