19:57 21 июля

В Таджикистане освобождают от уголовного преследования вернувшихся из рядов ИГИЛ

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода сегодня сообщил представителям СМИ и общественности о проведении в республики антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий. По словам министра, за первые полгода 2017-го в Таджикистане в общей сложности предотвращено 12 террористических актов, из незаконного оборота изъято несколько килограммов взрывчатых веществ, десятки стволов оружия.

В Таджикистане освобождают от уголовного преследования вернувшихся из рядов ИГИЛ


По подозрению в причастности к террористическим структурам задержаны 228 граждан РТ. У 104 задержанных выявлена связь с так называемым «Исламским государством» (*террористическая группировка, запрещена в РФ).


Сообщение Рахимзоды приводит ИА «Asia-Plus» :
В этом году 13 граждан Таджикистана добровольно вернулись из рядов «ИГ» (*) в страну и, согласно законодательству страны, все они освобождены от уголовного преследования.


Как видно, законодательство Таджикистана по отношению к бывшим боевикам ИГИЛ (*) более чем лояльное.

Глава МВД Таджикистана отметил, что с начала года в республике заблокированы 78 сайтов, которые имели отношение к террористической деятельности. При этом Рахимзода не назвал ни одного из заблокированных сайтов, возможно, по причине того, чтобы не создавать ненужный пиар.

Использованы фотографии: КирТАГ
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Комментарии 22

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 18:22
    Такая лояльность ещё аукнется....
    Соломон Кейн
    1. Чёрный Сегодня, 18:23
      Цитата: Соломон Кейн
      Такая лояльность ещё аукнется....

      Такая лояльнасть должна стать поводом для введения с ними визового режима
      Чёрный
      1. Mystery12345 Сегодня, 18:35
        вот и "гнойник" готовится у нас на границе....
        Mystery12345
        1. cniza Сегодня, 18:44
          К сожалению , не один...
          cniza
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:37
        Из книги "Враг народа":
        — что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением.

        В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала.
        ***
        «В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организован дополнительные полевые морги.
        .
        Соломон Кейн
        1. Соломон Кейн Сегодня, 18:39
          Возникает вопрос о целесообразности существования данного государства на карте....
          Соломон Кейн
      3. Tusv Сегодня, 18:39
        Цитата: Соломон Кейн
        Такая лояльность ещё аукнется....

        В Чечне же сработала, а в Израиле еще 200 лет Арабы будут бодаться с Евреями, пока не отделится Палестинская автономия
        Tusv
      4. Prjanik Сегодня, 18:43
        Граница Таджикистана с Афганистами остаётся передним краем борьбы с духами, пока там наши спецы работают, у нас всё будет нормально.
        Prjanik
      5. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:50
        Чёрный hi
        Такая лояльность должна стать поводом для введения с ними визового режима
        Не мечтайте.Наша власть жрёт сытно благодаря им.А то что нас убивают и работу у нас забирают то подтереться можно этой мелочью.Вообще эта мерзость уже достала.Как можно забирать хлеб у собственного народа.И отдавать его всякой чужой шобле.Ибо привезёная к нам шобла чуждая нам во всём.А вот и фильмиков сопливых для оправдания судорожно снимать пытаются laughing .
        Наблюдатель2014
        1. Prjanik Сегодня, 19:08
          Подвижки есть, билеты, что на поезд, что на самолёт до Душанбе очень дорогие, а курс валют к рублю высокий, приезжать на сезон совсем не так выгодно как раньше.
          Prjanik
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:24
            Prjanik
            Подвижки есть..
            Подвижки будут когда в автобусе будут только туристы.А на стройках их вообще не будет.
            Наблюдатель2014
            1. Соломон Кейн Сегодня, 19:45
              Ребята! Россияне, славяне! Идет умышленная "утилизация" славянского населения.
              Посмотрите, что реально твориться в городах-миллионниках? "Чернота" из средней Азии задавила. И поток не снижается. В классе, где учится племянник - 60% детей - азиаты.
              Соломон Кейн
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:51
                Соломон Кейн hi
                Ребята! Россияне, славяне! Идет умышленная "утилизация" славянского населения.
                Ура!!!!Заметили!!!Из искры возгорится пламя! bully
                Наблюдатель2014
      6. Владимирец Сегодня, 19:37
        Цитата: Чёрный
        Такая лояльнасть должна стать поводом для введения с ними визового режима

        Сколько боевиков у нас амнистировано по итогам двух чеченских войн? А ведь в Чечне какого только сброда со всего света не было.
        Цитата: Соломон Кейн
        Возникает вопрос о целесообразности существования данного государства на карте

        Да, пиксельной шашкой махать это не реальной политикой заниматься. recourse
        Владимирец
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
    Таджикистан всегда был проблемных регионом...Таким и останется! Как мочили , так и будем мочить! Но все это , конечно похвально...Но халявы со стороны России уже не будет, однозначно! Басамчами , были и остались..Как говорил товарищ Сухов!
    ОТДЕЛ
    1. Черный_Ватник Сегодня, 18:29
      Но халявы со стороны России уже не будет, однозначно


      Ой ли? В марте Путин амнистировал около 70 тысяч выдворенных из России таджиков.
      Черный_Ватник
      1. Dym71 Сегодня, 18:55
        Цитата: Черный_Ватник
        В марте Путин амнистировал около 70 тысяч выдворенных из России таджиков.

        В итоге амнистировали 102 тысячи, у них был запрет на три года за нарушение правил пребывания на территории РФ, на июнь 2017 года более 150 тысячам таджикских мигрантов запрещено въезжать в Россию, кроме этого, почти 5 тысяч граждан Таджикистана, у которых были выявлены опасные инфекционные заболевания, например, ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и другие, получили пожизненный запрет на въезд в Россию.
        Dym71
  3. Prjanik Сегодня, 18:30
    [/quote]В этом году 13 граждан Таджикистана добровольно вернулись из рядов «ИГ» (*) в страну и, согласно законодательству страны, все они освобождены от уголовного преследования.[quote]
    Вероятно нам всего не скажут, сотрудничают ли они со спецслужбами. Сомневаюсь, что кто-то за так отпустит бабаха, чтобы он тебя завтра взорвал.
    Prjanik
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:33
    Недальновидный шаг с амнистией -только пуля для боевиков финал их жизни.
    Изгоняющий либероидов
  5. Mavrikiy Сегодня, 18:46
    Ну че в чужой монастырь, со своим уставом, то.... У нас и в своем "королевстве датском" все далеко не благополучно.
    Уставом вон чо вытерают и ничего...
    Mavrikiy
  6. Стройбат запаса Сегодня, 19:34
    Просто замечательно... Они игилбаранов не преследуют, а мы им границы нараспашку. Чтоб эти самые баранобабахи попёрли к нам. Бред какой-то...
    Что мы имеем от таджиков кроме нелегальных эмигрантов/демпинговых рабочих на стройках? Ввести жёсткий визовый режим до тех пор, пока не займутся реальным уничтожением боевиков. А до тех пор - "государство, поддерживающее международный терроризм". игилОвцы вроде почти везде признаны террористами, не?
    Стройбат запаса
  7. винипух Сегодня, 19:37
    Всё равно безвиз будет ...
    винипух
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