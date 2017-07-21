Парламент Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья
Парламент Молдавии потребовал вывода российских войск с территории страны. Соответствующее заявление принято в пятницу голосами 61 депутата (из 101). В документе отмечается, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдавии "является нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдавии, а также норм международного права".
Молдавский законодательный орган также призывает Российскую Федерацию возобновить и завершить вывод своих войск, вооружения и военного оборудования с территории Молдавии в соответствии с принципами международного права и взятыми на себя обязательствами".
Текст документа представил председатель демпартии Мариан Лупу. Он подчеркнул, что принятие документа является символичным именно 21 июля, когда исполняется 25 лет с подписания молдавско-российского соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
Фракция оппозиционной Партии социалистов назвала принятие документа "геополитической провокацией в конце сессии".
Президент Молдавии Игорь Додон назвал "очередной провокацией" и "категорически осуждает" заявление парламента Молдавии о выводе российских войск из республики.
Он напомнил, что Молдавия является нейтральным государством, а решение подобных вопросов "должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений".
Дальнейшее сохранение в Молдавии существенного количества вооружения, боеприпасов и военного оборудования является постоянной угрозой безопасности и стабильности региональной и европейской безопасности- отмечается в документе.
Молдавский законодательный орган также призывает Российскую Федерацию возобновить и завершить вывод своих войск, вооружения и военного оборудования с территории Молдавии в соответствии с принципами международного права и взятыми на себя обязательствами".
Парламент Молдавии требует от правительства и президента страны добиваться всеми доступными средствами принятия резолюции Организации Объединенных Наций о выводе иностранных войск, находящихся незаконно на территории Республики Молдова. Парламент призывает все стороны рассматривать данное заявление как проявление мирного и дружественного характера существования и развития нашего государства и гарантии сохранения мира и стабильности как на территории Республики Молдова, так и во всем регионе- говорится в заявлении, передает "Интерфакс-АВН" .
Текст документа представил председатель демпартии Мариан Лупу. Он подчеркнул, что принятие документа является символичным именно 21 июля, когда исполняется 25 лет с подписания молдавско-российского соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
Фракция оппозиционной Партии социалистов назвала принятие документа "геополитической провокацией в конце сессии".
Это провокация против России в угоду других стран. Кроме того, данный проект документа появился в последний момент. Эта инициатива является неприкрытой попыткой помешать приднестровскому урегулированию и развитию успехов, которых добился президент Игорь Додон- заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал "очередной провокацией" и "категорически осуждает" заявление парламента Молдавии о выводе российских войск из республики.
Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно: в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ- написал И.Додон на своей странице в Facebook -
Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации
Он напомнил, что Молдавия является нейтральным государством, а решение подобных вопросов "должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений".
Использованы фотографии: http://oldru1.dev3.it-lab.md/
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