Палестина замораживает все контакты с Израилем

Это сделано по надуманному поводу. Я объявляю о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях до того момента, пока его правительство не отменит принятых ранее мер в отношении священного места – мечети Аль-Акса.

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о полной заморозке всех официальных контактов с государством Израиль. После совещания палестинского руководства в Рамалле, Аббас обратился к народу Палестины. Обращение транслировалось в прямом эфире телевидения. По словам Махмуда Аббаса, которые приводит издание The Jerusalem Post, причиной заморозки контактов является целый ряд ограничений, которые власти Израиля ввели на посещение мусульманами Храмовой горы.Аббас:Напомним, что израильтяне ограничили доступ к мечети и провели установку металлодетекторов после совершения боевиками террористического акта на Храмовой горе. Несколько недель назад террористы обстреляли полицейский патруль с применением автоматического оружия.Махмуд Аббас в ходе обращения к палестинцам попросил тех жертвовать средства на поддержку соотечественников, проживающих в Восточном Иерусалиме. По словам палестинского лидера, правительство выделит им финансовую помощь в размере 55 млн долларов.В Израиле отмечают, что повышенные меры безопасности никак не направлены против палестинцев, а являются инструментом противодействия террористической активности.