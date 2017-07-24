Самый-самый: Ракета-носитель "Союз" Сегодня, 17:30 Ракета-носитель "Союз". С помощью этой ракеты-носителя в космос выводятся спутники и космические корабли. Всё о "Союзе". 1 "Царь-ракета" Энергия триумфа Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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