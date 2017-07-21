15:43 21 июля

В России создадут БЛА вертолетного типа для артиллерийской разведки

В РФ в скором времени начнется разработка радиолокационного комплекса с беспилотником вертолетного типа для артиллерийской разведки, передает ТАСС сообщение источника в ОПК.

Российский беспилотник VRT300 на МАКС-2017

Главная цель – создать радиолокационный комплекс разведки на платформе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, который позволит отслеживать движущиеся и неподвижные цели. В ближайшее время начнется его разработка,
сказал источник на авиасалоне МАКС-2017.


По словам собеседника, «комплекс будет применяться артиллерийскими подразделениями тактического звена для обнаружения складов с боеприпасами, ракетных комплексов, танковых и других механизированных подразделений в районах сосредоточения».

По нашей оценке, комплекс будет способен отслеживать не менее 50 наземных целей, передавать данные на пункты управления, а также работать днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях,
добавил он.

Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, комментируя сообщение, отметил, что применение комплексных систем разведки и наблюдения, включающих не только оптико-электронные, но и радиолокационные средства, позволит более эффективно выполнять задачи по обнаружению наземных целей.

Это обстоятельство в том числе обусловливает интерес военных заказчиков к оснащению подобной аппаратурой перспективных систем БЛА, которые за последние годы стали одним из приоритетных направлений развития военной техники,
сказал Федутинов.

Он напомнил, что в России уже предпринимались попытки оснащения БЛА вертолетного типа радиолокационными системами. По его словам, «для этих целей, в частности, пытались использовать беспилотники зарубежного производства – австрийский Camcopter S-100 разработки компании Schiebel и белорусский InSKY разработки компании Indela».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 14:57
    Блин да это же молния Макк Куин только с пропеллерам.
    RASKAT
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:58
    Чего- то наших штырит не по детски -теперь сотню моделей беспилотников ветролетного типа налепят! Ударные беспилотники еще лет 10 будут испытывать? За каким вассаби плодить однообразное разнообразие авиабезобразия? am В игрушки ненаигрались, или деньги лишние?
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 15:14
      В игрушки ненаигрались, или деньги лишние?
      денег лишних не бывает, а пилить очень хочется, ну хоть что-нибудь lol
      pjastolov
  3. Logall Сегодня, 15:08
    [/quote]В России создадут БЛА вертолетного типа для артиллерийской разведки[quote]

    А почему не с артиллерийской пушкой? Ведь квадракоптера запустить можно. Спутники сейчас сквозь облака видят.
    Нужен не глаз, но палец...
    Logall
  4. san4es Сегодня, 15:19
    Camcopter S-100 разработки компании Schiebel

    san4es
Картина дня