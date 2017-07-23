Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. Кремль «осложняет жизнь» Америке
К войне готовы?
И вот мы тут такие раздуваем щёки, считаем, сколько у нас и у них танков, самолётов, ракетных эсминцев и подводных лодок, а над всем этим висит на верёвке «ключик»... А ведь это тот самый ключик, который в своё время перекрывал доступ к резервам Ливии, Ирака, Ирана, Югославии да и вообще любой страны, в которой обнаруживалось «критически мало демократии».
А ещё мы настолько сильны, что суммарные активы поместных олигархов, хранимые за рубежом, превосходят ВВП России. Ну ничего страшного, ведь глава центра стратегических инициатив г-н Кудрин уже знает, как исправить ситуацию – повысить пенсионный возраст.
Повысим - и сразу всех победим. И США тоже разгромим. А действительно, зачем направлять деньги в активное и системное развитие отечественного производства, если можно проще не заморачиваться и держать их в зелёных фантиках (так же сверхнадёжно! - Каддафи и Хуссейн не дали бы соврать...), а любой вывоз накоплений «честными бизнесменами» (которые иногда являются бывшими или действующими близкими родственниками судей и депутатов) может быть покрыт за счёт пенсионеров.
Кстати, и танки на заводах всё больше пенсионеры собирают – с заводской молодёжью как-то не всё здорово... Поколению "Пепси" и тем, кто резво бегает за "Клинским", в основном как-то не до заводов...
Комментарии наших читателей:
Ингвар 72
Ольгович
Гардамир
War_Child_83
Провозглашение
Из конституционного акта ДНР:
«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя».
Получается, что это уже третье государство, которое провозглашается в Донецке за последние три года: Донецкая народная республика, Новороссия и теперь Малороссия. Послушайте, ну нельзя же так. На Карпатах уже не хватает лесов для производства бумаги, на которой будут печататься документы о занесении теперь и Малороссии в список «запрещённых на Украине организаций». Может быть, именно на это и делает упор Александр Захарченко, провозглашая республики и федерации «на радость Киеву».
Комментарии наших читателей:
Umah
Altona
inkass_98
И что увидел?
Количество миссий стратосферного разведывательного борта с позывным UAVGH000 над Донбассом, начиная с 2015-го года, перевалило за полтора десятка, но в этот раз был замечен любопытный факт. Южная «петля» траектории машины проходила уже не над Черниговкой и Пологами, а практически над н.п. Розовка (примерно в 40 км от Мариуполя). Другими словами, дрон было решено направить ещё ближе к линии соприкосновения, и, соответственно, к российской границе. О чём это говорит?
Поговаривают, что свежие разведданные запросил недавно вступивший в должность спецпредставителя США по Украине Курт Волкер. Что уж там Волкеру передали - видео распития горилки в окопах ВСУ или поедание украинскими Лыцарями света «изъятого» сала в деревнях у линии соприкосновения – доподлинно неизвестно. Как неизвестно и то, из какой компьютерной игры Киеву придётся делать скрин, чтобы Волкер увидел «российские дивизии, вспахивающие траками бронетехники вильную украинскьку землю».
Комментарии наших читателей:
Monster_Fat
Вождь краснокожих
a.s.zzz888
Ткнуть носом в архивы
На этом фоне в сети опубликованы архивные документы Центрального архива Минобороны России, в которых рассказывается о том, как польские антисоветские формирования, подготовленные западными разведками, включая немецкие разведструктуры, пытались противостоять продвижению Красной Армии в западном направлении. Для этого использовались отряды Армии Крайовой, а также банды, вооружённые при активном участии немецких разведподразделений.
Игра в советско-польское братство в прошлом веке всё-таки сделала своё дело. Пытаясь умаслить польских товарищей, СССР всеми силами старался обходить щекотливые для Польши исторические темы, включая участие польского руководства в разделе Чехословакии после пакта с гитлеровской Германией. Только сейчас стали рассекречиваться архивы, посвящённые тому, что в стане польских повстанцев в 1944 году могли действовать агенты немецкой разведки, а само восстание было начато фактически искусственно – так называемым польским правительством в изгнании (из Лондона).
Откровенно говоря, архивные материалы публикуются поздновато, однако публикация в любом случае должна остудить пыл тех, кто ничего иного, кроме как пакт Молотова-Риббентропа, помнить о событиях 30-40 годов прошлого века не желает.
Комментарии наших читателей:
Чёрный
Николай К
Vch
Гении в руководстве
Пресс-служба министерства обороны Украины заявила о планах увеличения количества полигонов для проведения совместных учений с НАТО.
Модернизация поистине уникальна. Строить полигоны для фактически оккупационных западных войск и на этом фоне объявлять об экономических перемогах: покупке российского газа обратным маршрутом из Польши, Венгрии и Словакии, покупке российского же (чукотского) угля под видом австралийского и покупке угля американского и южноафриканского – в качестве соревновательности по наибольшей удалённости поставщика. Гениальное руководство, гениальные реформы, гениальный менеджмент. Любой мошенник позавидует...
Комментарии наших читателей:
роман66
РусДон
OSTup bender
Владимирец
Фаллический культ литовского президента
Совершенно серьёзно Грибаускайте заявила о необходимости разместить в республике средства американской системы ПВО на основе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причем разместить этот комплекс стационарно.
Тут дело такое. Девочку, которая совсем не девочка, Далю никто и не спрашивает. Её как использовали раньше, так, в принципе, используют и сейчас. Нынче ротовое отверстие её отверстие нужно, чтобы... говорить. Произносить те же слова о неутолимом желании увидеть натовские «Пэтриоты» под своим окном. Старик Фрейд бы точно уловил новый фаллический культ г-жи Грибауйскайте...
Комментарии наших читателей:
zulusuluz
To be or not to be
inkass_98
Петро в Грузии, Мишико на Украине
Петр Порошенко в очередной раз отличился. Уже не зная, как выпрыгнуть из штанов, дабы продемонстрировать свое «фи» России, он в ходе своего визита в Грузию в компании ёе президента Георгия Маргвелашвили подъехал прямо к границе с Южной Осетией, в село Хурвалети. Что он хотел показать данным жестом?
Старик из-за колючей проволоки отрабатывает исправно. В его активе и до Порошенко были встречи на высокопоставленном уровне: Маккейн, Климкин, Маргвелашвили. Теперь занёс в свой блокнотик ещё одну фамилию. Поговаривают, что у старика больше международных встреч, чем у министра иностранных дел Южной Осетии...
А Петро Алексеич, потоптавшись у границы, засобирался обратно в Киев, вспомнив, что пока он «тут», Саакашвили-то где-то «там»...
