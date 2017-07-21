Бен Ходжес увидел в учении «Запад-2017» «троянского коня»

Люди переживают, что это троянский конь. Они (россияне) говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства,

Российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017», запланированные на сентябрь текущего года, может стать своего рода «троянским конем», передает ТАСС заявление командующего американскими войсками в Европе Бена Ходжеса.По мнению генерала, Москва может использовать это учение ка повод, для того, чтобы оставить свои войска на территории Беларуси.сказал Ходжес в интервью агентству «Рейтер».При этом он не привел никаких подтверждений своей теории. В то же время, по его словам, «открытость Москвы по поводу масштабов проводимых маневров может приободрить страны Восточной Европы», опасающихся «российской агрессии».Ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что в учении «Запад-2017» примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Эпизоды маневров пройдут на шести полигонах республики, а также в России. Он отметил, что проследить за ходом учений смогут «более 80 приглашенных международных наблюдателей», включая представителей НАТО.