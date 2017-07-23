Итоги недели. Кремль «осложняет жизнь» Америке

К войне готовы?

Средства нужно вкладывать в экономику собственной страны, а не в экономику потенциального противника! Вот всё предложение.

Китай-первая экономика мира, имеющая непростые отношения с США, держит в трежерис в десять раз больше денег, чем Россия. И Япония тоже далеко за триллион долларов держит там же. Неумные, конечно, да. А уж если дело дойдет до танков и ракет, то никакая бумага (и доллары тоже) уже не понадобится никому - в ходу будут натуральные обмены...

То есть Китай потому первая экономика в мире, что держит свои деньги в облигациях США? Или они сначала подняли экономику, и теперь могут себе позволить держать часть денег где-то ещё... Нам же говорят, денег нет.

Ну так эти "партнёры" столько лет затягивали Россию на территорию своего казино, и таки затянули. Теперь вот надо играть по их правилам, однако, как всем хорошо известно, у казино выиграть нельзя, только проиграть. Вот СССР в теории мог выиграть, но это уже другая история.

Провозглашение

Я бы не стал объявлять Малороссию преемником Украины, ибо это означает, что малороссы берут на себя все долги Руины. Я бы от Украины откусывал по кускам, а кто последний Украиной останется, тот всем и должен (желательно, Галиция).

Цитата: Егоза

«Называть Малороссией скудный кусочек Донецкого региона, который сейчас ДНР, на мой взгляд недальновидно и не очень умно. Вот если бы ВСЮ УКРАИНУ переименовать - это да!»

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Сейчас это просто физически невозможно. А вообще у "России границ нет".

Малороссия - вряд ли жизнеспособный проект, но шуму это заявление сделало много, расшевелило затихший гадюшник западных спонсоров хунты и поставило Захарченко на официальный уровень, равный как минимум участникам переговорного процесса в Минске, а не ожидающего решения своей судьбы приглашенного свидетеля.

И что увидел?

Можно было бы его "электронные" глазки нехило попалить лазерным лучом, а потом сказать, что "так и було"... но, в России это (боевые лазеры) направление долгое время было принято считать "тупиковым", сейчас вот очухались, начали догонять, но это время не одного года...

Если никаких норм и правил не нарушил, то разговаривать не о чем...

Повадился мерикатос, как кот на сметану... а нельзя ли прочистить ему мозги электронные, чтобы он или потерялся в море, или сел где-нибудь в Краснодаре, Ростове?

Ткнуть носом в архивы

Почаще бы такими документами напоминать полякам, кто они были на самом деле...

Кстати, Польша часто упрекает СССР в том, что они с Германией в 1939 фактически разделили Польшу. Только вот как-то забывают при этом, что сами подписали с Гитлером Мюнхенские соглашения 1938 года, когда Германия, Венгрия и Польша разделили между собой чехословацкие территории. Так что именно Польша стала первым европейским государством, заключившим подобное соглашение. Но, в отличие от всем известного договора о ненападении между Германией и СССР (более известного, как "Пакт Молотова-Риббентропа") об этом договоре на Западе вспоминать не любят, и не зря. Ведь он стал прологом к недолгому периоду "дружбы", в ходе которого "европейская гиена" продемонстрировала всему миру своё истинное нутро. После "Мюнхенского сговора", практически растоптавшего надежды СССР на построение системы коллективной безопасности в Европе, Польша, отказавшаяся пропускать через свою территорию советские войска на помощь Чехословакии, оккупировала её Тешинскую область. Благодаря Западной "политике умиротворения" никто не остался обиженным, и даже Польше достался кусочек с барского стола "великих держав".

То, что не все поляки радовались приходу Красной армии, никто не отрицает. Для многих поляков русские были такие же оккупанты как и германцы. Тем более Польша совсем недавно вышла из Российской империи и потому неприятие русских было выше, чем немцев (такая же ситуация сейчас на Украине).

