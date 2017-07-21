Владимир Путин назвал свой псевдоним при обучении в разведшколе
Президенту России в ходе разговора с юными россиянами в образовательном центре «Сириус» был задан вопрос о том, какой бы он выбрал себе ник при регистрации в социальной сети. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин рассказал о том, как псевдоним у него был во время работы во внешней разведке. Из заявления президента России:
После этого президент сообщил, что он не имеет личных аккаунтов ни в Инстаграме, ни в каких либо других социальных сетях. Объяснил это Владимир Путин тем, что на президентском посту работы столько, что рабочий день может заканчиваться очень поздно.
Президент России:
О псевдониме Владимира Путина при обучении в разведшколе информация впервые была опубликована в 2003 году. Тогда её озвучил один из бывших сослуживцев Владимира Путина.
Трансляцию интервью, названного «Недетский разговор с Владимиром Путиным», вёл телеканал НТВ .
Помимо вопроса о нике в соцсетях президент отвечал на вопросы о возможности предпринимательской деятельности с момента получения паспорта, об источниках возобновляемой энергии, о фильме Оливера Стоуна с его участием, о шансах сборной России на ЧМ-2018 по футболу.
Один из вопросов:
Ответ Владимира Путина:
Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов.
После этого президент сообщил, что он не имеет личных аккаунтов ни в Инстаграме, ни в каких либо других социальных сетях. Объяснил это Владимир Путин тем, что на президентском посту работы столько, что рабочий день может заканчиваться очень поздно.
Президент России:
И мне уже не до «Инстаграма».
О псевдониме Владимира Путина при обучении в разведшколе информация впервые была опубликована в 2003 году. Тогда её озвучил один из бывших сослуживцев Владимира Путина.
Трансляцию интервью, названного «Недетский разговор с Владимиром Путиным», вёл телеканал НТВ .
Помимо вопроса о нике в соцсетях президент отвечал на вопросы о возможности предпринимательской деятельности с момента получения паспорта, об источниках возобновляемой энергии, о фильме Оливера Стоуна с его участием, о шансах сборной России на ЧМ-2018 по футболу.
Один из вопросов:
Почему Вы не встали под зонт во время церемонии 22 июня?
Ответ Владимира Путина:
Даже в голову не пришло встать под зонт, не сахарный, не растаю.
Использованы фотографии: НТВ
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