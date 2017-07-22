10:10 22 июля

Палестина замораживает все контакты с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о полной заморозке всех официальных контактов с государством Израиль. После совещания палестинского руководства в Рамалле, Аббас обратился к народу Палестины. Обращение транслировалось в прямом эфире телевидения. По словам Махмуда Аббаса, которые приводит издание The Jerusalem Post, причиной заморозки контактов является целый ряд ограничений, которые власти Израиля ввели на посещение мусульманами Храмовой горы.

Палестина замораживает все контакты с Израилем


Аббас:
Это сделано по надуманному поводу. Я объявляю о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях до того момента, пока его правительство не отменит принятых ранее мер в отношении священного места – мечети Аль-Акса.



Напомним, что израильтяне ограничили доступ к мечети и провели установку металлодетекторов после совершения боевиками террористического акта на Храмовой горе. Несколько недель назад террористы обстреляли полицейский патруль с применением автоматического оружия.

Махмуд Аббас в ходе обращения к палестинцам попросил тех жертвовать средства на поддержку соотечественников, проживающих в Восточном Иерусалиме. По словам палестинского лидера, правительство выделит им финансовую помощь в размере 55 млн долларов.

В Израиле отмечают, что повышенные меры безопасности никак не направлены против палестинцев, а являются инструментом противодействия террористической активности.

Использованы фотографии: Фейсбук
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 124

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  1. 210окв Сегодня, 06:36
    Санкции на них еще введите.. wassat Смотайтесь в знак презрения со всех рынков в Израиле..Арабы блин.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:40
      На БВ санкции Израилю катят по полной. Дело времени. bully
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:14
        Интересно,в Тель Авиве по этому поводу заплачут?Можно относится по разному к Израилю,но то что они весьма последовательно и бескомпромиссно проводят политику-это не отнять..
        Цитата: сибиралт
        На БВ санкции Израилю катят по полной. Дело времени. bully
        210окв
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:09
          Цитата: 210окв
          Интересно,в Тель Авиве по этому поводу заплачут?

          неа. опять на 40 лет в пустыню блудить уйдут. им не привыкать
          ЛукичЪ
          1. 210окв Сегодня, 08:27
            Неа...Расплата будет скорой и точной... yes
            Цитата: ЛукичЪ
            Цитата: 210окв
            Интересно,в Тель Авиве по этому поводу заплачут?

            неа. опять на 40 лет в пустыню блудить уйдут. им не привыкать
            210окв
      2. А. Привалов Сегодня, 07:39
        Санкции -- штука скверная.
        А. Привалов
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:12
          Цитата: А. Привалов
          Санкции -- штука скверная

          Цитата: А. Привалов
          Санкции -- штука скверная.

          ну или так
          ЛукичЪ
    2. Logall Сегодня, 06:43
      Цитата: 210окв
      Санкции на них еще введите.. wassat Смотайтесь в знак презрения со всех рынков в Израиле..Арабы блин.

      А что, надо было сразу бомбить? Сделали всё по правилам. Был бы жив Арафат, такого бы себе Израиль не позволил. Перекрыть доступ к мечети. Война войной, а Вера это святое...
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 06:49
        Цитата: Logall
        Был бы жив Арафат, такого бы себе Израиль не позволил. Перекрыть доступ к мечети. Война войной, а Вера это святое...

        Чего бы он интересно не позволил? smile ......если честно, то тут палестинцы чтото не договаривают...из того что тут конкретно приводится - это установка металлодетекторов......всё.....и в чём здесь ущемление?
        Чёрный
        1. Logall Сегодня, 06:52
          Арафат был единственным лидером, который объединял всех полистинцев. С ним Израиль считался. Хоть как-то, но договаривались...
          Logall
          1. винипух Сегодня, 06:55
            Цитата: Logall
            Арафат был единственным лидером

            Это был обычный террорист.
            винипух
            1. Logall Сегодня, 07:01
              Как Вы отличаете террориста от нетеррориста?
              Logall
              1. Mystery12345 Сегодня, 07:03
                Палестина замораживает все контакты с Израилем
                всё господа евреи... все-к Стене Плача и молитесь...молитесь!
                Mystery12345
              2. винипух Сегодня, 07:04
                Цитата: Logall
                Как Вы отличаете террориста от не террориста?

                Кто поддерживает и поощряет террор, участвует в нём.

                Вот вчера снова был теракт - убиты люди и ранены пожилые люди. Женщины 70-60 лет. (нападают на слабых только, это не люди)

                И что мы видим после терракта? -
                ХАМАС приветствовал теракт
                http://9tv.co.il/news/2017/07/22/245711.html

                Давно надо было всех там уничтожить, слабое правительство у нас.
                Так же и Хизбала действует.
                винипух
                1. Logall Сегодня, 07:20
                  А когда армия Израиля наносит удары по жилым кварталам. Это терроризм? Там тоже есть женщины 80-90 лет. А ещё матери с детьми...
                  tvzvezda.ru/news…mire…201211190929…
                  Армия обороны Израиля нанесла новые удары по территории сектора Газа. Ракеты попали в жилые дома. Взрывы в палестинских городах не прекращаются до сих пор. Всего в результате авиаударов за сутки в секторе Газа погибли более 30 человек, в том числе 8 детей.
                  Logall
                  1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:59
                    Цитата: Logall
                    А когда армия Израиля наносит удары по жилым кварталам. Это терроризм? Там тоже есть женщины 80-90 лет. А ещё матери с детьми...


                    ну что ж, попробуем нариспвать для не подкованных. класический пример террора:

                    этот зверёныш гиены

                    зашёл с ножом в дом, и убил трёх челожек которые ужинали.