Тот факт, что Красная армия не слишком спешила помогать Варшавскому восстанию, особенно не опровергался даже во времена СССР. С нами это восстание не было согласовано, руководили им из Лондона. Смысл нам было делать сильнее своего политической оппонента. Логичнее было дождаться разгрома восстания, а потом самим освободить Варшаву и поставить просоветское правительство. Что и было сделано. Да, это грязно, да из-за этого решения погибли десятки тысяч поляков, в том числе польских патриотов, но это политика, детка, ей плевать на людей. Если Сталин ради политических целей не жалел собственных граждан, стал бы он беспокоиться о поляках, с которыми у него были свои счёты.

В конце концов вина за провал варшавского восстания должна быть разделена с западной коалицией как инициатором восстания. Они тоже пытались использовать его в своих политических целях, и им также было плевать на жизни простых поляков.

Что опубликовали документы, это хорошо, но что мешало это сделать раньше? Понятно, что спекуляций бы меньше не стало, но аргументов в спорах бы прибавилось. А так бьем все время по хвостам и оправдываемся.

Гении в руководстве

Долго уже хороним - может. сначала убить надо?

Да ладно? Приезжай и убей эту мразь укропскую...Памперсы только побольше возьми...С той стороны стоят славяне и тоже умеющие много чего... И еще, не слушай передачи ТВ - неумные люди, сэр, там. Достал уже ура-патриотизм диванных генералиссимусов.

Итак, что мы имеем: Пэтриот» в Польше, Абрамсы в Прибалтике, корабли НАТО в Одессе, бригады и техника НАТО в степях Украины, враждебную Грузию... Может, пора думать башкой, господа, а не филейными частями тела? Не кажется ли вам, господа, такая политика относительно соседей немного, как бы это сказать, непродуманной? Или все же виноваты соседи, которые за двадцать пять лет стали вдруг кровавыми карателями?

Нам надо, как вам на Украине, снять штаны, нагнуться и пятиться к США? В надежде на то, что после акта любви печенюшку дадут? Вот уж действительно, кто из нас "филейной частью" думает.

Фаллический культ литовского президента

Какая бы голова не была, а фразу она выучила!

Американские Пэтриоты - это для Дали подпорки у корыта власти!

Мне гораздо больше знакома фраза "трудно быть по пояс деревянным". И она как нельзя лучше соответствует характеристике наших заклятых партнёров. А руководству НАТО надо прислушаться к гениальному выражению Буратино: "У самой голова фарфоровая, туловище ватой набито, а туда же, советует...". Т.е., если какая-то говорящая голова утверждает, что ей необходимо больше оружия, то не пора ли задуматься об адекватности этой головы? Не закончится ли это тем, что и голова может разбиться, и окружающий ландшафт слегка поменяется в результате внешнего воздействия, да и другим "Мальвинам" могут гостинцы прилететь, от которых плеть Карабаса шелковой лентой покажется? Но наши по пояс деревянные "друзья" думать не приучены, за них Вашингтонский обком думает.

Петро в Грузии, Мишико на Украине

Что интересно, времена года разные, место одно и дед один и тот же.

А, где фотка: Порошенко выпрашивает стакан чачи, за то, что остановил агрессию России...

Привет из Каспия

Нужно упомянуть еще об одной особенности Каспийской флотилии. Её мобильности. Все её корабли выполнены с учётом возможности переброски по внутренним водным артериям своим ходом. А, значит, могут, в случае необходимости, внезапно появиться, скажем, на Балтике.

Сложно впихнуть фрегат в водоизмещение 800 тонн, по сути Каракурты заменят в ВМФ мрк типа Овод. По-хорошему таких кораблей надо штук по 10 на каждый флот. А для пло можно построить на той же базе либо по другому проекту малые противолодочные корабли взамен имеющихся, которые уже порядком изношены.

(с)Имеющиеся экономические трудности и понятное желание сэкономить привели к определенному сокращению планируемого финансирования, что, среди прочего, должно сказаться и на модернизации подводных сил военно-морского флота.(с)

"Эта музыка будет длиться вечно, если я заменю батарейки". И ещё: "Это у нас не средств не хватает, у нас мозгов не хватает". Пока финансовой системой России будут владеть банкиры из ФРС, местные капиталисты будут "сдвигать сроки", пугать "экономическими трудностями", и рассказывать про "понятное желание сэкономить" на обороноспособности страны, выводя ресурсы в оффшоры. Барыге понятно желание хапать безгранично, понятное желание сэкономить, а обывателю не понятно.