Комментарии наших читателей:
major071
Набросал на скорую руку:
В бинокль базу наблюдая
Дрожа, как на ветру кусты
Увидев, что она большая
Он пару раз сходил в штаны
Но позже, приняв вид геройский
Сменив штаны, он заявил
Что один все это войско
Одною левой победил
Такой герой живет на свете!
Бандера, больше им гордись!
Сначала ссысь в кустах, как Петя
Потом с трибуны всем грозись!
Zibelew
LiSiCyn
Привет из Каспия
В течение долгих лет Каспийская флотилия военно-морского флота Российской Федерации оставалась в тени других оперативно-стратегических объединений, отличающихся большими размерами и боевой мощью. Тем не менее, не так давно флотилия самым громким образом заявила о себе, в один момент показав высочайшую ударную мощь и большой потенциал, способный оказывать самое серьезное влияние на близлежащие регионы.
Действительно, до сводок о применении крылатых ракет «Калибр» из акватории Каспия сама Каспийская флотилия многими представлялась чуть ли не потешной. Теперь «потешила» так, что у «бородатых мальчиков» фраза «Привет с Каспия» вызывает нервную чесотку...
Комментарии наших читателей:
tchoni
кобальт
ava09
На «Аллигаторе» и «Терминаторе»
В популярности русского оружия сыграли роль новейшие вооружения, с помощью которых ведётся боевая операция против террористов в сирийских провинциях. Это и крылатые ракеты «Калибр», и российские ударные вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор», и БМПТ «Терминатор».
Кроме того, советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что на юге Сирии истребители Су-30СМ активно применяют станции радиоэлектронного подавления. «Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, «Хибины» в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии», — сказал Михеев на МАКС-2017.
В зарубежных СМИ и в социальных сетях публикуется всё больше комментариев по поводу появления в Сирии той или иной российской военной техники. Если первоначально отзывы со стороны зарубежных «партнёров» сводились в основном к тому, что у России, «кроме ржавого хлама», ничего из вооружений нет, то теперь риторика существенным образом поменялась. Теперь пишут о «сюрпризах Путина».
Комментарии наших читателей:
Чёрный Полковник
сибиралт
Aleks713
роман66
Эксперты улыбаются
В распоряжении издания «Bild» оказались спутниковые снимки, зафиксировавшие американскую авиабазу на севере Сирии возле города Кобани. Вашингтон тщательно скрывал её существование: в частности, в поисковиках присутствует только устаревшая съемка данной местности, лишь мобильная версия Google Maps зафиксировала начало строительных работ. Немецкие журналисты увидели жилые строения для сотен солдат, автопарк, насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также структуры для обслуживания транспортных самолётов и обороны базы. Возводится 8 ангаров для боевой авиации.
По мнению военных экспертов, нахождение данного объекта в 27 км от турецкой границы в районе, контролируемом Демократическими силами Сирии (враждебными Анкаре), может привести к росту напряжённости в отношениях США и Турции.
А вот заявления сирийского президента Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет ни морального права, ни военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет. Правовые нормы в Сирии тоже «не актуальны», а посему все акторы (США, Турция, Россия и Иран) действуют в соответствии с собственными интересами.
Комментарии наших читателей:
Stranger03
сибиралт
Alexey RA
Дмитрийдонской
По доллару за выстрел
Как сообщила телекомпания CNN, ВМС США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе. Система лазерного оружия (лазерная пушка) LaWS была размещена на транспорт-доке USS Ponce (LPD-15). «Оно более точное, чем пуля, — сказал капитан LPD-15 Кристофер Уэлс. — Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей».
Военные моряки сообщили, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека. Стоимость лазерной пушки составляет примерно 40 млн. долл., зато выстрел обходится всего в доллар. Её обслуживают три человека.
Военный эксперт Александр Ставер, однако, убеждён, что американцы в очередной раз попытались напугать ежа голой задницей. И молчание президента Трампа по поводу «великого прорыва в области вооружений» эту мысль только подтверждает.
С другой стороны, заметим, мистер Трамп силён своею непредсказуемостью. Не задумал ли он пострелять долларов этак на тридцать-сорок?
Комментарии наших читателей:
inkass_98
ИмПерц
Басарев
iConst
Кремль «осложняет жизнь» Америке
Директор ЦРУ Майк Помпео полагает, что РФ изыскивает любые предлоги, стремясь создавать как можно больше сложностей США при реализации ими своей политики. По его мнению, Кремль «выискивает места, где может осложнить нашу жизнь». Отчасти пребывание российских войск в Сирии преследует именно эту цель, так как Москве «нравится, когда она может насолить Америке». Со слов босса ЦРУ, нет фактов, свидетельствующих об активной роли РФ в борьбе с «ИГ» (террористическая организация, запрещённая в России), её вовлечённость он оценил как «минимальную».
Самое забавное, что этот человек, не верящий в борьбу России с «ИГ», считает, что США следует сотрудничать с Москвой в вопросах борьбы с терроризмом. Он даже сообщил о готовности США к такому взаимодействию: «Откровенно говоря, считаю, что есть сферы, где мы совместно с россиянами можем бороться с терроризмом».
Действительно, откровенное признание. Интересно, как глава ЦРУ будет сотрудничать со страной, чья идея-фикс — «насолить Америке»?
Комментарии наших читателей:
midivan
Горный стрелок
igordok
Русские танки для иракской армии
Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин в интервью "Известиям" сообщил о заключении контракта между Россией и Ираком на поставку большой партии танков в иракскую армию. «Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество большое», — сказал господин Кожин. Эксперты Центра анализа стратегий и технологий подсчитали: сумма контракта может составить более 1 млрд. долл., а число танков составит несколько сотен.
Военный эксперт А. Ставер, рассказывая о преимуществах Т-90 перед американскими «Абрамсами», отмечает, что Т-90 — прямое продолжение традиций советского танкостроения. Значит, он может воевать и интенсивно эксплуатироваться в самых жёстких условиях. Т-90 создан в 90-х годах прошлого века и действительно является глубоко модернизированной версией одного из лучших танков прошлого века — Т-72. Как бы ни хоронили российскую оборонку западные «друзья», как бы ни ревели в голос на экранах телевизоров либералы о сырьевой экономике и необходимости направлять средства на развитие социальной сферы, прорыв в производстве конкурентоспособной продукции налицо. В том числе и в области военного производства.
Комментарии наших читателей:
Roma-1977
andrew
кволту
Вышли на большую дорогу
Сергей Лавров, находящийся с визитом в Минске, прокомментировал ультиматумы, которые пытается выставлять американская сторона для возврата российской дипломатической собственности. Из заявления министра иностранных дел РФ (цитата по «Интерфаксу»): «Это грабёж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так — отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы её вернуть, действовать по принципу "что моё — то моё, а что твоё — то поделим". Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убеждён, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение — об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями, — было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии».
