Минобороны сообщило о соглашениях по зоне деэскалации в Восточной Гуте
Еще одна зона деэскалации появилась в Сирии. По сообщению Минобороны РФ, в Каире по итогам переговоров подписано соглашение между Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны, по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута", передает РИА Новости
Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей. Соглашения определяют границы зоны деэскалации, места развертывания сил контроля и их полномочия, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей.
Первый гуманитарный конвой в Восточную Гуту и вывоз раненых планируются в ближайшие дни, отметили в министерстве.
Глава политбюро оппозиционной группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш назвал соглашение "наилучшим для сирийской ситуации". По его словам, в зоне будут присутствовать силы разграничения между группировкой и правительственными войсками, "это считается частью политического урегулирования или подготовки к нему". Аллуш добавил, что стороны договорились включить в эту зону район Джобар.
Наблюдение за зоной деэскалации в Восточной Гуте скорее всего будут вести Россия и США без Ирана, сообщил секретарь оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
В мае Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии и выступили гарантами по нему. Определение границ этих зон, а также решение вопроса контроля и мониторинга соблюдения режима прекращения огня являлось ключевым вопросом последнего раунда переговоров, который прошел в Астане в начале июля. Стороны обсуждали введение зон деэскалации в Восточной Гуте, Идлибе и Хомсе.
Кроме того, работу по созданию аналогичной зоны на юге страны ведут Россия, США и Иордания. Она включает районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Как отметил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, основные параметры уже обговорены, решаются детали.
Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей. Соглашения определяют границы зоны деэскалации, места развертывания сил контроля и их полномочия, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей.
Первый гуманитарный конвой в Восточную Гуту и вывоз раненых планируются в ближайшие дни, отметили в министерстве.
Глава политбюро оппозиционной группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш назвал соглашение "наилучшим для сирийской ситуации". По его словам, в зоне будут присутствовать силы разграничения между группировкой и правительственными войсками, "это считается частью политического урегулирования или подготовки к нему". Аллуш добавил, что стороны договорились включить в эту зону район Джобар.
Наблюдение за зоной деэскалации в Восточной Гуте скорее всего будут вести Россия и США без Ирана, сообщил секретарь оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
В мае Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии и выступили гарантами по нему. Определение границ этих зон, а также решение вопроса контроля и мониторинга соблюдения режима прекращения огня являлось ключевым вопросом последнего раунда переговоров, который прошел в Астане в начале июля. Стороны обсуждали введение зон деэскалации в Восточной Гуте, Идлибе и Хомсе.
Кроме того, работу по созданию аналогичной зоны на юге страны ведут Россия, США и Иордания. Она включает районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Как отметил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, основные параметры уже обговорены, решаются детали.
Использованы фотографии: https://www.infox.ru/
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