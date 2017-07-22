Российский БПЛА "Орион": презентация уникального беспилотника
Работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторских работа (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" компания "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок – порядка 7500метров.
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