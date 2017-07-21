10:44 21 июля

Су-34 прицельно разбомбили технику ИГИЛ в Хомсе

Представители Министерства обороны Сирии опубликовали видео атаки российского многофункционального истребителя-бомбардировщика.




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