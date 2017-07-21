13:20 21 июля

На МАКС-2017 представлен новый бронеавтомобиль BURAN

На авиасалоне МАКС-2017 представлен новейший российский бронированный автомобиль BURAN, сообщает портал St-kt.ru . Броневик, как утверждают разработчики, был создан всего за четыре месяца одной из нижегородских компаний. Сам автомобиль "Буран" имеет много общего с "Тигром". Это машины одного класса, почти одинаковые по габаритной длине (менее 6 метров), у обоих под капотом ярославский четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534, правда, мощность "бурановского" меньше "тигровского" - 99,2 против 158 кВт.

На МАКС-2017 представлен новый бронеавтомобиль BURAN


Однако у "Бурана" все же есть несколько преимуществ. Прежде всего, он лучше защищен, обладая классом защиты 6А. То есть "новичка" не возьмёт даже винтовка СВД, с какого расстояния и каким бы патроном она ни била. В то же время, у базового "Тигра-М" защитный класс составляет 3, и максимум 5 - у новой модификации "Тигр-СБМ".




К тому же, что немаловажно, формат десантного отделения "Бурана" обеспечивает большую мобильность бойцов, ведь у каждого из них есть своя дверь. В кузове машины, помимо водителя, могут размещаться пять членов экипажа. Но есть возможность добавить еще четверых - посредством установки обитаемого модуля. Ведь по сути BURAN является "трансформером".



Что касается трансмиссии новой бронемашины, то ее коробка передач и ведущие мосты позаимствованы у внедорожных грузовиков ГАЗа. Но, в отличие от "Тигра", "Буран" обрел полностью зависимую подвеску с применением рессор. А это минус с точки зрения подвижности в условиях бездорожья. Кстати, весит BURAN (в полной массе) на тонну больше "Тигра" - 8,8 тонны.

Отмечается, что несмотря на отечественную агрегатную базу, BURAN все же будет продвигаться в основном за рубеж. Для этого сейчас готовится новая версия броневика, оснащенная импортной автоматической системой передач.


Использованы фотографии: http://st-kt.ru/
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Комментарии 4

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:05
    Красавец. Заверните мне один такой в гараж.
    Черный_Ватник
  2. x.andvlad Сегодня, 13:08
    Хорошо, что инженерная мысль не стоит на месте.
    Только не очень понятно, почему более тяжелая машина, получила двигатель слабее? Может быть из-за того, что за четыре месяца не нашли другого?
    Видимо, все же есть возможность поставить движок и помощнее.
    x.andvlad
  3. den3080 Сегодня, 13:11
    Отмечается, что несмотря на отечественную агрегатную базу, BURAN все же будет продвигаться в основном за рубеж. Для этого сейчас готовится новая версия броневика, оснащенная импортной автоматической системой передач.

    как противоречиво...
    на мой взгляд именно потому, что автомобиль имеет отечественную агрегатную базу его и надо двигать за рубеж, и совершенствовать ту самую отечественную агрегатную базу, а не получать отливки блока цилиндров(например) из Германии и дооснащать еще чем-то импортным. Купили, разобрали, и попытались сделать своё... хотя бы так, для начала. Китай и Южная Корея тому порукой, 25 лет назад эти страны фактически не имели своей автомобильной промышленности - жалкие зачатки, вспомните корейские машины первых поколений.
    а РОссия всё колупается.. дооснащает...
    den3080
  4. Лганхи Сегодня, 13:13
    150 лошадок на машину весом 10 тонн? request Как минимум вдвое должно быть больше.
    Лганхи
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