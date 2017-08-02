12:40 02 августа

Многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости "Тигр". Инфографика

«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Производится на Арзамасском машиностроительном заводе с двигателями ЯМЗ-5347-10 (Россия), Cummins B-205. Некоторые ранние образцы оснащались двигателями ГАЗ-562 (лицензионный Steyr), Cummins B-180 и B-215.


Первоисточник: http://mil.ru/


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Комментарии 2

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  1. den.perfiljew Сегодня, 09:37
    Почему для гражданских такие не собирают, уходили бы как горячие пирожки!
    den.perfiljew
    1. Александр12 Сегодня, 10:33
      Выпускаются. Только вы его не укупите, слишком дорогой в обслуживании. Есть внедорожники по комфортнее и со схожими характеристиками
      Александр12
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