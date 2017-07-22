Заявление Порошенко по срыву "хлебного перемирия" вызвало недоумение в ЛНР

Перемирие предполагает, что обстрелы прекращены. Как вы знаете, оно продлилось полчаса и было нарушено украинской стороной (24 июня) в районе участка предполагаемого разведения №1 Станица Луганская

По нашей информации, в настоящее время при ротации подразделений из зоны проведения "АТО" введено негласное правило – выкупать вновь прибывшими подразделениями подготовленные позиции. Цена вопроса варьируется от нескольких ящиков водки до ящика гранат, также до 10 − 15 тысяч гривен

Так, подразделения 58-й бригады отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны

Так, выявлено, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения в канале ствола миномета взорвалась мина. В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Кроме этого, вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с неосторожным обращением с боеприпасами погибли два офицера этой же бригады – заместитель командира роты и начальник штаба батальона

В целом, морально-психологическое состояние военнослужащих и офицерского состава 58-й бригады вооруженных сил Украины характеризуется, как крайне низкое. Вследствие отсутствия полного контроля командиров над подчиненным личным составом, в бригаде участились случаи употребления военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ. Данные факты тщательно скрываются от вышестоящего командования