Американский генерал: Русские могут спросить, почему вы всё ещё в Сирии?

Недалёк тот день, когда русские скажут: "Почему вы всё ещё в Сирии, США?" Они уже были близки к этому. Мы вошли туда (в Сирию) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать.

Генерал американской армии Рэймонд Томас, командующий силами специальных операций, прокомментировал военное присутствие США в Сирии. Причём прокомментировал так, как, вероятно, от него меньше всего ожидали в Пентагоне. По сути, генерал Томас признал, что американское присутствие на военном уровне в Сирии является в полной мере нелегитимным.В ходе выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо генерал заявил (перевод РИА Новости ):Напомним, что для переброски войск в иностранное государство существует лишь два варианта (без объявления войны самому государству), которые подпадают по букву международного права. Первый – приглашение со стороны властей этого государства. Второй – решение Совета безопасности ООН.Российские войска в Сирии действуют на основании первого варианта. Так называемая американская военная коалиция де-факто и де-юре нарушает международное право, и, получается, что США находится с Сирией в состоянии необъявленной войны. А значит, что у Сирии есть все основания на юридическом уровне заявить об агрессии Соединённых Штатов в том же Совете безопасности ООН.Сами Штаты объясняют своё присутствие в САР борьбой с терроризмом.