В Таджикистане освобождают от уголовного преследования вернувшихся из рядов ИГИЛ

В этом году 13 граждан Таджикистана добровольно вернулись из рядов «ИГ» (*) в страну и, согласно законодательству страны, все они освобождены от уголовного преследования.

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода сегодня сообщил представителям СМИ и общественности о проведении в республики антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий. По словам министра, за первые полгода 2017-го в Таджикистане в общей сложности предотвращено 12 террористических актов, из незаконного оборота изъято несколько килограммов взрывчатых веществ, десятки стволов оружия.По подозрению в причастности к террористическим структурам задержаны 228 граждан РТ. У 104 задержанных выявлена связь с так называемым «Исламским государством» (*террористическая группировка, запрещена в РФ).Сообщение Рахимзоды приводит ИА «Asia-Plus» Как видно, законодательство Таджикистана по отношению к бывшим боевикам ИГИЛ (*) более чем лояльное.Глава МВД Таджикистана отметил, что с начала года в республике заблокированы 78 сайтов, которые имели отношение к террористической деятельности. При этом Рахимзода не назвал ни одного из заблокированных сайтов, возможно, по причине того, чтобы не создавать ненужный пиар.