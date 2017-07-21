13:21 21 июля

Сеул вновь предложил Пхеньяну сесть за стол переговоров

Южная Корея повторно обратилась к северному соседу с предложением провести переговоры с участием военных ведомств двух стран, передает ТАСС сообщение агентства Yonhap.



Мы вновь призываем Север отреагировать утвердительно на наше предложение в кратчайшие сроки,
цитирует агентство заявление Минобороны РК.


В Республике Корея выдвинули идею переговоров с Пхеньяном 17 июля. В качестве возможной даты встречи в пограничном пункте Пханмунджом рассматривалось 21 июля. Однако ответа от северокорейской стороны так и не поступило. Также Сеул выступил с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же пограничном пункте 1 августа.

МИД КНР эти действия приветствовал, отметив, что Пекин всегда придерживался мнения о том, что «улучшение отношений между двумя сторонами соответствует их фундаментальным интересам, а также вносит вклад в спокойствие и улучшение обстановки на Корейском полуострове».

Более сдержанная реакция последовала от Токио. Там лишь отметили, что действия Сеула «не противоречат принятому на недавней встрече лидеров Японии, США и Южной Кореи совместному заявлению», в котором обозначено, что «стороны намерены прилагать все усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения Северной Кореи к переговорам».

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 8

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  1. den3080 Сегодня, 11:11
    переговоры по земельному вопросу я полагаю:
    Сеул хочет, чтобы Ын лежал в земле. Ну и наоборот
    den3080
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:17
      Сеул вновь предложил Пхеньяну сесть за стол переговоров

      Только после того, как Южная Корея прекратит всякие военные учения с США у берегов Северной Кореи! Да, и пусть сначала снимут санкции! yes
      СРЦ П-15
      1. Смог Сегодня, 11:28
        Вообще не понимаю о чем суверенное государство может договариваться с марионетками СГА? Тем более в отсутствии их большого папика. what Смысл? Чисто потрындеть?
        Смог
        1. den3080 Сегодня, 11:34
          Да. Не о чем разговаривать с теми кто ничего не решает, а только периодически выскакивает из "переговорной комнаты" - шефу доложить и инструкции получить, как себя вести дальше.
          страны 404 это тоже касается, кстати... мински шмински...
          den3080
      2. Монос Сегодня, 11:44
        Мы вновь призываем Север отреагировать утвердительно на наше предложение в кратчайшие сроки

        Корейские дети согласны smile

        И хотя мне кажется, что на видео наложена другая звуковая дорожка, но, всё равно, весело.
        Монос
  2. Толстоевский Сегодня, 11:13
    По восточной традиции просящая сторона (южная корея) должна приползти на корячках
    Толстоевский
  3. yehat Сегодня, 11:31
    корейцам давно пора перейти от военного противостояния с административному разграничению
    напряжение не выгодно никому, кроме США и лично семье Ким-ов. Даже Япония была раньше заинтересована в сотрудничестве с КНДР.
    yehat
  4. Искандер Ш Сегодня, 11:39
    Всё правильно делает Сеул.

    Более сдержанная реакция последовала от Токио.


    Что то мне подсказывает, что в Сеуле, что в Пхеньяне глубоко накласть на реакции Токио.
    Искандер Ш
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