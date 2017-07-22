В ЛНР прошли учения по противодействию украинскому спецназу и диверсантам

Конечно же, наши граждане ощущают на себе эту террористическую угрозу, нависшую со стороны украинских властей. Недавние взрывы именно в центре Луганска свидетельство тому

Исходя из этого проводятся регулярные тренировки всех силовых ведомств нашей Республики, которые выступают в едином кулаке в противодействии преступных действий украинских властей. Сегодня вы видели, как слаженно отработал Корпус Народной милиции и подразделения МВД, специальное подразделение Министерства – наш славный "Беркут", который стоял у истоков нашей Республики

Сегодня в Луганске прошла тренировка по противодействию ДРГ противника. Такие тренировки мы проводим регулярно. Все силовые ведомства задействованы в данном мероприятии. Все отработали четко и слажено