На «Аллигаторе» и «Терминаторе»

Стереотипы изменяются под фактами. Образ дремучей России был заложена на генном уровне у "элиты человечества". Теперь приходится переосмысливать действительность. А как это болезненно им осознавать!

Даже российского "ржавого хлама" хватит ещё лет на 50 войны на БВ.

А ведь, кроме военной техники, есть и другая. Например, комплекс разнообразных технологий корпорации «Росатом». А российские ледоколы? А сколько мы ещё не знаем!

С другой стороны, пусть продолжают нас считать "бензоколонкой". Ввести врага в заблуждение своей слабостью значит в итоге победить не только технологически, но и психологически, посеяв в нужный момент панику…

Так это люди, а не оружие, а русский солдат — брэнд покруче "Калашникова" будет.

Эксперты улыбаются

Хм, что-то мне кажется, что данная авиабаза на территории Сирии незаконна. Их же туда никто не приглашал.

Это из серии: закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Таким образом показывается, что все мировое право на суверенитет есть пшик, есть лишь интерес сильного.

Уже по "Бильду" заметно, что Германия меняет отношение к США с радужно-преданного на прагматично-настороженное. Посмотрим, что там будет после осенних выборов.

То есть России тоже можно действовать, не отвлекаясь на правовые нормы? Или же неактуальность правовых норм относится только к действиям одной страны, а все остальные должны их строго соблюдать — причём не так, как они написаны, а так, как их трактует эта самая страна?

Срочно организовать авиабазу в Луганске, у Украины тоже не всё в порядке с суверенитетом.

По доллару за выстрел

Есть древний принцип: реклама — двигатель торговли. Вот и всё. Подняли шум, сделали рекламу, создали шумовой фон с целью привлечь дополнительные инвестиции и завоевать внимание почтеннейшей публики. Папуасы любят всё блестящее. А то, что помеху "лучам смерти" будут создавать туман, облачность и банальная дисперсная дымовая завеса, — это пустяки, явления второго и третьего плана.

Чем реально опасна эта система — засветка и уничтожение оптики приборов наблюдения противника и воздействие на органы зрения его же наблюдателей. Тут да, ущерб будет гарантирован, однако это оружие подпадает под запрет, поскольку является "негуманным" (определение само по себе является оксюмороном: когда это оружие было гуманным?).

А ещё они выпустят новые серии про железного человека и автоботов, тем самым доказав очередной раз всему миру, как далеко продвинулся прогресс в ВПК Америки.

Лазер в плане поглощения средой — не лучшее оружие. Я считаю мазер более перспективным. Микроволны не остановит никто.

Микроволны точно так же подвержены поглощению. Разница лишь в диапазонах ЭМИ. Была информация, что для снижения негативных факторов поглощения средой ЛЛ он многоспектральный, т. е. в луче присутствуют не одна частота, а несколько. И "структура" луча неоднородна — упоминался "туннельный" эффект.

Что есть правда, а что пыль — сами знаете. Тут нужно учитывать такие факторы:

а) матрасники просто так ничего не делают: профит есть, вопрос — какой;

б) область применения и полные возможности не раскрываются;

в) это больше психологическое оружие;

г) грандиозная афера военных в сговоре с производчиками для конгресса — отчитаться за потраченные денежки.

Кремль «осложняет жизнь» Америке

Было время, когда ВВП изыскивал любые возможности подружиться и работать как нормальные люди, не поняли, не приняли, а вот теперь жрите чего заслужили и не жалуйтесь.

Жаловаться на то, что "разгуляево" кончилось? Бедный, бедный директор ЦРУ. Как же вам хочется посочувствовать!

США считает себя пупом земли, считая, что у других стран, в том числе и России, нет своей политики, а их политика заточена на противодействие политике США. А по сути, политика США является самой большой пакостью для России.

Русские танки для иракской армии

Кроме того, иракская армия — одна из немногих, имевшая удовольствие непосредственно сравнить "Абрамс" с советскими танками в натуре, так как имеет на вооружении и те, и те. Если при удачном попадании горят они одинаково, то зачем платить больше?

