18:47 22 июля

Заявление Порошенко по срыву "хлебного перемирия" вызвало недоумение в ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике вызвало недоумение заявление президента Украины Петра Порошенко по срыву "хлебного перемирия", заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр .

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных.

Перемирие предполагает, что обстрелы прекращены. Как вы знаете, оно продлилось полчаса и было нарушено украинской стороной (24 июня) в районе участка предполагаемого разведения №1 Станица Луганская
— отметил Марочко.


Заявление Порошенко по срыву "хлебного перемирия" вызвало недоумение в ЛНР


В продолжение брифинга, Марочко заявил, что киевские силовики продают подготовленные позиции в зоне так называемой "АТО" новоприбывшим подразделениям.

По нашей информации, в настоящее время при ротации подразделений из зоны проведения "АТО" введено негласное правило – выкупать вновь прибывшими подразделениями подготовленные позиции. Цена вопроса варьируется от нескольких ящиков водки до ящика гранат, также до 10 − 15 тысяч гривен
− рассказал Марочко.

Так, подразделения 58-й бригады отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны
− сообщил подполковник.

Марочко пояснил, что командование "АТО" всеми силами пытается искоренить данные нововведения, но солдатские традиции можно уничтожить только единственным способом − полностью убрать личный состав и набрать новый, но в современных реалиях украинской армии с ее некомплектом и повальным дезертирством это невозможно.

Также официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщил о новых потерях ВСУ. В частности, четверо военнослужащих ВСУ погибли и три получили ранения из-за взрыва минометной мины с истекшим сроком хранения и неосторожного обращения с боеприпасами.

Так, выявлено, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения в канале ствола миномета взорвалась мина. В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии
- рассказал Марочко -
Кроме этого, вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с неосторожным обращением с боеприпасами погибли два офицера этой же бригады – заместитель командира роты и начальник штаба батальона


В целом, морально-психологическое состояние военнослужащих и офицерского состава 58-й бригады вооруженных сил Украины характеризуется, как крайне низкое. Вследствие отсутствия полного контроля командиров над подчиненным личным составом, в бригаде участились случаи употребления военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ. Данные факты тщательно скрываются от вышестоящего командования
- отметил подполковник.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 15

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  1. Проксима Сегодня, 18:07
    Так, подразделения 58-й бригады отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны

    Хохлы - есть хохлы: "Ни съем, так понадвкусываю".
    Проксима
    1. влад66 Сегодня, 18:21
      Заявление Порошенко по срыву "хлебного перемирия" вызвало недоумение в ЛНР

      Так ясное дело,вот такую выкушаешь,не такое выдашь fellow
      влад66
      1. cniza Сегодня, 18:33
        Говорят он коньячок не уважает , больше водочку хряпает.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 18:37
          Цитата: cniza
          Говорят он коньячок не уважает , больше водочку хряпает.

          Прошу прощения,ошибся,наверное Порось вот эту выкушал. fellow hi
          влад66
          1. cniza Сегодня, 18:41
            Вот это уже другой коленкор. hi
            cniza
  2. Алексей7777777 Сегодня, 18:16
    "в бригаде участились случаи употребления военнослужащими спиртных напитков "
    и что удивительного,можно подумать,в других армиях одни язвенники и трезвенники...
    Алексей7777777
    1. Logall Сегодня, 18:19
      Леша, ты из ''БАН''и выходишь?
      Logall
    2. Проксима Сегодня, 18:25
      Цитата: Алексей7777777
      "в бригаде участились случаи употребления военнослужащими спиртных напитков "
      и что удивительного,можно подумать,в других армиях одни язвенники и трезвенники...

      Все армии мира бухают. Вопрос только, как командование держит этот вопрос под контролем. Употребление спирта даже поощряется, если подразделения ведут боевые действия.
      Так что, тут вопрос конечно интересный...
      Проксима
  3. Дуплет Сегодня, 18:18
    На заявления алкоголика вообще не нужно внимание обращать..
    Дуплет
    1. Джедай Сегодня, 18:22
      Это Вы о Порошенко?
      Джедай
      1. Дуплет Сегодня, 18:26
        Цитата: Джедай
        Это Вы о Порошенко?

        А о ком же..?))
        Дуплет
        1. Джедай Сегодня, 18:27
          Мало ли... В таком случае, я присоединяюсь к Вашим словам!
          Джедай
    2. Pirogov Сегодня, 18:42
      Цитата: Дуплет
      На заявления алкоголика вообще не нужно внимание обращать.

      Вы сейчас очень сильно оскорбили алкоголиков, таким сравнением.)))
      Pirogov
  4. изя топ Сегодня, 18:39
    у них ещё недоумевают по поводу порося?вроде не эсты,должны были привыкнуть к пьяному бреду request
    изя топ
  5. DEZINTO Сегодня, 18:44
    Блин это даже не дно это днищще!!

    Так, подразделения 58-й бригады отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны


    Днищщепотство полное!

    Захыщатныки родины раз туды их в пень! Нет ну правда я первый раз слышу о таком. Продавать вновь прибывшим свои окопы! Это что ть за хрень???? Извините немножко в шоке.

    Кому там слава?

    Прикольно. Они умудряются стать рабочими за денюжку даже на собственно гражданской войне. Ямки за не дорого копают.

    DEZINTO
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