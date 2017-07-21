10:44 21 июля

"Siemens" намерен разорвать соглашение с "Интеравтоматикой" из-за "крымских" турбин

Немецкая компания Siemens , объявившая себя оболганной «бесчестными русскими», заявляет о намерении разорвать соглашение о сотрудничестве российской компанией, обслуживающей электростанции. Напомним, что Еврокомиссия после «сигнала из Киева» обвинила «Сименс» в том, что компания нарушает санкционный пакет, предполагающий запрет на поставки газовых турбин в Крым.

РИА Новости приводит выдержку из документа компании:
Siemens полностью прекратит участие в российской компании «Интеравтоматика», которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями.


"Siemens" намерен разорвать соглашение с "Интеравтоматикой" из-за "крымских" турбин



В немецкой компании продолжают заявлять о том, что турбины были перемещены в Крым незаконно. Компания заявляет, что не давала разрешения на перемещение турбин, предназначавшихся для проекта на Таманском полуострове.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что уже этим летом Россия собирается протестировать газовые турбины собственного производства с достаточной для использования на электростанциях мощностью. А в Кремле заявили, что и те турбины которые поставлены на полуостров Крым, «российские и выполнены из российских комплектующих».

Еврокомиссия потребовала расследовать, действительно ли турбины, оказавшиеся в Крыму, немецкие. Однако о результатах такого расследования, если оно вообще проводится, данных пока нет.

Использованы фотографии: Vistanews.ru
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Комментарии 2

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  1. Владимирец Сегодня, 10:39
    "Еврокомиссия потребовала расследовать, действительно ли турбины, оказавшиеся в Крыму, немецкие. "

    В Крыму ещё только всяких "расследователей" не хватало. no
    Владимирец
  2. AVGUST Сегодня, 10:42
    Вот и надо быстрее осваивать выпуск своих аналогичных изделий, а то нас начинают тыкать носом, "мол я не давал разрешение использовать свой шильдик на этом костюмчике Adidas" , сшитом в соседнем подвале.
    AVGUST
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