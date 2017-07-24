Рассказы об оружии. «Элефантино», или Cannone da 47/32 Mod. 35



Зачастую колеса снимались, чтобы снизить заметность орудия.







Зачастую колеса снимались, чтобы снизить заметность орудия.







Рассказ начнем не с обычного описания, а с событий, происходивших на военно-историческом фестивале «Поле боя», где, снимая танк «Рено», я случайно поймал в кадр троицу в странной форме, тащившую по грязи на себе детали то ли орудия, то ли крупнокалиберного пулемета. Заинтересовало, и я пошлепал за ними.Парни явно искали местечко посуше, и нашли у коллег, немецких противотанкистов. Сгрузили все с себя, и началась сборка орудия.В итоге получилось вот это:Из беседы выяснилось, что это действительно «итальянцы», и пушка тоже итальянская, с милым таким прозвищем «Элефантино», то есть «слоненок».Однако корни у слоненка оказались австрийские.В 1935 году Италия для замены 65-мм горных орудий 65/17 Mod. 1908/1913 закупила в Австрии у фирмы "Бёлер" 276 пушек, получивших наименование Cannone da 47/32 Mod. 35.Позже была приобретена лицензия, и орудие начало производиться рядом итальянских фирм и арсеналов. Итальянское орудие отличалось от оригинала отсутствием дульного тормоза, измененными колесами и станинами. В Италии орудие прошло ряд модернизаций, а также использовалось в качестве танкового. Устанавливалось в качестве основного орудия на танки типа M13/40, M14/41, самоходку L40 и бронеавтомобили. В общем, тот еще "лего" оказался.Калибр, мм: 47Дульная скорость, м/с: 630—670Масса в боевом положении, кг: 336Углы обстрелаУгол ВН, град: −5/+52Угол ГН, град: 45 — 60Боевая скорострельность, выстр/мин: 10-11Пушка использовалась в качестве основного противотанкового средства. Стрельба могла вестись двумя основными типами боеприпасов, это осколочная граната и бронебойный снаряд.Весьма неплохими были показатели бронепробиваемости — с дистанции 100 метров бронебойный снаряд массой 1,44 кг и начальной скоростью 670 м/с мог пробить 57-мм бронеплиту, установленную вертикально.Хотя с расстоянием эффективность воздействия снаряда уменьшалась (500 м — 43/44 мм, 1000 м — 32 мм, 1500 м — 23 мм, 2000 м — 17 мм) этого было вполне достаточно для поражения любого легкого или среднего танка тех лет.«Элефантино» оказался весьма неплохим орудием, хотя не без недостатков, из которых главным было отсутствие бронещита, который так и не смогли придумать почему-то. Зато пушка была реально легкой и для ее перемещения в разобранном состоянии с боекомплектом требовалось 10 человек или 6 ослов или лошадей. Ослы — это не в качестве сравнения, в горных районах осел был более качественной тягловой силой, нежели лошадь или грузовик.Орудие состояло на вооружении Альпийского корпуса, разгромленного во время Великой Отечественной войны на Дону в 1943 году.Как противотанковое орудие было пригодно лишь в первое время, после 1942 года «Элефантино» ничего не мог сделать с броней Т-34, ставшим нашим основным танком. Так что, несмотря на австрийские корни, итальянка славой себя не покрыла. Впрочем, ничего обидного в этом и нет, так случилось со многими.Выражаем благодарность ВИК «Forza, Italia» за предоставленную информацию.