Очевидно, Белый дом продолжает всё ту же санкционную линию, избранную Бараком Обамой. Мистер Трамп лишь продлил её, а заодно нарастил айсберг «холодной войны», занявшись гонкой вооружений и убеждая государства Европы тратить не менее 2% ВВП на «оборону». Недавно, правда, выдающиеся заграничные эксперты объяснили, что русские объявляются Западом врагами просто потому, что НАТО неудобно изображать врагом марсиан . Наверное, есть люди, которые в это верят.
Однако кое в чём между Обамой и Трампом есть существенное различие. Если Обама забросил Ближний Восток, то Трамп туда Америку вернул. Посыл «заместителя помощника» прост: русские, уходите из Сирии.
Комментарии наших читателей:
Владимирец
Татьяна
Соломон Кейн
Балу
По данным опроса, по мнению блоггера и по прогнозу зелёного
Американская мощь по-прежнему делает Соединённые Штаты державой номер один на планете. Об этом говорят данные опроса, проведённого в 38 странах. А вот у России будущего нет, режим Путина неизбежно рухнет. Так думает блоггер и аналитик А. Бабченко. И последняя траурная нота на похоронах России: никакого трубопровода «Северный поток 2» русским не видать. Такой вывод делает немецкий «зелёный» эксперт Р. Бютикофер.
Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.
Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?
Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.
Комментарии наших читателей:
jjj
злой партизан
урапатриот
А Нас Рать
bk316
Sedoi Zmei
Ядерная аннексия Стокгольма: кошмарный сон министра Хультквиста
Как пишет издание «Göteborgs-Posten», 172-метровая подлодка «Дмитрий Донской», эта «огромная русская подводная лодка», пройдёт на этой неделе близ Швеции и Дании.
По словам министра обороны Петера Хультквиста, в районе Швеции налицо «наращивание русскими военной активности» и «военного потенциала». Российская атомная подводная лодка в Балтийском море — дополнительный элемент «происходящего», сказал считает министр. По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.
«Дмитрий Донской» — подлодка класса «Тайфун». Лодки этого типа создавались для нанесения быстрого ответного удара в случае ядерной войны. Неужели шведы думают, что русские выдвинулись в их сторону с ядерным вооружением? Впрочем, Петер Хультквист — товарищ довольно беспокойный и вполне может фантазировать на тему ядерной аннексии Стокгольма.
Комментарии наших читателей:
Изгоняющий либероидов
jjj
BAI
Иван Волков
И вот мы тут такие раздуваем щёки, считаем, сколько у нас и у них танков, самолётов, ракетных эсминцев и подводных лодок, а над всем этим висит на верёвке «ключик»... А ведь это тот самый ключик, который в своё время перекрывал доступ к резервам Ливии, Ирака, Ирана, Югославии да и вообще любой страны, в которой обнаруживалось «критически мало демократии».
А ещё мы настолько сильны, что суммарные активы поместных олигархов, хранимые за рубежом, превосходят ВВП России. Ну ничего страшного, ведь глава центра стратегических инициатив г-н Кудрин уже знает, как исправить ситуацию – повысить пенсионный возраст.
Повысим - и сразу всех победим. И США тоже разгромим. А действительно, зачем направлять деньги в активное и системное развитие отечественного производства, если можно проще не заморачиваться и держать их в зелёных фантиках (так же сверхнадёжно! - Каддафи и Хуссейн не дали бы соврать...), а любой вывоз накоплений «честными бизнесменами» (которые иногда являются бывшими или действующими близкими родственниками судей и депутатов) может быть покрыт за счёт пенсионеров.
Кстати, и танки на заводах всё больше пенсионеры собирают – с заводской молодёжью как-то не всё здорово... Поколению "Пепси" и тем, кто резво бегает за "Клинским", в основном как-то не до заводов...
Комментарии наших читателей:
Ингвар 72
Средства нужно вкладывать в экономику собственной страны, а не в экономику потенциального противника! Вот всё предложение.
Ольгович
Китай-первая экономика мира, имеющая непростые отношения с США, держит в трежерис в десять раз больше денег, чем Россия. И Япония тоже далеко за триллион долларов держит там же. Неумные, конечно, да. А уж если дело дойдет до танков и ракет, то никакая бумага (и доллары тоже) уже не понадобится никому - в ходу будут натуральные обмены...
Гардамир
То есть Китай потому первая экономика в мире, что держит свои деньги в облигациях США? Или они сначала подняли экономику, и теперь могут себе позволить держать часть денег где-то ещё... Нам же говорят, денег нет.
War_Child_83
Ну так эти "партнёры" столько лет затягивали Россию на территорию своего казино, и таки затянули. Теперь вот надо играть по их правилам, однако, как всем хорошо известно, у казино выиграть нельзя, только проиграть. Вот СССР в теории мог выиграть, но это уже другая история.
Провозглашение
Из конституционного акта ДНР:
«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя».
Захарченко объявил о создании государства "Малороссия"
Лидеры провозглашённой Малороссии: Если нас не услышат мирно, мы пойдём военным путём
Малороссия как альтернатива Галичине
Лидеры провозглашённой Малороссии: Если нас не услышат мирно, мы пойдём военным путём
Малороссия как альтернатива Галичине
Получается, что это уже третье государство, которое провозглашается в Донецке за последние три года: Донецкая народная республика, Новороссия и теперь Малороссия. Послушайте, ну нельзя же так. На Карпатах уже не хватает лесов для производства бумаги, на которой будут печататься документы о занесении теперь и Малороссии в список «запрещённых на Украине организаций». Может быть, именно на это и делает упор Александр Захарченко, провозглашая республики и федерации «на радость Киеву».
Комментарии наших читателей:
Umah
Я бы не стал объявлять Малороссию преемником Украины, ибо это означает, что малороссы берут на себя все долги Руины. Я бы от Украины откусывал по кускам, а кто последний Украиной останется, тот всем и должен (желательно, Галиция).
Altona
Цитата: Егоза
«Называть Малороссией скудный кусочек Донецкого региона, который сейчас ДНР, на мой взгляд недальновидно и не очень умно. Вот если бы ВСЮ УКРАИНУ переименовать - это да!»
----------------------
Сейчас это просто физически невозможно. А вообще у "России границ нет".
«Называть Малороссией скудный кусочек Донецкого региона, который сейчас ДНР, на мой взгляд недальновидно и не очень умно. Вот если бы ВСЮ УКРАИНУ переименовать - это да!»
