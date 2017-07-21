13:20 21 июля

Полторак: Российско-белорусские учения угрожают Украине и Европе

По поводу учений России и Белоруссии «Запад-2017» высказывается министр обороны Украины Степан Полторак. По словам Полторака, «Россия может использовать военные маневры для осуществления агрессии не только в отношении Украины, но и в отношении Европы». Своё мнение Полторак высказал на странице в социальной сети Фейсбук (перевод с Украинского):
Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад-2017" будут чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений.




Интересно, кого г-н Полторак, погоны на мундире которого особенно впечатляют, имеет в виду под понятием «весь мир»? Это тот междусобойчик стран, которые сами призывают на свою территорию американские войска и, не смыкая глаз, бдят за тем, как российские войска перемещаются по территории Союзного государства России и Белоруссии?


Сегодняшнее заявление Полторака в то же время даёт повод считать, что украинский министр забывает, о чём говорил ещё несколько дней назад. Буквально позавчера Полторак заявлял, что никаких угрожающих ситуаций для Украины, связанных с положением дел на Донбассе, он не видит. И вдруг «увидел» подготовку России и Республики Беларусь к «агрессии против Украины и стран Европы».

Использованы фотографии: https://www.unian.net
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Комментарии 48

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  1. 210окв Сегодня, 12:26
    На погонах-фельдмаршальские жезлы..Или гетманские булавы?Четыре штуки на одного не многовато?Ну а что угрожает?Так включайте музыку когда идете в сортир..
    210окв
    1. major071 Сегодня, 12:34
      На трибуну влез Степашка
      По прозванью «полторашка»
      И давай грозить медведю
      Мол, мы с вами не соседи!
      Уходи ка, мишка, в лес!
      И не смей грозить ЕС!
      А иначе я и свин
      Мы «звезды» тебе дадим!
      Вот такой у нас Степашка
      По прозванью «полторашка»
      Всем в лесу подряд грозит
      Коль ЕС за ним стоит!

      wink drinks
      major071
      1. Чёрный Сегодня, 12:36
        Чёт полторашка позно спохватилась....уже все подстилки прокукарекали, а эт чёт припозднился.....в запое видать был, сердешный, циркуляр только прочёл laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 12:41
          Видимо забылся , так пинка дали , вот и закукарекал.
          cniza
        2. Чёрный Сегодня, 12:41
          Интересно, он зелёных человечиков с себя стряхивает или просто их шугается. wassat
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 12:56
            Похоже у него свои есть , только в голове.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 13:02
              Привет Виктор hi
              Мы будем адекватно реагировать на проведение учений.
              вот меня очень интересует - что он под этим имеет ввиду? так-как даже его вид адеквотно не выглядит laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 13:06
                Приветствую Володя! hi , зато форма какая , но содержание попахивает.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 13:11
                  но содержание попахивает.
                  чет даже с фотографии перегаром прет - не закусывают что-ли? lol
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 13:20
                    Ну судя по "лицу" кушает он справно ...
                    cniza
            2. bouncyhunter Сегодня, 13:08
              Цитата: cniza
              Похоже у него свои есть , только в голове.

              Только это у него в голове и есть , ибо мозг там и не ночевал . Привет , Витя ! hi
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:11
                Доброго времени Паша ! hi , так ему голова только для фуражки и нужна. laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:18
                  Лучше бы он фуражку на дупе носил , а то ещё обделается в ходе наших учений . wink
                  bouncyhunter
          2. ЛукичЪ Сегодня, 13:11
            Цитата: Чёрный
            Интересно, он зелёных человечиков с себя стряхивает или просто их шугается.

            они к нему на маршрутке приезжают
            ЛукичЪ
        3. Хагалаз Сегодня, 12:58
          Цитата: Чёрный
          Чёт полторашка позно спохватилась....уже все подстилки прокукарекали, а эт чёт припозднился.....в запое видать был, сердешный, циркуляр только прочёл laughing

          Э нет, не скажите. Порядок должен быть. Сначала высказывается хозян, потом все ж.....лизы по рангу. Вот и выходит, что эти, в их курятнике на последнем месте.
          Хагалаз
      2. ЛукичЪ Сегодня, 13:09
        Цитата: major071
        Всем в лесу подряд грозит
        Коль ЕС за ним стоит!

        да давно за ними никто не стоит. надоели уже всем. ну а насчёт угроз...
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
          Очень в тему картинка , Сергей ! good
          bouncyhunter
    2. Владимирец Сегодня, 12:34
      Цитата: 210окв
      фельдмаршальские жезлы..Или гетманские булавы?

      Это маракасы. yes
      Владимирец
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:46
      реально миру угрожают только такие дураки вроде Полто-рака,стоит размалеванный клоун и несет бред,который все должны серьезно воспринимать
      Ратник с пулеметом
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:14
        Цитата: Ратник с пулеметом
        несет бред,который все должны серьезно воспринимать

        да кроме петручо и кастрюлеголовых майданцев их никто и не воспринимает
        ЛукичЪ
    4. сибиралт Сегодня, 12:46
      Похоже, Полторак опять перепутал западо-восток с северо-югом. laughing
      Лучше бы он со своим обкуренными ВСУ разобрался. laughing
      сибиралт
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:15
        Цитата: сибиралт
        Похоже, Полторак опять перепутал западо-восток с северо-югом.

