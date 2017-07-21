15:42 21 июля

Киев в очередной раз сорвал разведение сил в Станице Луганской

Еще одна попытка разведения сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе у Станицы Луганской была сорвана по вине украинских силовиков, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Представитель ЛНР выпускает белую сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности республики к отведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта Станица Луганская. Это уже 73-я попытка разведения сил и средств в указанном районе,
сказал Марочко журналистам.


По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие. Мы в свою очередь, несмотря на осуществляемую Киевом диверсионную деятельность на территории республики, выполнили все требования данного соглашения и по-прежнему готовы к разведению сил и средств, но это произойдет только в зеркальном порядке,
добавил он.

Накануне полпред ЛНР в переговорном процессе по урегулированию конфликта на востоке Украины Владислав Дейнего заявил о готовности Луганска к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в полдень 21 июля.

Использованы фотографии: http://lug-info.com
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