10:44 21 июля

Россия поставит в 2018 году Китаю четыре Ми-171Е

Как заявил журналистам в пятницу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия в 2018 году поставит Китаю партию из четырех вертолетов Ми-171Е.

Сумма договора не уточняется.

Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в Китай. Наши партнеры получат четыре машины. Контракт будет исполнен в 2018 году
— сообщает пресс-служба компании, передает РИА Новости


Россия поставит в 2018 году Китаю четыре Ми-171Е


Он также заявил, что также заключен контракт на поставку в Китай в 2018 году четырех вертолетных двигателей ВК-2500.

На МАКС-2017 мы заключили с китайской стороной контракт на поставку четырех современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты типа Ми-17 в рамках ремоторизации. Поставка двигателей также будет выполнена нами в 2018 году
— сказал Михеев.

Вертолет Ми-171Е является транспортной версией машины данного типа, поставляемой "Рособоронэкспортом" за рубеж. Его с успехом эксплуатируют в странах Юго-Восточной Азии и, в том числе, в Китае.

Вертолеты типа Ми-17 в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок зарубежных аналогов. Всего в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов этого типа в более чем 100 стран.


Использованы фотографии: http://bgtrk.ru/
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Комментарии 7

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  1. 3officer Сегодня, 10:23
    Ох уж эти контракты на одну две штуки с Китаем,писали бы уже сразу-передана очередная партия машин для копирования.
    3officer
    1. винипух Сегодня, 10:27
      Только что хотел написать комментарий что такое количество очень маленькое. Наверняка китайцы скопируют .
      винипух
      1. Berkut24 Сегодня, 10:39
        По состоянию на 2016-й год в Китае только в государственных структурах находится в эксплуатации:
        Народно-освободительная армия Китая — 50 Ми-8Т, 3 Ми-17-1В, 22 Ми-17, 38 Ми-17-В5, 25 Ми-17-В7 и 144 Ми-171

        Военно-морские силы Китайской Народной Республики — 8 Ми-8

        Военно-воздушные силы Китая — 2 Ми-17-В5 и более 4 Ми-171

        Вы действительно считаете, что именно этих 4-х штук китайцам не хватате для копирования?
        Berkut24
    2. donavi49 Сегодня, 10:34
      Так у них итак более 200 машин есть разных серий wink

      Они его не хотят копировать. У них другие планы несколько.
      donavi49
      1. 3officer Сегодня, 10:42
        Да то что у них планы есть не сомневаюсь.Полностью заменить российский продукт своими более дешевыми аналогами.Экономят на КБ конкретно,зачем что то разрабатывать даже по мелочи,если можно купить штучку другую и не парться wink Надеюсь отечественные производители понимают что их просто используют,и хоть какие то козыри не засвечивают.
        3officer
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:33
    Россия поставит в 2018 году Китаю четыре Ми-171Е
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    Правильнее писать "аж четыре..."
    Понимаем, у Китаю грошей нема.
    Погорячились они, мы бы им и один подогнали.
    Наверно пока один пилят, на других учиться летать будут.
    Mavrikiy
    1. donavi49 Сегодня, 10:43
      Потребностей. Они дозакупают по 2-4-6 машин. Общий парк Ми-8 разных серий у них около 400 из них более 200 в армии.

      При этом со своими сухопутными все сложно:
      легкий выпускают Z-9 (французский AS365 Dauphin) - уже в куче вариантов и от француза ушел далеко в сторону. При этом лицензия и все законно.
      средний AC352 (военным Z-15) - но пока упор на коммерческую нишу. Это - Арбузик H175 который нефтяники например в России заказали и Ютейр. На 12-16 человек.
      средний военный Z-20 - на фото. То есть за образец взяли S70 (гражданский вариант Черного Ястреба). Но он пока на испытаниях.
      donavi49
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