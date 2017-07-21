Поставки новой ТОС "Тосочка" запланированы с 2018 года

архивное фото ТОС-1А "Солнцепек"

Конечно, заложены. Это развитие проекта "Солнцепек", однако у этой системы, в отличие от предыдущей, будет колесное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колесные шасси им подходят лучше