13:20 21 июля

Бен Ходжес увидел в учении «Запад-2017» «троянского коня»

Российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017», запланированные на сентябрь текущего года, может стать своего рода «троянским конем», передает ТАСС заявление командующего американскими войсками в Европе Бена Ходжеса.



По мнению генерала, Москва может использовать это учение ка повод, для того, чтобы оставить свои войска на территории Беларуси.


Люди переживают, что это троянский конь. Они (россияне) говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства,
сказал Ходжес в интервью агентству «Рейтер».

При этом он не привел никаких подтверждений своей теории. В то же время, по его словам, «открытость Москвы по поводу масштабов проводимых маневров может приободрить страны Восточной Европы», опасающихся «российской агрессии».

Ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что в учении «Запад-2017» примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Эпизоды маневров пройдут на шести полигонах республики, а также в России. Он отметил, что проследить за ходом учений смогут «более 80 приглашенных международных наблюдателей», включая представителей НАТО.

Использованы фотографии: Tiit Blaat
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 10:49
    Бен Ходжес определённо мешает кайфы
    Толстоевский
    1. Roma-1977 Сегодня, 11:02
      Ну почему же? Было бы здорово, если бы российские войска остались после учений на постоянной основе. Хотя бы авиация.
      Roma-1977
    2. To be or not to be Сегодня, 11:57
      Учения еще в сентябре ( с 14 по 20 сентября ), а столько суеты и шуму. Подозрительно очень ....белый ,совсем белый ..шум??Случайно -не больны? Не горячка случаем. ..белая?
      У самих то рыльце .чистое..
      с 11 июля военные маневры НАТО Saber Guardian 2017. Они проходят на полигонах трех государств — Румынии, Венгрии и Болгарии. А участие в них принимает 25 тысяч военнослужащих из 25 стран! Румынские СМИ сообщают о «тысячах единиц техники», задействованных в маневрах, из которых только американцы привлекли около двух тысяч боевых и вспомогательных машин. эти учения крупнейшие в истории для данного региона.и состоят из 18 отдельных учений ,связанных одной целью . обстановкой и стратегическим замыслом с отработкой на отдельных учениях всех элементов подготовки и проведения операций на Южном фланге блока
      11 июля в Литве учениях подразделений противовоздушной обороны Tobruq Legacy — 2017 г-пять стран НАТО (Литва, Польша, Латвия, США и Великобритания)
      To be or not to be
  2. Владимирец Сегодня, 10:49
    "А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства"

    И исчезают, прямо как черти после трёх капельниц. yes
    Владимирец
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:14
      Цитата: Владимирец
      "А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства"

      куда? в чистое поле? так там туалетов нет laughing мы не согласны laughing
      ЛукичЪ
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:22
      во во этому дяде с галюциногенами завязывать пора и видится все будет в реальном свете,а то один такой с видениями в окно уже сиганул))
      Ратник с пулеметом
  3. vovanpain Сегодня, 10:49
    Да это чудо с погонами уже какой год,все под своей кроватью "зелёных человечков" ищет. fellow
    vovanpain
  4. pjastolov Сегодня, 10:50
    Люди переживают, что это троянский конь. Они (россияне) говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства,
    куда-куда, уже ничего не видит, ну и сильную же дурь им завезли, не скакуасы ли оказали братскую помощь? lol
    pjastolov
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:15
      Цитата: pjastolov
      не скакуасы ли оказали братскую помощь?

      так они первые этот бред озвучили
      ЛукичЪ
      1. pjastolov Сегодня, 11:23
        так они первые этот бред озвучили
        вот ведь дурь то какая забористая - после нее скакуасы российскую армию видят (в ЛДНР), а НАТО - нет (в Беларуси), или это может наш воздух так влияет? laughing
        pjastolov
  5. Sly Сегодня, 10:58
    второй раз он уже помоему эту чушь порет...
    Sly
  6. Б.Т.В. Сегодня, 11:03
    " Купила мама конiка, а конiк без ноги.
    Кака чудова играшка... ГИ, ГИ, ГИ..."
    Б.Т.В.
  7. anjey Сегодня, 11:05
    Люди переживают, что это троянский конь. Они (россияне) говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства,
    сказал Ходжес в интервью агентству «Рейтер».
    вы - американские полосатотряпочные "гроссмейстеры" и "гомероведы" всю Россию "конями" обставили и не только конями но и "моськами" и ваши тявканья нам по барабану....
    anjey
  8. Сергей-svs Сегодня, 11:13
    Да у тов. Ходжеса самая обыкновенная "паранойя"! fool Врачи называют этим термином психическое расстройство, которое характеризуется появлением беспричинной подозрительности и недоверия ко всем. В больничку бы ему давно надо! yes
    Сергей-svs
  9. Egorovich Сегодня, 11:21
    Как всегда и во всем судят по себе.Как бы они поступили в схожей ситуации? Что Ходжес с"Троянским конем",что Помпео говорящий о том,что в Сирии РФ не борется с ИГИЛ,а хочет "насолить" США.Лицо Запада во всей красе.
    Egorovich
Картина дня