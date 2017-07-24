18:40 24 июля

БМПТ-72 «Терминатор»: история, применение в Сирии, опыт Казахстана

В начале июля 2017 года в сети появились фотографии, на которых в рядах бригады Лива Аль-Кудс – палестинского формирования, лояльного сирийскому правительству, была запечатлена 1 единицы боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор». В настоящий момент нет свидетельств тому, что машина применялась в боевых условиях, кроме того, создается впечатление, что БМПТ была направлена в Сирию для проведения испытаний в полевых условиях, а не в связи с некой крайне важной необходимостью тактического плана.




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Комментарии 3

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  1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:42
    эти БМПТ сватуют уже много лет, и всё никак не сосватают, видимо разработчики уже достали МО раз оно решило отправить эти БМПТ в Сирию.
    ProkletyiPirat
  2. Печенег Сегодня, 17:23
    а где опыт Казахстана?
    Печенег
    1. avt Сегодня, 18:17
      Цитата: Печенег
      а где опыт Казахстана?

      bully А где воюет Казахстан?А покатушки и стрельбу по мишеням и на Урале организовать без проблем.
      avt
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