----------------------
Сейчас это просто физически невозможно. А вообще у "России границ нет".
inkass_98
Малороссия - вряд ли жизнеспособный проект, но шуму это заявление сделало много, расшевелило затихший гадюшник западных спонсоров хунты и поставило Захарченко на официальный уровень, равный как минимум участникам переговорного процесса в Минске, а не ожидающего решения своей судьбы приглашенного свидетеля.
И что увидел?
Количество миссий стратосферного разведывательного борта с позывным UAVGH000 над Донбассом, начиная с 2015-го года, перевалило за полтора десятка, но в этот раз был замечен любопытный факт. Южная «петля» траектории машины проходила уже не над Черниговкой и Пологами, а практически над н.п. Розовка (примерно в 40 км от Мариуполя). Другими словами, дрон было решено направить ещё ближе к линии соприкосновения, и, соответственно, к российской границе. О чём это говорит?
Что делал RQ-4A «Global Hawk» в 25 км от Мариуполя? Стратегическая разведка ВВС США наглеет у северных границ Кубани
Поговаривают, что свежие разведданные запросил недавно вступивший в должность спецпредставителя США по Украине Курт Волкер. Что уж там Волкеру передали - видео распития горилки в окопах ВСУ или поедание украинскими Лыцарями света «изъятого» сала в деревнях у линии соприкосновения – доподлинно неизвестно. Как неизвестно и то, из какой компьютерной игры Киеву придётся делать скрин, чтобы Волкер увидел «российские дивизии, вспахивающие траками бронетехники вильную украинскьку землю».
Комментарии наших читателей:
Monster_Fat
Можно было бы его "электронные" глазки нехило попалить лазерным лучом, а потом сказать, что "так и було"... но, в России это (боевые лазеры) направление долгое время было принято считать "тупиковым", сейчас вот очухались, начали догонять, но это время не одного года...
Вождь краснокожих
Если никаких норм и правил не нарушил, то разговаривать не о чем...
a.s.zzz888
Повадился мерикатос, как кот на сметану... а нельзя ли прочистить ему мозги электронные, чтобы он или потерялся в море, или сел где-нибудь в Краснодаре, Ростове?
Ткнуть носом в архивы
На этом фоне в сети опубликованы архивные документы Центрального архива Минобороны России, в которых рассказывается о том, как польские антисоветские формирования, подготовленные западными разведками, включая немецкие разведструктуры, пытались противостоять продвижению Красной Армии в западном направлении. Для этого использовались отряды Армии Крайовой, а также банды, вооружённые при активном участии немецких разведподразделений.
Игра в советско-польское братство в прошлом веке всё-таки сделала своё дело. Пытаясь умаслить польских товарищей, СССР всеми силами старался обходить щекотливые для Польши исторические темы, включая участие польского руководства в разделе Чехословакии после пакта с гитлеровской Германией. Только сейчас стали рассекречиваться архивы, посвящённые тому, что в стане польских повстанцев в 1944 году могли действовать агенты немецкой разведки, а само восстание было начато фактически искусственно – так называемым польским правительством в изгнании (из Лондона).
Откровенно говоря, архивные материалы публикуются поздновато, однако публикация в любом случае должна остудить пыл тех, кто ничего иного, кроме как пакт Молотова-Риббентропа, помнить о событиях 30-40 годов прошлого века не желает.
Комментарии наших читателей:
Чёрный
Почаще бы такими документами напоминать полякам, кто они были на самом деле...
Кстати, Польша часто упрекает СССР в том, что они с Германией в 1939 фактически разделили Польшу. Только вот как-то забывают при этом, что сами подписали с Гитлером Мюнхенские соглашения 1938 года, когда Германия, Венгрия и Польша разделили между собой чехословацкие территории. Так что именно Польша стала первым европейским государством, заключившим подобное соглашение. Но, в отличие от всем известного договора о ненападении между Германией и СССР (более известного, как "Пакт Молотова-Риббентропа") об этом договоре на Западе вспоминать не любят, и не зря. Ведь он стал прологом к недолгому периоду "дружбы", в ходе которого "европейская гиена" продемонстрировала всему миру своё истинное нутро. После "Мюнхенского сговора", практически растоптавшего надежды СССР на построение системы коллективной безопасности в Европе, Польша, отказавшаяся пропускать через свою территорию советские войска на помощь Чехословакии, оккупировала её Тешинскую область. Благодаря Западной "политике умиротворения" никто не остался обиженным, и даже Польше достался кусочек с барского стола "великих держав".
Кстати, Польша часто упрекает СССР в том, что они с Германией в 1939 фактически разделили Польшу. Только вот как-то забывают при этом, что сами подписали с Гитлером Мюнхенские соглашения 1938 года, когда Германия, Венгрия и Польша разделили между собой чехословацкие территории. Так что именно Польша стала первым европейским государством, заключившим подобное соглашение. Но, в отличие от всем известного договора о ненападении между Германией и СССР (более известного, как "Пакт Молотова-Риббентропа") об этом договоре на Западе вспоминать не любят, и не зря. Ведь он стал прологом к недолгому периоду "дружбы", в ходе которого "европейская гиена" продемонстрировала всему миру своё истинное нутро. После "Мюнхенского сговора", практически растоптавшего надежды СССР на построение системы коллективной безопасности в Европе, Польша, отказавшаяся пропускать через свою территорию советские войска на помощь Чехословакии, оккупировала её Тешинскую область. Благодаря Западной "политике умиротворения" никто не остался обиженным, и даже Польше достался кусочек с барского стола "великих держав".
Николай К
То, что не все поляки радовались приходу Красной армии, никто не отрицает. Для многих поляков русские были такие же оккупанты как и германцы. Тем более Польша совсем недавно вышла из Российской империи и потому неприятие русских было выше, чем немцев (такая же ситуация сейчас на Украине).
Тот факт, что Красная армия не слишком спешила помогать Варшавскому восстанию, особенно не опровергался даже во времена СССР. С нами это восстание не было согласовано, руководили им из Лондона. Смысл нам было делать сильнее своего политической оппонента. Логичнее было дождаться разгрома восстания, а потом самим освободить Варшаву и поставить просоветское правительство. Что и было сделано. Да, это грязно, да из-за этого решения погибли десятки тысяч поляков, в том числе польских патриотов, но это политика, детка, ей плевать на людей. Если Сталин ради политических целей не жалел собственных граждан, стал бы он беспокоиться о поляках, с которыми у него были свои счёты.
В конце концов вина за провал варшавского восстания должна быть разделена с западной коалицией как инициатором восстания. Они тоже пытались использовать его в своих политических целях, и им также было плевать на жизни простых поляков.
