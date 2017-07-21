17:53 21 июля

Владимир Путин назвал свой псевдоним при обучении в разведшколе

Президенту России в ходе разговора с юными россиянами в образовательном центре «Сириус» был задан вопрос о том, какой бы он выбрал себе ник при регистрации в социальной сети. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин рассказал о том, как псевдоним у него был во время работы во внешней разведке. Из заявления президента России:
Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов.


После этого президент сообщил, что он не имеет личных аккаунтов ни в Инстаграме, ни в каких либо других социальных сетях. Объяснил это Владимир Путин тем, что на президентском посту работы столько, что рабочий день может заканчиваться очень поздно.

Президент России:

И мне уже не до «Инстаграма».


Владимир Путин назвал свой псевдоним при обучении в разведшколе


О псевдониме Владимира Путина при обучении в разведшколе информация впервые была опубликована в 2003 году. Тогда её озвучил один из бывших сослуживцев Владимира Путина.

Трансляцию интервью, названного «Недетский разговор с Владимиром Путиным», вёл телеканал НТВ .

Помимо вопроса о нике в соцсетях президент отвечал на вопросы о возможности предпринимательской деятельности с момента получения паспорта, об источниках возобновляемой энергии, о фильме Оливера Стоуна с его участием, о шансах сборной России на ЧМ-2018 по футболу.

Один из вопросов:
Почему Вы не встали под зонт во время церемонии 22 июня?


Ответ Владимира Путина:
Даже в голову не пришло встать под зонт, не сахарный, не растаю.




Использованы фотографии: НТВ
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Комментарии 8

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:33
    В нашем Ростове на Дону новый аэропорт назвали "Платов "! hi Теперь теряюсь в догадках -в честь кого назвали? belay
    Изгоняющий либероидов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:40
      Того звали Штирлиц , просто фон Штирлиц.... bully ,
      а аэропорт в честь Матвея Ивановича
      Соломон Кейн
      1. Чёрный Сегодня, 17:47
        .....а Петро Лексеич на "Чекушку " откликается wassat
        Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:44
      Платов красивый псевдоним! Путин настоящий спец! Весь мир на уши поставил...Давай Володя действуй в том же духе ..Спасибо тебе за чувство гордости за страну опять вернувшееся..И помирать можно спокойно , жива Россия и возрождает свою былую мощь..СПАСИБО! hi
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:51
        Глядишь Виталий, в честь тебя мебель назовут wassat Шутка drinks
        Изгоняющий либероидов
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:34
    Ну че, нормально. Платов, на "П", казак, атоман, патриот. С другой стороны на ВВП не похож, но так и должно быть, по легенде.
    Mavrikiy
  3. Tusv Сегодня, 17:35
    Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов.

    Ага. Вот откуда тяга к Атаманству и сокрушительным рейдам по тылам Европы bully
    Tusv
  4. Logall Сегодня, 17:50
    Даже работа, с хорошим зарплатами в стране появилась. what
    После этой новости в стране жизнь налаживается...
    Logall
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