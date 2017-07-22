06:34 22 июля

Американский генерал: Русские могут спросить, почему вы всё ещё в Сирии?

Генерал американской армии Рэймонд Томас, командующий силами специальных операций, прокомментировал военное присутствие США в Сирии. Причём прокомментировал так, как, вероятно, от него меньше всего ожидали в Пентагоне. По сути, генерал Томас признал, что американское присутствие на военном уровне в Сирии является в полной мере нелегитимным.

Американский генерал: Русские могут спросить, почему вы всё ещё в Сирии?


В ходе выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо генерал заявил (перевод РИА Новости ):
Недалёк тот день, когда русские скажут: "Почему вы всё ещё в Сирии, США?" Они уже были близки к этому. Мы вошли туда (в Сирию) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать.


Напомним, что для переброски войск в иностранное государство существует лишь два варианта (без объявления войны самому государству), которые подпадают по букву международного права. Первый – приглашение со стороны властей этого государства. Второй – решение Совета безопасности ООН.

Российские войска в Сирии действуют на основании первого варианта. Так называемая американская военная коалиция де-факто и де-юре нарушает международное право, и, получается, что США находится с Сирией в состоянии необъявленной войны. А значит, что у Сирии есть все основания на юридическом уровне заявить об агрессии Соединённых Штатов в том же Совете безопасности ООН.

Сами Штаты объясняют своё присутствие в САР борьбой с терроризмом.


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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 06:19
    Разве отсутствие правовой базы когда то останавливало США?....США в Сирии действуют так , как деййствовали всегда - во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Ливии....то есть грубо попирая все принципы и нормы так называемого международного права..
    Чёрный
    1. Вас Влад Сегодня, 06:23
      Цитата: Чёрный
      Разве отсутствие правовой базы когда то останавливало США?

      В нашем мире есть только право сильного!Так что всё по правилам hi Международное право нужно только для равных соперников,так сказать чтобы игра шла по правилам winked
      Вас Влад
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:27
        В нашем мире есть только право сильного!Так что всё по правилам

        ... в том то и дело, что "по правилам", а как насчёт законов?
        a.s.zzz888
        1. Вас Влад Сегодня, 06:29
          Цитата: a.s.zzz888
          а как насчёт законов?

          Это есть у нас wink Кто сильнее тот и прав...
          Вас Влад
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:26
    Мы вошли туда (в Сирию) оправданно

    ... оправдано перед самими мерикатосами... а перед международными законами? angry
    a.s.zzz888
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:28
      Американский генерал: Русские могут спросить, почему вы всё ещё в Сирии?
      ну...могут...но отвечать то необязательно.-никогда не отвечали...
      Mystery12345
    2. 210окв Сегодня, 06:33
      В отставку генерал собрался.. wassat Что уж до них доходит как до утки..На седьмые сутки..
      Цитата: a.s.zzz888
      Мы вошли туда (в Сирию) оправданно

      ... оправдано перед самими мерикатосами... а перед международными законами? angry
      210окв
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:30
    Очередной московский "засланец" в пентагоне. Счас в него булыжники полетят.
    ВЕРЕСК
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