Сеул вновь предложил Пхеньяну сесть за стол переговоров
Южная Корея повторно обратилась к северному соседу с предложением провести переговоры с участием военных ведомств двух стран, передает ТАСС сообщение агентства Yonhap.
В Республике Корея выдвинули идею переговоров с Пхеньяном 17 июля. В качестве возможной даты встречи в пограничном пункте Пханмунджом рассматривалось 21 июля. Однако ответа от северокорейской стороны так и не поступило. Также Сеул выступил с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же пограничном пункте 1 августа.
МИД КНР эти действия приветствовал, отметив, что Пекин всегда придерживался мнения о том, что «улучшение отношений между двумя сторонами соответствует их фундаментальным интересам, а также вносит вклад в спокойствие и улучшение обстановки на Корейском полуострове».
Более сдержанная реакция последовала от Токио. Там лишь отметили, что действия Сеула «не противоречат принятому на недавней встрече лидеров Японии, США и Южной Кореи совместному заявлению», в котором обозначено, что «стороны намерены прилагать все усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения Северной Кореи к переговорам».
Мы вновь призываем Север отреагировать утвердительно на наше предложение в кратчайшие сроки,цитирует агентство заявление Минобороны РК.
В Республике Корея выдвинули идею переговоров с Пхеньяном 17 июля. В качестве возможной даты встречи в пограничном пункте Пханмунджом рассматривалось 21 июля. Однако ответа от северокорейской стороны так и не поступило. Также Сеул выступил с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же пограничном пункте 1 августа.
МИД КНР эти действия приветствовал, отметив, что Пекин всегда придерживался мнения о том, что «улучшение отношений между двумя сторонами соответствует их фундаментальным интересам, а также вносит вклад в спокойствие и улучшение обстановки на Корейском полуострове».
Более сдержанная реакция последовала от Токио. Там лишь отметили, что действия Сеула «не противоречат принятому на недавней встрече лидеров Японии, США и Южной Кореи совместному заявлению», в котором обозначено, что «стороны намерены прилагать все усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения Северной Кореи к переговорам».
Использованы фотографии: AFP
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