Рассказы об оружии. 75-мм противотанковая пушка Раk 40







История появления этого орудия началась еще в 1938 году, когда Управлением вооружений Вермахта было выдано задание на проектирование и постройку 75-мм противотанкового орудия.В конкурсе участвовали две фирмы: «Рейнметалл-Борзиг» и «Крупп». На первом этапе победил образец «Рейнметалла», а изделие фирмы «Крупп» стало основой для создания 75-мм пушки образца 1941 года.Рейнметалловский прототип получил наименование 7,5 cm Pak. 40… и на этом все остановилось. Нужды в противотанковой пушке столь крупного калибра не было. Все проблемы на поле боя вполне успешно решала 37-мм противотанковая пушка образца 1936 года.Pak 40 получилась весьма тяжёлой и не очень мобильной. Для транспортировки пушки требовался тягач, особенно там, где с дорогами было не очень, либо в условиях распутицы. Так что первоначально Pak 40 вообще не вписывалась в концепцию «блицкрига», и поэтому заказа на серийное производство в 1940 году не последовало.Да, бои во Франции с танками союзников S-35, B-1bis и «Матильда», имевшими некоторое противоснарядное бронирование, выявили необходимость орудия с характеристиками Pak 40.Однако кампания на Западном фронте закончилась быстро, а в следующих кампаниях вермахта в Югославии и на Крите целей, для которых могла бы понадобиться Pak 40, не нашлось, и ставка была сделана на налаживание серийного производства пушки 5 cm Pak. 38.Вопрос об организации серийного выпуска 75-мм противотанковой пушки был отложен совсем в долгий ящик.Ситуация изменилась после нападения Германии на Советский Союз, когда пришлось столкнуться с новыми советскими танками Т-34 и КВ.Принятие на вооружение 50-мм противотанковой пушки Pak 38 несколько улучшило возможности вермахта по борьбе с новыми советскими танками, но и это орудие обладало существенными недостатками. К самым важным из них относятся:— уверенно пробить броню Т-34 или КВ мог только 50-мм подкалиберный снаряд. По статистике поражений танка Т-34 в конце 1941 — начале 1942 года фатальными были 50 % попаданий 50-мм снарядов, а вероятность выведения из строя Т-34 или КВ одним попаданием 50-мм снаряда была ещё ниже;— в качестве материала для металлокерамического сердечника использовался карбид вольфрама, а запасы вольфрама в Третьем рейхе были весьма ограничены;— слабое действие Pak 38 по небронированным целям.И тем не менее, пока ещё существовала надежда на «блицкриг», руководство вермахта не спешило с принятием на вооружение Pak 40. Но к концу осени 1941 года немецким военным стало ясно, что дезорганизация советских войск в значительной степени преодолена, и количество Т-34 на всех фронтах начало неуклонно увеличиваться. Это делало их очень опасным противником, и существующие средства для борьбы с ними были официально признаны недостаточными.И в ноябре 1941 года Pak 40 была принята на вооружение, массовое производство началось.В 1942 году началось постепенное перевооружение всех частей противотанковой артиллерии вермахта на Pak 40, которое окончательно завершилось к началу 1943 года. Рапорты из советских танковых войск начала 1943 года подчёркивают, что основным калибром немецкой противотанковой артиллерии является 75-мм, а процент поражений меньшими калибрами таков, что его можно не принимать во внимание. Все попадания калибра 75-мм в Т-34 были признаны фатальными.В 1942—1945 гг. орудие было эффективным средством против любого воевавшего среднего танка союзников, поэтому его производство продолжалось до самого конца Второй мировой войны.Надёжную защиту от его огня удалось реализовать только в танках ИС-2 и Т-44 (последний не принимал участия в боевых действиях). Что касается ИС-2, то статистика по безвозвратно выведенным из строя танкам была такова, что на долю калибра 75-мм приходилось 14 % потерь (остальное — калибр 88 мм и кумулятивные «Фаустпатроны»).Противотанковая пушка Pak 40 поставлялась союзникам Германии — Венгрии, Финляндии, Румынии и Болгарии. С переходом трёх последних в 1944 году в антигитлеровскую коалицию Pak 40 в вооружённых силах этих стран использовались против немцев. Эти орудия состояли на вооружении их армий и после окончания Второй мировой войны. Также трофейные Pak 40 активно использовались в Красной армии.Всего в Германии выпустили 23 303 буксируемых орудий Pak 40 и ещё около 2600 стволов смонтировали на различных самоходных лафетах (например, Marder II). Это было самое массовое орудие, выпускаемое на территории рейха.Pak 40 использовалась в подавляющем большинстве случаев как противотанковая пушка, стреляющая по своим целям прямой наводкой. По бронебойному действию Pak 40 превосходила аналогичное советское 76,2-мм орудие ЗИС-3, это было вызвано более мощным пороховым зарядом в выстреле Pak 40 — 2,7 кг (у выстрела ЗИС-3 — 1 кг).Однако Pak 40 имела менее эффективные системы гашения отката, в результате чего при выстреле сильнее «зарывалось» сошниками в грунт, в результате чего сильно проигрывало ЗиС-3 в возможности быстро сменить позицию или перенести огонь. А иногда зарывалась так, что выдрать их грунта можно было только с помощью трактора.Ближе к концу войны производству противотанковых орудий в нацистской Германии был присвоен один из наивысших приоритетов. Как следствие, в вермахте стала ощущаться нехватка гаубиц. В результате, Pak 40 стали применять для стрельбы с закрытых позиций по образцу дивизионной пушки ЗИС-3 в Красной армии.В этом решении вроде бы было ещё одно преимущество — в случае глубокого прорыва и выхода танков к позициям немецкой артиллерии Pak 40 вновь становилась противотанковой пушкой. Однако оценки масштабов боевого применения Pak 40 в таком качестве очень противоречивы. ЗИС-3 была вне конкуренции в плане универсальности и мобильности, пусть и проигрывая по бронепробитию.По завершении Второй Мировой войны, имевшиеся в большом количестве Pak 40 были приняты на вооружение во Франции, где было налажено производство боеприпасов для них. А в 1959 году в составе Вьетнамской Народной армии были созданы несколько противотанковых артиллерийских дивизионов, вооруженных поставленными из СССР трофейными орудиями Pak 40.Тактико-технические характеристики:Калибр, мм: 75Масса в боевом положении, кг: 1425Угол горизонтальной наводки: 65°Максимальный угол возвышения: +22°Минимальный угол склонения: −5°Темп огня, выстрелов в минуту: 14Дульная скорость снаряда, м/с:933 (подкалиберный бронебойный)792 (калиберный бронебойный)550 (осколочно-фугасный)Дальность прямого выстрела, м: 900—1300 (зависит от типа снаряда)Максимальная дальность стрельбы, м: 7678 (по другим данным, около 11,5 км)Масса снаряда, кг: от 3,18 до 6,8Бронепробиваемость: (500 м, угол встречи 90°, гомогенная броня средней твёрдости, мм:135 (калиберным бронебойным)154 (подкалиберным бронебойным)