Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям
Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.
Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, передает РИА Новости.
Согласно документа президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.
При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине". Авторы документа также намерены обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для "защиты энергобезопасности союзников".
Вместе с тем конгресс полагает, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.
При этом МИД Германии, на территорию которой должен прийти "Северный поток-2", заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.
Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, передает РИА Новости.
Согласно документа президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.
При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине". Авторы документа также намерены обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для "защиты энергобезопасности союзников".
Вместе с тем конгресс полагает, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.
При этом МИД Германии, на территорию которой должен прийти "Северный поток-2", заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.
Использованы фотографии: http://www.skinoutfit.info/
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