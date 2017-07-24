БМПТ-72 «Терминатор»: история, применение в Сирии, опыт Казахстана

В начале июля 2017 года в сети появились фотографии, на которых в рядах бригады Лива Аль-Кудс – палестинского формирования, лояльного сирийскому правительству, была запечатлена 1 единицы боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор». В настоящий момент нет свидетельств тому, что машина применялась в боевых условиях, кроме того, создается впечатление, что БМПТ была направлена в Сирию для проведения испытаний в полевых условиях, а не в связи с некой крайне важной необходимостью тактического плана.