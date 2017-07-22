Госрейдерство на Украине. По решению суда конфисковано имущество Одесского НПЗ

Лица, выступающие под видом «украинского государство», решили вопрос с Одесским нефтеперерабатывающим заводом в свою пользу. Накануне решением Суворовского районного суда города Одессы имущество Одесского НПЗ было конфисковано «в пользу государства». Активно продвигала конфискацию имущества завода украинская Генеральная прокуратура в лице главы ведомства Юрия Луценко.Владельцы Одесского НПЗ лишились земельных участков общей площадью 77 га, промышленного оборудования завода, производственных помещений и административных зданий площадью почти 40 тыс. квадратных метров. В общей сложности стоимость конфискованного имущества оценивается в 5 млрд грн.Конфискация была объяснена следующим образом: бизнесмен Сергей Кучеренко, который и являлся владельцем крупнейшегно пакета активов Одесского НПЗ «использовал предприятие в качестве инструмента преступной деятельности». Под такую формулировку на Украине сегодня можно при желании подвести деятельность любого предприятия, если Киев собирается осуществить фактически его рейдерский захват.Работу по запуску рейдерского захвата Одесского НПЗ в своё время начал глава МВД Украины Арсен Аваков.Известно, что изначально бизнесмена Кучеренко объявили в розыск, конфисковав и его личное имущество, однако затем суд имущество бизнесмену Кучеренко вернул. В ГПУ и МВД решили "возместить собственные убытки" с помощью Одесского нефтеперерабатывающего завода.