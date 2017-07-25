Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 13. Лёгкий бронеавтомобиль БА-64
БА-64 — это советский легкий полноприводный бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Он был разработан в июле-декабре 1941 года на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64 с использованием не только довоенных советских наработок по полноприводным бронеавтомобилям, но и с учетом опыта, полученного в ходе изучения германских трофеев. Стоит отметить, что БА-64 стал первым серийным полноприводным бронеавтомобилем, выпускавшимся в СССР, а также единственной боевой машиной данной класса, принятой на вооружение Красной Армией в годы войны. Одновременно с этим БА-64 стал последним бронеавтомобилем советского производства классического типа.
Одновременно с этим БА-64 стал одним из самых узнаваемых и самым массовым советским бронеавтомобилем Второй мировой войны. Всего до конца Великой Отечественной войны было выпущено более 8 тысяч бронемашин данного типа, а с учетом послевоенного выпуска (производился до начала 1946 года) было выпущено чуть более 9100 машин данного типа. Легкие полноприводные бронеавтомобили БА-64 широко использовались советскими войсками, начиная с лета 1942 года и вплоть до завершения войны, главным образом в роли разведывательных машин.
К августу 1941 года в СССР сложилась такая ситуация, когда выпуск бронеавтомобилей БА-20 и БА-10 постепенно сворачивался, а достойной замены для этих бронемашин все еще не было. Для того чтобы исправить данный недочет в сентябре на совещании, на котором присутствовал главный конструктор ГАЗ А. Липгарт, его заместитель Н. Астров (ранее уже ставший известным, благодаря своим плавающим танкам, и не так давно командированный в Горький из Москвы) и другие сотрудники местного КБ, было принято решение создать новый бронеавтомобиль. В создании новой боевой машины также приняли участие конструкторы Б. Т. Комаревский, В. Ф. Самойлов и Ю. Н. Сорочкин.
Первоначально предложенный конструкторами проект предусматривал использование ходовой части от вездеходного автомобиля ГАЗ-64, которая была бы совмещена с наработками, полученными ранее по проекту бронеавтомобиля ЛБ-62, а также результатами испытаний трофейного немецкого бронеавтомобиля Sd.Kfz.221 . Так как планируемая боевая машина обладала довольно небольшими размерами, ее экипаж было решено ограничить всего до двух человек, а вооружение должно было состоять из одного 7,62-мм пулемета ДТ-29.
Проект легкого бронеавтомобиля буквально спустя несколько дней был передан в НКСМ, а оттуда уже отправлен на рассмотрение ГАБТУ РККА. У советских военных проект конструкторов завода ГАЗ получил должную поддержку, в этом не было ничего удивительного — имевшиеся на тот момент времени у военных бронеавтомобили БА-20 и ФАИ/ФАИ-М уже достаточно давно не отвечали требованиям, предъявляемым к легкому бронеавтомобилю. Детальное проектирование нового бронеавтомобиля, получившего заводское обозначение ГАЗ-64-125 (упоминалось также «изделие 64-125»), началось во второй декаде октября 1941 года. Работа над новой бронемашиной шла достаточно быстро — в ноябре того же года были готовы рабочие чертежи и первые детали будущего бронеавтомобиля, а в декабре 1941 года рабочие приступили к сборке первой машины, которая совершила первый пробег 9 января 1942 года.
От сентябрьского проекта ГАЗ-64-125 бронеавтомобиль имел минимально возможные отличия. Как и планировалось осенью, за основу бронемашины было взято достаточно удачное на тот момент шасси полноприводного ГАЗ-64, однако, с целым рядом доработок. Среди прочего было изменено расположение рычагов, педалей и рулевого управления, а также установлены амортизаторы от легкового автомобиля ГАЗ М-1 («Эмка») с торсионным стабилизатором боковой устойчивости на задней подвеске, усилены рессоры, был создан новый топливный бак увеличенного объема и т.д.
