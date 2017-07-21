Киев в очередной раз сорвал разведение сил в Станице Луганской

Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта Станица Луганская. Это уже 73-я попытка разведения сил и средств в указанном районе,

По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие. Мы в свою очередь, несмотря на осуществляемую Киевом диверсионную деятельность на территории республики, выполнили все требования данного соглашения и по-прежнему готовы к разведению сил и средств, но это произойдет только в зеркальном порядке,