                    каков вам герой, борец за свободу? ваш идол?
                    Маки Авелльевич
                2. garnik Сегодня, 07:27
                  На заре своего существования евреи тоже начинали с терактов.
                  garnik
              3. Бродяга1812 Сегодня, 07:40
                Суди не по словам их , а по делам их. Если брать эту формулу ,то вся "деятельность" ФАТХа под руководством Арафата была нескончаемой цепью террора против Иордании,Ливана, Израиля. Под демагогически разглагольствования Арафата о мире . Видимо сказывалась нетрадиционная сексуальная ориентация Ясира.
                Где бы не обосновывался Арафат ,его отряды дестабилизировали обстановку и создавали угрозу государственности приютившей его страны. Вспомните ту же Иорданию,которую я упоминал выше.В конце шестидесятых(начиная с 1968 года, если быть точным) ,палестинцы во главе с Арафатом переместились туда.Их гостеприимно приняли, как выяснилось позже-на свою голову.
                Немедленно Арафат начал создавать государство в государстве, угрожал королю Хуссейну вооружить всех палестинских беженцев.На территорию Иордании палестинцами угонялись самолёты,где уничтожались. Палестинцы захватывали территорию Иордании и обосновывали на ней свои структуры.В конце концов была поставлена цель создать на восточном берегу Иордана своё государство "взамен существующего режима". Каплей переполнившей чашу терпения короля стало покушение на него палестинцев. Хуссейн в сентябре 1970 года приступил к разоружению палестинцев , которое сопровождалось их массовым уничтожением. Кстати , палестинцы пытались спастись в Израиле , переплывая Иордан. В июне 1970 года все было кончено,Хуссейн победил. Палестинцы массово перебрались в Ливан. Что потом они там устроили,тоже хорошо известно.
                Бродяга1812
                1. Logall Сегодня, 07:50
                  Видимо сказывалась нетрадиционная сексуальная ориентация Ясира?
                  У вас так в синагоге проповедуют? Что за ересь? Я такое и про Вас могу накалякать. Литературных способностей хватит...
                  Logall
                  1. Бродяга1812 Сегодня, 08:12
                    Нет , не в синагоге. Там рассматриваются другие вопросы. Забейте в поисковик запрос , получите ответ на заинтересовавший Вас вопрос. Причем со ссылкой на конкретные источники. В определенных кругах у Ясира Арафата была кличка " тигр". К слову , в арабской культуре, отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации несколько иное чем у нас с вами.
                    Бродяга1812
                    1. Logall Сегодня, 08:22
                      У нас с вами? Фуууу!!!
                      У меня вообще нет к ''этому'' никакого отношения!
                      Ещё тысяча раз: ФУУУ...
                      Logall
                      1. Бродяга1812 Сегодня, 08:47
                        Понял. У Вас отношение ,к этому делу ,как в арабской культуре. У меня прямо противоположное.Традиционное, уж извините.
                        Бродяга1812
                    2. ЛукичЪ Сегодня, 09:21
                      Цитата: Бродяга1812
                      Забейте в поисковик запрос ,

                      считаете это аргумент? так тогда и трамп агент кремля. забейте в поисковик. даже цру ответ не найдёт
                      ЛукичЪ
              4. ЛукичЪ Сегодня, 08:17
                Цитата: Logall
                Как Вы отличаете террориста от нетеррориста?

                а это как фашинтогский обком скажет
                ЛукичЪ
            2. Комментарий был удален.
            3. Чёрный Сегодня, 07:05
              Цитата: винипух
              Цитата: Logall
              Арафат был единственным лидером

              Это был обычный террорист.

              Да ну?..а между тем этот "террорист" вёл переговоры , встречался и подписывал соглашения с израильскими премьерами wink ....а израиль, помнится, с террорами переговоров не ведёт... smile
              Чёрный
            4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
              Рабинович -сегодня же шабат, выкинь компьютер -ты на нем работаешь, а это грех большой wassat Террористов вини различает по запаху -они не пахнут медом wassat !
              Изгоняющий либероидов
              1. Golibjon Сегодня, 07:25
                Точняк сегодня им нельзя работать ))
                Но они нарушают правила как и тысячи лет назад )))
                Golibjon
            5. ЛукичЪ Сегодня, 08:16
              Цитата: винипух
              Это был обычный террорист.

              блаблабла. и кто у Палестины земли отобрал?
              ЛукичЪ
      2. Арамеев Сегодня, 07:42
        Цитата: Logall

        ... Перекрыть доступ к мечети. Война войной, а Вера это святое...

        да что вы говорите! а причины таких действий Израиля знаете? или по вашему к объектам религиозного культа доступ перекрывать нельзя ни при каких обстоятельствах? кстати сами арабесы доступ к Стене Плача перекрывали в своё время постоянно и по малейшим причина
        Арамеев
        1. Logall Сегодня, 08:01
          Арамеев, я вас умоляю. Скажите, что ещё помните те времена?
          ''Я не помню, но тётя Сара говорила, что...''
          Logall
          1. Арамеев Сегодня, 08:04
            Цитата: Logall
            Арамеев, я вас умоляю. Скажите, что ещё помните те времена?
            ''Я не помню, но тётя Сара говорила, что...''

            такие вещи забывать нельзя
            Арамеев
            1. Logall Сегодня, 08:14
              Цитата: Арамеев
              такие вещи забывать нельзя

              А вы помните, что Израилю подарили не весь Иерусалим, а остальную часть попросту , как сейчас модно говорить, АННЕКСИРОВАЛИ.
              Или нельзя забывать то, что Вам выгодно???
              Logall
              1. Арамеев Сегодня, 08:34
                Цитата: Logall

                А вы помните, что Израилю подарили не весь Иерусалим, а остальную часть попросту , как сейчас модно говорить, АННЕКСИРОВАЛИ.
                Или нельзя забывать то, что Вам выгодно???

                мы помним что ЗАВОЕВАЛИ весь Ерушалаим в кровопролитной войне с объединённой армией ПЯТИ арабских государств ( Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром. ).. он наш по праву победителя. как и Курилы - ваши. и Кёнигсберг и ещё и ещё...
                Арамеев
                1. Logall Сегодня, 08:42
                  Где про Крым? Крым наш?
                  Хочу дядю Сэма на Вам натравить...
                  Logall
                  1. Арамеев Сегодня, 09:18
                    Цитата: Logall
                    Где про Крым? Крым наш?
                    Хочу дядю Сэма на Вам натравить...

                    а Крым ваш! и ваш по праву!!!ИМХО
                    Арамеев
        2. ЛукичЪ Сегодня, 09:17
          Цитата: Арамеев
          а причины таких действий Израиля знаете?

          ой я вас умоляю laughing и давно историю знаете? вы наверное в школе историю СССР не изучили, поэтому и сбежали
          ЛукичЪ
      3. ЛукичЪ Сегодня, 08:14
        Цитата: Logall
        Вера это святое...

