В ЛНР прошли учения по противодействию украинскому спецназу и диверсантам
Военнослужащие Народной милиции, сотрудники МВД, МГБ и МЧС Луганской Народной Республики провели совместные учения по противодействию силам специальных операций и диверсионно-разведывательным группам противника. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
По замыслу занятий, группа условных террористов предприняла штурм одного из административных зданий столицы, захватив в заложники группу гражданских лиц.
Правоохранители Республики при поддержке снайперских групп Народной милиции незамедлительно приступили к контртеррористической операции, в ходе которой нейтрализовали условного противника и освободили заложников.
В занятиях также приняли участие спасатели МЧС, которые ликвидировали условное возгорание, возникшее в ходе перестрелки, а также вывели из условно горящего здания людей. В свою очередь, бригады скорой помощи оперативно эвакуировали условно пострадавших лиц.
Министр внутренних дел Республики генерал-майор Игорь Корнет пояснил, что подобные тренировки проводятся регулярно в связи активизацией диверсионной деятельности киевских силовиков на территории ЛНР.
Напомним, два теракта были совершены 7 июля в центре Луганска в районе площади Героев Великой Отечественной войны. В результате подрыва начиненного поражающими элементами взрывного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла женщина, ранения получили пять человек. Второй взрыв, при котором пострадали два человека, произошел в нескольких десятках метрах, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадавшие в результате терактов получили множественные травмы.
По замыслу занятий, группа условных террористов предприняла штурм одного из административных зданий столицы, захватив в заложники группу гражданских лиц.
Правоохранители Республики при поддержке снайперских групп Народной милиции незамедлительно приступили к контртеррористической операции, в ходе которой нейтрализовали условного противника и освободили заложников.
В занятиях также приняли участие спасатели МЧС, которые ликвидировали условное возгорание, возникшее в ходе перестрелки, а также вывели из условно горящего здания людей. В свою очередь, бригады скорой помощи оперативно эвакуировали условно пострадавших лиц.
Министр внутренних дел Республики генерал-майор Игорь Корнет пояснил, что подобные тренировки проводятся регулярно в связи активизацией диверсионной деятельности киевских силовиков на территории ЛНР.
Конечно же, наши граждане ощущают на себе эту террористическую угрозу, нависшую со стороны украинских властей. Недавние взрывы именно в центре Луганска свидетельство тому- констатировал он -
Исходя из этого проводятся регулярные тренировки всех силовых ведомств нашей Республики, которые выступают в едином кулаке в противодействии преступных действий украинских властей. Сегодня вы видели, как слаженно отработал Корпус Народной милиции и подразделения МВД, специальное подразделение Министерства – наш славный "Беркут", который стоял у истоков нашей Республики
Сегодня в Луганске прошла тренировка по противодействию ДРГ противника. Такие тренировки мы проводим регулярно. Все силовые ведомства задействованы в данном мероприятии. Все отработали четко и слажено- сообщил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.
Напомним, два теракта были совершены 7 июля в центре Луганска в районе площади Героев Великой Отечественной войны. В результате подрыва начиненного поражающими элементами взрывного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла женщина, ранения получили пять человек. Второй взрыв, при котором пострадали два человека, произошел в нескольких десятках метрах, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадавшие в результате терактов получили множественные травмы.
Использованы фотографии: Фото: Марина Сулименко / http://lug-info.com/
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