10:11 22 июля

Госрейдерство на Украине. По решению суда конфисковано имущество Одесского НПЗ

Лица, выступающие под видом «украинского государство», решили вопрос с Одесским нефтеперерабатывающим заводом в свою пользу. Накануне решением Суворовского районного суда города Одессы имущество Одесского НПЗ было конфисковано «в пользу государства». Активно продвигала конфискацию имущества завода украинская Генеральная прокуратура в лице главы ведомства Юрия Луценко.

Владельцы Одесского НПЗ лишились земельных участков общей площадью 77 га, промышленного оборудования завода, производственных помещений и административных зданий площадью почти 40 тыс. квадратных метров. В общей сложности стоимость конфискованного имущества оценивается в 5 млрд грн.

Госрейдерство на Украине. По решению суда конфисковано имущество Одесского НПЗ



Конфискация была объяснена следующим образом: бизнесмен Сергей Кучеренко, который и являлся владельцем крупнейшегно пакета активов Одесского НПЗ «использовал предприятие в качестве инструмента преступной деятельности». Под такую формулировку на Украине сегодня можно при желании подвести деятельность любого предприятия, если Киев собирается осуществить фактически его рейдерский захват.

Работу по запуску рейдерского захвата Одесского НПЗ в своё время начал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Известно, что изначально бизнесмена Кучеренко объявили в розыск, конфисковав и его личное имущество, однако затем суд имущество бизнесмену Кучеренко вернул. В ГПУ и МВД решили "возместить собственные убытки" с помощью Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Использованы фотографии: http://dumskaya.net
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Аваков создает свою империю? Только фикалиямойский и другие конкурента не потерпят -или выживут из укроины, или пустят на удобрения.
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:30
      После Саакашвилли зачищают ..? Ох грызня начнется
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:33
        Отдел -Виталий, грызня там идет непрерывно, и уж естественно, что виновны во всем прямо или косвенно у них по их словам мы!Даже дождь или автоавария -однозначно , наших рук дело! belay
        Изгоняющий либероидов
        1. Татьяна Сегодня, 08:10
          Вспомнилось позорная перебранка Авакова с Саакашвили на заседании правительства Украины как раз по поводу Одесского НПЗ.
          Вот это страсти "наверху" среди прихватизаторов! В цирк и кинотеатр ходить не надо!

          Аваков опубликовал видео конфликта с Саакашвили. Опубликовано: 16 дек. 2015 г.
          Татьяна
          1. ЛукичЪ Сегодня, 08:51
            Цитата: Татьяна
            Вспомнилось позорная перебранка Авакова с Саакашвили на заседании правительства Украины как раз по поводу Одесского НПЗ.

            взял реванш laughing
            ЛукичЪ
          2. Чёрный Сегодня, 08:52
            Цитата: Татьяна
            Вспомнилось позорная перебранка Авакова с Саакашвили на заседании правительства Украины как раз по поводу Одесского НПЗ.

            Бе-бе-бе-бе-бе-бе - это диалект нью-украинского языка laughing
            Чёрный
        2. Чёрный Сегодня, 08:51
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Отдел -Виталий, грызня там идет непрерывно, и уж естественно, что виновны во всем прямо или косвенно у них по их словам мы!Даже дождь или автоавария -однозначно , наших рук дело! belay

          Грызня деествительно идёт...более того, нью-украинец Сакашвилюк заявил что объявляет крестовый поход против власти Пецюндера....за заводик обиделся wassat
          Чёрный
      2. 210окв Сегодня, 07:33
        Место уже проклятое
        Цитата: ОТДЕЛ
        После Саакашвилли зачищают ..? Ох грызня начнется
        210окв
    2. Морм Сегодня, 07:37
      Ходарковский,Гусинский,последний отьем собственности("Башнефть")-это то,что мне пришло в голову сразу,как я прочел статью.
      Морм
      1. Б.Т.В. Сегодня, 07:38
        Цитата: Морм
        Ходарковский,Гусинский,последний отьем собственности("Башнефть")-это то,что мне пришло в голову сразу,как я прочел статью.


        Вы, их ещё пожалейте.
        Б.Т.В.
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:58
        Ашот, вас там в этом списке нету, оттого и жаба душит?
        Изгоняющий либероидов
        1. KUOLEMA Сегодня, 08:14
          Ну у нас этого тоже было немало
          KUOLEMA
    3. Балу Сегодня, 08:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Аваков создает свою империю? Только фикалиямойский и другие конкурента не потерпят -или выживут из укроины, или пустят на удобрения.