Тот факт, что Красная армия не слишком спешила помогать Варшавскому восстанию, особенно не опровергался даже во времена СССР. С нами это восстание не было согласовано, руководили им из Лондона. Смысл нам было делать сильнее своего политической оппонента. Логичнее было дождаться разгрома восстания, а потом самим освободить Варшаву и поставить просоветское правительство. Что и было сделано. Да, это грязно, да из-за этого решения погибли десятки тысяч поляков, в том числе польских патриотов, но это политика, детка, ей плевать на людей. Если Сталин ради политических целей не жалел собственных граждан, стал бы он беспокоиться о поляках, с которыми у него были свои счёты.
В конце концов вина за провал варшавского восстания должна быть разделена с западной коалицией как инициатором восстания. Они тоже пытались использовать его в своих политических целях, и им также было плевать на жизни простых поляков.
Vch
Что опубликовали документы, это хорошо, но что мешало это сделать раньше? Понятно, что спекуляций бы меньше не стало, но аргументов в спорах бы прибавилось. А так бьем все время по хвостам и оправдываемся.
Гении в руководстве
Пресс-служба министерства обороны Украины заявила о планах увеличения количества полигонов для проведения совместных учений с НАТО.
Неудержимая эволюция. Модернизацию Украины не остановить
Украина приступила к туристической блокаде Крыма
Украина приступила к туристической блокаде Крыма
Модернизация поистине уникальна. Строить полигоны для фактически оккупационных западных войск и на этом фоне объявлять об экономических перемогах: покупке российского газа обратным маршрутом из Польши, Венгрии и Словакии, покупке российского же (чукотского) угля под видом австралийского и покупке угля американского и южноафриканского – в качестве соревновательности по наибольшей удалённости поставщика. Гениальное руководство, гениальные реформы, гениальный менеджмент. Любой мошенник позавидует...
Комментарии наших читателей:
роман66
Долго уже хороним - может. сначала убить надо?
РусДон
Да ладно? Приезжай и убей эту мразь укропскую...Памперсы только побольше возьми...С той стороны стоят славяне и тоже умеющие много чего... И еще, не слушай передачи ТВ - неумные люди, сэр, там. Достал уже ура-патриотизм диванных генералиссимусов.
OSTup bender
Итак, что мы имеем: Пэтриот» в Польше, Абрамсы в Прибалтике, корабли НАТО в Одессе, бригады и техника НАТО в степях Украины, враждебную Грузию... Может, пора думать башкой, господа, а не филейными частями тела? Не кажется ли вам, господа, такая политика относительно соседей немного, как бы это сказать, непродуманной? Или все же виноваты соседи, которые за двадцать пять лет стали вдруг кровавыми карателями?
Владимирец
Нам надо, как вам на Украине, снять штаны, нагнуться и пятиться к США? В надежде на то, что после акта любви печенюшку дадут? Вот уж действительно, кто из нас "филейной частью" думает.
Фаллический культ литовского президента
Совершенно серьёзно Грибаускайте заявила о необходимости разместить в республике средства американской системы ПВО на основе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причем разместить этот комплекс стационарно.
Тут дело такое. Девочку, которая совсем не девочка, Далю никто и не спрашивает. Её как использовали раньше, так, в принципе, используют и сейчас. Нынче ротовое отверстие её отверстие нужно, чтобы... говорить. Произносить те же слова о неутолимом желании увидеть натовские «Пэтриоты» под своим окном. Старик Фрейд бы точно уловил новый фаллический культ г-жи Грибауйскайте...
Комментарии наших читателей:
zulusuluz
Какая бы голова не была, а фразу она выучила!
To be or not to be
Американские Пэтриоты - это для Дали подпорки у корыта власти!
inkass_98
Мне гораздо больше знакома фраза "трудно быть по пояс деревянным". И она как нельзя лучше соответствует характеристике наших заклятых партнёров. А руководству НАТО надо прислушаться к гениальному выражению Буратино: "У самой голова фарфоровая, туловище ватой набито, а туда же, советует...". Т.е., если какая-то говорящая голова утверждает, что ей необходимо больше оружия, то не пора ли задуматься об адекватности этой головы? Не закончится ли это тем, что и голова может разбиться, и окружающий ландшафт слегка поменяется в результате внешнего воздействия, да и другим "Мальвинам" могут гостинцы прилететь, от которых плеть Карабаса шелковой лентой покажется? Но наши по пояс деревянные "друзья" думать не приучены, за них Вашингтонский обком думает.
Петро в Грузии, Мишико на Украине
Петр Порошенко в очередной раз отличился. Уже не зная, как выпрыгнуть из штанов, дабы продемонстрировать свое «фи» России, он в ходе своего визита в Грузию в компании ёе президента Георгия Маргвелашвили подъехал прямо к границе с Южной Осетией, в село Хурвалети. Что он хотел показать данным жестом?
Старик из-за колючей проволоки отрабатывает исправно. В его активе и до Порошенко были встречи на высокопоставленном уровне: Маккейн, Климкин, Маргвелашвили. Теперь занёс в свой блокнотик ещё одну фамилию. Поговаривают, что у старика больше международных встреч, чем у министра иностранных дел Южной Осетии...
А Петро Алексеич, потоптавшись у границы, засобирался обратно в Киев, вспомнив, что пока он «тут», Саакашвили-то где-то «там»...
Комментарии наших читателей:
major071
Набросал на скорую руку:
В бинокль базу наблюдая
Дрожа, как на ветру кусты
Увидев, что она большая
Он пару раз сходил в штаны
Но позже, приняв вид геройский
Сменив штаны, он заявил
Что один все это войско
Одною левой победил
Такой герой живет на свете!
Бандера, больше им гордись!
Сначала ссысь в кустах, как Петя
Потом с трибуны всем грозись!
Zibelew
Что интересно, времена года разные, место одно и дед один и тот же.
LiSiCyn
А, где фотка: Порошенко выпрашивает стакан чачи, за то, что остановил агрессию России...
Привет из Каспия
В течение долгих лет Каспийская флотилия военно-морского флота Российской Федерации оставалась в тени других оперативно-стратегических объединений, отличающихся большими размерами и боевой мощью. Тем не менее, не так давно флотилия самым громким образом заявила о себе, в один момент показав высочайшую ударную мощь и большой потенциал, способный оказывать самое серьезное влияние на близлежащие регионы.
Новые корабли и ракеты: ударная мощь Каспийской флотилии
Подводные лодки в новой госпрограмме вооружений
Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт»
Подводные лодки в новой госпрограмме вооружений
Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт»
Действительно, до сводок о применении крылатых ракет «Калибр» из акватории Каспия сама Каспийская флотилия многими представлялась чуть ли не потешной. Теперь «потешила» так, что у «бородатых мальчиков» фраза «Привет с Каспия» вызывает нервную чесотку...
