Индия объявила тендер на поставку шести подлодок

Долгожданный процесс закупки инициирован. Флот Индии остро нуждается в обновлении, численность его подводных лодок сократилась с 21 в 1980-х годах до 13 дизельных и двух атомных субмарин — "Акулы" (АПЛ К-152 «Нерпа», проект 971, индекс НАТО Akula ), взятой в лизинг в России, и "Ариханта" собственной постройки

Индия намерена при поддержке иностранных компаний построить для своего ВМС шесть неатомных субмарин общей стоимостью 500 миллиардов рупий (7,76 млрд долларов), передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Индии— рассказал представитель министерства.Он пояснил, что подлодки будут строиться на верфях индийского частного предприятия, «которое определит правительство», а иностранный партнер будет выбран на условиях тендера. Соответствующие запросы направлены ведущим мировым производителям.Агенство сообщает, что, согласно официальным источникам, предложения от индийской стороны уже получили «Рособоронэкспорт» с ЦКБ МТ «Рубин», японские Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, французская Naval Group, испанская Navantia, а также шведская Saab и германская ThyssenKrupp Marine Systems. Возможными подрядчиками с индийской стороны называют Larsen & Tourbo (L & T) и Reliance Defense and Engineering Limited (RDEL), которые имеют достаточный опыт и производственные мощности.В военном ведомстве отметили, что это будет первый проект, реализованный по недавно утвержденной модели стратегического партнерства, цель которой содействовать участию частного бизнеса в оборонном производстве Индии.Индийские военные рассчитывают, что новые субмарины будут "более продвинутыми и смертоносными", чем подводные лодки Scorpene, которые строятся на верфи Mazagon Docks Limited в Мумбаи. В частности, их предполагается оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками, которые значительно повысят дальность плавания, бесшумность и невидимость подлодки для средств обнаружения.