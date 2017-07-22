16:12 22 июля

Минобороны сообщило о соглашениях по зоне деэскалации в Восточной Гуте

Еще одна зона деэскалации появилась в Сирии. По сообщению Минобороны РФ, в Каире по итогам переговоров подписано соглашение между Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны, по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута", передает РИА Новости

Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей. Соглашения определяют границы зоны деэскалации, места развертывания сил контроля и их полномочия, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей.

Первый гуманитарный конвой в Восточную Гуту и вывоз раненых планируются в ближайшие дни, отметили в министерстве.


Минобороны сообщило о соглашениях по зоне деэскалации в Восточной Гуте


Глава политбюро оппозиционной группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш назвал соглашение "наилучшим для сирийской ситуации". По его словам, в зоне будут присутствовать силы разграничения между группировкой и правительственными войсками, "это считается частью политического урегулирования или подготовки к нему". Аллуш добавил, что стороны договорились включить в эту зону район Джобар.

Наблюдение за зоной деэскалации в Восточной Гуте скорее всего будут вести Россия и США без Ирана, сообщил секретарь оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.

В мае Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии и выступили гарантами по нему. Определение границ этих зон, а также решение вопроса контроля и мониторинга соблюдения режима прекращения огня являлось ключевым вопросом последнего раунда переговоров, который прошел в Астане в начале июля. Стороны обсуждали введение зон деэскалации в Восточной Гуте, Идлибе и Хомсе.

Кроме того, работу по созданию аналогичной зоны на юге страны ведут Россия, США и Иордания. Она включает районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Как отметил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, основные параметры уже обговорены, решаются детали.


Использованы фотографии: https://www.infox.ru/
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Комментарии 18

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:07
    Самое гадкое что может быть произошло -Иран заменили на сша, а янки то спецы по провокациям и гадостям, так что себе не выстрелили -очередь длинную дали в ноги -сразу в обе, такой ненужной и опасной заменой.
    Изгоняющий либероидов
    1. влад66 Сегодня, 15:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Иран заменили на сша,

      Согласен с вами,такого козлища в огород запустили,мама не горюй. sad
      влад66
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:39
        Цитата: влад66
        Согласен с вами,такого козлища в огород запустили,мама не горюй.

        Я думаю, у нас сейчас стоит задача втянуть в мирную жизнь как можно больше "умеренной оппозиции". Дать, так сказать, почувствовать им вкус этой мирной жизни, чтобы они не стремились воевать, а поняли, что худой мир лучше войны. Да, приходится это делать с помощью США, но похоже нам выбирать не приходится: слишком сирийская армия распылена по территории страны. Иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд.
        СРЦ П-15
        1. влад66 Сегодня, 15:59
          Цитата: СРЦ П-15
          Да, приходится это делать с помощью США, но похоже нам выбирать не приходится: слишком сирийская армия распылена по территории страны. Иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд

          Приходиться Александр! hi США так и будут подталкивать нас делать шаги назад,вся эта "умеренная оппозиция" якшается с "ан Нусрой",хоть и бодается с ИГИЛ,но воюет с войсками Асада и находится под штатами.Вот в угоду этой "оппозиции" и Иран убрали,а полосатики никаких договоров в Астане не подписывали.случись какая нибудь заварушка,им пофиг они белые и пушистые, а виноваты как всегда Россия и Асад.Это Александр не нытье,а так мысли вслух.Веры то нет амерцам,ведь они на любую гадость способны. what hi
          влад66
    2. винипух Сегодня, 15:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Иран заменили на сша

      ну наконец
      винипух
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:30
        Цитата: винипух
        ну наконец

        А Вам лишь бы на конец... negative
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:42
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: винипух
          ну наконец

          А Вам лишь бы на конец... negative

          Саш , привет , друже ! hi drinks
          На смутные мысли наводить , какой-то небесно-голубой армадой попахиваеть ... Тревожно ето , пойду капканы вокруг дома насторожу по-новой ... А то шастают по огородам всякие , креветок из бочки тырють ! angry
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:47
            Цитата: bouncyhunter
            Саш , привет , друже !
            На смутные мысли наводить , какой-то небесно-голубой армадой попахиваеть ... Тревожно ето , пойду капканы вокруг дома насторожу по-новой ... А то шастают по огородам всякие , креветок из бочки тырють !

            Привет, Паша! drinks hi Ты главное и за капканами поглядывай - а то и их унесут вместе с креветками! laughing
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:52
              Хрен им в бок ! У меня вокруг каждого капкана ловушки стоят , как раз для любителей сладкого слова "халява" ! bully
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:55
                Цитата: bouncyhunter
                Хрен им в бок ! У меня вокруг каждого капкана ловушки стоят , как раз для любителей сладкого слова "халява" !

                Эти ловушки, я надеюсь не коровьи "лепёшки"? laughing
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:05
                  Саня , я тебя умоляю ! bully Коровьи лепёшки попавшемуся покажутся детскими мультиками про кота и мышь . wink
                  bouncyhunter
        2. Tusv Сегодня, 15:57
          Цитата: СРЦ П-15
          А Вам лишь бы на конец

          Монотеиская субкультура обречена на вымирание. Конец носом чуют, а понять пока не могут hi
          Tusv
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:03
            Цитата: Tusv
            Конец носом чуют, а понять пока не могут

            Ну, если конец перед носом, то понимать что-либо, уже поздно... lol feel hi
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:09
              Это точно : тут впору вспоминать чем батин дрын пахнет ... wink feel
              bouncyhunter
    3. kepmor Сегодня, 15:21
      гадко оно конечно же так...но видимо "умеренные" без матрасников не идут на деэскалацию...пахан не велит...да и богоизбранные завыли намедни...
      не всё там так однозначно...
      сейчас главное игиловцев затоптаь в песок...хотя дальше будет ещё интереснее,когда Сирию дербанить начнут..падальщики уже в ожидании пиршества...
      kepmor
      1. poquello Сегодня, 15:24
        Цитата: kepmor
        дальше будет ещё интереснее,когда Сирию дербанить начнут..падальщики уже в ожидании пиршества...

        начать то может и начнут, только кто ж им даст
        poquello
        1. kepmor Сегодня, 15:46
          особо и спрашивать не будут...не питайте иллюзий..."победители" набегут отовсюду...вспомните 45-й...
          kepmor
          1. poquello Сегодня, 16:06
            Цитата: kepmor
            особо и спрашивать не будут...не питайте иллюзий..."победители" набегут отовсюду...вспомните 45-й...

            а все стороны и не стороны подписались под целостностью Сирии, тч "зоны" будут действовать до объединительных или примирительных выборов и реформ, там всего два варианта - либо светская демократическая Сирия с учетом интересов всех групп (по возможности), либо всё у Асада, а потом уже под давлением России переход к первому варианту, это то движение которое шло перед смутой.
            poquello
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