Комментарии наших читателей:
tchoni
Нужно упомянуть еще об одной особенности Каспийской флотилии. Её мобильности. Все её корабли выполнены с учётом возможности переброски по внутренним водным артериям своим ходом. А, значит, могут, в случае необходимости, внезапно появиться, скажем, на Балтике.
кобальт
Сложно впихнуть фрегат в водоизмещение 800 тонн, по сути Каракурты заменят в ВМФ мрк типа Овод. По-хорошему таких кораблей надо штук по 10 на каждый флот. А для пло можно построить на той же базе либо по другому проекту малые противолодочные корабли взамен имеющихся, которые уже порядком изношены.
ava09
(с)Имеющиеся экономические трудности и понятное желание сэкономить привели к определенному сокращению планируемого финансирования, что, среди прочего, должно сказаться и на модернизации подводных сил военно-морского флота.(с)
"Эта музыка будет длиться вечно, если я заменю батарейки". И ещё: "Это у нас не средств не хватает, у нас мозгов не хватает". Пока финансовой системой России будут владеть банкиры из ФРС, местные капиталисты будут "сдвигать сроки", пугать "экономическими трудностями", и рассказывать про "понятное желание сэкономить" на обороноспособности страны, выводя ресурсы в оффшоры. Барыге понятно желание хапать безгранично, понятное желание сэкономить, а обывателю не понятно.
"Эта музыка будет длиться вечно, если я заменю батарейки". И ещё: "Это у нас не средств не хватает, у нас мозгов не хватает". Пока финансовой системой России будут владеть банкиры из ФРС, местные капиталисты будут "сдвигать сроки", пугать "экономическими трудностями", и рассказывать про "понятное желание сэкономить" на обороноспособности страны, выводя ресурсы в оффшоры. Барыге понятно желание хапать безгранично, понятное желание сэкономить, а обывателю не понятно.
На «Аллигаторе» и «Терминаторе»
В популярности русского оружия сыграли роль новейшие вооружения, с помощью которых ведётся боевая операция против террористов в сирийских провинциях. Это и крылатые ракеты «Калибр», и российские ударные вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор», и БМПТ «Терминатор».
Кроме того, советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что на юге Сирии истребители Су-30СМ активно применяют станции радиоэлектронного подавления. «Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, «Хибины» в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии», — сказал Михеев на МАКС-2017.
Русское оружие в Сирии: эмоциональные отзывы иностранцев
ВКС РФ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии
«Радиоэлектронная охота «Рафалей» на режимы работы радара Су-33 над Сирией: «французская сказка» или реальность ?
ВКС РФ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии
«Радиоэлектронная охота «Рафалей» на режимы работы радара Су-33 над Сирией: «французская сказка» или реальность ?
В зарубежных СМИ и в социальных сетях публикуется всё больше комментариев по поводу появления в Сирии той или иной российской военной техники. Если первоначально отзывы со стороны зарубежных «партнёров» сводились в основном к тому, что у России, «кроме ржавого хлама», ничего из вооружений нет, то теперь риторика существенным образом поменялась. Теперь пишут о «сюрпризах Путина».
Комментарии наших читателей:
Чёрный Полковник
Стереотипы изменяются под фактами. Образ дремучей России был заложена на генном уровне у "элиты человечества". Теперь приходится переосмысливать действительность. А как это болезненно им осознавать!
сибиралт
Даже российского "ржавого хлама" хватит ещё лет на 50 войны на БВ.
Aleks713
А ведь, кроме военной техники, есть и другая. Например, комплекс разнообразных технологий корпорации «Росатом». А российские ледоколы? А сколько мы ещё не знаем!
С другой стороны, пусть продолжают нас считать "бензоколонкой". Ввести врага в заблуждение своей слабостью значит в итоге победить не только технологически, но и психологически, посеяв в нужный момент панику…
С другой стороны, пусть продолжают нас считать "бензоколонкой". Ввести врага в заблуждение своей слабостью значит в итоге победить не только технологически, но и психологически, посеяв в нужный момент панику…
роман66
Так это люди, а не оружие, а русский солдат — брэнд покруче "Калашникова" будет.
Эксперты улыбаются
В распоряжении издания «Bild» оказались спутниковые снимки, зафиксировавшие американскую авиабазу на севере Сирии возле города Кобани. Вашингтон тщательно скрывал её существование: в частности, в поисковиках присутствует только устаревшая съемка данной местности, лишь мобильная версия Google Maps зафиксировала начало строительных работ. Немецкие журналисты увидели жилые строения для сотен солдат, автопарк, насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также структуры для обслуживания транспортных самолётов и обороны базы. Возводится 8 ангаров для боевой авиации.
По мнению военных экспертов, нахождение данного объекта в 27 км от турецкой границы в районе, контролируемом Демократическими силами Сирии (враждебными Анкаре), может привести к росту напряжённости в отношениях США и Турции.
А вот заявления сирийского президента Асада об «атаке на суверенитет» страны в связи с размещением американской авиабазы на её территории вызвали у экспертов улыбку. По их мнению, у Асада нет ни морального права, ни военных возможностей для того, чтобы претендовать на суверенитет. Правовые нормы в Сирии тоже «не актуальны», а посему все акторы (США, Турция, Россия и Иран) действуют в соответствии с собственными интересами.
Комментарии наших читателей:
Stranger03
Хм, что-то мне кажется, что данная авиабаза на территории Сирии незаконна. Их же туда никто не приглашал.
Это из серии: закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Таким образом показывается, что все мировое право на суверенитет есть пшик, есть лишь интерес сильного.
Это из серии: закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Таким образом показывается, что все мировое право на суверенитет есть пшик, есть лишь интерес сильного.
сибиралт
Уже по "Бильду" заметно, что Германия меняет отношение к США с радужно-преданного на прагматично-настороженное. Посмотрим, что там будет после осенних выборов.
Alexey RA
То есть России тоже можно действовать, не отвлекаясь на правовые нормы? Или же неактуальность правовых норм относится только к действиям одной страны, а все остальные должны их строго соблюдать — причём не так, как они написаны, а так, как их трактует эта самая страна?
Дмитрийдонской
Срочно организовать авиабазу в Луганске, у Украины тоже не всё в порядке с суверенитетом.
По доллару за выстрел
Как сообщила телекомпания CNN, ВМС США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе. Система лазерного оружия (лазерная пушка) LaWS была размещена на транспорт-доке USS Ponce (LPD-15). «Оно более точное, чем пуля, — сказал капитан LPD-15 Кристофер Уэлс. — Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей».
