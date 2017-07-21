Американский стратегический БЛА снова замечен над Донбассом
Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вчера совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на востоке Украины, передает Интерфакс-АВН сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Во время полета беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения в Донбассе.
«Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, а также приграничными областями Российской Федерации.
Согласно открытым данным, RQ-4А Global Hawk может находиться в воздухе около 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тысяч метров.
Это уже второй полет стратегического беспилотника над Донбассом с минувшего воскресенья.
Во время полета беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения в Донбассе.
«Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, а также приграничными областями Российской Федерации.
Согласно открытым данным, RQ-4А Global Hawk может находиться в воздухе около 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тысяч метров.
Это уже второй полет стратегического беспилотника над Донбассом с минувшего воскресенья.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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