      Была инфа, что епоны дали поросенке кредит под Одесский НПЗ.
      Балу
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:00
        Цитата: Балу
        Была инфа, что епоны дали поросенке кредит под Одесский НПЗ

        скоро китай подсуетится laughing
        ЛукичЪ
      2. Морм Сегодня, 09:23
        Цитата: Балу
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Аваков создает свою империю? Только фикалиямойский и другие конкурента не потерпят -или выживут из укроины, или пустят на удобрения.

        Была инфа, что епоны дали поросенке кредит под Одесский НПЗ.

        Японцы нехило поддерживают украинцев-часто дарят безвозмездно медоборудование для военных госпиталей,по моей последней инфе,роздали украинцам безвозмездно денег на различные проекты на 1,8 миллиардов $,что,согласитесь,сумма не малая.Японцы действуют по принципу,старому,как этот мир- враг моего врага-мой друг.
        Морм
        1. Б.Т.В. Сегодня, 09:32
          Цитата: Морм
          часто дарят безвозмездно медоборудование для военных госпиталей,по моей последней инфе,роздали украинцам безвозмездно денег на различные проекты на 1,8 миллиардов $,что,согласитесь,сумма не малая


          Вам, сами японцы об этом сообщили или инфа из СМИua.?!
          Б.Т.В.
  2. 210окв Сегодня, 07:29
    За что боролись..На то и напоролись..
    210окв
  3. Лесник Сегодня, 07:32
    Нет а чего хотели то? Гидность она такая! drinks
    Лесник
    1. изя топ Сегодня, 07:38
      Цитата: Лесник
      Нет а чего хотели то? Гидность она такая! drinks

      с гiмном на вустах request
      изя топ
  4. Zomanus Сегодня, 07:58
    Фиг знает... Я бы на месте владельца взорвал бы к чертям этот завод.
    Потому ка если власть ведет себя так, то и ответ должен быть соответствующим.
    Zomanus
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:15
      Что то навеяло...Эх Одесса-город герой! Освобождать тебя нужно опять, рейдерский захват свидомых полностью тебя разорит
      ОТДЕЛ
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Госрейдерство на Украине. По решению суда конфисковано имущество Одесского НПЗ
    Какая дикая несправедливость! Сейчас позавтракаю и стану переживать по этому поводу .До обеда.Минимум. feel
    Наблюдатель2014
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:24
      Цитата: Наблюдатель2014
      Сейчас позавтракаю и стану переживать по этому поводу .До обеда.Минимум.

      На сухую переживать за 404-ю не интересно , доставай штоф казённой из заначки . wink Привет , Сергей ! hi
      bouncyhunter
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:42
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Наблюдатель2014
        Сейчас позавтракаю и стану переживать по этому поводу .До обеда.Минимум.

        На сухую переживать за 404-ю не интересно , доставай штоф казённой из заначки . wink Привет , Сергей ! hi

        Ты Паша как всегда прав и чувствуешь настроение..Пошел я в магазин! hi laughing
        ОТДЕЛ
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
          Только без фанатизма , Виталя ! wink hi
          bouncyhunter
        2. Екатерина II Сегодня, 09:31
          Цитата: ОТДЕЛ
          .Пошел я в магазин!

          мда..я водки не пью, сала не ем..и вообще мне на работу скоро.Наверное я китаец. lol
          Екатерина II
      2. изя топ Сегодня, 09:04
        Цитата: bouncyhunter
        На сухую переживать за 404-ю не интересно , доставай штоф казённой из заначки

        Простудился сильно я-
        Спирт холодный у меня recourse
        изя топ
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
          Цитата: изя топ
          Простудился сильно я-
          Спирт холодный у меня

          Если спирт замёрз в стакане -
          Всё равно его не брошу .
          Буду грызть его зубами -
          Потому что он хороший ! lol
          bouncyhunter
          1. изя топ Сегодня, 09:11
            ждём дня флота,запасаемся шилом yes
            изя топ
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
              А как же без этого ? wink hi
              bouncyhunter
  6. Ken71 Сегодня, 08:51
    Интересно а когда наши патриоты предлагают тоже самое называя это национализацией.
    Ken71
  7. Екатерина II Сегодня, 09:43
    сложно сказать хорошая это новость или нет
    Итак
    ОНПЗ убыточен из-за прекращения поставок нефтепродуктов из России, для переработки которых и строилось предприятие
    а сам спор идет за стандартную для наших стран--приватизацию активов и национализацию убытков.
    И нет там правых и честных.
    Екатерина II
Картина дня