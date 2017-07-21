17:53 21 июля

Южная Осетия ратифицировала соглашение о вхождении ряда подразделений в состав ВС РФ

Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с РФ о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав ВС России, передает Интерфакс-АВН .

Южная Осетия ратифицировала соглашение о вхождении ряда подразделений в состав ВС РФ


Спикер парламента Петр Гассиев, выступая перед депутатами, отметил, что в ходе реализации соглашения югоосетинским военнослужащим будут создаваться максимально благоприятные условия.


Он сообщил, что все спорные вопросы были разрешены с российскими коллегами, «соглашение предусматривает прием граждан на военную службу по контракту в ВС РФ и дальнейшее направление их на прохождение службы на российскую военную базу в добровольном порядке».

Южная Осетия проводит реформирование своих вооруженных сил, предполагается уменьшение штатной численности отдельных подразделений. В трехмесячный срок после вступления соглашения в силу Южная Осетия разработает штатно-табельную документацию своей структуры, которая согласовывается с российской стороной и утверждается главнокомандующим югоосетинской армии,
пояснил председатель парламента.

Кроме того, по его словам, «реализация соглашения предусматривает поэтапное повышение денежного содержания и других социальных выплат югоосетинским военнослужащим».

Некоторые парламентарии заявили, что данный документ фактически предполагает развал югоосетинской армии. Однако после обсуждения соглашение было ратифицировано большинством голосов. Законодатели приняли соответствующее постановление.

Также были приняты поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе.

По словам зампредседателя парламента Инала Мамиева, представившего законопроект, «данный закон был принят в 2010 году, но в связи интеграцией в военной сфере с Россией, возникла необходимость внесения изменений». Он отметил, что «поправки в основном касаются сроков заключения контракта и военной службы в целом». Согласно поправкам, срок службы в армии сократится с полутора лет до одного года.

Использованы фотографии: http://respublikarso.org
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 16:10
    Да вы не выстоите в одиночку.Да и какая югоосетинская армия может быть?
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:18
      Вот так потихоньку ,без истерик и спешки мы и Грузию опять к руками приберем и других "братьев и сестер распутных.." Дайте время! Россия сосредотачивается и не злите нас сильно..
      А порядок и дисциплину нужно в Южной Осетии наводить, бандитствуют там некоторые!
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 16:20
        А вот нужны они нам теперь эти "братья и сестры распутные"?Виталий,зачем этот грузинский геморрой..?
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вот так потихоньку ,без истерик и спешки мы и Грузию опять к руками приберем и других "братьев и сестер распутных.." Дайте время! Россия сосредотачивается и не злите нас сильно..
        А порядок и дисциплину нужно в Южной Осетии наводить, бандитствуют там некоторые!
        210окв
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
          Цитата: 210окв
          А вот нужны они нам теперь эти "братья и сестры распутные"?Виталий,зачем этот грузинский геморрой..?

          Ради Берии и Сталина! Надо освободить от англосаксов засевших там...
          ОТДЕЛ
      2. Burbon Сегодня, 16:22
        Цитата: ОТДЕЛ
        А порядок и дисциплину

        назовите 3 отличия? wassat fool
        Burbon
      3. demo Сегодня, 16:24
        Прибрав Грузию к "рукам" мы опять посадим себе на шею дармоедов.
        Плюс предателей.
        Клятву верности русскому царю давали? Давали.
        Нарушили? Нарушили.
        Значит клятвоотступники.
        И веры им нет и быть не может.
        demo
      4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:49
        -ОТДЕЛ-Виталий, заводи диван, и в путь -Грузию освобождать wassat
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:02
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          -ОТДЕЛ-Виталий, заводи диван, и в путь -Грузию освобождать wassat

          Нужно будет и на диване поеду..хе хе А тебе лишь бы по ехидничать! Плохо ты либероидов гоняешь или укусили уже бешеные псы? Я начинаю подозревать недоброе, что ты меня тоже хочешь покусать(следишь за мной по всем темам и нарываешься..))) .. hi
          ОТДЕЛ
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:30
            Отдел -Виталий, у тебя фобии? Или мания величия? Об тебя зубы ломать -была холва ! fool
            Изгоняющий либероидов
    2. Чёрный Сегодня, 16:19
      Цитата: 210окв
      Да вы не выстоите в одиночку.Да и какая югоосетинская армия может быть?

      Конечно не выстоит....какая армия может быть у республики с 80 тыс населением...
      Чёрный
    3. pjastolov Сегодня, 16:21
      Вот они решили провести переподготовку своих военнослужащих в российских вс, у них же там поголовно все имеют российское гражданство hi
      pjastolov
      1. Чёрный Сегодня, 16:33
        Цитата: pjastolov
        Вот они решили провести переподготовку своих военнослужащих в российских вс, у них же там поголовно все имеют российское гражданство hi

        Ничего они не решили. Как сказали, так и сделали smile
        Чёрный
        1. pjastolov Сегодня, 16:35
          Сказали то понятно но
          Законодатели приняли соответствующее постановление
          laughing
          pjastolov
        2. g1v2 Сегодня, 17:27
          Просто очередной этап подготовки к вступлению в состав РФ. Ничего особо нового. Тем более российской базе нужен местный персонал - вот местные и будут частично служить там.
          g1v2
    4. сибиралт Сегодня, 16:35
      Каждому князьку требуется своя дружина. Даже, если там взрослое население составляет где-то 20-30 тыс человек, то сколько им нужно чтобы скинуться на танк или истребитель? belay
      сибиралт
    5. Владыка Ситх Сегодня, 17:47
      Вообще все эти дела с Юж Осетией, ДНР и ЛНР и т.д. все к 2018 году готовят. Какое в России политическое событие в 2018 году? То то же...
      Владыка Ситх
  2. krasin Сегодня, 16:10
    " в ходе реализации соглашения югоосетинским военнослужащим будут создаваться максимально благоприятные условия."
    А как насчет дисциплины????
    krasin
    1. Чёрный Сегодня, 16:18
      Цитата: krasin
      " в ходе реализации соглашения югоосетинским военнослужащим будут создаваться максимально благоприятные условия."
      А как насчет дисциплины????

      А чё дисциплина?...контракт на общих основаниях..шаг в ьево , шаг в право - на выход....
      Чёрный
  3. faterdom Сегодня, 16:34
    Вообще, осетины исторически хорошие воины. Только руководить ими должны авторитетные и честные командиры, желательно менее всего похожие на большинство украинских и некоторых наших "полководцев", пропитанных хамством и стяжательством.
    Оно, конечно, такие и любое войско разлагают, но именно для кавказцев с их родплеменной авторитарностью это особенно важно.
    faterdom
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