Корпус легкого бронеавтомобиля был сварным и изготавливался из катаных бронелистов толщиной от 4 мм (днище) до 15 мм (лоб корпуса, верхняя деталь). На первых машинах бронирование было ограничено 12 мм, но в дальнейшем в ходе эксплуатации его усилили. В поперечном сечении корпус бронеавтомобиля БА-64 имел шестигранную форму, все его поверхности были расположены под углом не менее 30 градусов к вертикали, лобовая часть корпуса обладала ступенчатой формой. Выбранный уровень бронирования обеспечивал боевой машине защиту от винтовочных пуль калибра 7,62-мм со всех дистанций, от бронебойных пуль этого же калибра только для боевого отделения и отделения управления. От 12,7-мм обычных пуль лобовой верхний лист корпуса защищал на всех дистанциях боя, тогда как остальные бронелисты только на дальности более 500 м.
В верхнем лобовом листе корпуса был выполнен небольшой люк прямоугольной формы со смотровой щелью, прикрытой стеклоблоком «триплекс», который был заимствован от легкого танка Т-60. По бортам располагались боковые смотровые щели, также с «триплексами». Комплект приборов, который имелся в распоряжении механика-водителя, был минималистичным: у него был лишь спидометр и аэрометр, а также сокращенный набор ЗИП. До предела «ужав» корпус боевой машины, горьковские конструкторы вынуждены были проявлять чудеса изобретательности, для того чтобы рационально разместить внутри экипаж. В итоге водитель располагался по центру боевой машины, за ним несколько выше было место командира, который также выполнял функции стрелка-пулеметчика.
Единственный 7,62-мм пулемет ДТ был расположен в башне восьмигранной формы с толщиной стенок 9 мм. Она была прикреплена к тумбе, установленной на полу боевой машины. Для обеспечения пулемету максимальных углов обстрела, достигавших по вертикали 75 градусов (огонь можно было вести и по наземным, и по воздушным целям), а также большего удобства при обслуживании пулемета в башне не было крыши. В боевом положении башенка прикрывалась противогранатной сеткой, как это было сделано на немецком бронеавтомобиле Sd.Kfz.221. Боекомплект пулемета состоял из 1260 патронов в 20 дисковых магазинах, патроны хранились в боевом отделении. Опытный образец новой боевой машины получил радиостанцию РБ-64 со штыревой антенной.
Испытания прототипа продолжались в течение месяца на заводском полигоне. Как и предсказывалось, опытный образец нового бронеавтомобиля обладал «букетом» недостатков, но все они не были критическими. После серии доработок в начале февраля 1942 года машина с 19 по 23 февраля проходила испытания пробегом и стрельбой на Софринском артиллерийском полигоне. На полигоне БА-64 прошел 318 километров, главным образом по заснеженным трассам и произвел 378 выстрелов. В подготовленном после испытаний отчете полковник Малыгин отмечал, что из-за более широкой колеи ГАЗ-64-125 не в состоянии нормально идти по заснеженному санному пути, так как при этом происходит вывешивание колес и бронеавтомобиль «садится» на жесткую наезженную часть дороги. Помимо этого было рекомендовано разместить перегородку, которая отделяла бы бензобак от боевого отделения, усилить плиту ниши башни, устранить зазор между башней и корпусом и провести некоторое количество более мелких доработок. При этом проходимость бронеавтомобиля военным нравилась — он мог успешно преодолевать на твердом грунте подъемы более 30 градусов, броды глубиной до 0,9 метра и скользкие косогоры с уклоном до 18 градусов. Более удобным, чем на бронемашине БА-20, было обслуживание пулемета и ведение огня из него.
По результатам испытаний комиссия рекомендовала принять ГАЗ-64-125 на вооружение для дальнейшего использования в качестве машины охранения и связи, а также для передачи истребительным и авиадесантным частям. Уже 3 марта 1942 года бронеавтомобиль был показан в Кремле членам советского правительства, на которых он произвел хорошее впечатление. А 17 марта 1943 года было принято постановление о принятии бронеавтомобиля на вооружение Красной Армии под обозначением БА-64, серийное производство планировалось развернуть на заводе ГАЗ.