Военные моряки сообщили, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека. Стоимость лазерной пушки составляет примерно 40 млн. долл., зато выстрел обходится всего в доллар. Её обслуживают три человека.
Страдания несчастного ёжика, которого почему-то всегда пугают голым задом. О сообщении CNN об испытаниях лазерной пушки ВМФ США в Персидском заливе
Военный эксперт Александр Ставер, однако, убеждён, что американцы в очередной раз попытались напугать ежа голой задницей. И молчание президента Трампа по поводу «великого прорыва в области вооружений» эту мысль только подтверждает.
С другой стороны, заметим, мистер Трамп силён своею непредсказуемостью. Не задумал ли он пострелять долларов этак на тридцать-сорок?
Комментарии наших читателей:
inkass_98
Есть древний принцип: реклама — двигатель торговли. Вот и всё. Подняли шум, сделали рекламу, создали шумовой фон с целью привлечь дополнительные инвестиции и завоевать внимание почтеннейшей публики. Папуасы любят всё блестящее. А то, что помеху "лучам смерти" будут создавать туман, облачность и банальная дисперсная дымовая завеса, — это пустяки, явления второго и третьего плана.
Чем реально опасна эта система — засветка и уничтожение оптики приборов наблюдения противника и воздействие на органы зрения его же наблюдателей. Тут да, ущерб будет гарантирован, однако это оружие подпадает под запрет, поскольку является "негуманным" (определение само по себе является оксюмороном: когда это оружие было гуманным?).
Чем реально опасна эта система — засветка и уничтожение оптики приборов наблюдения противника и воздействие на органы зрения его же наблюдателей. Тут да, ущерб будет гарантирован, однако это оружие подпадает под запрет, поскольку является "негуманным" (определение само по себе является оксюмороном: когда это оружие было гуманным?).
ИмПерц
А ещё они выпустят новые серии про железного человека и автоботов, тем самым доказав очередной раз всему миру, как далеко продвинулся прогресс в ВПК Америки.
Басарев
Лазер в плане поглощения средой — не лучшее оружие. Я считаю мазер более перспективным. Микроволны не остановит никто.
iConst
Микроволны точно так же подвержены поглощению. Разница лишь в диапазонах ЭМИ. Была информация, что для снижения негативных факторов поглощения средой ЛЛ он многоспектральный, т. е. в луче присутствуют не одна частота, а несколько. И "структура" луча неоднородна — упоминался "туннельный" эффект.
Что есть правда, а что пыль — сами знаете. Тут нужно учитывать такие факторы:
а) матрасники просто так ничего не делают: профит есть, вопрос — какой;
б) область применения и полные возможности не раскрываются;
в) это больше психологическое оружие;
г) грандиозная афера военных в сговоре с производчиками для конгресса — отчитаться за потраченные денежки.
Что есть правда, а что пыль — сами знаете. Тут нужно учитывать такие факторы:
а) матрасники просто так ничего не делают: профит есть, вопрос — какой;
б) область применения и полные возможности не раскрываются;
в) это больше психологическое оружие;
г) грандиозная афера военных в сговоре с производчиками для конгресса — отчитаться за потраченные денежки.
Кремль «осложняет жизнь» Америке
Директор ЦРУ Майк Помпео полагает, что РФ изыскивает любые предлоги, стремясь создавать как можно больше сложностей США при реализации ими своей политики. По его мнению, Кремль «выискивает места, где может осложнить нашу жизнь». Отчасти пребывание российских войск в Сирии преследует именно эту цель, так как Москве «нравится, когда она может насолить Америке». Со слов босса ЦРУ, нет фактов, свидетельствующих об активной роли РФ в борьбе с «ИГ» (террористическая организация, запрещённая в России), её вовлечённость он оценил как «минимальную».
Самое забавное, что этот человек, не верящий в борьбу России с «ИГ», считает, что США следует сотрудничать с Москвой в вопросах борьбы с терроризмом. Он даже сообщил о готовности США к такому взаимодействию: «Откровенно говоря, считаю, что есть сферы, где мы совместно с россиянами можем бороться с терроризмом».
Действительно, откровенное признание. Интересно, как глава ЦРУ будет сотрудничать со страной, чья идея-фикс — «насолить Америке»?
Комментарии наших читателей:
midivan
Было время, когда ВВП изыскивал любые возможности подружиться и работать как нормальные люди, не поняли, не приняли, а вот теперь жрите чего заслужили и не жалуйтесь.
Горный стрелок
Жаловаться на то, что "разгуляево" кончилось? Бедный, бедный директор ЦРУ. Как же вам хочется посочувствовать!
igordok
США считает себя пупом земли, считая, что у других стран, в том числе и России, нет своей политики, а их политика заточена на противодействие политике США. А по сути, политика США является самой большой пакостью для России.
Русские танки для иракской армии
Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин в интервью "Известиям" сообщил о заключении контракта между Россией и Ираком на поставку большой партии танков в иракскую армию. «Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество большое», — сказал господин Кожин. Эксперты Центра анализа стратегий и технологий подсчитали: сумма контракта может составить более 1 млрд. долл., а число танков составит несколько сотен.
Военный эксперт А. Ставер, рассказывая о преимуществах Т-90 перед американскими «Абрамсами», отмечает, что Т-90 — прямое продолжение традиций советского танкостроения. Значит, он может воевать и интенсивно эксплуатироваться в самых жёстких условиях. Т-90 создан в 90-х годах прошлого века и действительно является глубоко модернизированной версией одного из лучших танков прошлого века — Т-72. Как бы ни хоронили российскую оборонку западные «друзья», как бы ни ревели в голос на экранах телевизоров либералы о сырьевой экономике и необходимости направлять средства на развитие социальной сферы, прорыв в производстве конкурентоспособной продукции налицо. В том числе и в области военного производства.
Комментарии наших читателей:
Roma-1977
Кроме того, иракская армия — одна из немногих, имевшая удовольствие непосредственно сравнить "Абрамс" с советскими танками в натуре, так как имеет на вооружении и те, и те. Если при удачном попадании горят они одинаково, то зачем платить больше?
andrew
Прекрасная статья! В ближайшем будущем основу наших ударных танковых сил должны составить как Т-90, так и «Армата», которые, видимо, будут строить не очень быстрыми темпами из-за не преодолённых ещё кризисных тенденций в экономике. Но при этом надо всячески модернизировать все имеющиеся на хранении и в эксплуатации Т-72 и другие танки. И очень упорно готовиться к мгновенному развёртыванию не одной, не двух, а нескольких танковых армий в критической ситуации.
кволту
Лучшее испытание для военной техники — это война.
