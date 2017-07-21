50 ударных вертолетов устроили огненный ад «вражескому десанту» Сегодня, 12:00 Летчики армейской авиации провели учения с боевыми стрельбами в Ставропольском крае, во время которых военнослужащие уничтожили воздушный десант условного противника. 2 17 июля. День рождения морской авиации ВМФ России Неземная красота «Аллигатора» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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