Последующая эксплуатация серийных образцов выявила их недостаточный уровень надежности. БА-64 при гарантированном пробеге в 10 тысяч километров, по сообщениям из войск, выходил из строя уже после 1000-4000 километров пробега. Главной причиной была поломка перегруженного заднего моста бронеавтомобиля, которая в большинстве случаев происходила в результате неправильной эксплуатации боевой машины, когда движение на низких передачах осуществлялось без включения переднего моста, а повышенный крутящий момент полностью передавался на задний мост. Для устранения выявленного недостатка, начиная с 3 ноября 1942 года, в качестве временной меры был применен неотключаемый передний мост. На уже собранных БА-64, отправленных в воинские части переделка осуществлялась непосредственно в войсковых мастерских. С учетом выявленного недостатка в ноябре 1942 — феврале 1943 года в конструкцию бронеавтомобиля был внесен ряд изменений, которые были направлены на усиление мостов и полуосей. Выяснилось, что перегруженной была также подвеска передних колес, для устранения пробоев которой уже в феврале 1943 года горьковские конструкторы ввели усиленные рессоры и дополнительную пару гидравлических амортизаторов. Помимо этого для лучшего обзора с места механика-водителя с марта 1943 года были добавлены смотровые лючки, в бою закрывавшиеся бронезаслонками.
Также одной из основных проблем легкого бронеавтомобиля БА-64 была недостаточная боковая устойчивость, которая была обусловлена узкой колесной базой в сочетании со сравнительно высоким центром тяжести. Необходимость увеличения ширины колеи бронеавтомобиля БА-64 была очевидна конструкторам еще на стадии испытаний первого прототипа весной 1942 года, однако для скорейшего запуска бронемашины в серийное производство было решено отложить введение более широкой колеи, так как это потребовало бы перестройки уже налаженного производства по выпуску агрегатов шасси, что было неприемлемо, так как ГАЗ и так был сильно загружен выпуском новых образцов военной техники, в том числе легкого танка Т-70. Несмотря на это уже 31 августа 1942 года по инициативе КБ ГАЗ работы по созданию БА-64 с расширенной колеей все же были начаты. 26 сентября того же года на утверждение в ГАБТУ был передан план коренной модернизации легкого бронеавтомобиля и программа его будущих испытаний. Первый прототип модернизированной боевой машины под обозначением БА-64-125Б поступил на испытания в октябре 1942 года.
В результате улучшенная модель бронеавтомобиля, ставшая самой массовой и получившая обозначение БА-64Б, была запущена в серийное производство в 1943 году. В качестве базы для модернизированной бронемашины выбрали легкий армейский вездеход ГАЗ-67Б с более широкой колеей. По сравнению с исходным вариантом БА-64 боковую устойчивость удалось улучшить. При этом турельная установка пулемета ДТ была заменена на башенную. Серийное производство легкого бронеавтомобиля БА-64 продолжалось в СССР до начала 1946 года (тогда были собраны последние 62 боевых машины). После завершения Второй мировой войны часть бронемашин была поставлена союзникам СССР, так небольшое их количество использовалось КНДР во время Корейской войны.
Модификации бронеавтомобиля с усиленным вооружением
БА-64Б с пулеметом СГ-43 — это принятое сегодня в литературе обозначение опытного варианта бронеавтомобиля БА-64Б, вооруженного пулеметом СГ-43. Прототип данного бронеавтомобиля был создан на базе БА-64Б конструкторским бюро ГАЗа в марте 1944 года. От серийной модификации он отличался установкой принятого на вооружение Красной Армии в 1943 году нового 7,62-мм станкового пулемета СГ-43, который превосходил ДТ-29 в повышенной боевой скорострельности (за счет ленточной системы питания) и большей прицельной дальности стрельбы. Испытания данного опытного образца выявили ряд проблем, связанных с размещением пулемета в башне и его поведением при стрельбе. Все это стало причиной прекращения дальнейших разработок по этой теме.
