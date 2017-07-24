Самоходная артиллерийская установка 2С2 «Фиалка»



САУ 2С2 "Фиалка" с доработанным и усиленным шасси. Фото Abeif / Russianarms.ru



Реконструкция "Объекта 924". Рисунок Wikimedia Commons



Одна из опытных "Фиалок", перестроенная по проекту "Нона-Д". Орудие 2А32 заменено на Д-64. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://dogswar.ru/

http://all-tanks.ru/

http://armoredgun.org/

http://russianarms.ru/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

Боевые бронированные машины для воздушно-десантных войск должны иметь сравнительно малые размеры и массу, соответствующие возможностям имеющихся военно-транспортных самолетов. Одновременно с этим они должны нести требуемое оружие и показывать высокие боевые характеристики. В частности, ВДВ могут нуждаться в самоходных орудиях крупного калибра. Одна из первых попыток создания такой техники привела к появлению опытных самоходных артиллерийских установок 2С2 «Фиалка».К середине шестидесятых годов прошлого века в нашей стране и у вероятного противника появились перспективные образцы оружия и военной техники, способные оказать самое серьезное влияние на общий облик войны. Как следствие, к новым разработкам предъявлялись особые требования. Так, вся бронетехника будущего должна была иметь средства защиты от оружия массового поражения, а воздушно-десантным соединениям теперь требовались самоходные машины с мощным вооружением.В 1964 году 3-й центральный научно-исследовательский институт министерства обороны СССР приступил к выполнению научно-исследовательской работы «Купол». Целью этого проекта был анализ текущей ситуации, путей ее развития, имеющихся возможностей и перспектив, а также определение требований к парку новой техники для ВДВ. В итоге было решено, что этому роду войск нужны сразу несколько новых САУ с разными характеристиками. Требовались самоходная 122-мм гаубица, машина с 100-мм пушкой и 120-мм миномет на гусеничном шасси. Также следовало создать новую РСЗО и самоходный противотанковый ракетный комплекс. Все эти образцы должны были отличаться малыми размерами и весом, позволяющими перевозить их самолетами Ан-12.Существующая военно-транспортная авиация могла перевозить бронемашины массой не более 10 т, но ни один серийный образец с нужным вооружением не соответствовал таким требованиям. Военному ведомству пришлось запускать несколько новых проектов. После проведения предварительной проработки облика будущей самоходки был дан старт полноценной опытно-конструкторской работе. Соответствующее постановление Совета министров СССР вышло в июле 1967 года.Тем же постановлением задавалась разработка нескольких других САУ, предназначенных для сухопутных войск. Это в определенной мере сказалось на названии проекта. ОКР получила шифр «Фиалка», индекс ГРАУ 2С2 и рабочее обозначение «Объект 924». Новый проект оказывался частью более крупной программы по созданию ряда образцов самоходной артиллерии различного назначения для разных родов войск. Впоследствии значительная часть новых проектов с «цветочными» названиями была доведена до серийного производства и позволила начать перевооружение армии.Головным разработчиком «Фиалки» был назначен Волгоградский тракторный завод. Главным конструктором стал И.В. Гавалов. Волгоградские инженеры отвечали за общую координацию работ, а также за создание нового бронированного гусеничного шасси. Орудие должно было представить свердловское ОКБ-9 под руководством Ф.Ф. Петрова. На правах поставщиков отдельных комплектующих к проекту привлекались некоторые другие организации.К перспективной самоходке предъявлялись особые требования, что привело к формированию характерного облика. Было предложено создать легкую боевую машину с противопульным бронированием и герметичным корпусом, позволяющим плавать. Орудие требуемой мощности планировалось размещать в крупной надстройке-рубке корпуса. Все это позволяло объединить в одном проекте малую массу, возможность десантирования с парашютной системой и сравнительно высокую огневую мощь. Известно, что на стадии предварительной проработки рассматривалось предложение о размещении орудия в поворотной башне, но такая идея была отвергнута заказчиком.Для определенного упрощения разработки и будущего производства было решено заимствовать некоторые идеи и решения из существующих проектов. Так, по части устройств новую самоходку «Объект 924» планировалось унифицировать с боевой машиной десанта БМД-1, разработанной незадолго до старта нового проекта. САУ и БМД должны были иметь общие силовые агрегаты, схожую ходовую часть, защиту и т.д.САУ 2С2 получила сварной корпус из алюминиевой брони. Для сокращения массы было предложено использовать сравнительно тонкие листы, обеспечивающие лишь противопульную и противоосколочную защиту. По имеющимся данным, броня могла защитить экипаж только от винтовочных пуль калибра 7,62 мм. В компоновке машины не использовались какие-либо оригинальные идеи. Передняя и центральная части корпуса отдавались под обитаемый отсек, тогда как корма вмещала моторно-трансмиссионное отделение.Требования, касавшиеся преодоления водных преград вплавь, отразились на форме корпуса. Лобовая часть корпуса «Фиалки» получила два нижних листа, собранных в клиновидную структуру и расположенных с наклоном вперед. Над ними находилась верхняя лобовая деталь, отличавшаяся значительным наклоном. На лобовой части корпуса закреплялись складные волноотражающие щитки. Борта устанавливались с небольшим отклонением от вертикали. За верхней лобовой деталью помещался наклонный лобовой лист рубки, имевший крупный проем для установки орудия. Слева от амбразуры имелся прямоугольный выступ, располагавшийся перед местом механика-водителя. Рубка получила выгнутую крышу и вертикальные борта, переходившие в борта корпуса и образовывавшие развитые надгусеничные ниши. Корма корпуса имела коробчатую форму с вертикальными бортами, наклонной кормой и крышей, расположенной ниже крыши боевого отделения.В кормовом отсеке корпуса предлагалось монтировать шестицилиндровый дизельный двигатель 5Д20 мощностью 240 л.с. Двигатель имел жидкостную систему охлаждения и комплектовался турбонаддувом. В составе трансмиссии, расположенной рядом с двигателем, присутствовали главный фрикцион сухого трения и механическая коробка передач с ручным управлением. Последняя имела пять скоростей переднего хода и одну заднего. Все устройства трансмиссии находились в кормовом отсеке корпуса и соединялись с ведущими колесами заднего расположения.Изначально проект «Фиалка» / «Объект 924» предусматривал заимствование ходовой части у БМД-1 без каких-либо серьезных переработок. На каждом борту корпуса предлагалось монтировать пять сдвоенных обрезиненных опорных катков. Использовалась управляемая гидропневматическая подвеска, дополненная гидравлическими амортизаторами на передней и задней парах катков. Гидропневматическая подвеска была выполнена управляемой и контролировалась механиком-водителем. В тех или иных условиях он мог опускать или поднимать корпус. Ведущие колеса помещались в корме, направляющие – в передней части корпуса. Верхняя ветвь мелкозвенчатой гусеницы лежала на четырех поддерживающих роликах. По результатам испытаний ходовую часть пришлось заметным образом доработать для получения желаемых характеристик.Для использования на новой самоходке была разработана 122-мм гаубица 2А32. Это изделие представляло собой доработанный вариант орудия 2А31 / Д-32, создававшегося для САУ 2С1 «Гвоздика». Модернизированное изделие получило ряд новых узлов и агрегатов, а также было адаптировано для установки в САУ нового типа. Орудие 2А32 имело нарезной ствол длиной 35 калибров, оснащенный крупным дульным тормозом и эжектором. Использовался полуавтоматический вертикальный клиновой затвор. Гаубица получила модернизированные гидропневматические противооткатные устройства на основе гидравлического тормоза отката и одноцилиндрового пневматического накатника. Вместо цепного досылателя, использовавшегося на Д-32, применили пневматическое устройство.Орудие 2А32 устанавливалось в лобовой амбразуре рубки «Фиалки» и оснащалось ручными приводами наведения. Допускалось ведение огня в пределах горизонтального сектора шириной 30° при углах вертикальной наводки от -3° до +70°. На рабочем месте наводчика имелись прицелы ПГ-2 и ОП5-37 для стрельбы прямой наводкой и с закрытых позиций.Как и базовое орудие, новая гаубица 2А32 использовала раздельно-гильзовое заряжание. В номенклатуру ее боеприпасов входили снаряды нескольких типов разного назначения. В зависимости от поставленных задач, экипаж мог использовать осколочно-фугасные, кумулятивные, дымовые и иные снаряды. При применении осколочно-фугасного выстрела с максимальным метательным зарядом начальная скорость снаряда достигала 690 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 15,2 км. Снаряды и гильзы размещались в нескольких укладках боевого отделения. Боекомплект состоял из 40 выстрелов.По некоторым данным, изначально «Фиалка» не имела штатного вспомогательного вооружения. Позже появилось предложение об использовании новейшего крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», который следовало устанавливать на крыше. Кроме того, экипаж должен был располагать личным оружием, которое можно было использовать для самообороны в критических ситуациях.Экипаж боевой машины состоял из четырех человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего. Все они располагались в едином обитаемом отсеке. По бокам от орудийной установки находились водитель и наводчик, позади них имелись места командира и заряжающего. Доступ в боевое отделение обеспечивался люками в крыше. Следить за обстановкой предлагалось при помощи ряда оптических приборов. Так, перед местом водителя в лобовом листе рубки находился небольшой лючок с бронестеклом. В распоряжении экипажа имелись танковое переговорное устройство и радиостанция серийной модели.Габариты самоходки ограничивались возможностями существующих военно-транспортных самолетов. Как следствие, длина 2С2 по корпусу составляла 5,76 м, ширина – 2,65 м, высота – 2,18 м. Боевая масса укладывалась в требования и составляла 10 т. Высокая удельная мощность позволяла получить максимальную скорость на шоссе до 60-62 км/ч. На воде машина могла разгоняться до 10 км/ч. Запас хода по хорошей дороге – 500 км. По проходимости и подвижности на пересеченной местности САУ соответствовала унифицированной БМД-1.