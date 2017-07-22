ИГИЛ не позволяет сирийской армии провести бросок на Дейр-эз-Зор

В районе трассы Хомс-Пальмира и возле границы с Ираком в настоящий момент идут напряженные бои между правительственными силами и террористами ИГИЛ. По данным правительственных источников, в зоде боев в районе населенного пункта Хумайма возле границы с Ираком было уничтожено 30 игиловцев, свыше 50 – получили ранения. В восточной части провинции Хомс в районе Аль-Мушайрифа в результате атаки ИГИЛ было уничтодено 2 сирийских солдата. В то де время САА и ее союзники продвинулись севернее дороги Хомс-Пальмира и заняли высоту Аль-Алам южнее населенного пункта Талия Аль-Харбия.