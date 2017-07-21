Владимир Путин назвал свой псевдоним при обучении в разведшколе

Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов.

И мне уже не до «Инстаграма».

Почему Вы не встали под зонт во время церемонии 22 июня?

Даже в голову не пришло встать под зонт, не сахарный, не растаю.