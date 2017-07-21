21:51 21 июля

Афганские солдаты попали под "дружественный" огонь США

Из Афганистана приходят сообщения о гибели афганских военнослужащих в результате так называемого "дружественного" удара авиации США. Удар был нанесён в провинции Гильменд, где находится одна из крупнейших натовских баз в стране. О числе погибших не говорится.

РИА Новости приводит сообщение афганского военного командования:
Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда.


Американская авиация с воздуха поддерживала операцию афганских войск по противодействию террористическим группировкам. По неподтверждённой информации афганские военнослужащие взяли лагерь террористов, однако американская авиация с воздуха через несколько минут провела его атаку, судя по всему, полагая, что там остаются боевики. Своевременного оповещения американцы не получили.


В штабе командования сообщают, что будет проведено расследование инцидента с помощью специально создаваемой комиссии.

Напомним, что ранее в США заявили о готовности увеличить своё военное присутствие в Афганистане. По данным источников, военное присутствие может вырасти за счёт отправки в Афганистан представителей ЧВК.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10

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  1. pjastolov Сегодня, 20:33
    Американская авиация с воздуха поддерживала операцию афганских войск по противодействию террористическим группировкам. По неподтверждённой информации афганские военнослужащие взяли лагерь террористов, однако американская авиация с воздуха через несколько минут провела его атаку, судя по всему, полагая, что там остаются боевики. Своевременного оповещения американцы не получили.
    а как тогда они там вообще взаимодействуют, как связь поддерживают? или каждый сам за себя? request
    pjastolov
    1. Дуплет Сегодня, 20:45
      Весь мир уже давно знает, что с американцами дружить опасно..
      Дуплет
      1. cniza Сегодня, 21:05
        США никого не считает за людей , для них это , в лучшем случае статистика , а так ошиблись...
        cniza
  2. Владимирец Сегодня, 20:35
    Интересно, афганским солдатам и их родственникам легче от того, что они погибли от "дружественного" огня?
    Владимирец
    1. Logall Сегодня, 20:58
      Жаль Псаки нет. Хотелось бы послушать, что она сказала бы. Ну там другая стреляет ''высокопарным слогом''. Хуже, но пойдет...
      Logall
  3. ronnon Сегодня, 20:44
    Напомним, что ранее в США заявили о готовности увеличить своё военное присутствие в Афганистане. По данным источников, военное присутствие может вырасти за счёт отправки в Афганистан представителей ЧВК.
    Видать в Афгане хороший урожай мака, а насчёт авиа удара, так это банальное устранение конкурентов по бизнесу.
    ronnon
  4. soroKING Сегодня, 20:46
    им абсолютно пофиг, кого с землёй ровнять
    они для этих вояк одним миром(может мирром?) мазаны
    и знают, что им за это ни чего не будет...
    soroKING
  5. parusnik Сегодня, 21:08
    Американцы воют по принципу, я дерусь ,потому что дерусь, а кто там под огонь попал, как-то по фиг, типа"друзья",типа "полу друзья", "враги", "полу враги" всё равно..У них видимо, просто план по уничтожению боеприпасов..не более..но делают вид ,что борятся с международным терроризмом..А самое фиговое им верят..
    parusnik
    1. Владимирец Сегодня, 21:16
      Цитата: parusnik
      Американцы воют по принципу, я дерусь ,потому что дерусь,

      Это слишком благородный посыл, американцы дерутся, по крайней мере в последнее время, если нет ответа. yes
      Владимирец
    2. Logall Сегодня, 21:18
      Цитата: parusnik
      А самое фиговое им верят..

      Кто? Что европейское мыслящее население, что тупые, но мыслящие янки своим СМИ давно не верят. Ищут информацию по нету. А пляски по ТВ, чтобы хоть как-то аргументировать политиками свои действия перед друг другом.
      Всё всё знают, но вот доллары...
      Logall
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