"Siemens" намерен разорвать соглашение с "Интеравтоматикой" из-за "крымских" турбин
Немецкая компания Siemens , объявившая себя оболганной «бесчестными русскими», заявляет о намерении разорвать соглашение о сотрудничестве российской компанией, обслуживающей электростанции. Напомним, что Еврокомиссия после «сигнала из Киева» обвинила «Сименс» в том, что компания нарушает санкционный пакет, предполагающий запрет на поставки газовых турбин в Крым.
РИА Новости приводит выдержку из документа компании:
В немецкой компании продолжают заявлять о том, что турбины были перемещены в Крым незаконно. Компания заявляет, что не давала разрешения на перемещение турбин, предназначавшихся для проекта на Таманском полуострове.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что уже этим летом Россия собирается протестировать газовые турбины собственного производства с достаточной для использования на электростанциях мощностью. А в Кремле заявили, что и те турбины которые поставлены на полуостров Крым, «российские и выполнены из российских комплектующих».
Еврокомиссия потребовала расследовать, действительно ли турбины, оказавшиеся в Крыму, немецкие. Однако о результатах такого расследования, если оно вообще проводится, данных пока нет.
РИА Новости приводит выдержку из документа компании:
Siemens полностью прекратит участие в российской компании «Интеравтоматика», которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями.
В немецкой компании продолжают заявлять о том, что турбины были перемещены в Крым незаконно. Компания заявляет, что не давала разрешения на перемещение турбин, предназначавшихся для проекта на Таманском полуострове.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что уже этим летом Россия собирается протестировать газовые турбины собственного производства с достаточной для использования на электростанциях мощностью. А в Кремле заявили, что и те турбины которые поставлены на полуостров Крым, «российские и выполнены из российских комплектующих».
Еврокомиссия потребовала расследовать, действительно ли турбины, оказавшиеся в Крыму, немецкие. Однако о результатах такого расследования, если оно вообще проводится, данных пока нет.
Использованы фотографии: Vistanews.ru
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