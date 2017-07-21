Россия поставит в 2018 году Китаю четыре Ми-171Е

Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в Китай. Наши партнеры получат четыре машины. Контракт будет исполнен в 2018 году

На МАКС-2017 мы заключили с китайской стороной контракт на поставку четырех современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты типа Ми-17 в рамках ремоторизации. Поставка двигателей также будет выполнена нами в 2018 году