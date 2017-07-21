17:53 21 июля

В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, под городом Красногоровка в Донецкой области (на территории подконтрольной Киеву) ополченцы смогли прорвать позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

По информации украинских военных, 20 июля диверсионно-разведывательная группа ополченцев атаковала позиции одного из механизированных батальонов ВСУ.

Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения, для сохранения жизни собратьев, принял решение отойти на промежуточную позицию
— говорится в сообщении.


В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ


В ходе боя погибли трое бойцов ВСУ, один был захвачен в плен. Как уверяют в пресс-центре АТО, «под напором массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти».

20 июля украинские военные также информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны Украины, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области — в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Новгородское. В Луганской области трое военнослужащих были убиты в результате срабатывания взрывного устройства.

Информацию за 21 июля озвучил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО (антитеррористической операцией Киев называет противостояние на юго-востоке страны) Андрей Лысенко, который озвучил другие цифры, заявив, что за прошедшие сутки в зоне конфликта в Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих.

В частности, один военнослужащий погиб от огня снайпера поблизости Новгородского, трое — во время боя возле Красногоровки, еще один — во время обстрела позиции "Шахта "Бутовка". Восемь украинских военных получили ранения, из них семь — в районе Красногоровки, и один — "Шахта "Бутовка",
— рассказал Лысенко.

В тоже время представитель аппарата омбудсмена ДНР заявил в пятницу журналистам, что за неделю в результате боевых действий, четыре человека погибли, 20 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

С 14 по 21 июля 2017 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести, в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, получили 20 человек, из них 13 военнослужащих республики. За этот же период погибли четыре человека, три из которых — военнослужащие
— заявил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Также в ДНР добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 182 человека, среди которых один ребенок, ранения получили 441 человек, из них девять детей.

Использованы фотографии: http://7daysnews.ru/
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Комментарии 20

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:38
    хорошо, коли так
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 16:41
      Цитата: Толстоевский
      хорошо, коли так

      Ну тут только часть украинской инфы приводится....далее там пишут о полной перемоге.... laughing ...имело ли место это событие или нет пока не понятно...инфы со стороны ДНР нет....возможно киборги как всегда нажрались и передрались за стакан стекломоя, со стрельбой и гранатами...как обычно laughing ..а валят на ДНР.
      Чёрный
      1. лысова Сегодня, 17:51
        Они чуть попозже отношения будут выяснять Вот как эту шёблу -ёблу успокоить?
        лысова
    2. лёха 777 Сегодня, 16:42
      а если не получится...?
      лёха 777
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:43
      Хорошо будет когда как минимум Мариуполь освободят от киевского ига.
      Изгоняющий либероидов
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 16:44
      Началось ! Храни Бог русские дружины..Пора наказать свидомых наглых и показать силу! Они надеялись так и бомбить безнаказанно мирных под прикрытием ОБСЕ и прочей шушеры..Опасно все это, но думаю Путин что то опять порешал на высшем уровне..
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 17:32
        Цитата: ОТДЕЛ
        Началось ! Храни Бог русские дружины..Пора наказать свидомых наглых и показать силу!.
        ты пропагандист почище Геббельса будешь
        ......я аж зачитался wassat
        Чёрный
    5. Владыка Ситх Сегодня, 16:51
      В результате обстрелов со стороны ВСУ ОДНА мирная жительница погибла и ШЕСТЬ получили ранения, также ВОСЕМЬ защитников Республики погибло, ПЯТЬ получили ранения.
      Владыка Ситх
    6. vch Сегодня, 16:57
      Мне кажется, что ничего хорошего. Создается впечатление, что укропы готовят почву для начала наступления. Все эти вбросы для того, что бы потом на весь мир кричать:"".....Вы видите, гибнут наши солдаты, минские соглашения не выполняются, террористы переходят в наступление, мы вынуждены защищаться!" И под этими лозунгами они попрут вперед. Ну и конечно, далее во всем обвинят Россию, разрешат поставки летального оружия и т.д. Все идет к эскалации конфликта......
      vch
      1. Alekseits Сегодня, 17:05
        Я тоже так подумал.
        Alekseits
      2. g1v2 Сегодня, 17:21
        Ага. В украинской прессе начинается компания. Типа злобное ополчение нападает, гибнут белые и пушистые всушники . И издания типа спрашивают - доколе? Разумеется про погибших от огня всу мирняков они не пишут , а наоборот расписывают , как злобные ополченцы срывают перемирие. В общем примерно то же , что вещает Басурин, но с тонной пафоса. Явно идет пиар компания для оправдания какого-то наступления всу - чтобы оно выглядело ответными действиями, а не агрессией.
        g1v2
    7. сибиралт Сегодня, 17:07
      Тактика "жабьих прыжков" у ВСУ плохо получается. Сидели себе в зане промежности, были бы живы.
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:46
    Драпанули, значит, доблестные "лыцари". Ну, в добрый путь...
    Горный стрелок
  3. Altona Сегодня, 16:46
    Как же это самая могучая армия Европы не смогла отразить нападение боевиков и сепаратистов? belay
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:52
      hi Так ведь сепары коварно напали на мирных головорезов ВСУ .
      bouncyhunter
  4. ded100 Сегодня, 17:04
    По хорошему хунтята не понимают теперь пусть не жалуются и для сохранения жизни собратьев поближе к киеву отходят! am
    ded100
  5. LeonidL Сегодня, 17:37
    Состояние ни мира ни войны длиться бесконечно не может
    LeonidL
  6. tank64rus Сегодня, 17:42
    Может хватит называть республики самопровозглашёнными и оскорблять голосовавших за это людей, подпевая укропропоганде.
    tank64rus
  7. Кащенко Сегодня, 17:48
    Быстрее бы уже все это закончилось.. Сколько же еще крови должно пролиться...???? sad
    Кащенко
  8. masterovoy Сегодня, 17:52
    Друзья, да лишь немногие из нынешних укровоинов готовы отдать свои жизни за "неньку", большинство служит за зарплату и "жрачку" (которая, кстати, становиться все хуже). Разве что с западной окраины готовы воевать и то, в основном, с целью пограбить.
    masterovoy
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