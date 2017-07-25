Рассказы об оружии. Пистолет-пулемёт МР38/40

Именно это оружие принято было называть «Шмайссером», но увы, Хуго Шмайссер никакого отношения к созданию самого массового пистолета-пулемета Вермахта не имел. В период с 1936 по 1938 годы EMP36 доработали в MP38. В начале 1938 г. фирма «Эрма» получила официальный заказ на пистолет-пулемёт для армии Германии. MP38 был официально принят на вооружение 29 июня 1938 г., но в войсках имелось всего несколько сотен единиц нового оружия.