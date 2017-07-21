Поставки новой ТОС "Тосочка" запланированы с 2018 года
Как сегодня сообщил генконструктор предприятия-разработчика тяжелых огнеметных систем залпового огня "Буратино" и "Солнцепек" – научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец, поставки новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка", которая придет на смену "Солнцепеку", заложена в российскую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, передает РИА Новости
По словам заместителя министерства обороны РФ Юрия Борисова, после успешного прохождения ряда государственных испытаний комплекс незамедлительно пойдет в серию.
Собеседник агентства добавил, что опыт применения ТОС на ближневосточном театре военных действий учитывается в разработке "Тосочки" также в связи с тем, что эту систему планируется поставлять странам этого региона.
Напоминаем, что первые сведения о разработке ТОС "Тосочка" появились в 2016 году. Сообщалось, что «Тосочка» станет продолжением ТОС-1 «Буратино». По предварительным данным, основной задачей конструкторов станет увеличение дальности стрельбы и площади поражения новой системы. При этом с большой вероятностью говорилось, что система залпового огня будет представлена на прежней платформе основного боевого танка Т-72А, но после применения ТОС в Сирии, перевесил вариант с колесным шасси. Улучшение тактических характеристик комплекса планировалось путем модернизации поворотной платформы и применения новых реактивных снарядов
По словам заместителя министерства обороны РФ Юрия Борисова, после успешного прохождения ряда государственных испытаний комплекс незамедлительно пойдет в серию.
архивное фото ТОС-1А "Солнцепек"
Конечно, заложены. Это развитие проекта "Солнцепек", однако у этой системы, в отличие от предыдущей, будет колесное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колесные шасси им подходят лучше— сказал Макаровец в ходе авиасалона МАКС-2017.
Собеседник агентства добавил, что опыт применения ТОС на ближневосточном театре военных действий учитывается в разработке "Тосочки" также в связи с тем, что эту систему планируется поставлять странам этого региона.
Напоминаем, что первые сведения о разработке ТОС "Тосочка" появились в 2016 году. Сообщалось, что «Тосочка» станет продолжением ТОС-1 «Буратино». По предварительным данным, основной задачей конструкторов станет увеличение дальности стрельбы и площади поражения новой системы. При этом с большой вероятностью говорилось, что система залпового огня будет представлена на прежней платформе основного боевого танка Т-72А, но после применения ТОС в Сирии, перевесил вариант с колесным шасси. Улучшение тактических характеристик комплекса планировалось путем модернизации поворотной платформы и применения новых реактивных снарядов
Использованы фотографии: https://politpuzzle.ru/
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