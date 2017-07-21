Южная Осетия ратифицировала соглашение о вхождении ряда подразделений в состав ВС РФ

Южная Осетия проводит реформирование своих вооруженных сил, предполагается уменьшение штатной численности отдельных подразделений. В трехмесячный срок после вступления соглашения в силу Южная Осетия разработает штатно-табельную документацию своей структуры, которая согласовывается с российской стороной и утверждается главнокомандующим югоосетинской армии,

Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с РФ о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав ВС России, передает Интерфакс-АВН Спикер парламента Петр Гассиев, выступая перед депутатами, отметил, что в ходе реализации соглашения югоосетинским военнослужащим будут создаваться максимально благоприятные условия.Он сообщил, что все спорные вопросы были разрешены с российскими коллегами, «соглашение предусматривает прием граждан на военную службу по контракту в ВС РФ и дальнейшее направление их на прохождение службы на российскую военную базу в добровольном порядке».пояснил председатель парламента.Кроме того, по его словам, «реализация соглашения предусматривает поэтапное повышение денежного содержания и других социальных выплат югоосетинским военнослужащим».Некоторые парламентарии заявили, что данный документ фактически предполагает развал югоосетинской армии. Однако после обсуждения соглашение было ратифицировано большинством голосов. Законодатели приняли соответствующее постановление.Также были приняты поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе.По словам зампредседателя парламента Инала Мамиева, представившего законопроект, «данный закон был принят в 2010 году, но в связи интеграцией в военной сфере с Россией, возникла необходимость внесения изменений». Он отметил, что «поправки в основном касаются сроков заключения контракта и военной службы в целом». Согласно поправкам, срок службы в армии сократится с полутора лет до одного года.