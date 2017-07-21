13:20 21 июля

Рельсотрон впервые произвел серию выстрелов

Научно-исследовательское управление ВМС США совместно со специалистами британской компании BAE Systems провело новые испытания рельсотрона, установленного на полигоне «Дальгрен» в Вирджинии. Во время этих испытаний орудие впервые произвело два выстрела подряд, передает портал "N+1"

Целью новых испытаний, дата проведения которых не уточняется, была проверка способности орудия произвести последовательно несколько выстрелов. Кроме того, разработчики хотели определить начальный темп стрельбы рельсотрона. Судя по опубликованной видеозаписи на произведение двух выстрелов с перезарядкой орудию потребовалось всего около 24 секунд.




Похоже, что испытания проходила уже усовершенствованная версия рельсотрона. Ранее прототип электромагнитного орудия имел скорострельность не более двух-трех выстрелов в минуту. Для сравнения, скорострельность палубной артиллерийской установки Mk. 45 калибра 127 миллиметров составляет 20 выстрелов в минуту.

Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические (лишенные взрывчатого вещества) снаряды массой 16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. По оценке специалистов, для ведения стрельбы с темпом десять выстрелов в минуту орудию потребуется около 20 мегаватт.

Помимо BAE Systems разработкой рельсотрона занимается американская компания General Atomics. Прототип ее орудия имеет дульную энергию 33 мегаджоуля. В марте текущего года компания объявила о доработке системы хранения и подачи энергии для электромагнитного орудия, увеличив ее емкость.


Использованы фотографии: http://joyreactor.cc/
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Комментарии 36

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  1. Шурале Сегодня, 10:48
    А со за дым? Электроны отлетают ?
    Шурале
    1. BlackMokona Сегодня, 10:50
      Снаряд горит.
      BlackMokona
      1. Nikolaevich I Сегодня, 11:26
        Цитата: BlackMokona
        Снаряд горит.

        А что же,тогда,до цели успевает долететь ? what
        Nikolaevich I
        1. yehat Сегодня, 11:34
          эфирная часть снаряда laughing
          yehat
          1. Nikolaevich I Сегодня, 12:20
            Цитата: yehat
            эфирная часть снаряда

            Всё могет быть ! wink "Плевались" же советские электромагнитные пушки "каплей"(сгустком плазмы).... yes
            Nikolaevich I
    2. роман66 Сегодня, 11:14
      неполное сгорание магнитного поля
      роман66
      1. Nikolaevich I Сегодня, 11:25
        Цитата: роман66
        неполное сгорание магнитного поля

        Круто ! lol
        Nikolaevich I
    3. ProkletyiPirat Сегодня, 11:51
      Цитата: Шурале
      А со за дым? Электроны отлетают ?

      это испарение влаги из воздуха внутри дула, а в перёд вылетает из-за подсоса воздуха после прохода снаряда.
      ProkletyiPirat
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:06
        Хороший аппарат. Жаль такого на БАМе не было.
        Хорошему рельсотрону не хватает хорошего шпалоукладчика или бригады.... wassat
        Соломон Кейн
    4. nod739 Сегодня, 12:58
      смазка сгорает, как минимум
      nod739
  2. Max Golovanovo Сегодня, 10:51
    Если электропушка так дымит, то на стрельбу очередью её вряд ли хватит.
    Max Golovanovo
  3. fezm.fan Сегодня, 10:55
    Может кто разъяснит почему при выстреле появляется облако дыма? Звук ещё понятно что это звуковая волна. С начало подумал что обычная артиллерийская пушка.
    fezm.fan
    1. tchoni Сегодня, 11:05
      Для того, что бы снаряд не сгорел, его обычно на токоведущие рельзы загоняют с определенной скоиостью. использця пороховой заряд. - это первая версия появления дыма. Версия 2 - горит токоведущий поддон.
      tchoni
      1. fezm.fan Сегодня, 11:13
        Спасибо за разъяснение. smile
        fezm.fan
    2. nod739 Сегодня, 13:00
      горит все что попадает под силу трения: снаряд и смазка(для ее уменьшения)
      nod739
  4. _Vlad_ Сегодня, 10:56
    при разгоне снаряд загорается,
    интересно ,через сколько км на такой скорости , он полностью выгорает
    _Vlad_
    1. Final Сегодня, 11:02
      Снаряд ладно, а ствол? После скольких выстрелов его менять нужно будет?
      Final
  5. gridasov Сегодня, 11:03
    Вообще странный подход к решению задачи . Гораздо проще создать высокое напряжение в области того же снаряда и обрывать его импульсом в поперечном векторе того как это напряжение создано. Тогда получится эффект как в "разделении биологической клетки ". Сила межклеточных разрывов достигает неимоверной силы . При этом вторую часть магнитного потока так же можно использовать для придания импульса кинетического ускорения снаряда. Но самое главное , что энергия такого накопителя легко вырабатывается тем же генератором Ван дер Граафа , а плотность заряда уже нашей технологией
    gridasov
  6. роман66 Сегодня, 11:09
    а почему не показали - куда попали? дурют нашего брата!
    роман66
    1. dorz Сегодня, 11:22
      Цитата: роман66
      а почему не показали - куда попали? дурют нашего брата!

