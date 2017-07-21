15:42 21 июля

Индия объявила тендер на поставку шести подлодок

Индия намерена при поддержке иностранных компаний построить для своего ВМС шесть неатомных субмарин общей стоимостью 500 миллиардов рупий (7,76 млрд долларов), передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Индии

Долгожданный процесс закупки инициирован. Флот Индии остро нуждается в обновлении, численность его подводных лодок сократилась с 21 в 1980-х годах до 13 дизельных и двух атомных субмарин — "Акулы" (АПЛ К-152 «Нерпа», проект 971, индекс НАТО Akula ), взятой в лизинг в России, и "Ариханта" собственной постройки
— рассказал представитель министерства.

Индия объявила тендер на поставку шести подлодок



Он пояснил, что подлодки будут строиться на верфях индийского частного предприятия, «которое определит правительство», а иностранный партнер будет выбран на условиях тендера. Соответствующие запросы направлены ведущим мировым производителям.

Агенство сообщает, что, согласно официальным источникам, предложения от индийской стороны уже получили «Рособоронэкспорт» с ЦКБ МТ «Рубин», японские Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, французская Naval Group, испанская Navantia, а также шведская Saab и германская ThyssenKrupp Marine Systems. Возможными подрядчиками с индийской стороны называют Larsen & Tourbo (L & T) и Reliance Defense and Engineering Limited (RDEL), которые имеют достаточный опыт и производственные мощности.

В военном ведомстве отметили, что это будет первый проект, реализованный по недавно утвержденной модели стратегического партнерства, цель которой содействовать участию частного бизнеса в оборонном производстве Индии.

Индийские военные рассчитывают, что новые субмарины будут "более продвинутыми и смертоносными", чем подводные лодки Scorpene, которые строятся на верфи Mazagon Docks Limited в Мумбаи. В частности, их предполагается оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками, которые значительно повысят дальность плавания, бесшумность и невидимость подлодки для средств обнаружения.


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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:10
    Индийские военные рассчитывают, что новые субмарины будут "более продвинутыми и смертоносными",

    ... хотеть, не значит иметь... а там как "кривая выйдет"...
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 14:13
      Пусть голова болит у Китая. Мы же не просим индийцев на наших фермах слонов разводить. laughing
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:16
        Пусть голова болит у Китая.

        ... китайцы наклепали глубинок на весь индофлот на 100 лет вперёд...
        a.s.zzz888
    2. RASKAT Сегодня, 14:40
      Будет странно если мы его не выиграем. По цене и качеству нашим лодкам просто нет равных. Спасибо санкциям и упавшему рублю. good
      RASKAT
      1. Tusv Сегодня, 15:09
        Цитата: RASKAT
        Будет странно если мы его не выиграем.

        Почему странно? ВНЭУ у нас нет, а у претендентов есть
        Tusv
        1. RASKAT Сегодня, 15:38
          Ну что вы ей богу как маленькие. ( Это я ко всем кто пляшет вокруг ВНЭУ с бубном, и молится на нее как на супер пупер вундерваффе). Эта установка позволяет запускать дизеля под водой, подчеркиваю ДИЗЕЛЯ !!! О какой скрытности может после этого идти речь? Установка не позволит ни преследовать цель на высокой скорости, как атомоходы, ни уходить от преследования и т д. Просто это такой довольно удобный девайс что бы лишний раз не всплывать. Но наши дизелюхи и так не часто всплывают на боевой службе. На них стоят РДП (оно же Шнорхель) который позволяет запускать дизеля и закачаться воздухом не всплывая. Да с ВНЭУ будет удобней намного особенно в шторм.
          Тут тоже нужно учитывать специфику задач лодки. Лодки дизельные предназначены для действий на небольших удалениях от баз. Те кто думает что в внедрение ВНЭУ в дизелюхи они будут действовать у берегов Америки, наивны и не разу не были в дизельной лодке. В лодке откровенно маловато места для дальних походов. Да и боезапас маловат явно не для океанских походов, слежения и противодействия эскадрам противника. Ждем новые дезелюхи с вертикальными пусковыми установками, как будут в металле пощупаем, оценим.
          А пока нашим варшавянкам нет равный по сумме факторов, особенно по вооружению и цене.
          RASKAT
      2. Burbon Сегодня, 15:29
        Цитата: RASKAT
        Будет странно если мы его не выиграем. По цене и качеству нашим лодкам просто нет равных.

        выиграют или немцы или япы...и я буду этому очень рад, а наши пролетят - и это хорошо, ведь кто то должен дать пинка нашим производителям калины.....
        Burbon
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:12
    По новым технологиям -без единого гвоздя. ..
    Изгоняющий либероидов
  3. Logall Сегодня, 14:15
    Хотят, чтобы их облизывать начали. Причём заклятые враги, кто лучше.
    Вот только можно чем-нибудь другим поелозить. Да на Камасутре покатать...
    Logall
  4. Старый26 Сегодня, 14:16
    Цитата: a.s.zzz888
    Индийские военные рассчитывают, что новые субмарины будут "более продвинутыми и смертоносными",

    ... хотеть, не значит иметь... а там как "кривая выйдет"...

    Да будут иметь они лодки. И не факт, что они будут нашими. Индия сейчас решает сама, что и у кого им покупать.
    Старый26
    1. Alexey RA Сегодня, 14:25
      Цитата: Старый26
      Да будут иметь они лодки. И не факт, что они будут нашими.

      Судя по ТЗ - точно не факт.
      В частности, их предполагается оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками, которые значительно повысят дальность плавания, бесшумность и невидимость подлодки для средств обнаружения.

      Есть у нас рабочая ВНЭУ? Или, как с МиГ-35, опять будем пытаться продать индусам изделие с критически важным компонентом, отсутствующим в железе и работающим лишь теоретически?
      Alexey RA
  5. inkass_98 Сегодня, 14:41
    И опять будут мурку водить лет пять по кругу: хочу то, не хочу этого...
    inkass_98
  6. Berkut24 Сегодня, 15:11
    Индийские военные рассчитывают, что новые субмарины будут "более продвинутыми и смертоносными", чем подводные лодки Scorpene, которые строятся на верфи Mazagon Docks Limited в Мумбаи.

    Не понял... В кого плюнули - во французов или собственных чиновников, которые занимались тем тендером?
    Berkut24
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