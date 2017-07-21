Парламент Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Дальнейшее сохранение в Молдавии существенного количества вооружения, боеприпасов и военного оборудования является постоянной угрозой безопасности и стабильности региональной и европейской безопасности

Парламент Молдавии требует от правительства и президента страны добиваться всеми доступными средствами принятия резолюции Организации Объединенных Наций о выводе иностранных войск, находящихся незаконно на территории Республики Молдова. Парламент призывает все стороны рассматривать данное заявление как проявление мирного и дружественного характера существования и развития нашего государства и гарантии сохранения мира и стабильности как на территории Республики Молдова, так и во всем регионе

Это провокация против России в угоду других стран. Кроме того, данный проект документа появился в последний момент. Эта инициатива является неприкрытой попыткой помешать приднестровскому урегулированию и развитию успехов, которых добился президент Игорь Додон

Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно: в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ

Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации