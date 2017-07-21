В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ

Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения, для сохранения жизни собратьев, принял решение отойти на промежуточную позицию

В частности, один военнослужащий погиб от огня снайпера поблизости Новгородского, трое — во время боя возле Красногоровки, еще один — во время обстрела позиции "Шахта "Бутовка". Восемь украинских военных получили ранения, из них семь — в районе Красногоровки, и один — "Шахта "Бутовка",

С 14 по 21 июля 2017 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести, в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, получили 20 человек, из них 13 военнослужащих республики. За этот же период погибли четыре человека, три из которых — военнослужащие

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, под городом Красногоровка в Донецкой области (на территории подконтрольной Киеву) ополченцы смогли прорвать позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ).По информации украинских военных, 20 июля диверсионно-разведывательная группа ополченцев атаковала позиции одного из механизированных батальонов ВСУ.— говорится в сообщении.В ходе боя погибли трое бойцов ВСУ, один был захвачен в плен. Как уверяют в пресс-центре АТО, «под напором массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти».20 июля украинские военные также информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны Украины, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области — в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Новгородское. В Луганской области трое военнослужащих были убиты в результате срабатывания взрывного устройства.Информацию за 21 июля озвучил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО (антитеррористической операцией Киев называет противостояние на юго-востоке страны) Андрей Лысенко, который озвучил другие цифры, заявив, что за прошедшие сутки в зоне конфликта в Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих.— рассказал Лысенко.В тоже время представитель аппарата омбудсмена ДНР заявил в пятницу журналистам, что за неделю в результате боевых действий, четыре человека погибли, 20 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике.— заявил представитель аппарата омбудсмена ДНР.Также в ДНР добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 182 человека, среди которых один ребенок, ранения получили 441 человек, из них девять детей.