        так это у них вера. у других так..... не стоит обращать внимание
        ЛукичЪ
    3. Зяблицев Сегодня, 07:04
      Арабы и евреи никогда не договорятся! Если только после второго пришествия....
      Зяблицев
  2. изя топ Сегодня, 06:39
    ну тогда,палестинцы,ждите авиаударов израилевки.главные террористы востока не любят,когда их в чем-то ограничивают
    изя топ
    1. Бродяга1812 Сегодня, 07:43
      Не прекратят террора палестинцы -дождутся и получат. Алаверды: от нашего столика -вашему столику.
      Бродяга1812
      1. изя топ Сегодня, 07:52
        я так понял,что израиль не собирается прекращать террор?возвели терроризм в ранг государственной политики?
        изя топ
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:21
        Цитата: Бродяга1812
        Не прекратят террора палестинцы -дождутся и получат. Алаверды: от нашего столика -вашему столику.

        карлики воевать пойдут? ай моська....))))))
        ЛукичЪ
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:40
    Израиль задрожал от такой новости и полез под шконку. wassat
    Горный стрелок
  4. винипух Сегодня, 06:52
    Превратили храмовую гору в террористическую ячейку. На храмовой горе нашли оружие - автоматы, пистолеты, ножи т .д Вот такие "верующие". Обычные террористы.
    Убили там же наших солдат. Никакой веры у них нету.
    Кто хочет пройти - только через металлоискатель. Но не хотят через металлоискатель - так туда не пронести оружие.

    Мягкое правительство у нас.
    винипух
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:05
      Цитата: винипух
      Мягкое правительство у нас.

      тут спорный вопрос,"у кого мягше" ! lol
      Mystery12345
    2. ЛукичЪ Сегодня, 08:24
      Цитата: винипух
      На храмовой горе нашли оружие - автоматы, пистолеты, ножи т .д

      а в Сирии в схронах и складах изгила нашли оружие из штатов. а изгил признано террористической организацией. и где ваши вопли? ну хотя бы в оон?
      ЛукичЪ
  5. винипух Сегодня, 07:10
    На словах они прерывают. Но реальность на самом деле... lol

    Вожди Хамаса любят израильские соки

    http://mignews.com/news/120717_122741_91327.html

    Организатор голодовки, террорист, тайком ел конфеты в туалете.
    http://naspravdi.info/novosti/organizator-tyuremn
    oy-golodovki-taykom-el-konfety-v-tualete

    Сидит на унитазе и ест вафли lol
    винипух
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
      А из чего были конфеты, раз он их ел в туалете? wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. А. Привалов Сегодня, 09:36
        Там было дело так: арабы под его руководством, объявили в тюрьмах голодовку. Что они требовали, это отдельный анекдот(более частых свиданий с женами, возможности получения заочного высшего образования и пр.) , но ребятки голодали честно, хотя воду пили. Все они не являются политическими заключенными, так как были осуждены за убийства и терроризм. Многим стало плохо, потребовалась медпомощь, а этот провокатор( был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации 4 терактов, приговорен к 5 пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно) втихаря в туалете шоколадные батончики трескал.
        А. Привалов
    2. Чёрный Сегодня, 07:19
      Винипух, не обижайся, но от большинства твоих соотечественников, которые пишут посты на ВО, ты отличаешься тем , что пишешь откровенный бред...ну соки, ну на столе ...и что ?.... laughing
      Чёрный
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:29
        Черный hiВячеслав hi -Рабинович рад что в детсаде выходные, вот и дорвался до компа wassat
        Изгоняющий либероидов
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:28
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Рабинович рад что в детсаде выходные,

          и ясли закрыли? what
          ЛукичЪ
      2. А. Привалов Сегодня, 07:45
        Поясню. Эти ребятки объявили, что будут бойкотировать все израильские продукты. Но погорячились, поскольку других у них нет. Свои они не выпускают, ибо не работают, а живут на халявные бабки "мировых спонсоров" -- ЕС, США, России и прочих наивных считающих, что людоеда (террориста) можно задобрить и он их съест (убьёт) в последнюю очередь.
        А. Привалов
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:32
          Цитата: А. Привалов
          ЕС, США, и прочих наивных считающих, что людоеда (террориста) можно задобрить и он их съест (убьёт) в последнюю очередь.

          это вы про окраину?
          ЛукичЪ
          1. А. Привалов Сегодня, 08:46
            Цитата: ЛукичЪ

            это вы про окраину?

            В отношениях со своими, ещё вчера, братьями, вам придётся ещё дооолго самим разбираться, а у нас и своих забот полн рот. Уж, извините. fellow
            А. Привалов
            1. ЛукичЪ Сегодня, 09:28
              Цитата: А. Привалов
              В отношениях со своими, ещё вчера, братьями,

              место рождения не подскажите? я вот за Россию всех порву. а ТЫ за кого? предал где родился, где скорее всего родственники остались. и жрёшь штатовскую подачку!!!!! зря таких как ТЫ моисей из пустыни вывел. А НАС РАТЬ!!!!!!
              ЛукичЪ
              1. А. Привалов Сегодня, 10:04
                Цитата: ЛукичЪ
                Цитата: А. Привалов
                В отношениях со своими, ещё вчера, братьями,

                место рождения не подскажите? я вот за Россию всех порву. а ТЫ за кого? предал где родился, где скорее всего родственники остались. и жрёшь штатовскую подачку!!!!! зря таких как ТЫ моисей из пустыни вывел. А НАС РАТЬ!!!!!!

                Примитивно рассуждаете, уважаемый. Мойсей из пустыни вывел не НАС, а РАБОВ. Всех рабов. Для всех времён и народов. Он ходил по пустыне 40 лет, пока не умер последний рождённый в рабстве. Он сам, тоже умер по дороге. В Землю Обетованную вошли только СВОБОДНЫЕ. Из своих, для скитаний по нравственной пустыне сорока лет отмеренных, вы уже 25 потратили. Причём, судя по вашим выпадам, зря, ибо СВОБОДНЫЕ -- ни кого, и ни за что, не рвут. Это только у рабов во враги и предатели родины НАЗНАЧАЮТ, а родственников берут в заложники. Только рабы гордятся не своими достижениями в культуре, науке, медицине, а лишь тем, что их много. Берегите время. Спешите выйти из своего нравственного рабства. Всего вам доброго, ЛукичЪ. hi
                А. Привалов
      3. Арамеев Сегодня, 07:47
        Цитата: Чёрный
        Винипух,... пишешь откровенный бред...ну соки, ну на столе ...и что ?.... laughing

        а то, что все эти люди на фото ( люди ли?) призыли газовцев к бойкоту израильской продукции ))) но мозгов не ставить их на свой стол, хотя бы перед камерами видимо не хватило))
        Арамеев
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:02
          Ну, у них то есть что поесть, набили животы, а остальные пускай поголодают, типа лечебной голодовки на пользу организму.
          Изгоняющий либероидов
      4. ЛукичЪ Сегодня, 08:26
        Цитата: Чёрный
        ну соки, ну на столе ...и что ?....