Прекрасная статья! В ближайшем будущем основу наших ударных танковых сил должны составить как Т-90, так и «Армата», которые, видимо, будут строить не очень быстрыми темпами из-за не преодолённых ещё кризисных тенденций в экономике. Но при этом надо всячески модернизировать все имеющиеся на хранении и в эксплуатации Т-72 и другие танки. И очень упорно готовиться к мгновенному развёртыванию не одной, не двух, а нескольких танковых армий в критической ситуации.

Лучшее испытание для военной техники — это война.

Вышли на большую дорогу

Сколько будем ждать пока "здравомыслящие люди" в банде будут что-то решать?

Так ведь, например, Н. С. Хрущёв был не Сергей Лавров!

Н. С. Хрущёв однажды, разозлившись над нахальством США, снял с себя ботинок, вдарил им по трибуне и без сантиментов заявил на весь мир американцам:

— Навоняли! Сами нюхайте!

И ведь американцы действительно от ВС СССР "нюхали"! laughing

Это да! Но у Хрущёва вкладов не было в облигациях госрезерва США.

Мы же воспитанные, культурные, вежливые. Действия должны быть равны противодействию для сохранения баланса. Давно пора ответить зеркально и без церемоний. От нас ждут уступок в Сирии, в Бандерии, Гейропе, в отношениях с Китаем, ШОС, БРИКС и далее по списку. Русские, сдавайтесь, вы окружены! Это если быть кратким. Наш ответ должен быть ясным и конкретным: русские не сдаются!

По данным опроса, по мнению блоггера и по прогнозу зелёного

В Европе идет отказ от атомной энергетики. Особенно это касается Германии. Без газа, его растущего потребления Европе не обойтись. Американский сжиженный газ — это не сегодняшняя реальность. Инфраструктуры по его поставкам ещё нет и не будет ещё лет пять. Европа — потребитель. Энергетические поставки для неё — это жизненно важная необходимость. Она не может в вопросах поставок диктовать свои условия. Нет, конечно, поиграть в это политически может, но вынуждена будет соглашаться с Россией. На годы вперед альтернативы нет. Такое ощущение, что на Западе у власти давно уже одни двоечники.

Акунин (писатель, прости Господи) в 2014 говорил, что Путину осталось максимум полгода. После чего не выдержал и свалил в Эуропу. Я так понимаю, что Путин (будучи президентом) ещё простудится на его похоронах. Ну, если, конечно, решит на них сходить…

И смех и грех! Что можно установить по результатам соцопросов? Да 90% населения страдает бытовым идиотизмом и неспособно к самостоятельным умозаключениям. Есть статистические данные, согласно которым Китай ещё в 2014 году стал крупнейшей экономикой мира.

Ну хоть кто-то ещё видит реальное положение вещей.

Наверное, совсем туго в матрасии, как ещё объяснить проведение соцопросов по поводу экономического лидерства, если есть объективный всеми специалистами признанный показатель? Ребята вслед за 404 уходят из реала…

А ещё я сохранил статьи блохеров про то, что режим ВВП не дотянет до выборов 2004 года…

Помнится, три года назад такие же аналитики и эксперты визжали: «Россия и года не протянет! Загнётся!» Некоторые из их патриотов ездили в Припять, вешали плакаты «Слава Путину!» на балконы заброшенных домов, фотографировали и опять визжали: «Смотрите! Так живёт Россия! Она не выдержит санкций!» )) И??? Прошло ТРИ ГОДА! По ходу, загиб России опять переносится на неопределённое время!

Ядерная аннексия Стокгольма: кошмарный сон министра Хультквиста

Так для них это самое то: шведы же кричали, что любят всё длинное и толстое!

Там уже, поди, все удобные для теле-, видео- и фотосъёмок точки зарезервированы. Арендована авиация. Месяц можно проводить информационную кампанию в масс-медиа. Сколько крон поднять на этом!

Видел на Волге катерок Каспийской флотилии. Длина метра 3-4, экипаж — 2 человека. Но волна — метра полтора, с берега всех смыло. Вот такой и надо пускать на Балтику по границе тервод. Тогда точно появится почва для опасений.

Тю, шведы трусишки. Каких-то 172 метра. Да нос уже выйдет из их территориальных вод, а корма ещё не зайдёт.