Еще одной опытной модификацией стал бронеавтомобиль БА-64Д, вооруженный крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом ДШК. В отличие от штатного 7,62-мм пулемета ДТ-29, бронепробиваемость ДШК позволяла боевой машине бороться с легкой бронетехникой противника, а в сочетании с серьезно возрастающим весом секундного залпа — резко повышалась эффективность бронемашины при решении задач ПВО. Работы по созданию БА-64Д были начаты в сентябре 1942 года, но уже на начальном этапе было установлено, что размеры и отдача ДШК существенно больше, чем у штатного вооружения. Помимо этого необходимо было установить коллиматорный прицел К-8Т для зенитной стрельбы, все это требовало создания новой башни, с более жесткой конструкцией.
Работы по перепроектированию бронеавтомобиля стартовали 3 октября 1942 года, а опытный образец БА-64Д был готов к 20 марта 1943 года. От серийной модели он, прежде всего, отличался новой башней увеличенного размера, было изменено и бронирование стенок башни — оно выросло до 12 мм. Башня обновленного бронеавтомобиля устанавливалась на шариковой опоре на крыше боевого отделения, которую дополнительно пришлось усилить и расширить. Наведение по горизонтали производилось при помощи винтового механизма. Так как стандартную коробку с патронной лентой от пулемета ДШК в по-прежнему достаточно тесной башне разместить не получилось, конструкторам пришлось заменить ее на барабанный магазин, который был рассчитан на 30 патронов.
6 апреля 1943 года была проведена демонстрация обновленного бронеавтомобиля, которая продемонстрировала ненадежную работу крупнокалиберного пулемета с новым магазином и уменьшение точности стрельбы из-за раскачивания узкоколейного и легкого шасси бронеавтомобиля от достаточно мощной отдачи пулемета. Несмотря на стартовавшие работы по переходу на более подходящее шасси БА-64Б с увеличенной шириной колеи, основной недостаток — ненадежность магазинного питания пулемета ДШК устранить так и не удалось, поэтому все работы по перевооружению БА-64 крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом были свернуты. Отдельно можно отметить, что конструкторами прорабатывалась и возможность установки в башне 25-мм автоматической пушки, но работы в этом направлении не продвинулись даже до строительства прототипа.
Еще одним вариантом усиления вооружения БА-64 была установка на него противотанкового ружья. Существовали различные варианты установки на БА-64 14,5-мм противотанкового ружья ПТРС-41. Бронепробиваемость ПТРС была достаточной для борьбы с легкой бронетехникой и легкими танками противника, однако это компенсировалось низкой скорострельностью и соответственно эффективностью противотанкового ружья для решения других задач, для которых автоматическое оружие было куда более предпочтительным.
Работы по монтажу ружья ПТРС на БА-64 стартовали 2 ноября 1942 года, однако позже были отложены из-за более высокого приоритета бронеавтомобиля БА-64Д, вооруженного крупнокалиберным пулеметом. Работы по установке на бронемашину противотанкового ружья в дальнейшем неоднократно возобновлялись, но затем снова откладывались. В итоге они продолжились и в 1943 году, однако в конечном итоге были полностью прекращены. В то же время известны случаи, когда ружье ПТРС-41 самостоятельно устанавливалось вместо пулемета в некоторых частях, при этом такая фронтовая модернизация не получила широкого распространения.
Тактико-технические характеристики БА-64Б:
Габаритные размеры — длина корпуса — 3660 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1900 мм, клиренс — 210 мм.
Боевая масса — 2,43 тонны.
Бронирование — от 4 мм (днище корпуса) до 15 мм (лоб корпуса).
Силовая установка — 4-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-ММ мощностью 50 л.с.
Максимальная скорость — до 80 км/ч (по шоссе).
Запас хода — до 500 км (по шоссе).
Вооружение — 1х7,62-мм пулемет ДТ-29.
Боекомплект — 1260 патронов (20 дисков), для радийных версий — 1071 патрон (17 дисков).
Колесная формула — 4х4.
Экипаж — 2 человека.
