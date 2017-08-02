Многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости "Тигр". Инфографика
«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Производится на Арзамасском машиностроительном заводе с двигателями ЯМЗ-5347-10 (Россия), Cummins B-205. Некоторые ранние образцы оснащались двигателями ГАЗ-562 (лицензионный Steyr), Cummins B-180 и B-215.
Первоисточник: http://mil.ru/
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