10:11 22 июля

Российский БПЛА "Орион": презентация уникального беспилотника

Работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторских работа (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" компания "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок – порядка 7500метров.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 09:25
    Это все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Но в войска когда? Когда все эти "чудо-характеристики" можно будет проверить в реальных условиях боя?
    svp67
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