Источники информации:
http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/ussr/ba-64.htm
http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/broneavtomobili/84-ba-64
https://www.drive2.ru/c/2833253
http://armedman.ru/avtobronetehnika/1937-1945-avtobronetehnika/lyogkiy-broneavtomobil-ba-64.html
Материалы из открытых источников
Одновременно с этим БА-64 стал одним из самых узнаваемых и самым массовым советским бронеавтомобилем Второй мировой войны. Всего до конца Великой Отечественной войны было выпущено более 8 тысяч бронемашин данного типа, а с учетом послевоенного выпуска (производился до начала 1946 года) было выпущено чуть более 9100 машин данного типа. Легкие полноприводные бронеавтомобили БА-64 широко использовались советскими войсками, начиная с лета 1942 года и вплоть до завершения войны, главным образом в роли разведывательных машин.
К августу 1941 года в СССР сложилась такая ситуация, когда выпуск бронеавтомобилей БА-20 и БА-10 постепенно сворачивался, а достойной замены для этих бронемашин все еще не было. Для того чтобы исправить данный недочет в сентябре на совещании, на котором присутствовал главный конструктор ГАЗ А. Липгарт, его заместитель Н. Астров (ранее уже ставший известным, благодаря своим плавающим танкам, и не так давно командированный в Горький из Москвы) и другие сотрудники местного КБ, было принято решение создать новый бронеавтомобиль. В создании новой боевой машины также приняли участие конструкторы Б. Т. Комаревский, В. Ф. Самойлов и Ю. Н. Сорочкин.
БА-64 позднего выпуска в музее в Дрездене
Первоначально предложенный конструкторами проект предусматривал использование ходовой части от вездеходного автомобиля ГАЗ-64, которая была бы совмещена с наработками, полученными ранее по проекту бронеавтомобиля ЛБ-62, а также результатами испытаний трофейного немецкого бронеавтомобиля Sd.Kfz.221 . Так как планируемая боевая машина обладала довольно небольшими размерами, ее экипаж было решено ограничить всего до двух человек, а вооружение должно было состоять из одного 7,62-мм пулемета ДТ-29.
Проект легкого бронеавтомобиля буквально спустя несколько дней был передан в НКСМ, а оттуда уже отправлен на рассмотрение ГАБТУ РККА. У советских военных проект конструкторов завода ГАЗ получил должную поддержку, в этом не было ничего удивительного — имевшиеся на тот момент времени у военных бронеавтомобили БА-20 и ФАИ/ФАИ-М уже достаточно давно не отвечали требованиям, предъявляемым к легкому бронеавтомобилю. Детальное проектирование нового бронеавтомобиля, получившего заводское обозначение ГАЗ-64-125 (упоминалось также «изделие 64-125»), началось во второй декаде октября 1941 года. Работа над новой бронемашиной шла достаточно быстро — в ноябре того же года были готовы рабочие чертежи и первые детали будущего бронеавтомобиля, а в декабре 1941 года рабочие приступили к сборке первой машины, которая совершила первый пробег 9 января 1942 года.
От сентябрьского проекта ГАЗ-64-125 бронеавтомобиль имел минимально возможные отличия. Как и планировалось осенью, за основу бронемашины было взято достаточно удачное на тот момент шасси полноприводного ГАЗ-64, однако, с целым рядом доработок. Среди прочего было изменено расположение рычагов, педалей и рулевого управления, а также установлены амортизаторы от легкового автомобиля ГАЗ М-1 («Эмка») с торсионным стабилизатором боковой устойчивости на задней подвеске, усилены рессоры, был создан новый топливный бак увеличенного объема и т.д.
фото: www.drive2.ru
Корпус легкого бронеавтомобиля был сварным и изготавливался из катаных бронелистов толщиной от 4 мм (днище) до 15 мм (лоб корпуса, верхняя деталь). На первых машинах бронирование было ограничено 12 мм, но в дальнейшем в ходе эксплуатации его усилили. В поперечном сечении корпус бронеавтомобиля БА-64 имел шестигранную форму, все его поверхности были расположены под углом не менее 30 градусов к вертикали, лобовая часть корпуса обладала ступенчатой формой. Выбранный уровень бронирования обеспечивал боевой машине защиту от винтовочных пуль калибра 7,62-мм со всех дистанций, от бронебойных пуль этого же калибра только для боевого отделения и отделения управления. От 12,7-мм обычных пуль лобовой верхний лист корпуса защищал на всех дистанциях боя, тогда как остальные бронелисты только на дальности более 500 м.
