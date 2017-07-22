18:47 22 июля

Тесты шлема для истребителей F-35 провалились из-за дефектной камеры

Самая дорогостоящая оружейная программа в мировой истории столкнулась с очередной проблемой. Шлем с функцией ночного видения для пилотов самолетов F-35B оказался неспособным отображать окружающую действительность при отсутствии лунного света, передает портал marinecorpstimes.com

Во время одной из ночных посадок F-35B на палубу списанного авианосца «Америка», камера ночного видения, встроенная в шлем пилота, оказалась бесполезной, и самолет пришлось садить практически «на ощупь». Проблема оказалась в том, что в безлунную ночь камера не может функционировать должным образом из-за недостатка освещения. Пилот Том Филдс признался, что не видел даже сигнальные огни. После успешного приземления он заявил, что во второй раз не хотел бы испытать нечто подобное.

Тесты шлема для истребителей F-35 провалились из-за дефектной камеры

Шлем пилота истребителя F-35 стоимостью $400 000



По словам Джо ДеллаВедова, пресс-секретаря программы F-35, над устранением проблемы уже работают, но это может занять несколько месяцев. Ранее пилоты истребителей F-35 уже жаловались на плохую работу камеры ночного видения, установленной в шлеме, но разработчики заявили о том, что проблема была исправлена с выходом третьего поколения шлемов. Однако оказалось, что камера шлема третьего поколения, стоимость которого оценивается в $400 000, также не лишена существенных недостатков.

F-35B Lightning II — одна из трех модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.

Использованы фотографии: https://www.marinecorpstimes.com/
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Комментарии 36

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:49
    То триппер, то ангина, то понос, то скарлатина. Весело пилят бюджет и смешат весь остальной мир. Хотя допускаю, что "шестеркам" из НАТО не так весело.
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 16:56
      Да уж , размах не чета нашим. lol
      cniza
      1. Ополченец Сегодня, 17:05
        Когда цена шапки-невидимки-шлема достигнет мильёна доларив, от тогда будет оно совершенством и чудом человеческого амерского разума.
        Ополченец
        1. Mystery12345 Сегодня, 17:11
          Тесты шлема для истребителей F-35 провалились из-за дефектной камеры
          заменят...но это-реально следующее поколение.нет?
          Mystery12345
        2. 210окв Сегодня, 17:36
          При чем тут стоимость?Тем более что для них это не критично.
          Цитата: Ополченец
          Когда цена шапки-невидимки-шлема достигнет мильёна доларив, от тогда будет оно совершенством и чудом человеческого амерского разума.
          210окв
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:28
        cniza
        Да уж , размах не чета нашим.
        У нас проще.Доклад наверх.Нет спецов.Берём узких.Сверху окей.Набрали кого сварщиками 5 го разряда кого кем.Ультра спецы.По документам 50 000-75000 зарплата.На руки этой шобле по 20 000 .Кое как выполнили.Начальство довольно.Узкие олигархами домой.Бюджет не оскуднел .Одни русские без работы как были так и есть.А узкие до ИГИЛ билет заработали.Потом задание.Убийство простых русских.В общем круговорот бабла в природе.Одни простые русские смотрят на этот круговорот и кулаки уже ох как чешутся.
        Наблюдатель2014
      3. poquello Сегодня, 17:36
        Цитата: cniza
        Да уж , размах не чета нашим. lol

        придётся им ждать когда у наших пехотинцев подобные появятся
        poquello
    2. 210окв Сегодня, 17:34
      Ну если честно.то и у нашей техники проблем хватает
      И все это решаемо.тем более с их возможностями
      Цитата: oleg-gr
      То триппер, то ангина, то понос, то скарлатина. Весело пилят бюджет и смешат весь остальной мир. Хотя допускаю, что "шестеркам" из НАТО не так весело.
      210окв
      1. poquello Сегодня, 17:52
        Цитата: 210окв
        И все это решаемо.тем более с их возможностями

        и на каком уровне у них работа с нейрошлемами?
        poquello
  2. Tusv Сегодня, 16:50
    Только показали новую камеру, которую у нас уже продемонстрировали(видимость обалденная), так все шлемы пришли в негодность. Пилите гири, Шура, они золотые
    Tusv
  3. DEZINTO Сегодня, 16:50
    Где - то читал что себестоимость этой каски 1000 долларов. Но пентагон не был бы пентагоном. На выходе 400 000.
    DEZINTO
    1. sabakina Сегодня, 17:01
      Вы "Ералаш" про часы видели?
      sabakina
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:08
        sabakina hi
        Вы "Ералаш" про часы видели?
        Да. feel
        Наблюдатель2014
        1. sabakina Сегодня, 18:15
          Сергей, feel вообще то я про другие часы... feel
          sabakina
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:25
            Вячеслав там про часы чего только нет. В смысле планеты! Ералаш laughing
            Наблюдатель2014
  4. Стройбат запаса Сегодня, 16:51
    Теперь потребуют еще 100500 ярдов зелени на модернизацию камер?
    Или просто заменят китайские комплектующие корейскими?
    Стройбат запаса
  5. Altona Сегодня, 16:52
    Вы фсьо врёти! belay
    Altona
    1. Джедай Сегодня, 17:27
      А как же! Мировой жандарм не может ошибаться, выше США только звёзды, круче - только горы! yes
      Джедай
      1. NIKNN Сегодня, 17:44
        wink
        Цитата: Джедай
        выше США только звёзды, круче - только горы!

