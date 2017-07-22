Заявление Порошенко по срыву "хлебного перемирия" вызвало недоумение в ЛНР
В самопровозглашенной Луганской народной республике вызвало недоумение заявление президента Украины Петра Порошенко по срыву "хлебного перемирия", заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр .
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных.
В продолжение брифинга, Марочко заявил, что киевские силовики продают подготовленные позиции в зоне так называемой "АТО" новоприбывшим подразделениям.
Марочко пояснил, что командование "АТО" всеми силами пытается искоренить данные нововведения, но солдатские традиции можно уничтожить только единственным способом − полностью убрать личный состав и набрать новый, но в современных реалиях украинской армии с ее некомплектом и повальным дезертирством это невозможно.
Также официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщил о новых потерях ВСУ. В частности, четверо военнослужащих ВСУ погибли и три получили ранения из-за взрыва минометной мины с истекшим сроком хранения и неосторожного обращения с боеприпасами.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных.
Перемирие предполагает, что обстрелы прекращены. Как вы знаете, оно продлилось полчаса и было нарушено украинской стороной (24 июня) в районе участка предполагаемого разведения №1 Станица Луганская— отметил Марочко.
В продолжение брифинга, Марочко заявил, что киевские силовики продают подготовленные позиции в зоне так называемой "АТО" новоприбывшим подразделениям.
По нашей информации, в настоящее время при ротации подразделений из зоны проведения "АТО" введено негласное правило – выкупать вновь прибывшими подразделениями подготовленные позиции. Цена вопроса варьируется от нескольких ящиков водки до ящика гранат, также до 10 − 15 тысяч гривен− рассказал Марочко.
Так, подразделения 58-й бригады отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны− сообщил подполковник.
Марочко пояснил, что командование "АТО" всеми силами пытается искоренить данные нововведения, но солдатские традиции можно уничтожить только единственным способом − полностью убрать личный состав и набрать новый, но в современных реалиях украинской армии с ее некомплектом и повальным дезертирством это невозможно.
Также официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщил о новых потерях ВСУ. В частности, четверо военнослужащих ВСУ погибли и три получили ранения из-за взрыва минометной мины с истекшим сроком хранения и неосторожного обращения с боеприпасами.
Так, выявлено, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения в канале ствола миномета взорвалась мина. В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии- рассказал Марочко -
Кроме этого, вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с неосторожным обращением с боеприпасами погибли два офицера этой же бригады – заместитель командира роты и начальник штаба батальона
В целом, морально-психологическое состояние военнослужащих и офицерского состава 58-й бригады вооруженных сил Украины характеризуется, как крайне низкое. Вследствие отсутствия полного контроля командиров над подчиненным личным составом, в бригаде участились случаи употребления военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ. Данные факты тщательно скрываются от вышестоящего командования- отметил подполковник.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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