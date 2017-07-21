13:21 21 июля

Поставки новой ТОС "Тосочка" запланированы с 2018 года

Как сегодня сообщил генконструктор предприятия-разработчика тяжелых огнеметных систем залпового огня "Буратино" и "Солнцепек" – научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец, поставки новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка", которая придет на смену "Солнцепеку", заложена в российскую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, передает РИА Новости

По словам заместителя министерства обороны РФ Юрия Борисова, после успешного прохождения ряда государственных испытаний комплекс незамедлительно пойдет в серию.

Поставки новой ТОС "Тосочка" запланированы с 2018 года

архивное фото ТОС-1А "Солнцепек"



Конечно, заложены. Это развитие проекта "Солнцепек", однако у этой системы, в отличие от предыдущей, будет колесное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колесные шасси им подходят лучше
— сказал Макаровец в ходе авиасалона МАКС-2017.

Собеседник агентства добавил, что опыт применения ТОС на ближневосточном театре военных действий учитывается в разработке "Тосочки" также в связи с тем, что эту систему планируется поставлять странам этого региона.

Напоминаем, что первые сведения о разработке ТОС "Тосочка" появились в 2016 году. Сообщалось, что «Тосочка» станет продолжением ТОС-1 «Буратино». По предварительным данным, основной задачей конструкторов станет увеличение дальности стрельбы и площади поражения новой системы. При этом с большой вероятностью говорилось, что система залпового огня будет представлена на прежней платформе основного боевого танка Т-72А, но после применения ТОС в Сирии, перевесил вариант с колесным шасси. Улучшение тактических характеристик комплекса планировалось путем модернизации поворотной платформы и применения новых реактивных снарядов

Использованы фотографии: https://politpuzzle.ru/
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Комментарии 24

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  1. Tusv Сегодня, 11:37
    Ну ласковей надо быть к врагам Тосечка больше подходит
    Tusv
    1. 210окв Сегодня, 11:41
      Может все же жестче будем?"Солнцепек" есть,надо будет и "Крематорий" сделаем..
      Цитата: Tusv
      Ну ласковей надо быть к врагам Тосечка больше подходит
      210окв
    2. просто экспл Сегодня, 11:41
      а мне больше называние Буратино нравится , если тут типа продолжение то можно и Артемон или если ласково , то можно Мальвина . хотя дальнобойный вариант я бы назвал Базилио .
      просто экспл
      1. Tusv Сегодня, 11:45
        Цитата: просто экспл
        если ласково , то можно Мальвина

        Надеюсь создатели прочтут Ваши замечания. Как же Буратине без Мальвины
        Tusv
        1. просто экспл Сегодня, 12:23
          это да . получится как то по евроатлантически , не с нашими ценностями , а с ихней толерантностью .
          просто экспл
      2. роман66 Сегодня, 11:55
        а заряжающую систему назвать дуремар
        роман66
      3. Хагалаз Сегодня, 12:39
        Я так понял эта тосочка для экспорта будет. А им, бусурманам, наш юмор не ведом....
        Хагалаз
      4. Удав КАА Сегодня, 12:39
        Цитата: просто экспл
        хотя дальнобойный вариант я бы назвал Базилио .

        Могу представить, что вы заготовили по "Карабаса Барабаса" ! laughing
        Удав КАА
    3. demo Сегодня, 12:06
      С юмором у наших и военных, и конструкторов нормально.
      Ласковый такой юмор.
      Как будто это не комбайн смерти, а домашняя буренка, молочко дающая.
      demo
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:39
        Цитата: demo
        а домашняя буренка, молочко дающая.

        Дык, всё в традициях, со времён "Катюши". Так ТОС - тяжёлая огнемётная система( на гус.шасси) - "брутал",внушает! Тосочка же - " тяжёленькая огнемётная системочка",почти женский вариант(даром,что под БВ "заточена"- то ли гурия,то ли гарпия laughing ). Дескать,не бойтесь,бородатенькие, - не будет вам больненько... Жесть. laughing
        Paranoid50
    4. Удав КАА Сегодня, 12:43
      Цитата: Tusv
      Тосечка больше подходит

      Все просто: ТОС+Точка= Тосочка ! Видимо по дальности далеко шагнут. Хотелось бы, чтобы и по точности тоже на Точку походило!
      Но все будет зависеть от "летающих столбов" и их СУО.
      ИМХО.
      Удав КАА
  2. Владимирец Сегодня, 11:38
    "учитывается в разработке "Тосочки" также в связи с тем, что эту систему планируется поставлять странам этого региона."

    Ну раз систему пилят под БВ, то и название нужно было давать соответствующее, типа "Орел Евфрата" или "Лев пустыни". "Тосочка" суровому бородатому арабу вряд ли внушает. smile
    Владимирец
    1. soroKING Сегодня, 11:40
      Тоска врагу! good
      soroKING
    2. den3080 Сегодня, 11:47
      Причём на арабском тогда уж, занете ли. У них там русски слова совсем другое могут означать.
      может "Тосочка" и есть самое грозное название для БВ(по-арабски)



      а смысл песни-то совсем другой, а не то, что русское ухо слышит wink
      для примера просто
      den3080
      1. просто экспл Сегодня, 12:24
        мне за такой же ролик предупреждение влепили и пост стерли . так что и Ваш пост думаю не долго проживет .
        просто экспл
        1. den3080 Сегодня, 13:02
          ну так то когда было, сейчас же не ..37-й год lol
          den3080
    3. demo Сегодня, 12:07
      Тогда уж надо назвать "Помощник Аллаха".
      Это название бородатых наверное устроит?
      demo
  3. RUS96 Сегодня, 11:40
    Досочка...сверху гробика laughing
    RUS96
  4. den3080 Сегодня, 11:40
    объедения "Сплав"

    там объедают видимо всех? вот натыкаешься на такое и пропадает желание читать дальше.
    единый, единство, объединение
    расстроили старика
    den3080
  5. 16112014nk Сегодня, 11:56
    Сначала прочитал "соточка". Мысль возникла о чём то другом. Но и так неплохо.
    16112014nk
  6. капрал Сегодня, 12:10
    Пакет направляющих поставить на другое шасси - и уже новая модификация и название? Госпремию что-ли хотят?
    Про модифицированные боеприпасы статья перекликается с недавней про НУРС с-8 с новой рецептурой заряда РТТД. Что логично, меньше топлива- больше заряда боевой части.
    капрал
  7. kolkulon Сегодня, 12:18
    Тосочка,тайфуненок.Пля,попахивает соплями.
    kolkulon
  8. Skay Сегодня, 12:54
    Цитата: Удав КАА
    Все просто: ТОС+Точка= Тосочка !

    Тогда уж стазу Тосточка. Из бармалеев запекать.
    Ну или Тостер.
    Skay
  9. abc_alex Сегодня, 13:07
    Колёсное шасси требует сильно увеличить дальность стрельбы. Танковое шасси не просто так выбирали а исходя из особенностей боевого применения.
    abc_alex
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