21:08 22 июля

Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, передает РИА Новости.

Согласно документа президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.


Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям


При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине". Авторы документа также намерены обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для "защиты энергобезопасности союзников".

Вместе с тем конгресс полагает, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

При этом МИД Германии, на территорию которой должен прийти "Северный поток-2", заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.

Использованы фотографии: http://www.skinoutfit.info/
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Комментарии 33

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  1. DEZINTO Сегодня, 18:59
    У них как у нашей думы. Других дел больше нет.

    Эй Бил чё как? Может поможем нищебродам из Арканзаса? Или поговорим с Трампом?
    - Неее Майк давай введём и усилим новые санкции против России, и по домам.
    -Ну ок.
    DEZINTO
    1. Елена Захарова Сегодня, 19:11
      Русофобия это как клин в голове большинства амеровских сенаторов...
      Вполне реально, что совсем скоро начнут опять выпрыгивать из окон небоскрёбов с криками "русские идут!!!"
      Елена Захарова
      1. cniza Сегодня, 20:04
        Если бы только США , а Европа чем страдает ? им так удобней и можно себя оправдывать и подбадривать.
        cniza
        1. poquello Сегодня, 20:28
          Цитата: cniza
          Если бы только США , а Европа чем страдает ? им так удобней и можно себя оправдывать и подбадривать.

          для европы это серьёзно, стоимость начальных ресурсов влияет на стоимость выходного продукта, технологическое преимущество у европейцев не такое уж и большое
          poquello
      2. Роман 11 Сегодня, 20:05
        Цитата: Елена Захарова
        Русофобия это как клин в голове

        Это бизнес. Они своё СПГ хотят двинуть на рынок ЕС. Но мозг у европусов есть, наш газ дешевле. А санкционеры просто лоббируют своих газовиков и Трампа.....
        Роман 11
        1. Серый брат Сегодня, 20:14
          Цитата: Роман 11
          Они своё СПГ хотят двинуть на рынок ЕС.

          Если они хотят конкурировать, то им придётся трубопровод проложить, хотябы один)))
          Серый брат
    2. 79807420129 Сегодня, 20:16
      Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

      Все эти санкции просто хотелки Вашингтона протолкнуть свой дорогущий газ в Европу. feel Хотя на Европу им тоже пофиг.Такая вот демократия. yes
      79807420129
      1. poquello Сегодня, 20:31
        Цитата: 79807420129
        Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

        Все эти санкции просто хотелки Вашингтона протолкнуть свой дорогущий газ в Европу. feel Хотя на Европу им тоже пофиг.Такая вот демократия. yes

        когда до сша доберётся газпром понятно куда будут вставлены факелы
        poquello
  2. Logall Сегодня, 18:59
    [/quote]сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для "защиты энергобезопасности союзников".[quote]

    Союзники кто? Газодобывающие компании США? Тогда всё ясно.
    Прогнись Европа! Ради союзнических отношений США с корпорациями...
    Logall
    1. Pirogov Сегодня, 19:29
      Цитата: Logall
      Союзники кто? Газодобывающие компании США? Тогда всё ясно.
      Прогнись Европа! Ради союзнических отношений США с корпорациями..

      Наглое выдавливание России с рынка ЕС Америкой приняло конкретные очертания . Интересно чем ответит Россия ,снова чинуши будут взывать к здравому смыслу ,или как ?
      Pirogov
      1. Logall Сегодня, 19:46
        Молоко в Швейцарии перестанут покупать. Я ниже уже написал, что ответить нечем...
        Logall
      2. mikh-korsakov Сегодня, 20:49
        Проявят "стратегическое терпение" Выскажут глубокую озабоченность, укажут, что санкции контрпродуктивны, потому что не поспособствуют взаимопониманию между нашими странами, они не останутся без ответа, но санкции не наш выбор.
        mikh-korsakov
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:01
    Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней
    Правительство ! Вложите ещё ,в ответ сотню лярдов в ФРС США ! wassat laughing fool
    Наблюдатель2014
    1. samarin1969 Сегодня, 20:06
      "Наш" ЦБ работает в связке с Конгрессом США. Вложили 4 млрд в "трешериз" вместо финансирования "потоков"...Тут на ВО "лицо с горящими глазами" отверждает, что ответить нечем...Да вернуть 100 млрд в и выгнать руководство ЦБ и весь "экономический блок...Кураторов США хватит удар.
      samarin1969
  4. изя топ Сегодня, 19:03
    так это не против нас,а против европы request
    изя топ
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:12
      изя топ
      так это не против нас,а против европы
      Ага! Так точно! soldier Ну и с ними,со всеми! laughing
      Наблюдатель2014
    2. Елена Захарова Сегодня, 19:13
      Если быть точным, эти новые санкции во имя блага америки, на всех остальных им наплевать.
      Елена Захарова
  5. Tusv Сегодня, 19:03
    Ну тут можно немножко глазки, то конгрессменам приоткрыть. По Иранскому вопросу. Иран молодцы. Отказались Паиньками по ядерному вопросу. Пять лет срок не малый, но можно по букве договора и скостить скостить. Начнем с поставки Яхонтов чтоли. Уж очень любят Персы з ПКР пулять по Янки . Поможем?И фиг ли у на Красное Сормово забыли, как подлодки выпускать
    Tusv
  6. Джедай Сегодня, 19:14
    Публикация законопроекта ещё не означает, что именно в таком виде его примут. Американский бизнес своих интересов не захочет упускать. А на интересы Европы США давно наплевать, это очевидно.
    Джедай
  7. parusnik Сегодня, 19:18
    Ежели примут законопроект, чем ответит Россия..
    parusnik
    1. Logall Сегодня, 19:27
      Молоко в Швейцарии перестанет покупать! Ответить собственно нечем. Можем давить только по поставкам РД. Кроме нас их не делает никто.
      Но это временно, и по нам тоже ударит...
      Logall
    2. Tusv Сегодня, 19:34
      Цитата: parusnik
      Ежели примут законопроект, чем ответит Россия

