16:11 22 июля

Военнослужащие НОАК доставили технику для участия в играх "АрМИ-2017"

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), участники Международных армейских игр (АрМИ-2017), завершили процесс доставки техники и снаряжения к местам проведения соревнований. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении министерства обороны КНР.

Последняя из сухопутных команд НОАК, принимающих участие в АрМИ-2017, 21 июля прибыла в пункт назначения. К настоящему моменту все четыре сухопутных отряда Китая завершили доставку оборудования
- говорится в сообщении, передает ТАСС.




В этом году, отмечается в документе, доставка военнослужащих и техники проводилась двумя способами - железной дорогой и авиатранспортом. При этом самый протяженный маршрут составил 14 тыс. км. Сообщается, что сухопутные войска НОАК на территории РФ примут участие в четырех видах соревнований: "Танковый биатлон", "Отличники войсковой разведки", "Эльбрусское кольцо" и "Рембат".



Команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств подтвердили участие в Армейских международных играх этого года. АрМИ-2017 в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

Использованы фотографии: http://минобороны.рф/index.htm
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Комментарии 26

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:12
    Бла Бла бла, урррряяя! Ставьте мне тысячу плюсов!!!!!За спор с израильтянином, который к тому своими писульками провоцирует на резкий ответ -предупреждение, а за урррякание -плюсики! !!Я поууурякал -плюсуйте! !!!!!!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Pirogov Сегодня, 14:15
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Бла Бла бла, урррряяя! Ставьте мне тысячу плюсов!!!!!За спор с израильтянином, который к тому своими писульками провоцирует на резкий ответ -предупреждение, а за урррякание -плюсики! !!Я поууурякал -плюсуйте! !!!!!!!!

      У Вас всё хорошо ?
      Pirogov
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:18
        Если с сайтом что то не так, то как у пользователя сайта все может быть хорошо????
        Изгоняющий либероидов
    2. Logall Сегодня, 14:17
      Тогда и мне ! Я из-за них два предупреждения схватил. Меня Виталий ''Отдел'' предупреждал, но провокаторов было больше.
      Но я не отступил. Уряяяяяя!!!
      Logall
      1. Дуплет Сегодня, 14:54
        Уряя, мне вообще бан на 10 дней влепили, тоже плюсуйте))
        Дуплет
    3. влад66 Сегодня, 14:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      !!Я поууурякал -плюсуйте! !!!!!!!!

      Уряяяяяяяя!Можно мне плюс yes ,а предупреждения не надо. stop
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:24
        А нас спрашивают ли : нужно или нет ? Предупредить или не предупредить - вот в чём вопрос ... hi
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 15:47
          Паш, предупреждён-значит вооружён. Вооружён-значит опасен. Опасен- значит.....Требую приравнять предупреждение к ОМП! am
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
            Идея имеет право на жизнь . Предложи к рассмотрению в соответствующих инстанциях . wink
            bouncyhunter
  2. изя топ Сегодня, 14:32
    а янкесы с укропами чего-то меньжуются request вроде,две сильнейшие армии-одна в мире,другая а европе recourse
    изя топ
    1. kepmor Сегодня, 14:49
      то и менжуются, что за "базар" делом отвечать надо...видимо и боятся "ОтПУЩЕНИЯ"...грехов своих...так и живут не по понятиям человеческим...без стыда и совести...ущербные...
      kepmor
  3. vla kab Сегодня, 14:33
    Не понял почему истерика?Просто новость и..
    vla kab
    1. Logall Сегодня, 14:39
      А где ещё обсудить дуэли с ''детьми Давида''? Причём мои комментарии удалили, а где меня подстрекающе оскорбляют остались...
      Logall
    2. sabakina Сегодня, 14:46
      Цитата: vla kab
      Не понял почему истерика?Просто новость и..

      Тут кто-то есть? bully
      sabakina
  4. poquello Сегодня, 14:37
    Хорошо. Ждём репортажей и трансляций с игр.
    poquello
  5. SCHMEL Сегодня, 14:39
    Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК)

    Ну, а девушки там будут? smile
    SCHMEL
    1. изя топ Сегодня, 14:48
      Цитата: SCHMEL
      а девушки там будут?

      девчонок наших давайте спросим-
      неужто летом штанишки носят(с) feel
      изя топ
    2. Дуплет Сегодня, 14:56
      Остриё меча, как то напрягает.. А так, солдаты зачет.. Если вся китайская армия из таких состояла бы, то любую войну бы выиграли)) Девки поимели бы просто любую армию..
      Дуплет
      1. poquello Сегодня, 15:00
        Цитата: Дуплет
        Остриё меча, как то напрягает..

        махнёт ногой, а яйца на полу
        poquello
        1. Дуплет Сегодня, 15:01
          Цитата: poquello
          Цитата: Дуплет
          Остриё меча, как то напрягает..

          махнёт ногой, а яйца на полу

          ахах вот и я о том же..
          Дуплет
      2. К-612-О Сегодня, 15:13
        Это кореянки
        К-612-О
        1. Дуплет Сегодня, 15:19
          Цитата: К-612-О
          Это кореянки

          Да какая разница..))
          Дуплет
      3. kenig1 Сегодня, 15:20
        Хватит фантазировать озабоченные, это выступление ансамбля НОАК.
        kenig1
  6. Злой 55 Сегодня, 15:04
    Да вообще, в плане забанивания, хотелось бы узнать"А судьи кто?"..Судя по их нелогичным решениям и незнанию русского языка,бакалавры банят докторов..
    Злой 55
    1. sabakina Сегодня, 15:55
      Цитата: Злой 55
      Да вообще, в плане забанивания, хотелось бы узнать"А судьи кто?"..Судя по их нелогичным решениям и незнанию русского языка,бакалавры банят докторов..

      Суд был только в Союзе. Три человека ( судья + 2 народных заседателя)- одно решение. Сейчас, один человек (судья)- три решения (согласно тарифу).
      sabakina
  7. Клон Сегодня, 16:08
    Команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств...

    Ну, с наблюдателями все понятно, а команды из 28 стран??? Кто и из каких весей будут соревноваться?
    Клон
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