Американский генерал: Русские могут спросить, почему вы всё ещё в Сирии?
Генерал американской армии Рэймонд Томас, командующий силами специальных операций, прокомментировал военное присутствие США в Сирии. Причём прокомментировал так, как, вероятно, от него меньше всего ожидали в Пентагоне. По сути, генерал Томас признал, что американское присутствие на военном уровне в Сирии является в полной мере нелегитимным.
В ходе выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо генерал заявил (перевод РИА Новости ):
Напомним, что для переброски войск в иностранное государство существует лишь два варианта (без объявления войны самому государству), которые подпадают по букву международного права. Первый – приглашение со стороны властей этого государства. Второй – решение Совета безопасности ООН.
Российские войска в Сирии действуют на основании первого варианта. Так называемая американская военная коалиция де-факто и де-юре нарушает международное право, и, получается, что США находится с Сирией в состоянии необъявленной войны. А значит, что у Сирии есть все основания на юридическом уровне заявить об агрессии Соединённых Штатов в том же Совете безопасности ООН.
Сами Штаты объясняют своё присутствие в САР борьбой с терроризмом.
В ходе выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо генерал заявил (перевод РИА Новости ):
Недалёк тот день, когда русские скажут: "Почему вы всё ещё в Сирии, США?" Они уже были близки к этому. Мы вошли туда (в Сирию) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать.
Напомним, что для переброски войск в иностранное государство существует лишь два варианта (без объявления войны самому государству), которые подпадают по букву международного права. Первый – приглашение со стороны властей этого государства. Второй – решение Совета безопасности ООН.
Российские войска в Сирии действуют на основании первого варианта. Так называемая американская военная коалиция де-факто и де-юре нарушает международное право, и, получается, что США находится с Сирией в состоянии необъявленной войны. А значит, что у Сирии есть все основания на юридическом уровне заявить об агрессии Соединённых Штатов в том же Совете безопасности ООН.
Сами Штаты объясняют своё присутствие в САР борьбой с терроризмом.
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