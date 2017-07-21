13:21 21 июля

Американский стратегический БЛА снова замечен над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вчера совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на востоке Украины, передает Интерфакс-АВН сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Во время полета беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения в Донбассе.


«Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, а также приграничными областями Российской Федерации.

Согласно открытым данным, RQ-4А Global Hawk может находиться в воздухе около 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тысяч метров.

Это уже второй полет стратегического беспилотника над Донбассом с минувшего воскресенья.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 15

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  1. десантура6 Сегодня, 11:30
    Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. км.

    МЕТРОВ!!!!!!
    десантура6
    1. роман66 Сегодня, 11:46
      уверен???? laughing laughing
      роман66
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:30
    борзеет амерзота,и будет борзеть пока по зубам не получит.
    Ратник с пулеметом
  3. роман66 Сегодня, 11:49
    хоссподи, нашли проблему. берем хохлятского пвошника даем бабло и вид на жительство и сбивает он ету хреновину, а дон Педро идет к дону Дональду оправдываться. снимая штаны по пути!
    роман66
    1. DenZ Сегодня, 12:35
      Хороший план. Дерзкий! smile
      DenZ
    2. игорка357 Сегодня, 13:05
      Не умеют укропы саперные лопатки на 18000 м подкидывать...а другое уже практически распродали..
      игорка357
      1. роман66 Сегодня, 13:06
        да у них еще с-300 дохрена, чего жалеть-то, скоро списывать
        роман66
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 11:55
    Что то зачастили, никак опять какую-то пакость замышляют!
    Ретвизан 8
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 11:57
    Когда же штаты себе пупок надорвут? Со всех сторон света у них уши торчат!
    Ретвизан 8
  6. Гюйс Сегодня, 12:02
    Не знаете, если без пилота, то можно летать где угодно, что ли? Как расценивается этот воздушный объект(беспилотник) с точки нарушения границ воздушного пространства? Как самолёт?
    Гюйс
  7. Гардамир Сегодня, 12:08
    Вот скажите мне, вы, сторонники хитропланного писателя по коленкам, почему америкосам можно всё на нашей земле, ведь Донбасс это русская земля, а нам нельзя?
    Гардамир
    1. MMX Сегодня, 12:52
      Цитата: Гардамир
      Вот скажите мне, вы, сторонники хитропланного писателя по коленкам, почему америкосам можно всё на нашей земле, ведь Донбасс это русская земля, а нам нельзя?


      Можно. Можно абсолютно все, тем более такой стране как Россия (с ее возможностями). Только вот за все нужно платить: придется отвечать за свои действия и нести соответствующие издержки (изоляция, эмбарго, может даже война и т.п.). А Вы готовы к этому? А граждане РФ в целом готовы к такому? Как думаете?
      MMX
  8. Nikolaevich I Сегодня, 12:31
    Это чё ? У америкосов кондиционеры ещё не взрывались ? request
    Nikolaevich I
  9. Бомба Сегодня, 12:36
    Ждем сообщение "Американский стратегический БЛА сбит над Донбассом" wassat
    Бомба
    1. игорка357 Сегодня, 13:03
      Кем сбит?ДНР,так как бы хуже не вышло потом,а воздушное пространство РФ он не нарушал!Не будет его ни-кто сбивать...глобал хоук это вам не стрекоза.. Даже если и взяли его на прицел ПВО ДНР если таковые имеются,то обязательно доложили в Москву,а там не дураки сидят.. Наши тоже у их границ летают,и даже стратеги представляете,и ни-кто не сбивает их..
      игорка357
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