      Вариантов 100 вагонов и маленькая тележка. Но увы Мы не мерзопакостные, в отличии от янки. А очень терпеливые. Тот мир, который покинул Советский Союз, ненавидит Штаты лютой ненавистью
      Tusv
  8. To be or not to be Сегодня, 19:20
    "Конгресс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей"""
    To be or not to be
    1. Смог Сегодня, 19:32
      Госуда́рственная Ду́ма Росси́йской Федера́ции — одна из палат Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации. Высший законодательный орган власти в Российской Федерации наряду с Советом Федерации, правовой статус которой определён в пятой главе Конституции Российской Федерации.
      Смог
  9. nesvobodnye Сегодня, 19:41
    Интересно, почём для ЕС обойдётся американский газ?
    nesvobodnye
    1. Джедай Сегодня, 19:45
      Точную цену ЕС Вам вряд ли скажет, но то, что на порядок дороже российского - не подлежит ни малейшему сомнению.
      Джедай
    2. Logall Сегодня, 19:54
      Цитата: nesvobodnye
      Интересно, почём для ЕС обойдётся американский газ?

      Притоком беженцев. Разжиганием нового конфликта у границ ЕС. Например в Молдове...
      Дороговато обойдется...
      Logall
  10. Горный стрелок Сегодня, 19:55
    Война разгорается. Пока экономическая, и косвенная, через 3-и страны. Только её не остановишь, эту войну. Она, начавшись, сама ищет себе "питание", как пожар...
    Горный стрелок
  11. anjey Сегодня, 19:59
    видимо быть войне очередной и империалистической...
    anjey
  12. Dr. David Livesey Сегодня, 20:12
    Мне думается, что нашему верховному необходимо слово ЖЕСТКО:
    1. ЖЕСТКО спросить за граждан РФ Бута и Яковенко - засадить пару граждан США в колонию с лучшими традициями уголовного быта (Иран не парится, сажает их пачками, США что-то пытаются мямлить, а воз и ныне там).
    2. ЖЕСТКО спрашивать с проворовавшихся губернаторов. Почему в США нет случаев коррупции среди губернаторов, да и вообще среди чиновников? Ответ: украдешь доллар - сразу тюрьма, без вариантов, никаких красных зон - заезжаешь в двухместную хату, а там здоровенный ниггер показывает огромный член и поясняет, что будет звать тебя "пружинка".
    3. ЖЕСТКО спрашивать с партнеров (это к теме статьи), которые пытаются юлить, т.е. пригласить немчиков и ЖЕСТКО спросить, с кем они? Если не с ГАЗПРОМОМ - завинчивать кран, пусть дровами топят, как ВВП сказал. Все эти их понты - дешевка, посидят зиму у камина, встанут на колени.
    Dr. David Livesey
    1. To be or not to be Сегодня, 20:28
      3. ЖЕСТКО спрашивать с партнеров """
      Притча..Для РОССИИ!
      ""Вода в пустыне
      В пустыне расположилась деревня. Это был маленький оазис с небольшим источником. И само собой, что вода в этом месте ценилась выше золота
      юди дорожили каждой каплей, укрывали ее от солнца, чтобы она не испарялась, и использовали крайне бережно.

      В этом селении побывал путешественник, который, погостив там немного, пошел дальше.

      Идя по пустыне и размышляя о тяжелой жизни в покинутой деревне, он увидел роскошный дворец. Путник вошел внутрь и был просто поражен убранством, буйным садом с фонтанами и озерами. Это был невероятный контраст по сравнению с тем, что он видел в деревне.
      И тогда он спросил хозяйку дворца:

      — Скажите, Хозяйка, ведь у вас невероятное количество воды?

      — Да, путник. Именно так.

      — На вашей земле есть фонтаны, озера, водопады и целые ангары, заполненные пресной водой?

      — Ты прав. Зачем ты спрашиваешь об этом? – уточнила Хозяйка.

      — Все очень просто. Вы обладаете таким несметным богатством, а по соседству живут люди, у которых воды практически нет. Они бедствуют и берегут каждую каплю. Ценят воду выше золота и драгоценных камней. Почему вы не поделитесь с ними своими источниками? Почему не одарите их водой? Ведь вы не станете беднее. Не разоритесь. Но сможете спасти множество жизней!

      Хозяйка помолчала мгновение, а затем ответила:

      — Знаешь, путник, что будет, если я подарю этим людям воду?

      В первый раз они не будут помнить себя от счастья. Будут благодарить меня. Превознесут до небес и объявят дочерью богов.

      Во второй раз воспримут подарок, как должное.

      А потом придут и начнут требовать."""
      от сюда https://econet.ru/articles/169743-pritcha-kotoruy
      u-sleduet-prochitat-kazhdomu
      To be or not to be
  13. Вождь краснокожих Сегодня, 20:35
    Вот даже передать не могу, каким местом чувствую - покрепчаю я с 25 числа! прям Алеша Попович из меня получится!!!! wassat
    Вождь краснокожих
  14. винипух Сегодня, 20:38
    США смекнули что персональные санкции намного "эффективные". Вот забрали дачи - и сколько криков в прессе и везде. Дачи важнее падения рубля и всего что произошло в экономике после Крыма.
    винипух
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