        не с того дерева сорвали. не кощерное laughing
        ЛукичЪ
  6. Бродяга1812 Сегодня, 07:11
    Цитата: сибиралт
    На БВ санкции Израилю катят по полной. Дело времени. bully

    Я полагаю, что это ожидаемое всеми антисемитами событие наступит уже в четверг. Не соблаговолите ли уточнить , в какой именно? Жёстко Вы однако с Израилем.Прямо ,как король Карл под Полтавой: " Вдруг слабым манием руки, На русских двинул он полки". И Ваш пост ,полностью соответствует Вашей аватаре: " Такой неприязнь к этому потерпевший испытываю ,что кЮшать не могу".
    Бродяга1812
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
      Бродяга1812 -да не берите в голову, четвергов в этом тысячелетии будет видемо -невидимо wassat !
      Изгоняющий либероидов
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
    Все-то сколько, и насколько долго? recourse
    Изгоняющий либероидов
  8. garnik Сегодня, 07:39
    Мужчинам до 50 лет запрещено посещать мечеть Аль- Акса,женщин не касается этот запрет.
    Думаю снимут эти ограничения ,ведь за дверями остались самые активные.
    garnik
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 07:46
    Такое ощущение , что Израиль прям специально нарывается на конфликт...Плюют на все и на всех! Надеются на свое мировое лобби, типо прикроют? А потом обижаются за что их так "не любят" и плакаться начинают ..
    ОТДЕЛ
    1. винипух Сегодня, 07:59
      По такой логике дети в Беслане тоже пострадали потому что "нарывались"?
      винипух
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:03
        Цитата: винипух
        По такой логике дети в Беслане тоже пострадали потому что "нарывались"?

        Запрещенный приемчик...А я ведь могу ответить,еще больней в вашу сторону..Вот только сразу обвинят и санкции применят Лучше помалкивай, у вас сегодня шабат ..хе хе
        ОТДЕЛ
        1. винипух Сегодня, 08:12
          Цитата: ОТДЕЛ
          А я ведь могу

          Ты ничего не можешь.
          Безобидный ты drinks
          винипух
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:31
            Цитата: винипух
            Цитата: ОТДЕЛ
            А я ведь могу

            Ты ничего не можешь.
            Безобидный ты drinks

            Ты прав конечно, воспитали меня так во времена СССР "дружба народов и т.д." ..И все же в душе что то гложет постоянно, особенно читая таких как ты.. hi
            ОТДЕЛ
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:36
        Цитата: винипух
        По такой логике дети в Беслане тоже пострадали потому что "нарывались"?

        догадывался, что совести у этой нации нет. теперь убедился.
        ЛукичЪ
        1. Арамеев Сегодня, 09:15
          Цитата: ЛукичЪ
          Цитата: винипух
          По такой логике дети в Беслане тоже пострадали потому что "нарывались"?

          догадывался, что совести у этой нации нет. теперь убедился.

          это у вас нет совести!!! вы же сами ни слова сочуствия погибшим не высказали, а когда вас ткнули носами в ваше же г.... и указали на вашу ущербную логику задав вопрос(!!!!) тут же встали в позу оскорблённой невинности. не стыдно? как дети малые...
          Арамеев
        2. винипух Сегодня, 09:28
          Конечно, ага. Наши жертвы от террористов можно не считать и не обращать внимание? Оправдывать убийц наших родных и детей это в порядке вещей? Помолчал бы про совесть. Или целуйся с хамасом и хизбалой.
          винипух
          1. svp67 Сегодня, 09:33
            Цитата: винипух
            Помолчал бы про совесть. Или целуйся с хамасом и хизбалой.

            Смешно это слышать от людей, "целующих в засос"" бандеровцев...
            svp67
      3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:48
        Рабинович -не я модератор, а то отправил бы тебя в баню за такой пост amМинусов нету, но тебе от меня держи - - - - - - - - - !!!!
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:53
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Рабинович -не я модератор, а то отправил бы тебя в баню за такой пост amМинусов нету, но тебе от меня держи - - - - - - - - - !!!!

          Не стоит..! Читайте мужики и запоминайте ,анализируйте что и как в мире происходит..Чувак пишет откровенно, по глупости своей.. hi
          ОТДЕЛ
          1. ЛукичЪ Сегодня, 09:34
            Цитата: ОТДЕЛ
            .Чувак пишет откровенно, по глупости своей..

            это не глупость. откровенный провокатор и.... уже банили. сами понимаете кто он
            ЛукичЪ
    2. ЛукичЪ Сегодня, 09:31
      Цитата: ОТДЕЛ
      Такое ощущение , что Израиль прям специально нарывается на конфликт...Плюют на все и на всех! Надеются на свое мировое лобби, типо прикроют? А потом обижаются за что их так "не любят" и плакаться начинают ..

      так у них там целая стена есть. толпами не отходят
      ЛукичЪ
  10. Арамеев Сегодня, 08:02
    Напомним, что израильтяне ограничили доступ к мечети и провели установку металлодетекторов после совершения боевиками террористического акта на Храмовой горе

    причины :
    Теракт 14.07.2017 на Храмовой Горе у Львинных ворот в Иерусалиме. Двое тяжело раненых. Три зверька обнулены.
    Раненные полицейские скончались. Оба друзы.
    "После кровопролитного теракта полиция перекрыла все входы на Храмовую гору. Массовая пятничная молитва отменена.
    Муфтий Иерусалима шейх Мухаммед Хусейн с возмущением заявил, что за 50 лет после Шестидневной войны Израиль ни разу не отменял массовую пятничную молитву на Храмовой горе. Муфтий призвал арабов немедленно прибыть в мечеть Аль-Аксу и встать на ее «защиту».
    http://news.israelinfo.co.il/events/67673
    Придурку муфтию всё мало крови.
    Муфтий Иерусалима запретил мусульманам проходить через металлодетекторы при входе на Храмовую Гору. Харам, говорит.
    Арамеев
  11. Бродяга1812 Сегодня, 08:03
    Цитата: винипух
    Превратили храмовую гору в террористическую ячейку. На храмовой горе нашли оружие - автоматы, пистолеты, ножи т .д Вот такие "верующие". Обычные террористы.
    Убили там же наших солдат. Никакой веры у них нету.
    Кто хочет пройти - только через металлоискатель. Но не хотят через металлоискатель - так туда не пронести оружие.
    Мягкое правительство у нас.

