15:42 21 июля

Парламент Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Парламент Молдавии потребовал вывода российских войск с территории страны. Соответствующее заявление принято в пятницу голосами 61 депутата (из 101). В документе отмечается, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдавии "является нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдавии, а также норм международного права".

Дальнейшее сохранение в Молдавии существенного количества вооружения, боеприпасов и военного оборудования является постоянной угрозой безопасности и стабильности региональной и европейской безопасности
- отмечается в документе.




Молдавский законодательный орган также призывает Российскую Федерацию возобновить и завершить вывод своих войск, вооружения и военного оборудования с территории Молдавии в соответствии с принципами международного права и взятыми на себя обязательствами".

Парламент Молдавии требует от правительства и президента страны добиваться всеми доступными средствами принятия резолюции Организации Объединенных Наций о выводе иностранных войск, находящихся незаконно на территории Республики Молдова. Парламент призывает все стороны рассматривать данное заявление как проявление мирного и дружественного характера существования и развития нашего государства и гарантии сохранения мира и стабильности как на территории Республики Молдова, так и во всем регионе
- говорится в заявлении, передает "Интерфакс-АВН" .

Текст документа представил председатель демпартии Мариан Лупу. Он подчеркнул, что принятие документа является символичным именно 21 июля, когда исполняется 25 лет с подписания молдавско-российского соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.

Фракция оппозиционной Партии социалистов назвала принятие документа "геополитической провокацией в конце сессии".

Это провокация против России в угоду других стран. Кроме того, данный проект документа появился в последний момент. Эта инициатива является неприкрытой попыткой помешать приднестровскому урегулированию и развитию успехов, которых добился президент Игорь Додон
- заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал "очередной провокацией" и "категорически осуждает" заявление парламента Молдавии о выводе российских войск из республики.

Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно: в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ
- написал И.Додон на своей странице в Facebook -
Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации


Он напомнил, что Молдавия является нейтральным государством, а решение подобных вопросов "должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений".

Использованы фотографии: http://oldru1.dev3.it-lab.md/
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 14:26
    шах и мат нам
    Толстоевский
    1. Страшный_Л. Сегодня, 14:33
      всё чаще Молдова заявляет о себе, причем поводы нерадостные
      Страшный_Л.
      1. Чёрный Сегодня, 14:56
        А чё вдруг возбудились? Не иначе как циркуляр с указивками получили, тявкнуть на РОССИЮ..... Интересно чем за работу берут, беляшами или мамалыгой? laughing
        Чёрный
        1. лаврентий павлович Сегодня, 15:01
          Есть мнение, разогнать парламент. Что вы скажите, товарищ Додон?
          лаврентий павлович
        2. Страшный_Л. Сегодня, 15:05
          прошли те времена, сейчас ценится звонкая монета laughing
          Страшный_Л.
          1. pjastolov Сегодня, 15:22
            прошли те времена, сейчас ценится звонкая монета

            pjastolov
        3. starogil Сегодня, 15:30
          В Кремле бы возбудились, а не асимметрично помалкивали.
          starogil
    2. tiredwithall Сегодня, 14:33
      Цитата: Толстоевский
      шах и мат нам

      А "нам" - это кто?
      tiredwithall
    3. Морм Сегодня, 14:41
      Вместо принятия таких резолюций Молдова могла бы полностью блокировать Приднестровье ,как это делает Украина.
      Морм
      1. DenZ Сегодня, 15:01
        Слава Богу у них на это пока не хватает ума, потому что лучше от этого никому бы не стало. И Украина не та страна которую можно и нужно приводить в пример ( разве только в пример того как не надо делать).
        DenZ
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 15:24
        Морм Сегодня, 14:41 ↑ Новый
        Вместо принятия таких резолюций Молдова могла бы полностью блокировать Приднестровье ,как это делает Украина.
        Не горячите лошадей, уважаемый! Там ещё хватает ума не обострять отношения с Россией, в отличие от т.н. братьев по крови. Кому это выгодно? В ответ Россия может, к примеру, выслать всех "заробитчан" с молдавской пропиской. А оно им это надо? Там же сразу за вилы и выкинут парламент в ближайшую урну по примеру соседей.
        Чёрный Полковник
    4. ydjin Сегодня, 14:44
      Цитата: Толстоевский
      шах и мат нам

      Пора уже в молдавских винах найти пестециды, ну и прекратить рабочие визы гражданам Молдовы, пусть дома парламент свой в чувсто приведут.
      ydjin
    5. Tusv Сегодня, 14:44
      Цитата: Толстоевский
      шах и мат нам

      А нет там Российских войск. Есть миротворческий контингент под юрисдикцией России и ОБСЕ, а не Молдавского парламента. Филькина грамота в общем
      Tusv
      1. Страшный_Л. Сегодня, 14:58
        частично Вы правы, частично - нет, есть российский миротворческий контингент, но есть и ОГРВ (части бывшей 4-й Армии)
        Страшный_Л.
        1. Tusv Сегодня, 15:01
          Цитата: Страшный_Л
          частично Вы правы, частично - нет

          Это не важно. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Решают все равно Россия и ОБСЕ
          Tusv
          1. Страшный_Л. Сегодня, 15:04
            частично правы, частично нет wink
            Россия и США yes
            Страшный_Л.
  2. bouncyhunter Сегодня, 14:30
    Посредством Молдовы матрасы гадят в калоши России , это очевидно .
    bouncyhunter
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:34
      ага, как бы не пришлось им самим носить эти калоши... мерикатосы в одной будут скакать, молдова в другой... laughing
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
        Противостояние проматрасных и пророссийских сил в Молдове продолжается . Пока счёт не в нашу пользу , как я понимаю ситуацию .
        bouncyhunter
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:42
          Пока счёт не в нашу пользу , как я понимаю ситуацию .

