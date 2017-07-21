15:42 21 июля

Минобороны Болгарии обсуждает с корпорацией МиГ ремонт своих истребителей

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов обратился в корпорацию МиГ с просьбой обследовать болгарские МиГ-29 и рассчитать стоимость их ремонта, сообщает издание Русская Болгария .



В настоящее время стороны обсуждают варианты ремонта 15-ти самолетов.


Я предлагаю, чтобы в Болгарию приехали специалисты РСК «МиГ», которые бы проверили состояние двигателей и сделали расчет средств необходимых для ремонта истребительной авиации Болгарии,
сказал Каракачанов журналистам.

Он добавил также, что военное ведомство ищет варианты модернизации 14-ти штурмовиков Су-25.

По его словам, «если дойдет до соглашения с российскими специалистами, то у Болгарии будет 15 модернизированных истребителей и 14 штурмовиков».

Также министр сообщил, что республика может поддержать идею создания «военного Шенгена», но перед этим необходимо провести переговоры с союзниками по НАТО.

Напомним, «военный Шенген» – идея, предложенная американским генералом Беном Ходжесом, для более оптимизированного режима переброски войск между странами альянса.

Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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Комментарии 14

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  1. bouncyhunter Сегодня, 15:21
    А по мне так от васаби ушки этим "братушкам" , а не оценку и ремонт . Но деньги , как известно , не пахнут . Посмотрим , что ответят болгарам .
    bouncyhunter
    1. starogil Сегодня, 15:23
      Не ахти какие деньги, лучше отказом нос им утереть.
      starogil
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
        Согласен . Но посмотрим что дороже : принципы и честь или болгарская (читай - НАТОвская) монета .
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 15:39
          принципы и честь или болгарская (читай - НАТОвская) монета .
          ну можно ж как в анекдоте:
          - Мойше, сколько будет дважды два?
          - А мы-таки покупаем или продаем?
          pjastolov
      2. x.andvlad Сегодня, 15:35
        Потом эти братушки нам еще раз воздушное пространство перекроют в самый "подходящий" момент, и этими мигами будут пытаться осуществлять перехваты по приказу д. Сэма.
        Ну, давайте поможем им в этом благородном деле!
        x.andvlad
    2. Смог Сегодня, 15:42
      Паша. привет soldier drinks ! Слушай , а чем их Фу-35 не устраивают? Они же тоже вроде декомунизировались.....
      Смог
  2. avt Сегодня, 15:22
    wassat А чё так? С ляхами не срослось ?? bully
    avt
    1. seti Сегодня, 15:26
      Все верно. Помнится они с поляками "железно" договаривались. Но видимо то что им наобещали далеко не то что нужно. Помочь с ремонтом нужно - и нашим рабочим работа и покажем себя что не отходим от обязательств.
      seti
    2. Хагалаз Сегодня, 15:26
      Вот и я о том же подумал! Причем тогда чуть ли не пальци веером раскидывали.
      Хагалаз
    3. Смог Сегодня, 15:38
      Цитата: avt
      С ляхами не срослось ??

      Так поляки обдерут как липку. А мы же щедрые.....
      Смог
    4. pjastolov Сегодня, 15:41
      С ляхами не срослось
      и не срастется - у ляхов лицензия только на ремонт своих самолетов, и если бы начали ремонтировать чужие, то и ее бы лишились hi
      pjastolov
  3. Logall Сегодня, 15:23
    Эй, зазноба, выходи ко мне во двор.
    Я специально для тебя Су 30е припёр...
    Logall
  4. faridg7 Сегодня, 15:23
    По его словам, «если дойдет до соглашения с российскими специалистами, то у Болгарии будет 15 модернизированных истребителей и 14 штурмовиков».

    Ну да, будем повышать боеготовность войск наты, просто заммычательно, если дойдет до соглашения.( куда катится этот мир...)
    faridg7
  5. Tusv Сегодня, 15:24
    Кинули поленья в топку Братушки. Эх. А у Польши были такие грандиозные планы по ремонту.
    Tusv
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