    Согласен. Как говорили трудящиеся массы в СССР: полностью одобряю и поддерживаю.Хотел бы конкретизировать Ваш тезис о том ,что вера , в данном случае мусульманская, здесь ни причем.Теракт на Храмовой горе был совершен в отношении солдат Цахала-друзов ,мусульман по вероисповеданию. Реакция друзской общины была предсказуемой: в арабскую мечеть в ответном слове пристроили пару боевых гранат. Израильтяне предприняли меры по обеспечению безопасности верующих мусульман-арабов.Вообще-то палестинские террористы никогда не церемонились с адептами другой веры.Вспомните, захват ими в Вифлееме Храма Рождества Христова. Тогда , были захвачены заложники из числа монахов и монахинь, храм превращен в отхожее место. Израильтяне подтянули спецназ, приготовились к штурму. Нет никакого сомнения в том , чем бы он окончился. Причем без жертв для израильтян,хотя весьма вероятно , с разрушениями для святыни.Но по просьбе Москвы ,Израиль впервые за свою историю , отказался от ликвидации террористов. Была достигнута и реализована договоренность о том,что террористы освобождают заложников и территорию Храма, а за это израильтяне им дают возможность выезда на Кипр. Вот это и есть цивилизованное отношение к вере и уважение к чувствам верующих.
    Бродяга1812
    1. винипух Сегодня, 09:50
      Цитата: Бродяга1812
      совершен в отношении солдат Цахала-друзов

      Я не думаю что они выбирали кто там, друз или не друз.

      Цитата: Бродяга1812
      вера , в данном случае мусульманская, здесь ни причем

      Так ведь именно там, в мечетях, на своих местах типа священных они и прячут оружие, и там же замышляют нападения и взращивают злость и подстрекают других к террактам.

      И ни одна исламская! страна не осудила терракты, а только обрушилась с критикой на Израиль.
      винипух
  12. РусланНН Сегодня, 08:04
    Цитата: винипух
    Цитата: Logall
    Арафат был единственным лидером

    Это был обычный террорист.

    Удивительные вы люди евреи. Пришли в чужой дом, заняли его, часть хозяев прогнали,остальных отпустили ниже плинтуса а когда они пытаются установить справедливость то сразу объявляете их террористами. Арабы ведут партизанскую войну на своей земле.
    РусланНН
    1. Арамеев Сегодня, 08:21
      Цитата: РусланНН
      [
      Удивительные вы люди евреи. Пришли в чужой дом, заняли его, часть хозяев прогнали,остальных отпустили ниже плинтуса а когда они пытаются установить справедливость то сразу объявляете их террористами. Арабы ведут партизанскую войну на своей земле.

      евреи пришли ДОМОЙ , что бы такие как вы не говорили. а вот арабы ведут партизанскую, а точнее террористическую ( для партизанской жидковаты) войну на захваченных ранее ( пока хозяева были изгнаны)землях. похожая ситуация была в СССР у чеченцев и остальных выселенных, когда они вернулись на свою землю и обнаружили в своих домах новых хозяев. как они себя с ними повели рассказывать? думаю не нужно, судя по аватарке к Кавказу вы имеете прямое отношение и знаете как оно было
      Арамеев
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:44
        Цитата: Арамеев
        а точнее террористическую ( для партизанской жидковаты) войну на захваченных ранее

        парашенке расскажи где какие территории были. а вот мне расскажи кто вам территорию подарил. если не помнишь, СССР. а так ещё пару веков по пустыне ползали. и чем вы там питались? наверное верблюжьими лепёшками. запах чувствуется
        ЛукичЪ
        1. Арамеев Сегодня, 09:08
          Цитата: ЛукичЪ

          парашенке расскажи

          парашне расскажи сам. если сможешь...это ваша проблема и вам её решать. вы - прос...мотрели возрождение нацизма на собственной территории, позволили разделить собственный народ на три(!) части- гос-ва. а разговоры про евреев в укре - в пользу бедных . они не евреи и сами себя евреями не считают...
          . а вот мне расскажи кто вам территорию подарил. если не помнишь, СССР.

          а никто этого и не забывает!!! но так же не забывает ...поддержку арабесам во всём и всегда
          а так ещё пару веков по пустыне ползали. и чем вы там питались? наверное верблюжьими лепёшками. запах чувствуется
          запах чувствуется от твоих слов. и не хороший запах! запах коричневой чумы......
          Арамеев
          1. ЛукичЪ Сегодня, 09:40
            Цитата: Арамеев
            запах чувствуется от твоих слов. и не хороший запах! запах коричневой чумы......

            израиль, прибалтика, окраина. у нас в России всех кто носит свастику БЬЮТ!!!!! СИЛЬНО!!!!! но евреев не трогают. хотя зря. надо вас ВСЕХ в пустыню на 400 лет. может кокашек по всему миру меньше будет. и соотечественников с окраины вам в помошь. пеца вам подскажет
            ЛукичЪ
            1. Арамеев Сегодня, 09:55
              Цитата: ЛукичЪ
              Цитата: Арамеев
              запах чувствуется от твоих слов. и не хороший запах! запах коричневой чумы......

              израиль, прибалтика, окраина. у нас в России всех кто носит свастику БЬЮТ!!!!! СИЛЬНО!!!!! но евреев не трогают. хотя зря. надо вас ВСЕХ в пустыню на 400 лет. может кокашек по всему миру меньше будет. и соотечественников с окраины вам в помошь. пеца вам подскажет

              вот и не высказывайся как носящий свастику. а "соотечественники с окраины" - они твои соотечественники, а не мои ( избави Господь) сам с ними и разбирайся.
              Арамеев
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:37
      Цитата: РусланНН
      Цитата: винипух
      Цитата: Logall
      Арафат был единственным лидером

      Это был обычный террорист.