Вышли на большую дорогу
Сергей Лавров, находящийся с визитом в Минске, прокомментировал ультиматумы, которые пытается выставлять американская сторона для возврата российской дипломатической собственности. Из заявления министра иностранных дел РФ (цитата по «Интерфаксу»): «Это грабёж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так — отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы её вернуть, действовать по принципу "что моё — то моё, а что твоё — то поделим". Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убеждён, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение — об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями, — было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии».
Очевидно, Белый дом продолжает всё ту же санкционную линию, избранную Бараком Обамой. Мистер Трамп лишь продлил её, а заодно нарастил айсберг «холодной войны», занявшись гонкой вооружений и убеждая государства Европы тратить не менее 2% ВВП на «оборону». Недавно, правда, выдающиеся заграничные эксперты объяснили, что русские объявляются Западом врагами просто потому, что НАТО неудобно изображать врагом марсиан . Наверное, есть люди, которые в это верят.
Однако кое в чём между Обамой и Трампом есть существенное различие. Если Обама забросил Ближний Восток, то Трамп туда Америку вернул. Посыл «заместителя помощника» прост: русские, уходите из Сирии.
Комментарии наших читателей:
Владимирец
Сколько будем ждать пока "здравомыслящие люди" в банде будут что-то решать?
Татьяна
Так ведь, например, Н. С. Хрущёв был не Сергей Лавров!
Н. С. Хрущёв однажды, разозлившись над нахальством США, снял с себя ботинок, вдарил им по трибуне и без сантиментов заявил на весь мир американцам:
— Навоняли! Сами нюхайте!
И ведь американцы действительно от ВС СССР "нюхали"! laughing
Н. С. Хрущёв однажды, разозлившись над нахальством США, снял с себя ботинок, вдарил им по трибуне и без сантиментов заявил на весь мир американцам:
— Навоняли! Сами нюхайте!
И ведь американцы действительно от ВС СССР "нюхали"! laughing
Соломон Кейн
Это да! Но у Хрущёва вкладов не было в облигациях госрезерва США.
Балу
Мы же воспитанные, культурные, вежливые. Действия должны быть равны противодействию для сохранения баланса. Давно пора ответить зеркально и без церемоний. От нас ждут уступок в Сирии, в Бандерии, Гейропе, в отношениях с Китаем, ШОС, БРИКС и далее по списку. Русские, сдавайтесь, вы окружены! Это если быть кратким. Наш ответ должен быть ясным и конкретным: русские не сдаются!
По данным опроса, по мнению блоггера и по прогнозу зелёного
Американская мощь по-прежнему делает Соединённые Штаты державой номер один на планете. Об этом говорят данные опроса, проведённого в 38 странах. А вот у России будущего нет, режим Путина неизбежно рухнет. Так думает блоггер и аналитик А. Бабченко. И последняя траурная нота на похоронах России: никакого трубопровода «Северный поток 2» русским не видать. Такой вывод делает немецкий «зелёный» эксперт Р. Бютикофер.
Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.
Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?
Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.
Комментарии наших читателей:
jjj
В Европе идет отказ от атомной энергетики. Особенно это касается Германии. Без газа, его растущего потребления Европе не обойтись. Американский сжиженный газ — это не сегодняшняя реальность. Инфраструктуры по его поставкам ещё нет и не будет ещё лет пять. Европа — потребитель. Энергетические поставки для неё — это жизненно важная необходимость. Она не может в вопросах поставок диктовать свои условия. Нет, конечно, поиграть в это политически может, но вынуждена будет соглашаться с Россией. На годы вперед альтернативы нет. Такое ощущение, что на Западе у власти давно уже одни двоечники.
злой партизан
Акунин (писатель, прости Господи) в 2014 говорил, что Путину осталось максимум полгода. После чего не выдержал и свалил в Эуропу. Я так понимаю, что Путин (будучи президентом) ещё простудится на его похоронах. Ну, если, конечно, решит на них сходить…
урапатриот
И смех и грех! Что можно установить по результатам соцопросов? Да 90% населения страдает бытовым идиотизмом и неспособно к самостоятельным умозаключениям. Есть статистические данные, согласно которым Китай ещё в 2014 году стал крупнейшей экономикой мира.
А Нас Рать
Ну хоть кто-то ещё видит реальное положение вещей.
bk316
Наверное, совсем туго в матрасии, как ещё объяснить проведение соцопросов по поводу экономического лидерства, если есть объективный всеми специалистами признанный показатель? Ребята вслед за 404 уходят из реала…
А ещё я сохранил статьи блохеров про то, что режим ВВП не дотянет до выборов 2004 года…
А ещё я сохранил статьи блохеров про то, что режим ВВП не дотянет до выборов 2004 года…
Sedoi Zmei
Помнится, три года назад такие же аналитики и эксперты визжали: «Россия и года не протянет! Загнётся!» Некоторые из их патриотов ездили в Припять, вешали плакаты «Слава Путину!» на балконы заброшенных домов, фотографировали и опять визжали: «Смотрите! Так живёт Россия! Она не выдержит санкций!» )) И??? Прошло ТРИ ГОДА! По ходу, загиб России опять переносится на неопределённое время!
Ядерная аннексия Стокгольма: кошмарный сон министра Хультквиста
Как пишет издание «Göteborgs-Posten», 172-метровая подлодка «Дмитрий Донской», эта «огромная русская подводная лодка», пройдёт на этой неделе близ Швеции и Дании.
По словам министра обороны Петера Хультквиста, в районе Швеции налицо «наращивание русскими военной активности» и «военного потенциала». Российская атомная подводная лодка в Балтийском море — дополнительный элемент «происходящего», сказал считает министр. По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.
«Дмитрий Донской» — подлодка класса «Тайфун». Лодки этого типа создавались для нанесения быстрого ответного удара в случае ядерной войны. Неужели шведы думают, что русские выдвинулись в их сторону с ядерным вооружением? Впрочем, Петер Хультквист — товарищ довольно беспокойный и вполне может фантазировать на тему ядерной аннексии Стокгольма.
Комментарии наших читателей:
Изгоняющий либероидов
Так для них это самое то: шведы же кричали, что любят всё длинное и толстое!
jjj
Там уже, поди, все удобные для теле-, видео- и фотосъёмок точки зарезервированы. Арендована авиация. Месяц можно проводить информационную кампанию в масс-медиа. Сколько крон поднять на этом!
BAI
Видел на Волге катерок Каспийской флотилии. Длина метра 3-4, экипаж — 2 человека. Но волна — метра полтора, с берега всех смыло. Вот такой и надо пускать на Балтику по границе тервод. Тогда точно появится почва для опасений.
Иван Волков
Тю, шведы трусишки. Каких-то 172 метра. Да нос уже выйдет из их территориальных вод, а корма ещё не зайдёт.
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти