Сторожевой корабль "Пытливый" присоединился к группировке ВМФ в Средиземном море

Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствии с планом ротации сил в составе группировки

Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.Согласно сообщения, 21 июля экипаж корабля "Пытливый" после планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, подтверждающих готовность к выполнению задач в море, взял курс на черноморские проливы, передает РИА Новости — заявил Трухачев.В конце ноября 2016 года "Пытливый" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, куда судно отправилось от берегов Крыма 25 мая.В Средиземном море в составе постоянного соединения Военно-морского флота выполняют задачи порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флотаВсего в составе группировки - новейший фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Николай Фильченков" и "Азов", подводная лодка "Краснодар", а также суда обеспечения