Полторак: Российско-белорусские учения угрожают Украине и Европе

Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад-2017" будут чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений.

По поводу учений России и Белоруссии «Запад-2017» высказывается министр обороны Украины Степан Полторак. По словам Полторака, «Россия может использовать военные маневры для осуществления агрессии не только в отношении Украины, но и в отношении Европы». Своё мнение Полторак высказал на странице в социальной сети Фейсбук (перевод с Украинского):Интересно, кого г-н Полторак, погоны на мундире которого особенно впечатляют, имеет в виду под понятием «весь мир»? Это тот междусобойчик стран, которые сами призывают на свою территорию американские войска и, не смыкая глаз, бдят за тем, как российские войска перемещаются по территории Союзного государства России и Белоруссии?Сегодняшнее заявление Полторака в то же время даёт повод считать, что украинский министр забывает, о чём говорил ещё несколько дней назад. Буквально позавчера Полторак заявлял, что никаких угрожающих ситуаций для Украины, связанных с положением дел на Донбассе, он не видит. И вдруг «увидел» подготовку России и Республики Беларусь к «агрессии против Украины и стран Европы».