      Удивительные вы люди евреи. Пришли в чужой дом, заняли его, часть хозяев прогнали,остальных отпустили ниже плинтуса а когда они пытаются установить справедливость то сразу объявляете их террористами. Арабы ведут партизанскую войну на своей земле.

      У них вся планета дом...Самое опасное когда они в кучки сбиваются! Все туши свет и готовь контрибуции..
      ОТДЕЛ
    3. винипух Сегодня, 09:40
      Цитата: РусланНН
      Пришли в чужой дом, заняли его

      Это наш дом и всегда им был. А вот арабы пришли к нам в дом, живут за наш счёт и ещё вот так вот себя ведут...
      винипух
  13. А. Привалов Сегодня, 08:11
    Да, 82 года, это возраст серьёзный и он даёт себя знать... Замораживает он контакты! Я посмотрю, что он запоёт завтра, когда ЕГО служба безопасности, не получит очередное сообщение от НАШИХ служб безопасности о готовящихся против него, его же соплеменниками, очередных пакостях. ХАМАС спит и видит, как бы грохнуть старика.
    ...изучая так называемый «Архив Митрохина» — документы КГБ, вывезенные в Великобританию бывшим сотрудником архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василием Митрохиным, обнаружили в списке сотрудников КГБ, датированном 1983 годом, строку с именем Махмуда Аббаса, рожденного в 1935 году в Палестине, как агента КГБ в Дамаске, где Аббас в то время работал в качестве сотрудника Организации освобождения Палестины. В документе упоминается кличка Аббаса «Кротов»


    Против металлодетекторов они протестуют! Они, видите ли, их оскорбляют. А проход через металлодетекторы в израильские учреждения за израильскими же пособиями по социальному страхованию, на детей, по безработице, в израильские больницы и поликлиники их почему-то не оскорбляют!

    Вот, интересно, арaбы бегут из Сирии и Ирака, Марокко, Ливии и Алжира... Бегут отовсюду, откуда только можно бежать. Не бегут арабы только оттуда, где им хуже всего живется -- из под ига израильской оккупации. Ну, не бегут они, оттуда, где по их словам, жутко страдают от апартеида и от зверств израильской военщины, пьющей кровь исламских младенцев. Ведь, по мнению "мирового сообщества", а в их числе и россиян, нет более страшного места для проживания арабов, чем Самария и Иудея. Чудовищный голод, бесправие и неимоверные лишения заставляют их денно и нощно страдать при мысли о несчастном "палестинском народе". Ни одна группа населения земного шара не пользовалась и не пользуется таким заботливым, постоянным, любовным вниманием, как несчастные арабы под властью кровожадных евреев. Но, как ни странно, "палестинцы" никуда бежать не собираются. wink
    А. Привалов
    1. Бродяга1812 Сегодня, 09:16
      Блестяще! Арабов и палкой оттуда не выгонишь. Это же все сказки из серии 1001 ночи о том,что евреи претендуют на территории Западного берега. Израиль спит и видит ,чтобы на этих территориях было создано палестинское государство.А сами палестинцы видят совсем другие сны.Им не нужно Таити.Их и здесь неплохо кормят. Хотя на словах они конечно рвутся в пампасы. Но это только на словах.Как доходит до дела, то тут же появляются новые условия.И так до бесконечности.Арабы....Думают одно ,говорят другое, делают третье.
      Бродяга1812
    2. винипух Сегодня, 09:42
      Да он сам сюда на операции ездит в Израиль, живёт и лечится за наш счёт и занимается терроризмом. И ещё нас осуждают тут.. Куда катится мир.

      Давно уже там должна быть спокойная жизнь, всю эту нечисть выкинуть надо.
      винипух
  14. Бродяга1812 Сегодня, 08:20
    Цитата: изя топ
    я так понял,что израиль не собирается прекращать террор?возвели терроризм в ранг государственной политики?

    Если кто-то кое-где у них порой , мирно жить не хочет.....Это во-первых. Израиль никогда не понимал удовольствия от постулата о том ,что получив по одной щеке,нужно подставить вторую щеку.Это во-вторых. Россия на месте Израиля вела бы себя точно также.И ведёт ,кстати.Поэтому на ее территории -теракты стали редкостью.В отличие от территории толерантной Европы.С волками жить-по волчьи выть. Это в -третьих.
    Бродяга1812
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:34
      Это сколько вас резко набежало на ветку с утра ..? Всех наших затоптали сразу! У вас же шабат сегодня , дайте нам спокойно пообщаться с мужиками, "господа евреи.." bully
      ОТДЕЛ
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:48
        Цитата: ОТДЕЛ
        "господа евреи.."

        да какие они евреи. сбежали с жёнами еврейками, думали там рай. а выяснилось, что они там никому не нужны. осталось только от зависти на Россию грязь лить. опустились уже до того, что Бесланом нас попрекать
        ЛукичЪ
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:03
          Цитата: ЛукичЪ
          Цитата: ОТДЕЛ
          "господа евреи.."

          да какие они евреи. сбежали с жёнами еврейками, думали там рай. а выяснилось, что они там никому не нужны. осталось только от зависти на Россию грязь лить. опустились уже до того, что Бесланом нас попрекать

          И Боярышником ..ха ха ха По сути вы правы , они здесь пытаются оправдаться перед своей совестью и тоскою по России! Мне их жаль..Скучно они там живут! А у нас простор и широка страна моя родная.. fellow
          Вот такого у них нет..)))

          Такое у нас повсеместно...
          ОТДЕЛ
          1. ЛукичЪ Сегодня, 09:44
            Цитата: ОТДЕЛ
            Вот такого у них нет..)))

            есть. то, где они уже никому не нужны
            ЛукичЪ
  15. дед Мих Сегодня, 08:37
    Один деятель жидобандеровского фашисткого режима, маскирующийся сейчас повышенной лохматостью "под Энгельса", организатор убийства женщин, стариков, детей -цинично высказался: сами по себе стеляют. Обратная хуцпа: евреи сами себя убивают, преследуя определенные цели. Для "подумать".
    дед Мих
  16. Бродяга1812 Сегодня, 08:39
    Цитата: РусланНН
    Цитата: винипух
    Цитата: Logall
    Арафат был единственным лидером

    Это был обычный террорист.

