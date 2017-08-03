11:41 03 августа

Бронемашина повышенной проходимости "Булат". Инфографика

Основное предназначение бронированной машины – транспортировка личного состава специальных и воинских подразделений. Дополнительные возможности – установка различного вида вооружения и техники. Бронемашина способна выполнять поставленные задачи на любых дорогах и местности. Возможно использование «Булата» как в условиях Крайнего Севера, так и в жарких пустынных условиях.



Подробнее о бронемашине можете прочесть здесь .
Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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Комментарии 1

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  1. Sedoy Сегодня, 10:36
    что-то очень напоминает...

    Sedoy
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