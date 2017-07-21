Су-34 прицельно разбомбили технику ИГИЛ в Хомсе Сегодня, 10:23 Представители Министерства обороны Сирии опубликовали видео атаки российского многофункционального истребителя-бомбардировщика. 1 Т-4 разведчик-бомбардировщик Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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