        не перепутал. это такой хитрый манёвр.
        ЛукичЪ
    5. vch Сегодня, 12:56
      Мне Полторак в новом обличии все больше напоминает латино-американских полковников и генералов - обвешанных бирюльками, помпонами, с кучей медалек и значков....... Ну и лексика у него такая же - много пафоса, угроз, а чуть что и в штаны наложит сразу.
      vch
    6. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 13:06
      Да больше лесничего напоминает!
      Homer_Junior_Simpson
  2. Владимирец Сегодня, 12:27
    "не только в отношении Украины, но и в отношении Европы"

    Ты чего, Полторашка? belay А Украина не це Еуропа, что ли? request

    "погоны на мундире которого особенно впечатляют"

    А на груди у него "Демянский щит"? what
    Владимирец
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:37
      Чем больше в армии дубов......
      Соломон Кейн
      1. cniza Сегодня, 12:58
        Константин , доброго времени! hi , чет одноухий какой то , но зато с золотой цепью. lol
        cniza
      2. pjastolov Сегодня, 13:05
        Константин hi у него на фуражке - крест, так что он уже подготовлен - вкапывай по грудь и вот тебе памятник с бюстом laughing
        pjastolov
  3. майор Юрик Сегодня, 12:34
    Одежка похожа на главного посыльного курьерской доставки интернет-шопа! И мудр тоже на этом уровне! fool
    майор Юрик
  4. Б.Т.В. Сегодня, 12:34
    Ещё один- " конiк".
    Б.Т.В.
  5. Володин Сегодня, 12:35
    "В однобортном сейчас уже никто не воюет. Безобразие! Война у порога, а мы не готовы" (с)

    Володин
  6. Tusv Сегодня, 12:41
    Мы будем адекватно реагировать на проведение учений.

    Адекватно. Это помалкивать в тряпочку
    Tusv
  7. den-protector Сегодня, 12:41
    Как у этих перевертышей так быстро мозг переформатируется? Ведь в свое время закончил Орджоникидзевское ВВКУ ВВ МВД СССР, служил СССР... Просто в голове не укладывается.
    den-protector
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:48
      таких перевертышей в незалежной можно коллекцию набрать,менталитет такой,они как известная субстанция,всегда всплывают request
      Ратник с пулеметом
    2. Лганхи Сегодня, 13:09
      Министр ИД Клим Чугункин, кстати, из Курска, учился и работал в Москве. И такой русофоб.
      Лганхи
    3. BrIg Сегодня, 13:15
      видать у хохлов с рождения как личинку закладывают. а когда выгодно - опа и готовый "патриот незалежной"
      BrIg
  8. Altona Сегодня, 12:42
    Прикид у Полторушки впечатляет. Цвет как у формы вермахта, атрибутика на мундире как у швейцара. В общем, чтут свои традиции-пресмыкаться и подражать барину.
    Altona
  9. gabonskijfront Сегодня, 12:42
    Вот настоящий Полтрак
    gabonskijfront
  10. sgr291158 Сегодня, 12:48
    Опять с бодуна что ли.
    sgr291158
  11. Captain Nemo Сегодня, 12:58
    Это он в свое время вещал, что на Донбасе ядреными боеприпасами из "Тюльпанов" фигачут?
    Captain Nemo
  12. pafegosoff Сегодня, 12:59
    А ещё они угрожают полярным медведям и австралийским коала...
    pafegosoff
  13. NUR Сегодня, 12:59
    Инструкции приходят с опозданием. Такой конфуз получился, за весь мир говорить конечно не скромно даже министру обороны.
    NUR
  14. MMX Сегодня, 13:01
    Форма от Хьюго Босс? Кто знает?
    MMX
  15. Berg Berg Сегодня, 13:03
    Ну по роже видно что недалёкий ! Сам только что провёл учения с одним ржавым кораблём и тремя резиновыми лодками . а всё туда же - "шеф всё пропало-всё пропало шеф!" Великая Россия имеет право проводить всё что хочет и где хочет !
    Berg Berg
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:18
      Цитата: Berg Berg
      Великая Россия имеет право проводить всё что хочет и где хочет !

      уже laughing
      ЛукичЪ
  16. pvv113 Сегодня, 13:08
    Полторак: Российско-белорусские учения угрожают Украине и Европе

    Какая Украина, какая Европа? Бери выше - эти учения повлекут за собой захват Вселенной! lol
    pvv113
  17. Лганхи Сегодня, 13:11
    Тупые скакуны. То у них армия "сильнейшая на континенте", то теперь у них "Россия угрожает всем соседям". Вы уж определитесь, кастрюльки!
    Лганхи
  18. ЛукичЪ Сегодня, 13:17
    Цитата: vch
    обвешанных бирюльками, помпонами, с кучей медалек и значков.......

    есть с кого пример брать
    ЛукичЪ
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