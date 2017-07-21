Минобороны Болгарии обсуждает с корпорацией МиГ ремонт своих истребителей

Я предлагаю, чтобы в Болгарию приехали специалисты РСК «МиГ», которые бы проверили состояние двигателей и сделали расчет средств необходимых для ремонта истребительной авиации Болгарии,

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов обратился в корпорацию МиГ с просьбой обследовать болгарские МиГ-29 и рассчитать стоимость их ремонта, сообщает издание Русская Болгария В настоящее время стороны обсуждают варианты ремонта 15-ти самолетов.сказал Каракачанов журналистам.Он добавил также, что военное ведомство ищет варианты модернизации 14-ти штурмовиков Су-25.По его словам, «если дойдет до соглашения с российскими специалистами, то у Болгарии будет 15 модернизированных истребителей и 14 штурмовиков».Также министр сообщил, что республика может поддержать идею создания «военного Шенгена», но перед этим необходимо провести переговоры с союзниками по НАТО.Напомним, «военный Шенген» – идея, предложенная американским генералом Беном Ходжесом, для более оптимизированного режима переброски войск между странами альянса.