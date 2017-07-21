В России создадут БЛА вертолетного типа для артиллерийской разведки
В РФ в скором времени начнется разработка радиолокационного комплекса с беспилотником вертолетного типа для артиллерийской разведки, передает ТАСС сообщение источника в ОПК.
По словам собеседника, «комплекс будет применяться артиллерийскими подразделениями тактического звена для обнаружения складов с боеприпасами, ракетных комплексов, танковых и других механизированных подразделений в районах сосредоточения».
Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, комментируя сообщение, отметил, что применение комплексных систем разведки и наблюдения, включающих не только оптико-электронные, но и радиолокационные средства, позволит более эффективно выполнять задачи по обнаружению наземных целей.
Он напомнил, что в России уже предпринимались попытки оснащения БЛА вертолетного типа радиолокационными системами. По его словам, «для этих целей, в частности, пытались использовать беспилотники зарубежного производства – австрийский Camcopter S-100 разработки компании Schiebel и белорусский InSKY разработки компании Indela».
Главная цель – создать радиолокационный комплекс разведки на платформе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, который позволит отслеживать движущиеся и неподвижные цели. В ближайшее время начнется его разработка,сказал источник на авиасалоне МАКС-2017.
По словам собеседника, «комплекс будет применяться артиллерийскими подразделениями тактического звена для обнаружения складов с боеприпасами, ракетных комплексов, танковых и других механизированных подразделений в районах сосредоточения».
По нашей оценке, комплекс будет способен отслеживать не менее 50 наземных целей, передавать данные на пункты управления, а также работать днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях,добавил он.
Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, комментируя сообщение, отметил, что применение комплексных систем разведки и наблюдения, включающих не только оптико-электронные, но и радиолокационные средства, позволит более эффективно выполнять задачи по обнаружению наземных целей.
Это обстоятельство в том числе обусловливает интерес военных заказчиков к оснащению подобной аппаратурой перспективных систем БЛА, которые за последние годы стали одним из приоритетных направлений развития военной техники,сказал Федутинов.
Он напомнил, что в России уже предпринимались попытки оснащения БЛА вертолетного типа радиолокационными системами. По его словам, «для этих целей, в частности, пытались использовать беспилотники зарубежного производства – австрийский Camcopter S-100 разработки компании Schiebel и белорусский InSKY разработки компании Indela».
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти