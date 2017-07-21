Афганские солдаты попали под "дружественный" огонь США

Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда.

Из Афганистана приходят сообщения о гибели афганских военнослужащих в результате так называемого "дружественного" удара авиации США. Удар был нанесён в провинции Гильменд, где находится одна из крупнейших натовских баз в стране. О числе погибших не говорится. РИА Новости приводит сообщение афганского военного командования:Американская авиация с воздуха поддерживала операцию афганских войск по противодействию террористическим группировкам. По неподтверждённой информации афганские военнослужащие взяли лагерь террористов, однако американская авиация с воздуха через несколько минут провела его атаку, судя по всему, полагая, что там остаются боевики. Своевременного оповещения американцы не получили.В штабе командования сообщают, что будет проведено расследование инцидента с помощью специально создаваемой комиссии.Напомним, что ранее в США заявили о готовности увеличить своё военное присутствие в Афганистане. По данным источников, военное присутствие может вырасти за счёт отправки в Афганистан представителей ЧВК.