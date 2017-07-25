Рассказы об оружии. 75-мм противотанковая пушка Раk 40
История появления этого орудия началась еще в 1938 году, когда Управлением вооружений Вермахта было выдано задание на проектирование и постройку 75-мм противотанкового орудия.
В конкурсе участвовали две фирмы: «Рейнметалл-Борзиг» и «Крупп». На первом этапе победил образец «Рейнметалла», а изделие фирмы «Крупп» стало основой для создания 75-мм пушки образца 1941 года.
Рейнметалловский прототип получил наименование 7,5 cm Pak. 40… и на этом все остановилось. Нужды в противотанковой пушке столь крупного калибра не было. Все проблемы на поле боя вполне успешно решала 37-мм противотанковая пушка образца 1936 года.
Pak 40 получилась весьма тяжёлой и не очень мобильной. Для транспортировки пушки требовался тягач, особенно там, где с дорогами было не очень, либо в условиях распутицы. Так что первоначально Pak 40 вообще не вписывалась в концепцию «блицкрига», и поэтому заказа на серийное производство в 1940 году не последовало.
Да, бои во Франции с танками союзников S-35, B-1bis и «Матильда», имевшими некоторое противоснарядное бронирование, выявили необходимость орудия с характеристиками Pak 40.
Однако кампания на Западном фронте закончилась быстро, а в следующих кампаниях вермахта в Югославии и на Крите целей, для которых могла бы понадобиться Pak 40, не нашлось, и ставка была сделана на налаживание серийного производства пушки 5 cm Pak. 38.
Вопрос об организации серийного выпуска 75-мм противотанковой пушки был отложен совсем в долгий ящик.
Ситуация изменилась после нападения Германии на Советский Союз, когда пришлось столкнуться с новыми советскими танками Т-34 и КВ.
Принятие на вооружение 50-мм противотанковой пушки Pak 38 несколько улучшило возможности вермахта по борьбе с новыми советскими танками, но и это орудие обладало существенными недостатками. К самым важным из них относятся:
— уверенно пробить броню Т-34 или КВ мог только 50-мм подкалиберный снаряд. По статистике поражений танка Т-34 в конце 1941 — начале 1942 года фатальными были 50 % попаданий 50-мм снарядов, а вероятность выведения из строя Т-34 или КВ одним попаданием 50-мм снаряда была ещё ниже;
— в качестве материала для металлокерамического сердечника использовался карбид вольфрама, а запасы вольфрама в Третьем рейхе были весьма ограничены;
— слабое действие Pak 38 по небронированным целям.
И тем не менее, пока ещё существовала надежда на «блицкриг», руководство вермахта не спешило с принятием на вооружение Pak 40. Но к концу осени 1941 года немецким военным стало ясно, что дезорганизация советских войск в значительной степени преодолена, и количество Т-34 на всех фронтах начало неуклонно увеличиваться. Это делало их очень опасным противником, и существующие средства для борьбы с ними были официально признаны недостаточными.
И в ноябре 1941 года Pak 40 была принята на вооружение, массовое производство началось.
В 1942 году началось постепенное перевооружение всех частей противотанковой артиллерии вермахта на Pak 40, которое окончательно завершилось к началу 1943 года. Рапорты из советских танковых войск начала 1943 года подчёркивают, что основным калибром немецкой противотанковой артиллерии является 75-мм, а процент поражений меньшими калибрами таков, что его можно не принимать во внимание. Все попадания калибра 75-мм в Т-34 были признаны фатальными.
В 1942—1945 гг. орудие было эффективным средством против любого воевавшего среднего танка союзников, поэтому его производство продолжалось до самого конца Второй мировой войны.
Надёжную защиту от его огня удалось реализовать только в танках ИС-2 и Т-44 (последний не принимал участия в боевых действиях). Что касается ИС-2, то статистика по безвозвратно выведенным из строя танкам была такова, что на долю калибра 75-мм приходилось 14 % потерь (остальное — калибр 88 мм и кумулятивные «Фаустпатроны»).
Противотанковая пушка Pak 40 поставлялась союзникам Германии — Венгрии, Финляндии, Румынии и Болгарии. С переходом трёх последних в 1944 году в антигитлеровскую коалицию Pak 40 в вооружённых силах этих стран использовались против немцев. Эти орудия состояли на вооружении их армий и после окончания Второй мировой войны. Также трофейные Pak 40 активно использовались в Красной армии.
Всего в Германии выпустили 23 303 буксируемых орудий Pak 40 и ещё около 2600 стволов смонтировали на различных самоходных лафетах (например, Marder II). Это было самое массовое орудие, выпускаемое на территории рейха.
Pak 40 использовалась в подавляющем большинстве случаев как противотанковая пушка, стреляющая по своим целям прямой наводкой. По бронебойному действию Pak 40 превосходила аналогичное советское 76,2-мм орудие ЗИС-3, это было вызвано более мощным пороховым зарядом в выстреле Pak 40 — 2,7 кг (у выстрела ЗИС-3 — 1 кг).
Однако Pak 40 имела менее эффективные системы гашения отката, в результате чего при выстреле сильнее «зарывалось» сошниками в грунт, в результате чего сильно проигрывало ЗиС-3 в возможности быстро сменить позицию или перенести огонь. А иногда зарывалась так, что выдрать их грунта можно было только с помощью трактора.
Ближе к концу войны производству противотанковых орудий в нацистской Германии был присвоен один из наивысших приоритетов. Как следствие, в вермахте стала ощущаться нехватка гаубиц. В результате, Pak 40 стали применять для стрельбы с закрытых позиций по образцу дивизионной пушки ЗИС-3 в Красной армии.
В этом решении вроде бы было ещё одно преимущество — в случае глубокого прорыва и выхода танков к позициям немецкой артиллерии Pak 40 вновь становилась противотанковой пушкой. Однако оценки масштабов боевого применения Pak 40 в таком качестве очень противоречивы. ЗИС-3 была вне конкуренции в плане универсальности и мобильности, пусть и проигрывая по бронепробитию.
По завершении Второй Мировой войны, имевшиеся в большом количестве Pak 40 были приняты на вооружение во Франции, где было налажено производство боеприпасов для них. А в 1959 году в составе Вьетнамской Народной армии были созданы несколько противотанковых артиллерийских дивизионов, вооруженных поставленными из СССР трофейными орудиями Pak 40.
Тактико-технические характеристики:
Калибр, мм: 75
Масса в боевом положении, кг: 1425
Угол горизонтальной наводки: 65°
Максимальный угол возвышения: +22°
Минимальный угол склонения: −5°
Темп огня, выстрелов в минуту: 14
Дульная скорость снаряда, м/с:
933 (подкалиберный бронебойный)
792 (калиберный бронебойный)
550 (осколочно-фугасный)
Дальность прямого выстрела, м: 900—1300 (зависит от типа снаряда)
Максимальная дальность стрельбы, м: 7678 (по другим данным, около 11,5 км)
Масса снаряда, кг: от 3,18 до 6,8
Бронепробиваемость: (500 м, угол встречи 90°, гомогенная броня средней твёрдости, мм:
135 (калиберным бронебойным)
154 (подкалиберным бронебойным)
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
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