          ... да, мы пока героически обороняемся...
          a.s.zzz888
    2. RussianRoulette Сегодня, 14:38
      Додон против гон....ов.
      Молдавия. Наши дни.
      RussianRoulette
    3. pjastolov Сегодня, 14:41
      Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть

      pjastolov
  3. salat Сегодня, 14:30
    "является постоянной угрозой безопасности и стабильности региональной и европейской безопасности"
    Чего?
    Кому угрожает?
    Д.Б.
    вообще это пурга tongue
    salat
  4. Владыка Ситх Сегодня, 14:31
    В сентябре их Додон разгонит.
    Владыка Ситх
    1. Белорус Сегодня, 14:33
      Да нет, уж скорее ОНИ "разгонят" Додона.
      А так все понятно, в принципе - цыгане прогибаются под запад.
      Белорус
      1. Страшный_Л. Сегодня, 14:35
        цыгане (Румыния) уже под западом, а в Молдове не так много цыган, как Вам представляется
        Страшный_Л.
  5. keeper03 Сегодня, 14:32
    Не хотите чтобы Российские войска были, так будут НАТОвские оккупанты! wassat
    keeper03
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:32
    Когда же они свою парламентскую стану сделают президентской... Собирался же Додон конституцию менять...
    Горный стрелок
    1. Страшный_Л. Сегодня, 14:36
      чтобы поменять конституцию, нужно большинство в парламенте, а его нет
      Страшный_Л.
      1. Громобой Сегодня, 15:26
        Значит и большинство народа поддерживает прозападный курс,раз избрало себе такое большинство..?
        Громобой
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 14:32
    Президент Молдавии Игорь Додон назвал "очередной провокацией" и "категорически осуждает" заявление парламента Молдавии о выводе российских войск из республики.

    ... интересно девки пляшут!... парламент принимает, президент осуждает! ... так у кого власть в этой мутной стране?! bully
    a.s.zzz888
    1. Страшный_Л. Сегодня, 14:37
      почти как и везде - у олигархов hi
      Страшный_Л.
      1. DenZ Сегодня, 15:04
        А какая власть над олигархами?- деньги. А где деньги? - В Западных банках.
        DenZ
  8. pvv113 Сегодня, 14:39
    Соответствующее заявление принято в пятницу голосами 61 депутата

    Додону нужно подумать о дальнейшей судьбе этих "депутатов" hi
    pvv113
    1. ydjin Сегодня, 14:52
      Цитата: pvv113
      Соответствующее заявление принято в пятницу голосами 61 депутата

      Додону нужно подумать о дальнейшей судьбе этих "депутатов" hi
      ydjin
    2. pjastolov Сегодня, 15:26
      Додону нужно подумать о дальнейшей судьбе этих "депутатов"
      нечего и думать - в Европу laughing
      pjastolov
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:40
    Там нету войск -это военизированные внучки отдыхают на берегу Молдавского моря у своих любимых бабушек. А будут в парламенте много умничать, так еще пришлем" внучков " на отдых в Молдавских горах! am
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 15:29
      на отдых в Молдавских горах!

      pjastolov
  10. злой партизан Сегодня, 14:40
    Так вот значит где Спортлото размещается - в Парламенте (прости Господи) Молдавии. what
    злой партизан
  11. Lester7777 Сегодня, 14:44
    Странная нынче мода пошла у всякой нищей мелочи, требовать что то от России. Эдак скоро нам Центральноафриканская Республика будет ультиматумы выдвигать.
    Lester7777
    1. Страшный_Л. Сегодня, 15:01
      ничего, мы их лаптями забросаем
      Страшный_Л.
  12. максим1987 Сегодня, 14:52
    а что в Молдове есть наши войска. Я всегда думал что они на территории Приднестровской Молдавской Республики
    максим1987
    1. Страшный_Л. Сегодня, 15:00
      ПМР никто официально не признал в качестве отдельного государства, Россия, в том числе, рассматривает Приднестровье как часть Молдовы
      Страшный_Л.
    2. ydjin Сегодня, 15:04
      Цитата: максим1987
      а что в Молдове есть наши войска. Я всегда думал что они на территории Приднестровской Молдавской Республики

      И соглашение то трёхстороннее, Молдова не вправе требовать вывода Российского контингента без согласия Приднестровцев! Это парламент Молдавии отрабатывает свои западные печеньки.Торговля интересами Родины это выгодный бизнес для депутатов многих стран.
      ydjin
  13. Altona Сегодня, 15:03
    Пусть эти овцепасы своими овцами командуют подобным образом.
    Altona
  14. Страшный_Л. Сегодня, 15:06
    А чё вдруг возбудились? Не иначе как циркуляр с указивками получили, тявкнуть на РОССИЮ..... Интересно чем за работу берут, беляшами или мамалыгой?

    прошли те времена, сейчас ценится звонкая монета laughing
    Страшный_Л.
  15. Ferdinant Сегодня, 15:07
    Требовательных ребята,эти парламентарии молдавские
    Ferdinant
    1. Страшный_Л. Сегодня, 15:13
      Цитата: Ferdinant
      Требовательных ребята,эти парламентарии молдавские

      ага, прямопропорционально величине карманов
      Страшный_Л.
  16. Alexey-74 Сегодня, 15:26
    Хозяин из США приказал тявкнуть в сторону России, кому то на счет упадет денежка......я думаю пора проучить "мамылыжников", просто для наглядности и примера ....а не просто отписаться в Твиттере какому нибудь чиновнику из Госдумы РФ
    Alexey-74
  17. 72jora72 Сегодня, 15:34
    Цитата: Толстоевский
    шах и мат нам

    Лично вам?
    72jora72
Картина дня