В верхнем лобовом листе корпуса был выполнен небольшой люк прямоугольной формы со смотровой щелью, прикрытой стеклоблоком «триплекс», который был заимствован от легкого танка Т-60. По бортам располагались боковые смотровые щели, также с «триплексами». Комплект приборов, который имелся в распоряжении механика-водителя, был минималистичным: у него был лишь спидометр и аэрометр, а также сокращенный набор ЗИП. До предела «ужав» корпус боевой машины, горьковские конструкторы вынуждены были проявлять чудеса изобретательности, для того чтобы рационально разместить внутри экипаж. В итоге водитель располагался по центру боевой машины, за ним несколько выше было место командира, который также выполнял функции стрелка-пулеметчика.
Единственный 7,62-мм пулемет ДТ был расположен в башне восьмигранной формы с толщиной стенок 9 мм. Она была прикреплена к тумбе, установленной на полу боевой машины. Для обеспечения пулемету максимальных углов обстрела, достигавших по вертикали 75 градусов (огонь можно было вести и по наземным, и по воздушным целям), а также большего удобства при обслуживании пулемета в башне не было крыши. В боевом положении башенка прикрывалась противогранатной сеткой, как это было сделано на немецком бронеавтомобиле Sd.Kfz.221. Боекомплект пулемета состоял из 1260 патронов в 20 дисковых магазинах, патроны хранились в боевом отделении. Опытный образец новой боевой машины получил радиостанцию РБ-64 со штыревой антенной.
фото: www.drive2.ru
Испытания прототипа продолжались в течение месяца на заводском полигоне. Как и предсказывалось, опытный образец нового бронеавтомобиля обладал «букетом» недостатков, но все они не были критическими. После серии доработок в начале февраля 1942 года машина с 19 по 23 февраля проходила испытания пробегом и стрельбой на Софринском артиллерийском полигоне. На полигоне БА-64 прошел 318 километров, главным образом по заснеженным трассам и произвел 378 выстрелов. В подготовленном после испытаний отчете полковник Малыгин отмечал, что из-за более широкой колеи ГАЗ-64-125 не в состоянии нормально идти по заснеженному санному пути, так как при этом происходит вывешивание колес и бронеавтомобиль «садится» на жесткую наезженную часть дороги. Помимо этого было рекомендовано разместить перегородку, которая отделяла бы бензобак от боевого отделения, усилить плиту ниши башни, устранить зазор между башней и корпусом и провести некоторое количество более мелких доработок. При этом проходимость бронеавтомобиля военным нравилась — он мог успешно преодолевать на твердом грунте подъемы более 30 градусов, броды глубиной до 0,9 метра и скользкие косогоры с уклоном до 18 градусов. Более удобным, чем на бронемашине БА-20, было обслуживание пулемета и ведение огня из него.
По результатам испытаний комиссия рекомендовала принять ГАЗ-64-125 на вооружение для дальнейшего использования в качестве машины охранения и связи, а также для передачи истребительным и авиадесантным частям. Уже 3 марта 1942 года бронеавтомобиль был показан в Кремле членам советского правительства, на которых он произвел хорошее впечатление. А 17 марта 1943 года было принято постановление о принятии бронеавтомобиля на вооружение Красной Армии под обозначением БА-64, серийное производство планировалось развернуть на заводе ГАЗ.