        Нет ни чего круче вареного яйца в крутую.... wink wink
        NIKNN
        1. Джедай Сегодня, 17:48
          Ценю в людях юмор! good Я просто процитировал слова одного анекдота. Но ведь США не любят и не умеют признавать свои ошибки, эта история с F-35 вряд ли станет исключением.
          Джедай
  6. mitrich Сегодня, 16:54
    А у нас то есть что то подобное, даже с тремя дефектами? Или как с БПЛА, нет на выходе даже опытного образца? recourse
    Смеяться можно, при наличии своего рабочего девайса.
    mitrich
    1. sabakina Сегодня, 17:00
      А что, говорящий кошак на плече пилота Вас уже не устраивает?
      sabakina
      1. DEZINTO Сегодня, 17:07
        А что, говорящий кошак на плече пилота Вас уже не устраивает?




        laughing Тренируют во всю. И ночью кстати видят отлично хоть с Луной хоть без неё.
        DEZINTO
        1. sabakina Сегодня, 17:39
          Николай, спасибо за видео! good Этому кошаку надо сразу давать дважды Героя! Первого, за то, что не свалился, второе, за то, что послал их с ихней помощью!
          И ночью кстати видят отлично хоть с Луной хоть без неё.
          недаром кошки в древнем Египте были священными животными...
          sabakina
    2. Tusv Сегодня, 17:06
      Цитата: mitrich
      А у нас то есть что то подобное, даже с тремя дефектами? Или как с БПЛА, нет на выходе даже опытного образца?

      Опытный образец у нас есть. Об этом 2 недели назад здесь писали. Монохромное, но четкое изображение, как днем. А американцам этого мало. надо расскрасить
      Tusv
    3. Стабилиози Сегодня, 17:14
      https://topwar.ru/82171-zamestitel-gendirektora-k
      ret-rasskazal-o-vozmozhnostyah-shlema-pilota-pak-
      fa.html
      Заместитель генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Игорь Насенков поделился подробностями о новом шлеме для пилотов ПАК ФА, отметив, что раньше его возможности можно было увидеть лишь в фантастических фильмах.
      Стабилиози
  7. sabakina Сегодня, 16:57
    Шлем с функцией ночного видения для пилотов самолетов F-35B оказался неспособным отображать окружающую действительность при отсутствии лунного света,

    Они кошачье зрение захотели переплюнуть? belay Фигвам! Кошаки стояли, стоят и будут стоять на страже нашего неба!
    sabakina
  8. А. Привалов Сегодня, 17:25
    Читаем источник:

    “This is why we have a flight test program – to characterize performance as well as identify anomalies so that we can work solutions and ensure the performance of the aircraft meets warfighter requirements,” the company said in the statement.

    Правильно. Именно для этого и существует.
    А. Привалов
    1. sabakina Сегодня, 17:42
      Г-н А. Привалов, у культурных людей принято переводить то, о чём говорят.
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 18:16
        Цитата: sabakina
        Г-н А. Привалов, у культурных людей принято переводить то, о чём говорят.

        Тут без гугл переводчика фсё понятно. Нужно развивать системы управления огнем, дыбы Русские летчики нас неотпинали, как это было в Корее и ПВОшики не сбивали пачками, как во Вьетнаме. Остальное лишние словеса hi
        Tusv
  9. anjey Сегодня, 17:38
    а шлем разрабатывали ребята из солнечного Израиля,так что пилите Шура гири -они золотые!!!!!
    anjey
  10. anjey Сегодня, 17:43
    Цитата: Tusv
    Только показали новую камеру, которую у нас уже продемонстрировали(видимость обалденная), так все шлемы пришли в негодность. Пилите гири, Шура, они золотые
    не хотел плагиата ,так что извиняйте...
    anjey
  11. Приговор Сегодня, 17:57
    Ща у евреев израильских приступ будет. Не пишите плохо про F-35... laughing
    Приговор
  12. faterdom Сегодня, 18:02
    Пилот Том Филдс признался, что не видел даже сигнальные огни. После успешного приземления он заявил, что во второй раз не хотел бы испытать нечто подобное.

    Вот пилоты у американцев традиционно суперские. Это да. А шлем могли и на "алибабе" купить в 10 раз дешевле. Уже бы получили.
    faterdom
  13. Sedoy Сегодня, 18:12
    * Во время одной из ночных посадок F-35B на палубу списанного авианосца «Америка»
    -------------
    автор брешет как пес шелудивый...

    USS America (CV-66)
    Статус: Затоплен
    "19 апреля 2005 года на авианосце подорвали несколько зарядов моделирующих попадания торпед и крылатых ракет. 14 мая примерно в 11-30 авианосец был затоплен."
    Sedoy
  14. Dzafdet Сегодня, 18:21
    Упс! а просо проверить на земле при разных режимах освещённости не судьба? Видно с головками что-то не то верхними... laughing tongue wassat
    Dzafdet
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