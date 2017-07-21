Южная Осетия ратифицировала соглашение о вхождении ряда подразделений в состав ВС РФ
Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с РФ о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав ВС России, передает Интерфакс-АВН .
Спикер парламента Петр Гассиев, выступая перед депутатами, отметил, что в ходе реализации соглашения югоосетинским военнослужащим будут создаваться максимально благоприятные условия.
Он сообщил, что все спорные вопросы были разрешены с российскими коллегами, «соглашение предусматривает прием граждан на военную службу по контракту в ВС РФ и дальнейшее направление их на прохождение службы на российскую военную базу в добровольном порядке».
Кроме того, по его словам, «реализация соглашения предусматривает поэтапное повышение денежного содержания и других социальных выплат югоосетинским военнослужащим».
Некоторые парламентарии заявили, что данный документ фактически предполагает развал югоосетинской армии. Однако после обсуждения соглашение было ратифицировано большинством голосов. Законодатели приняли соответствующее постановление.
Также были приняты поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе.
По словам зампредседателя парламента Инала Мамиева, представившего законопроект, «данный закон был принят в 2010 году, но в связи интеграцией в военной сфере с Россией, возникла необходимость внесения изменений». Он отметил, что «поправки в основном касаются сроков заключения контракта и военной службы в целом». Согласно поправкам, срок службы в армии сократится с полутора лет до одного года.
Спикер парламента Петр Гассиев, выступая перед депутатами, отметил, что в ходе реализации соглашения югоосетинским военнослужащим будут создаваться максимально благоприятные условия.
Он сообщил, что все спорные вопросы были разрешены с российскими коллегами, «соглашение предусматривает прием граждан на военную службу по контракту в ВС РФ и дальнейшее направление их на прохождение службы на российскую военную базу в добровольном порядке».
Южная Осетия проводит реформирование своих вооруженных сил, предполагается уменьшение штатной численности отдельных подразделений. В трехмесячный срок после вступления соглашения в силу Южная Осетия разработает штатно-табельную документацию своей структуры, которая согласовывается с российской стороной и утверждается главнокомандующим югоосетинской армии,пояснил председатель парламента.
Кроме того, по его словам, «реализация соглашения предусматривает поэтапное повышение денежного содержания и других социальных выплат югоосетинским военнослужащим».
Некоторые парламентарии заявили, что данный документ фактически предполагает развал югоосетинской армии. Однако после обсуждения соглашение было ратифицировано большинством голосов. Законодатели приняли соответствующее постановление.
Также были приняты поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе.
По словам зампредседателя парламента Инала Мамиева, представившего законопроект, «данный закон был принят в 2010 году, но в связи интеграцией в военной сфере с Россией, возникла необходимость внесения изменений». Он отметил, что «поправки в основном касаются сроков заключения контракта и военной службы в целом». Согласно поправкам, срок службы в армии сократится с полутора лет до одного года.
Использованы фотографии: http://respublikarso.org
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