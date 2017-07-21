Бен Ходжес увидел в учении «Запад-2017» «троянского коня»
Российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017», запланированные на сентябрь текущего года, может стать своего рода «троянским конем», передает ТАСС заявление командующего американскими войсками в Европе Бена Ходжеса.
По мнению генерала, Москва может использовать это учение ка повод, для того, чтобы оставить свои войска на территории Беларуси.
При этом он не привел никаких подтверждений своей теории. В то же время, по его словам, «открытость Москвы по поводу масштабов проводимых маневров может приободрить страны Восточной Европы», опасающихся «российской агрессии».
Ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что в учении «Запад-2017» примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Эпизоды маневров пройдут на шести полигонах республики, а также в России. Он отметил, что проследить за ходом учений смогут «более 80 приглашенных международных наблюдателей», включая представителей НАТО.
По мнению генерала, Москва может использовать это учение ка повод, для того, чтобы оставить свои войска на территории Беларуси.
Люди переживают, что это троянский конь. Они (россияне) говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства,сказал Ходжес в интервью агентству «Рейтер».
При этом он не привел никаких подтверждений своей теории. В то же время, по его словам, «открытость Москвы по поводу масштабов проводимых маневров может приободрить страны Восточной Европы», опасающихся «российской агрессии».
Ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что в учении «Запад-2017» примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Эпизоды маневров пройдут на шести полигонах республики, а также в России. Он отметил, что проследить за ходом учений смогут «более 80 приглашенных международных наблюдателей», включая представителей НАТО.
Использованы фотографии: Tiit Blaat
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