Последующая эксплуатация серийных образцов выявила их недостаточный уровень надежности. БА-64 при гарантированном пробеге в 10 тысяч километров, по сообщениям из войск, выходил из строя уже после 1000-4000 километров пробега. Главной причиной была поломка перегруженного заднего моста бронеавтомобиля, которая в большинстве случаев происходила в результате неправильной эксплуатации боевой машины, когда движение на низких передачах осуществлялось без включения переднего моста, а повышенный крутящий момент полностью передавался на задний мост. Для устранения выявленного недостатка, начиная с 3 ноября 1942 года, в качестве временной меры был применен неотключаемый передний мост. На уже собранных БА-64, отправленных в воинские части переделка осуществлялась непосредственно в войсковых мастерских. С учетом выявленного недостатка в ноябре 1942 — феврале 1943 года в конструкцию бронеавтомобиля был внесен ряд изменений, которые были направлены на усиление мостов и полуосей. Выяснилось, что перегруженной была также подвеска передних колес, для устранения пробоев которой уже в феврале 1943 года горьковские конструкторы ввели усиленные рессоры и дополнительную пару гидравлических амортизаторов. Помимо этого для лучшего обзора с места механика-водителя с марта 1943 года были добавлены смотровые лючки, в бою закрывавшиеся бронезаслонками.
Также одной из основных проблем легкого бронеавтомобиля БА-64 была недостаточная боковая устойчивость, которая была обусловлена узкой колесной базой в сочетании со сравнительно высоким центром тяжести. Необходимость увеличения ширины колеи бронеавтомобиля БА-64 была очевидна конструкторам еще на стадии испытаний первого прототипа весной 1942 года, однако для скорейшего запуска бронемашины в серийное производство было решено отложить введение более широкой колеи, так как это потребовало бы перестройки уже налаженного производства по выпуску агрегатов шасси, что было неприемлемо, так как ГАЗ и так был сильно загружен выпуском новых образцов военной техники, в том числе легкого танка Т-70. Несмотря на это уже 31 августа 1942 года по инициативе КБ ГАЗ работы по созданию БА-64 с расширенной колеей все же были начаты. 26 сентября того же года на утверждение в ГАБТУ был передан план коренной модернизации легкого бронеавтомобиля и программа его будущих испытаний. Первый прототип модернизированной боевой машины под обозначением БА-64-125Б поступил на испытания в октябре 1942 года.
В результате улучшенная модель бронеавтомобиля, ставшая самой массовой и получившая обозначение БА-64Б, была запущена в серийное производство в 1943 году. В качестве базы для модернизированной бронемашины выбрали легкий армейский вездеход ГАЗ-67Б с более широкой колеей. По сравнению с исходным вариантом БА-64 боковую устойчивость удалось улучшить. При этом турельная установка пулемета ДТ была заменена на башенную. Серийное производство легкого бронеавтомобиля БА-64 продолжалось в СССР до начала 1946 года (тогда были собраны последние 62 боевых машины). После завершения Второй мировой войны часть бронемашин была поставлена союзникам СССР, так небольшое их количество использовалось КНДР во время Корейской войны.
Модификации бронеавтомобиля с усиленным вооружением
БА-64Б с пулеметом СГ-43 — это принятое сегодня в литературе обозначение опытного варианта бронеавтомобиля БА-64Б, вооруженного пулеметом СГ-43. Прототип данного бронеавтомобиля был создан на базе БА-64Б конструкторским бюро ГАЗа в марте 1944 года. От серийной модификации он отличался установкой принятого на вооружение Красной Армии в 1943 году нового 7,62-мм станкового пулемета СГ-43, который превосходил ДТ-29 в повышенной боевой скорострельности (за счет ленточной системы питания) и большей прицельной дальности стрельбы. Испытания данного опытного образца выявили ряд проблем, связанных с размещением пулемета в башне и его поведением при стрельбе. Все это стало причиной прекращения дальнейших разработок по этой теме.