      Снаряды улетают прямо в космос. laughing
      dorz
    2. Serg65 Сегодня, 11:24
      Цитата: роман66
      дурют нашего брата!

      hi Привет брат!
      Мы рюсские друг друга не обманываем!!! yes
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 11:34
        hi нет, дружище! если не показывают попадание снаряда в цель я отказываюсь признать выстрел состоявшимся. холостой выстрел из рельсотрона? как столбом воды из торпедного аппарата? жулье одно
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 11:47
          Цитата: роман66
          жулье одно

          Не Рома, это честные коммерсанты! То противоракету, которая нечего не сбивает, пиарят, то лазер, который с 5-ти метров в арбуз со второго раза попадает. На это больше денег не дают, теперь черёд рельсотрона crying
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 11:52
            а честные коммерсанты - это и есть жулье, а нечестные - ворье, коммерция - это вообще способ воровства
            роман66
            1. Serg65 Сегодня, 12:16
              Цитата: роман66
              а честные коммерсанты - это и есть жулье,

              laughing Рома, у нас на Востоке говорят....на базаре два дур.ака, один покупает другой продаёт drinks
              Serg65
  7. Altona Сегодня, 11:17
    Такая дура конечно на фото, да и энергии жрет немалое количество. Это бы всё да в мирных целях. request
    По самой статье, заголовок такой, будто рейлган выстрелил очередью. А тут всего лишь два снаряда с интервалом в полминуты. Если такие дуры будут на кораблях возить, то каковы будут эти корабли? Потянет ли Замволт такой расход энергии? Хотя он фактически плавучая ТЭЦ. Мдаа...
    Altona
  8. Alexey-74 Сегодня, 11:18
    Интересны подробности: на какую дистанцию бьет данный аппарат, скорость, точность....и напрашивается вопрос к нашим отечественным разработкам. Как то наши показывали разработки "рельсотрона" и все......?
    Alexey-74
    1. BlackMokona Сегодня, 11:21
      Управляймый снаряд, дальность сего агрегата 200 км, дальность агрегата планируемого на вооружение 400 км
      BlackMokona
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 11:57
      то что у нас "показывали" это не оружие, а установка для испытаний бронестойкости материалов.
      ProkletyiPirat
  9. Alexey-74 Сегодня, 11:21
    И к стати по еще одной разработке - лазерном оружии, наши на МАКСе тоже заявили, что у нас все есть (это после испытания лазерной установки американцами в Персидском заливе), цитирую: "Находясь на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском, он заверил, что у нашей страны разработки данной технологии тоже уже есть.

    Лазеры отличаются по способу применения, по дальности и по объектам, против которых они работает, пояснил Борисов.

    Ранее стало известно, что корабли ВМС США оборудованы полноценным лазерным оружием, и один из них для демонстрации возможностей сбил учебный беспилотник.
    Военный эксперт ФБА «Экономика сегодня» также подчеркнул, что отечественная лазерная установка давно собрана, испытана на суше, в воде и в космосе, а сейчас совершенствуется."
    Alexey-74
    1. Muvka Сегодня, 11:41
      С год назад новость была. Наши собираются слепить спутники с самолетов Ил-76. Выжигая все оптические приборы. И это более реальная вещь.
      Muvka
    2. просто экспл Сегодня, 12:16
      никакого полноценного лазерного оружия на амерских кораблях быть не может по причине того этого самого полноценного лазерного оружия ни у кого нету .
      одно дело сбивать БПЛА , при чем мелкие , другое дело иметь установку по разрушительной мощности хотя бы приближенную к артиллерии даже среднего калибра .
      настоящий боевой лазер дожен иметь мощность не менее 1 мегаватта . все что до 100киловатта это пародия а то что от 100кватт до 1Мватта это промежуточный уровень и настоящим оружием так же не являются .
      а сейчас типа баивые лазеры это поделки с мощностью от 10 до 50 кватт .
      даже 100кваттные установки у них еще тяжелые и "скорострельностью" мягко говоря вообще не блещут .
      хотя главная проблема это пока что аккумуляторы для них , точнее их емкрость и скорость отдачи (автомобильные тут не годятся , на кондерах емнип делают) поэтому мощность слабовата . вторая проблема тоже не мелкая это охлаждение . и уж третья это облака , дым и прочее рассеивающие моменты .
      просто экспл
  10. Averias Сегодня, 11:24
    Внимательно посмотрел на то, что окружает рельсотрон. Обалдеть инфраструктура, ее масштаб(под самим рельсотроном блоки конденсаторов, а около него, судя по силовым кабелям, стоят генераторы. Так же приличный блок охлаждения стоит). Площадь всё это занимает приличную. И это всё нужно для работы этого устройства. Вопрос тогда: А как это всё разместить на корабле(они же вроде на кораблях это размещать хотят)? Так же интересно то, как и чем они гасят ЭМИ? При такой мощности импульса, ЭМИ будет не слабым по идее(могу и ошибаться конечно).
    Averias
    1. Ren Сегодня, 11:58
      Цитата: Averias
      При такой мощности импульса, ЭМИ будет не слабым по идее(могу и ошибаться конечно).

      Погасить не удастся, как только данная пукалка начнёт работу - её можно будет чётко позиционировать с противоположной точки земного шарика, а электронные девайсы экипаж носить не будет в принципе, так же РЛС корабля не будет работать, т.е. в процессе стрельбы судно слепое. bully
      Ren
    2. alean245 Сегодня, 12:20
      Так же интересно то, как и чем они гасят ЭМИ? При такой мощности импульса, ЭМИ будет не слабым по идее(могу и ошибаться конечно).

      Там импульсы исключительно низкочастотные. Возбуждается в основном только ближнее поле, которое очень быстро убывает с расстоянием. Количество энергии, преобразованной в излучение, по сравнению со всей энергией, затраченной на выстрел, ничтожно. Такой рельсотрон, по идее, помех создает не больше (или не на много больше) чем мощный электродвигатель.
      alean245
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:58
    Рельсы выгорают от трения при выстреле.
    Ресурс ствола корабельной пушки - самое малое - выстрелов в 500. А этот сможет хотя бы 100?
    И вопрос у меня остается. А из этой штуки попали хоть во что нибудь? на расстоянии больше прямой видимости? wassat
    Горный стрелок
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