Параллельно с «Фиалкой» разрабатывалась специализированная парашютная система П-155. Впоследствии была разработана и принята на вооружение универсальная система 14П134, позволявшая выполнять десантирование машин БМД-1 и техники на их базе. Обе системы могли использоваться для перевозки самоходок «Объект 924» и других подобных машин военно-транспортными самолетами с последующим парашютным десантированием в заданном районе.Разработка нового проекта заняла всего несколько месяцев, что позволило в кратчайшие сроки приступить к строительству опытных образцов. Три прототипа САУ 2С2 «Фиалка» были выведены на полигон уже в феврале 1968 года. Достаточно быстро опытная техника показала все своим преимущества и недостатки, а также позволила сформировать список необходимых доработок.На полигоне выяснилось, что использованное шасси имеет недостаточную прочность. Мощная 122-мм гаубица, несмотря на развитый дульный тормоз и эффективные противооткатные устройства, передавала на шасси неприемлемо высокий импульс. Доработку орудия сочли нецелесообразной, вероятно, из соображений сохранения унификации с гаубицей 2А31. Одновременно с этим необходимым посчитали усиление шасси. Вскоре была предложена переработка ходовой части, позволившая сохранить существующий корпус, но повысить прочность шасси в целом. Было предложено разместить на каждом борту по шесть опорных катков с подвеской существующего типа. Из-за сохранения конструкции корпуса были уменьшены промежутки между катками.Появление шестой пары катков в некоторой мере сократило негативное влияние мощной отдачи, но не позволило получить желаемые результаты. В определенный момент появилось предложение об использовании иного орудия. Вместо длинноствольной системы 2А32, отличавшейся мощной отдачей, можно было использовать орудие на базе 122-мм гаубицы М-30. Тем не менее, такое предложение не было реализовано, вследствие чего три прототипа сохранили штатные орудия.Попытки улучшить имеющуюся самоходку продолжались в течение нескольких лет, однако не привели к требуемым результатам. Отдача имеющейся гаубицы оказывала негативное воздействие на недостаточно прочное шасси, что не позволяло «Фиалке» пойти в серию и поступить на вооружение. Окончательное решение о судьбе проекта было принято в 1974 году, после очередной демонстрации опытной техники типа 2С2 / «Объект 924» командованию воздушно-десантных войск.За несколько лет до этого, в конце шестидесятых, была завершена научно-исследовательская работа «Купол-2», одним из результатов которой стало предложение о создании универсальной самоходной артиллерийской установки, объединяющей в себе лучшие качества пушек, гаубиц и минометов. Наличие такого предложения и отсутствие серьезного прогресса в ОКР «Фиалка» привело к закономерному решению. Заказчик отказался от дальнейшего развития самоходки 2С2 в пользу нового проекта. В 1974 году проект «Фиалка» был закрыт, после чего стартовала НИР «Нона-Д».Интересно, что опытные образцы, построенные по ранее закрытому проекту, не были сразу отправлены на разборку. Как минимум, один из них вскоре был использован в качестве стенда для отработки нового комплекса вооружения. С него удалили установку орудия 2А32, вместо которой смонтировали макетный образец изделия Д-64. Такой вариант самоходки прошел необходимую проверку, и артиллерийская установка получила одобрение заказчика. Впоследствии под новое орудие было создано иное шасси с полноценной башней. Появление такой машины позволило отказаться от использования «Фиалок».Насколько известно, вскоре после закрытия проекта «Фиалка» и перехода разработки «Нона-Д» в новую стадию все три опытных «Объекта 924» были отправлены на разборку. До нашего времени ни один из них не дожил. Более того, сохранилось лишь несколько фотографий такой техники. Причем до недавнего времени в распоряжении широкой общественности имелся только снимок прототипа «Фиалки», перестроенного в носитель орудия Д-64. Нормальное фото САУ 2С2 с шестикатковым шасси было найдено энтузиастами только в начале 2017 года, а изображения первой версии такой самоходки – если и существуют – до сих пор лежат в архивах и ждут своего часа.Целью проекта 2С2 «Фиалка» было создание перспективной гаубичной самоходной артиллерийской установки, имеющей высокую огневую мощь и пригодной к десантированию парашютным способом. Часть поставленных задач была успешно решена, но готовая самоходка все же имела некоторые недостатки, от которых не удалось избавиться даже после нескольких обновлений проекта. Это стало одной из главных причин отказа от дальнейшего развития САУ.Второй причиной отказа от установки «Фиалка» и некоторых других новых образцов стало появление оригинального предложения по развитию артиллерии ВДВ. Предлагалось отказаться от нескольких специализированных машин в пользу одного универсального образца, объединяющего в себе возможности пушки, гаубицы и миномета. Проект «Нона», по понятным причинам, тоже столкнулся с определенными трудностями, но все же был успешно завершен. Новая техника поступила на вооружение воздушно-десантных войск и положительным образом повлияла на их потенциал.