Еще одной опытной модификацией стал бронеавтомобиль БА-64Д, вооруженный крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом ДШК. В отличие от штатного 7,62-мм пулемета ДТ-29, бронепробиваемость ДШК позволяла боевой машине бороться с легкой бронетехникой противника, а в сочетании с серьезно возрастающим весом секундного залпа — резко повышалась эффективность бронемашины при решении задач ПВО. Работы по созданию БА-64Д были начаты в сентябре 1942 года, но уже на начальном этапе было установлено, что размеры и отдача ДШК существенно больше, чем у штатного вооружения. Помимо этого необходимо было установить коллиматорный прицел К-8Т для зенитной стрельбы, все это требовало создания новой башни, с более жесткой конструкцией.
Работы по перепроектированию бронеавтомобиля стартовали 3 октября 1942 года, а опытный образец БА-64Д был готов к 20 марта 1943 года. От серийной модели он, прежде всего, отличался новой башней увеличенного размера, было изменено и бронирование стенок башни — оно выросло до 12 мм. Башня обновленного бронеавтомобиля устанавливалась на шариковой опоре на крыше боевого отделения, которую дополнительно пришлось усилить и расширить. Наведение по горизонтали производилось при помощи винтового механизма. Так как стандартную коробку с патронной лентой от пулемета ДШК в по-прежнему достаточно тесной башне разместить не получилось, конструкторам пришлось заменить ее на барабанный магазин, который был рассчитан на 30 патронов.
6 апреля 1943 года была проведена демонстрация обновленного бронеавтомобиля, которая продемонстрировала ненадежную работу крупнокалиберного пулемета с новым магазином и уменьшение точности стрельбы из-за раскачивания узкоколейного и легкого шасси бронеавтомобиля от достаточно мощной отдачи пулемета. Несмотря на стартовавшие работы по переходу на более подходящее шасси БА-64Б с увеличенной шириной колеи, основной недостаток — ненадежность магазинного питания пулемета ДШК устранить так и не удалось, поэтому все работы по перевооружению БА-64 крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом были свернуты. Отдельно можно отметить, что конструкторами прорабатывалась и возможность установки в башне 25-мм автоматической пушки, но работы в этом направлении не продвинулись даже до строительства прототипа.
Еще одним вариантом усиления вооружения БА-64 была установка на него противотанкового ружья. Существовали различные варианты установки на БА-64 14,5-мм противотанкового ружья ПТРС-41. Бронепробиваемость ПТРС была достаточной для борьбы с легкой бронетехникой и легкими танками противника, однако это компенсировалось низкой скорострельностью и соответственно эффективностью противотанкового ружья для решения других задач, для которых автоматическое оружие было куда более предпочтительным.
Работы по монтажу ружья ПТРС на БА-64 стартовали 2 ноября 1942 года, однако позже были отложены из-за более высокого приоритета бронеавтомобиля БА-64Д, вооруженного крупнокалиберным пулеметом. Работы по установке на бронемашину противотанкового ружья в дальнейшем неоднократно возобновлялись, но затем снова откладывались. В итоге они продолжились и в 1943 году, однако в конечном итоге были полностью прекращены. В то же время известны случаи, когда ружье ПТРС-41 самостоятельно устанавливалось вместо пулемета в некоторых частях, при этом такая фронтовая модернизация не получила широкого распространения.
Тактико-технические характеристики БА-64Б:
Габаритные размеры — длина корпуса — 3660 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1900 мм, клиренс — 210 мм.
Боевая масса — 2,43 тонны.
Бронирование — от 4 мм (днище корпуса) до 15 мм (лоб корпуса).
Силовая установка — 4-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-ММ мощностью 50 л.с.
Максимальная скорость — до 80 км/ч (по шоссе).
Запас хода — до 500 км (по шоссе).
Вооружение — 1х7,62-мм пулемет ДТ-29.
Боекомплект — 1260 патронов (20 дисков), для радийных версий — 1071 патрон (17 дисков).
Колесная формула — 4х4.
Экипаж — 2 человека.
БА-64Б в Нижегородском Кремле
Источники информации:
http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/ussr/ba-64.htm
http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/broneavtomobili/84-ba-64
https://www.drive2.ru/c/2833253
http://armedman.ru/avtobronetehnika/1937-1945-avtobronetehnika/lyogkiy-broneavtomobil-ba-64.html
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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