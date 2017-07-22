13:20 22 июля

В ЛНР прошли учения по противодействию украинскому спецназу и диверсантам

Военнослужащие Народной милиции, сотрудники МВД, МГБ и МЧС Луганской Народной Республики провели совместные учения по противодействию силам специальных операций и диверсионно-разведывательным группам противника. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

По замыслу занятий, группа условных террористов предприняла штурм одного из административных зданий столицы, захватив в заложники группу гражданских лиц.

В ЛНР прошли учения по противодействию украинскому спецназу и диверсантам



Правоохранители Республики при поддержке снайперских групп Народной милиции незамедлительно приступили к контртеррористической операции, в ходе которой нейтрализовали условного противника и освободили заложников.

В занятиях также приняли участие спасатели МЧС, которые ликвидировали условное возгорание, возникшее в ходе перестрелки, а также вывели из условно горящего здания людей. В свою очередь, бригады скорой помощи оперативно эвакуировали условно пострадавших лиц.



Министр внутренних дел Республики генерал-майор Игорь Корнет пояснил, что подобные тренировки проводятся регулярно в связи активизацией диверсионной деятельности киевских силовиков на территории ЛНР.

Конечно же, наши граждане ощущают на себе эту террористическую угрозу, нависшую со стороны украинских властей. Недавние взрывы именно в центре Луганска свидетельство тому
- констатировал он -
Исходя из этого проводятся регулярные тренировки всех силовых ведомств нашей Республики, которые выступают в едином кулаке в противодействии преступных действий украинских властей. Сегодня вы видели, как слаженно отработал Корпус Народной милиции и подразделения МВД, специальное подразделение Министерства – наш славный "Беркут", который стоял у истоков нашей Республики




Сегодня в Луганске прошла тренировка по противодействию ДРГ противника. Такие тренировки мы проводим регулярно. Все силовые ведомства задействованы в данном мероприятии. Все отработали четко и слажено
- сообщил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.

Напомним, два теракта были совершены 7 июля в центре Луганска в районе площади Героев Великой Отечественной войны. В результате подрыва начиненного поражающими элементами взрывного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла женщина, ранения получили пять человек. Второй взрыв, при котором пострадали два человека, произошел в нескольких десятках метрах, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадавшие в результате терактов получили множественные травмы.


Использованы фотографии: Фото: Марина Сулименко / http://lug-info.com/
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Комментарии 5

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  1. Быков. Сегодня, 12:56
    В результате подрыва начиненного поражающими элементами взрывного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла женщина, ранения получили пять человек.

    Хейройская работа.
    Быков.
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:00
      Цитата: Быков.
      Хейройская работа.

      А то ! С мирным населением и памятниками воевать они "хэрои" , ведь сдачи не получат ! am
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 13:07
        Ох , когда же будет решение "сворачивать" весь этот бардак.
        cniza
      2. oleg-gr Сегодня, 13:08
        "...подобные тренировки проводятся регулярно...". Правильно поступают. Как завещал А.В. Суворов.
        oleg-gr
  2. DEZINTO Сегодня, 12:57
    Может уже признать их официально? Или это слишком? Они слишком не стабильны, да и вони будет наверное.....Хотя вони и так много и есть и будет.....вот не знаю задаюсь вопросом. Паспорта же признали, чего-бы уже республику не признать?
    DEZINTO
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