В России создадут БЛА вертолетного типа для артиллерийской разведки

Главная цель – создать радиолокационный комплекс разведки на платформе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, который позволит отслеживать движущиеся и неподвижные цели. В ближайшее время начнется его разработка,

По нашей оценке, комплекс будет способен отслеживать не менее 50 наземных целей, передавать данные на пункты управления, а также работать днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях,

Это обстоятельство в том числе обусловливает интерес военных заказчиков к оснащению подобной аппаратурой перспективных систем БЛА, которые за последние годы стали одним из приоритетных направлений развития военной техники,