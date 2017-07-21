Россия поставит в 2018 году Китаю четыре Ми-171Е
Как заявил журналистам в пятницу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия в 2018 году поставит Китаю партию из четырех вертолетов Ми-171Е.
Сумма договора не уточняется.
Он также заявил, что также заключен контракт на поставку в Китай в 2018 году четырех вертолетных двигателей ВК-2500.
Вертолет Ми-171Е является транспортной версией машины данного типа, поставляемой "Рособоронэкспортом" за рубеж. Его с успехом эксплуатируют в странах Юго-Восточной Азии и, в том числе, в Китае.
Вертолеты типа Ми-17 в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок зарубежных аналогов. Всего в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов этого типа в более чем 100 стран.
Сумма договора не уточняется.
Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в Китай. Наши партнеры получат четыре машины. Контракт будет исполнен в 2018 году— сообщает пресс-служба компании, передает РИА Новости
Он также заявил, что также заключен контракт на поставку в Китай в 2018 году четырех вертолетных двигателей ВК-2500.
На МАКС-2017 мы заключили с китайской стороной контракт на поставку четырех современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты типа Ми-17 в рамках ремоторизации. Поставка двигателей также будет выполнена нами в 2018 году— сказал Михеев.
Вертолет Ми-171Е является транспортной версией машины данного типа, поставляемой "Рособоронэкспортом" за рубеж. Его с успехом эксплуатируют в странах Юго-Восточной Азии и, в том числе, в Китае.
Вертолеты типа Ми-17 в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок зарубежных аналогов. Всего в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов этого типа в более чем 100 стран.
Использованы фотографии: http://bgtrk.ru/
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