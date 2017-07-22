Тесты шлема для истребителей F-35 провалились из-за дефектной камеры
Самая дорогостоящая оружейная программа в мировой истории столкнулась с очередной проблемой. Шлем с функцией ночного видения для пилотов самолетов F-35B оказался неспособным отображать окружающую действительность при отсутствии лунного света, передает портал marinecorpstimes.com
Во время одной из ночных посадок F-35B на палубу списанного авианосца «Америка», камера ночного видения, встроенная в шлем пилота, оказалась бесполезной, и самолет пришлось садить практически «на ощупь». Проблема оказалась в том, что в безлунную ночь камера не может функционировать должным образом из-за недостатка освещения. Пилот Том Филдс признался, что не видел даже сигнальные огни. После успешного приземления он заявил, что во второй раз не хотел бы испытать нечто подобное.
По словам Джо ДеллаВедова, пресс-секретаря программы F-35, над устранением проблемы уже работают, но это может занять несколько месяцев. Ранее пилоты истребителей F-35 уже жаловались на плохую работу камеры ночного видения, установленной в шлеме, но разработчики заявили о том, что проблема была исправлена с выходом третьего поколения шлемов. Однако оказалось, что камера шлема третьего поколения, стоимость которого оценивается в $400 000, также не лишена существенных недостатков.
F-35B Lightning II — одна из трех модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.
Во время одной из ночных посадок F-35B на палубу списанного авианосца «Америка», камера ночного видения, встроенная в шлем пилота, оказалась бесполезной, и самолет пришлось садить практически «на ощупь». Проблема оказалась в том, что в безлунную ночь камера не может функционировать должным образом из-за недостатка освещения. Пилот Том Филдс признался, что не видел даже сигнальные огни. После успешного приземления он заявил, что во второй раз не хотел бы испытать нечто подобное.
Шлем пилота истребителя F-35 стоимостью $400 000
По словам Джо ДеллаВедова, пресс-секретаря программы F-35, над устранением проблемы уже работают, но это может занять несколько месяцев. Ранее пилоты истребителей F-35 уже жаловались на плохую работу камеры ночного видения, установленной в шлеме, но разработчики заявили о том, что проблема была исправлена с выходом третьего поколения шлемов. Однако оказалось, что камера шлема третьего поколения, стоимость которого оценивается в $400 000, также не лишена существенных недостатков.
F-35B Lightning II — одна из трех модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.
Использованы фотографии: https://www.marinecorpstimes.com/
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