    Удивительные вы люди евреи. Пришли в чужой дом, заняли его, часть хозяев прогнали,остальных отпустили ниже плинтуса а когда они пытаются установить справедливость то сразу объявляете их террористами. Арабы ведут партизанскую войну на своей земле.

    Тю....Дядя ,материальную часть учите. Арабы пришли с мечом на территорию нынешней Палестины в седьмом веке нашей эры. Еврейское государство существовало 2000 лет .И это бесспорно, подтверждено объективно. Хотя бы " Иудейская война" Иосифа Флавия,почитайте что ли.Арабы огнем и мечом прошлись по Европе,Азии, Африке ,уничтожая все на своём пути. Создали арабский халифат, навязали свою религию. Были под корень уничтожены целые народы: копты,хетты, ассирийцы, вавилоняне, самаритяне, идумеи, финикийцы.Греческое и армянское присутствие сведено к нулю. А ведь в своё время Тигран Великий ,или Ашурбанипал,Селевкиды , создали уникальные культуры. Которые были разрушены теми же арабами.Чужой дом.....Как только язык поворачивается. Разорили территорию Израиля , вырубили все леса, разрушили ирригацию, даже траву их бараны сожрали. После чего арабы территорию современного Израиля покинули.Из-за физической невозможности проживания. Вернулись они туда в конце 19 века , вместе с первой еврейской алией. Евреи осушали болота,строили города ,создавали рабочие места.А у арабов возникли проблемы с турками. Вот и потянулись родимые подработать.Примерно как турки и прочая публика сейчас тянутся в Германию,Францию.И если это не пресечь ,то весьма скоро от европейской культуры останутся только рожки,да ножки. А еврейское присутствие на территории Израиля , своей территории, никогда не прекращалось.
    Бродяга1812
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:49
      Цитата: Бродяга1812
      .И это бесспорно, подтверждено объективно.

      вашими фейками? ну тогда я поверю што древние украинцы чёрное море выкопали, а Адам был грузином. а мойша Одессу построил. где вы ещё не отличились?
      ЛукичЪ
  17. Бродяга1812 Сегодня, 08:50
    Цитата: Logall
    Арамеев, я вас умоляю. Скажите, что ещё помните те времена?
    ''Я не помню, но тётя Сара говорила, что...''

    А это было совсем не так давно.До шестидневной войны 1967 года. И место это было превращено арабами в свалку, расчищено ,только после освобождения Иерусалима. А евреи Израиля вообще не имели права посещать Стену Плача-самое священное для иудеев место.
    Бродяга1812
  18. Ken71 Сегодня, 08:52
    Вот у евреев то горе.
    Ken71
  19. Арамеев Сегодня, 08:54
    ОБАЛДЕТЬ!!!!! произошло ДВА ТЕРРАКТА . ПОГИБЛИ ЛЮДИ ! в ответ Израиль .... просто поставил металлодетекторы на входе в мечеть. но российские комментаторы не посчитали нужным сказать хоть слово соболезнования Израилю!!! зато полно комментов со злорадными обещаниями всевозможных кар ......на Израиль же. ЧТО С ВАМИ ЛЮДИ?
    Арамеев
    1. Ken71 Сегодня, 09:17
      Извини. Количество моральных уродов действительно зашкаливает.
      Ken71
      1. Арамеев Сегодня, 09:26
        Цитата: Ken71
        Извини. Количество моральных уродов действительно зашкаливает.

        почему-то мне невероятно больно и обидно читать такое именно от русских...
        Арамеев
  20. Бродяга1812 Сегодня, 08:55
    Цитата: ОТДЕЛ
    Это сколько вас резко набежало на ветку с утра ..? Всех наших затоптали сразу! У вас же шабат сегодня , дайте нам спокойно пообщаться с мужиками, "господа евреи.." bully

    Я специально тазик купил.Водой наполнил и ноги опустил. Считается ,что я в морском путешествии. На такие случаи святость субботы не распространяется. Бросьте, Вы. Покинут сайт израильтяне, с кем оттягиваться будете?
    Бродяга1812
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:25
      Цитата: Бродяга1812
      Цитата: ОТДЕЛ
      Это сколько вас резко набежало на ветку с утра ..? Всех наших затоптали сразу! У вас же шабат сегодня , дайте нам спокойно пообщаться с мужиками, "господа евреи.." bully

      Я специально тазик купил.Водой наполнил и ноги опустил. Считается ,что я в морском путешествии. На такие случаи святость субботы не распространяется. Бросьте, Вы. Покинут сайт израильтяне, с кем оттягиваться будете?

      Такие как вы здесь будут постоянно..Вы всегда держите нос по ветру и чуете где прибыль и кто сильнее! На сайтах США и англии скучно видать? хе хе
      ОТДЕЛ
      1. Бродяга1812 Сегодня, 09:55
        Уж лучше держать нос по ветру,чем делать что-то ,против ветра. А вот этим, по отношению к Израилю вообще и евреям в частности, Вы занимаетесь постоянно.У каждого свои предпочтения.
        Бродяга1812
  21. Logall Сегодня, 09:05
    Бродяга1812,
    Слушай сюда. Троллей ненавижу. А тупых троллей вообще призираю!
    Читать умеешь? '' вообще нет никакого отношения''! Это означает, что не хочу касаться ''этого'' , даже километровой палкой. А ты из-за своей тугодумчивости меня в содомиты записал.
    Кстати о содомитах. Содом и Гоморра– это ваши города. Так что не знаю, что у вас там считается традиционным...
    Logall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:20
      Цитата: Logall
      Бродяга1812,
      Слушай сюда. Троллей ненавижу. А тупых троллей вообще призираю!
      Читать умеешь? '' вообще нет никакого отношения''! Это означает, что не хочу касаться ''этого'' , даже километровой палкой. А ты из-за своей тугодумчивости меня в содомиты записал.
      Кстати о содомитах. Содом и Гоморра– это ваши города. Так что не знаю, что у вас там считается традиционным...

      Саша спокойней ! Не поддавайся на провокации..Они провоцируют, потом жалобы посыпятся ! Тут уже ничего не изменишь и не докажешь..Просто общаемся с улыбкой в душе ! Только так...
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 09:33
        Из-за таких языкоблудов Лёху МПК105 ЗАБАНИЛИ. Где его ''Уря''? А он Адмиральские звёзды носил...
        Logall
    2. Арамеев Сегодня, 09:36
      Цитата: Logall
      Бродяга1812,
      Слушай сюда. Троллей ненавижу. А тупых троллей вообще призираю!
      Читать умеешь? '' вообще нет никакого отношения''! Это означает, что не хочу касаться ''этого'' , даже километровой палкой. А ты из-за своей тугодумчивости меня в содомиты записал.
      Кстати о содомитах. Содом и Гоморра– это ваши города. Так что не знаю, что у вас там считается традиционным...

