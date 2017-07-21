На МАКС-2017 представлен новый бронеавтомобиль BURAN
На авиасалоне МАКС-2017 представлен новейший российский бронированный автомобиль BURAN, сообщает портал St-kt.ru . Броневик, как утверждают разработчики, был создан всего за четыре месяца одной из нижегородских компаний. Сам автомобиль "Буран" имеет много общего с "Тигром". Это машины одного класса, почти одинаковые по габаритной длине (менее 6 метров), у обоих под капотом ярославский четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534, правда, мощность "бурановского" меньше "тигровского" - 99,2 против 158 кВт.
Однако у "Бурана" все же есть несколько преимуществ. Прежде всего, он лучше защищен, обладая классом защиты 6А. То есть "новичка" не возьмёт даже винтовка СВД, с какого расстояния и каким бы патроном она ни била. В то же время, у базового "Тигра-М" защитный класс составляет 3, и максимум 5 - у новой модификации "Тигр-СБМ".
К тому же, что немаловажно, формат десантного отделения "Бурана" обеспечивает большую мобильность бойцов, ведь у каждого из них есть своя дверь. В кузове машины, помимо водителя, могут размещаться пять членов экипажа. Но есть возможность добавить еще четверых - посредством установки обитаемого модуля. Ведь по сути BURAN является "трансформером".
Что касается трансмиссии новой бронемашины, то ее коробка передач и ведущие мосты позаимствованы у внедорожных грузовиков ГАЗа. Но, в отличие от "Тигра", "Буран" обрел полностью зависимую подвеску с применением рессор. А это минус с точки зрения подвижности в условиях бездорожья. Кстати, весит BURAN (в полной массе) на тонну больше "Тигра" - 8,8 тонны.
Отмечается, что несмотря на отечественную агрегатную базу, BURAN все же будет продвигаться в основном за рубеж. Для этого сейчас готовится новая версия броневика, оснащенная импортной автоматической системой передач.
Однако у "Бурана" все же есть несколько преимуществ. Прежде всего, он лучше защищен, обладая классом защиты 6А. То есть "новичка" не возьмёт даже винтовка СВД, с какого расстояния и каким бы патроном она ни била. В то же время, у базового "Тигра-М" защитный класс составляет 3, и максимум 5 - у новой модификации "Тигр-СБМ".
К тому же, что немаловажно, формат десантного отделения "Бурана" обеспечивает большую мобильность бойцов, ведь у каждого из них есть своя дверь. В кузове машины, помимо водителя, могут размещаться пять членов экипажа. Но есть возможность добавить еще четверых - посредством установки обитаемого модуля. Ведь по сути BURAN является "трансформером".
Что касается трансмиссии новой бронемашины, то ее коробка передач и ведущие мосты позаимствованы у внедорожных грузовиков ГАЗа. Но, в отличие от "Тигра", "Буран" обрел полностью зависимую подвеску с применением рессор. А это минус с точки зрения подвижности в условиях бездорожья. Кстати, весит BURAN (в полной массе) на тонну больше "Тигра" - 8,8 тонны.
Отмечается, что несмотря на отечественную агрегатную базу, BURAN все же будет продвигаться в основном за рубеж. Для этого сейчас готовится новая версия броневика, оснащенная импортной автоматической системой передач.
Использованы фотографии: http://st-kt.ru/
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