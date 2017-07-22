16:11 22 июля

Сторожевой корабль "Пытливый" присоединился к группировке ВМФ в Средиземном море

Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Согласно сообщения, 21 июля экипаж корабля "Пытливый" после планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, подтверждающих готовность к выполнению задач в море, взял курс на черноморские проливы, передает РИА Новости .

Сторожевой корабль "Пытливый" присоединился к группировке ВМФ в Средиземном море



Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствии с планом ротации сил в составе группировки
— заявил Трухачев.

В конце ноября 2016 года "Пытливый" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, куда судно отправилось от берегов Крыма 25 мая.

В Средиземном море в составе постоянного соединения Военно-морского флота выполняют задачи порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота

Всего в составе группировки - новейший фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Николай Фильченков" и "Азов", подводная лодка "Краснодар", а также суда обеспечения

Использованы фотографии: http://inqs.karnage.ru/
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Комментарии 10

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  1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
    Если я правильно понял , "Пытливый" присоединится , а информации о каком-либо корабле , убывающем к месту постоянной дислокации нет . Значит , это не плановая ротация , а усиление группировки в Средиземном море .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 14:51
      Похоже на то , но и мы можем не знать...
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:57
        Так нам по статусу знать не положено . soldier
        bouncyhunter
  2. kepmor Сегодня, 13:52
    всё-таки какие классные корабли строили в Союзе...61,1134 аз и буки,1155, а 1135 вообще "песня"...служить на нём - была мечта любого офицера-надводника...
    kepmor
    1. KudrevKN Сегодня, 15:19
      На счет "служба - лафа" на "мотоциклах"? Служба везде не мед, но пожалуй Вы правы, Коллега", на 1135 служить было легче (преддипломная стажировка на СКР "Летучий", КТОФ)!
      KudrevKN
      1. kepmor Сегодня, 15:32
        не знаю,не знаю...но 1135 к "мотоциклам" никто и никогда не относил...не ОВРа всё-таки...
        "мотоциклы" они другие были - 35,50,159,204,1124 и тральцы...вот на них служба действительно была не "сахар"...постоянные ДОЗКи, брандвахты, обеспечения то ПЛ,то авиации,то район закрыть,то торпеды подводников сутками искать...чернорабочие флота...сам через это прошел...короче ОВРа она и есть ОВРа...
        kepmor
  3. pol-smit.smit Сегодня, 13:53
    вообще то Григорович уже 2 недели в Севастополе стоит
    pol-smit.smit
    1. turbris Сегодня, 15:46
      Адмирал Макаров стоит на Неве, по плану подготовки ко дню ВМФ, сегодня его видел.
      turbris
  4. san4es Сегодня, 13:53
    Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ

    san4es
  5. винипух Сегодня, 15:20
    Что он там будет делать, какова задача?
    винипух
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