      а где Вас в содомиты записали?? вы свой собственный русский язык понимать разучились?! Вам наоборот было сказано , что ко всей этой грязи ни Вы , но обратившийся к Вам товарищ отношения не имеете. а вот Вы посчитали возможным оговорить целый народ. совесть есть ?!
      Арамеев
      1. Logall Сегодня, 09:48
        Цитата: Арамеев
        а где Вас в содомиты записали?

        [/quote]Понял. У Вас отношение ,к этому делу ,как в арабской культуре. У меня прямо противоположное.Традиционное, уж извините.[quote]

        А это, что по вашему кол с ''й'' на конце?
        На счёт всего народа: в этих городах не весь же народ жил...
        Logall
        1. Арамеев Сегодня, 10:07
          [quote=Logall][quote=Бродяга1812]Понял. У Вас отношение ,к этому делу ,как в арабской культуре. У меня прямо противоположное.Традиционное, уж извините.[/quote]
          извиняюсь, этого коммента не видел. видел только :[quote=Бродяга1812]Забейте в поисковик запрос , получите ответ на заинтересовавший Вас вопрос. Причем со ссылкой на конкретные источники. В определенных кругах у Ясира Арафата была кличка " тигр". К слову , в арабской культуре, отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации несколько иное чем у нас с вами.[/quote] и ваш ответ :
          [quote=Logall]У нас с вами? Фуууу!!!
          У меня вообще нет к ''этому'' никакого отношения!
          Ещё тысяча раз: ФУУУ...[/quote]
          Арамеев
  22. Шуманит Сегодня, 09:30
    Цитата: винипух
    Цитата: Logall
    Арафат был единственным лидером

    Это был обычный террорист.

    Когда читаешь ваш бред, вспоминается фраза из советского мультфильма: "Шарик,ты балбес!"
    Шуманит
    1. Арамеев Сегодня, 09:46
      Цитата: Шуманит
      Цитата: винипух
      Цитата: Logall
      Арафат был единственным лидером

      Это был обычный террорист.

      Когда читаешь ваш бред, вспоминается фраза из советского мультфильма: "Шарик,ты балбес!"

      значит у вас не полные данные , потому утверждение Арафат - террорист у вас вызывает ....непонимание, мягко говоря. вот, ознакомьтесь если есть желание знать особенно обратите внимание на главы 1.3 и 1.4 : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10454#.D0.9
      8.D0.BE.D1.80.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
      Арамеев
  23. Шуманит Сегодня, 09:32
    Цитата: Mystery12345
    Палестина замораживает все контакты с Израилем
    всё господа евреи... все-к Стене Плача и молитесь...молитесь!

    Стена плача для показухи,а так они молятся золотому тельцу...
    Шуманит
  24. Старый26 Сегодня, 09:35
    Цитата: Logall
    А что, надо было сразу бомбить? Сделали всё по правилам. Был бы жив Арафат, такого бы себе Израиль не позволил. Перекрыть доступ к мечети. Война войной, а Вера это святое...

    Ну, насколько понятно из заметки не ПЕРЕКРЫЛИ, а ОГРАНИЧИЛИ доступ к мечети, установив металлодетекторы. А значит количество проходящих просто уменьшилось. После теракта на той же Храмовой горе - вполне адекватная мера. Похоже руководитель Палестины "стал в позу", чтобы показать свою "крутизну". От этого палестинцам станет лучше или хуже, вот в чем вопрос. Не думаю, что лучше.
    Старый26
  25. Шуманит Сегодня, 09:35
    Цитата: Арамеев
    Цитата: Ken71
    Извини. Количество моральных уродов действительно зашкаливает.

    почему-то мне невероятно больно и обидно читать такое именно от русских...

    Бред пей сат ых читать тоже еще та мука...
    Шуманит
  26. Шуманит Сегодня, 09:39
    Цитата: Logall
    Цитата: Арамеев
    такие вещи забывать нельзя

    А вы помните, что Израилю подарили не весь Иерусалим, а остальную часть попросту , как сейчас модно говорить, АННЕКСИРОВАЛИ.
    Или нельзя забывать то, что Вам выгодно???

    Ай,молодец! Раскатай их,мы с тобой!
    Шуманит
  27. Шуманит Сегодня, 09:44
    Цитата: изя топ
    я так понял,что израиль не собирается прекращать террор?возвели терроризм в ранг государственной политики?

    И давно уже... Союзники СШАстии... С кем поведешься, на того и дети похожи!
    Шуманит
  28. Oleg7700 Сегодня, 09:45
    Вчера у Храмовой горы были серьёзные беспорядки...
    Oleg7700
  29. Шуманит Сегодня, 09:52
    Цитата: винипух
    Конечно, ага. Наши жертвы от террористов можно не считать и не обращать внимание? Оправдывать убийц наших родных и детей это в порядке вещей? Помолчал бы про совесть. Или целуйся с хамасом и хизбалой.

    Да млин, сколько тебе лет то,бедолага? Последняя фраза вырубила полностью... Такие обороты в школе употребляют или когда индивидум остановился в развитии!
    Шуманит
    1. Logall Сегодня, 10:03
      Цитата: Шуманит
      целуйся с хамасом и хизбалой.

      В конце не хватает кого-то​ ''респекта'' для полной картины...
      Logall
  30. Шуманит Сегодня, 10:08
    [quote=ЛукичЪ][quote=Арамеев]а точнее террористическую ( для партизанской жидковаты) войну на захваченных ранее [/quote]
    парашенке расскажи где какие территории были. а вот мне расскажи кто в[quote=ОТДЕЛ]Это сколько вас резко набежало на ветку с утра ..? Всех наших затоптали сразу! У вас же шабат сегодня , дайте нам спокойно пообщаться с мужиками, "господа евреи.." bully[/quote]
    Нас не затоптать,что вы в самом деле? Я за пивом сгонял,вот "истории детей израилевых" читаю... Всё под контролем... Лучше чем журнал Крокодил!!! Особенно виннипых жжет!!!
    Шуманит
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