14:15 25 июля

Рассказы об оружии. Пистолет-пулемёт МР38/40

Именно это оружие принято было называть «Шмайссером», но увы, Хуго Шмайссер никакого отношения к созданию самого массового пистолета-пулемета Вермахта не имел. В период с 1936 по 1938 годы EMP36 доработали в MP38. В начале 1938 г. фирма «Эрма» получила официальный заказ на пистолет-пулемёт для армии Германии. MP38 был официально принят на вооружение 29 июня 1938 г., но в войсках имелось всего несколько сотен единиц нового оружия.


Автор: Роман Кривов


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Комментарии 1

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  1. Инжeнeр Сегодня, 13:58
    Шмайссером его называли из-за магазина, который так же выпускался и фирмой Эрма, а патент на магазин был как раз у Шмайссера, потому ПП с таким магазином и клеймом автора и дал название этим ПП в войсках как у немцев, так и у нас.
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